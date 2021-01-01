Спортивное рыболовство №5 май 2021

Снасть и тактика

Н.Линник. Матч с весенней рыбой

Матчевая удочка на любительских рыбалках не пользуется особым спросом, а после массового распространения фидера сделалась вообще редкостью. И совершенно зря. Ведь эта снасть позволяет без проблем точечно ловить и на пятнадцати, и даже на тридцати метрах от берега. А особенности конструкции удилища и наличие катушки позволяют вываживать на тонкую леску даже крупную добычу.

С.Никулин. Топ удилищ для ловли крупного судака и щуки. Максимально субъективно и практически ориентировано

Ловля на спиннинг постоянно развивается. Рождаются новые идеи или перерабатываются под новыми углами зрения уже известные. Всё это влияет и на выбор инструментов, которыми мы все пользуемся, и прежде всего - удилищ. Автор, известный спортсмен, рассказывает о спиннингах, которыми он чаще всего работал на соревнованиях в сезоне 2020-го.

К.Кузьмин. Спорные сюжеты

Сколько людей – столько и мнений. Это касается самых разных сфер человеческих интересов. И рыбалка здесь – не исключение. А есть в нашем спиннинговом мире и такие темы, в дискуссиях по которым – хоть и переломано уж множество копий, к какому-либо более или менее устраивающему всех общему решению стороны так и не пришли.

А.Швец. Охота за русловой щукой с крупным «силиконом»

На просторах больших водохранилищ автора интересует ловля щуки, живущей на глубоководных участках – как правило, это русловые канавы, свалы в них, подводные косы среди значительных глубин и другие аномалии подводного рельефа. И там-то у него в ходу спиннинг с крупноразмерными силиконовыми приманками.

Методы ловли

В.Клень. В поисках универсальной снасти

Универсальной снасти в принципе не бывает, но стремление рыболовов получить максимально похожий на неё вариант было, есть и будет. В поплавочной ловле ближе всего к универсалам - болонская удочка, однако конкуренцию ей составляет матчевая снасть. И иллюстрируя это утверждение, автор рассказывает о своей практике использования матча, размывающей классические границы его применения.

По родным просторам

А.Коломиец. Морские нюансы берегового джиггинга

Береговая рыбалка на Волгоградском водохранилище возможна недолго. Более-менее клюет в мае и июне. Затем клёв у берега потихоньку исчезает. Водохранилище наполняется водой, плюс не везде можно пройти к уловистым точкам. Да и не всякая спиннинговая приманка пригодна в этих условиях. Вот автор и рассказывает, где, на что и какую рыбу удается ловить.

Т.Соколова. Поговорим о лососях. Коварство низкой воды. Дальний Восток

…Река бассейна Амура отметилась катастрофически низкой водой - паводок хорошенько промыл речные угодья по течению книзу, смёл большинство корчей и заломов. И в верховьях появились голые перекаты, пересохшие протоки, поросшие травой «жабовники». Спокойные плёсы превратились в длинные шиверы с приличной быстриной. Но главная задача – охота на ленка - осталась неизменной.

Закон есть закон

З.Ильин. В новый сезон с новыми Правилами

В МЧС РФ подготовлена обновленная версия Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, эти положения вступили в законную силу с 1 января 2021 года. Автор комментирует ряд уточнений и новых трактовок Правил.

Рыбалка. Северо-Запад

В.Соколов. Приманки для балтийского судака

Автор делится с читателями журнала информацией, где на Финском заливе и на что он ловил клыкастого в прошлые сезоны открытой воды.

М.Перов. Южная Ладога в мае

Один из главных в году праздников для питерского поплавочника - ловля ладожской плотвы после схода льда и начала прогрева воды. Как раз на майские выходные очень часто она и приходится. Даже многие заядлые спиннингисты во время весеннего плотвичного жора хоть раз да съездят на рыбалку с поплавком или фидером.

Школа для новичка

А.Фалалеев. Новая страсть - боковой кивок

Автор обладает достаточными навыками и знаниями, чтобы помочь новичкам разобраться, как эффективно и, главное, комфортно, ловить по открытой воде на боковой кивок и мормышку.