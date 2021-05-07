Приманки для балтийского судака Владимир Соколов | 7 мая 2021 г.

Как известно, ловля судака на Финском заливе разрешена круглогодично - за исключением периода с 20 мая по 30 июня, когда действует нерестовый запрет. И пока до начала разрешенной рыбалки есть время, стоит проверить и при необходимости обновить свой арсенал и снасти, привести в рабочее состояние плавсредство и системы навигации, чтобы с первой хорошей погодой уже оказаться на уловистых точках. Ну а я поделюсь с читателями журнала, где и на что я ловил клыкастого в прошлые сезоны открытой воды.

Где можно ловить

Прежде всего, отмечу, что с развитием городской инфраструктуры и появлением новых застроек на берегах Залива меняется и расположение реальных зон, пригодных для существования судака вполне себе съедобного размера. Поэтому уместно рассказать о тех частях акватории (фото 1), где в недавнее время удалось результативно погонять рабочие приманки или мне самому, или моим хорошим знакомым. Среди этих участков есть как относительно новые, так и издавна известные многим питерским рыбакам.

Всем этим участкам, отличающимся и по глубине, и по состоянию дна, я присвоил условные номера. Что это дает мне на практике? Просто я помечаю для себя, что, скажем, на участке номер такой-то работают такие-то и такие-то воблеры (это всё на основе личного опыта) – и необходимость пробовать подряд все лежащие в моём ящике приманки сразу отпадает.

Итак, свой список начну с участка № 1, расположенного в Невской губе около Западного скоростного диаметра (ЗСД), где неподалеку от стадиона «Зенит-Арена» сливаются Малая Нева и Малая Невка (Елагинский и Петровский фарватеры, Крестовская и Собакина отмели).

Место относительно новое и стало часто посещаться рыбаками после введения в строй опор ЗСД, которые в совокупности с укреплением береговой линии изменили гидрологическую обстановку. И теперь в этой акватории судак стал весьма частым гостем. Надо отметить, что средний размер пойманной рыбы в основном соответствует требованиям промыслового размера. Особо хочу отметить, что фарватеры и судовой ход здесь размечены, а с началом навигации наблюдается весьма интенсивное движение рейсовых и прогулочных судов.

Следующий участок №2, где попадается судак, находится уже западнее ЗСД, напротив Парка 300-летия Санкт-Петербурга и Газпромовского небоскреба (между Северолахтинской и Собакиной отмелями). Там когда-то проводились дноуглубительные работы, сопровождавшиеся выемкой грунта, поэтому акватория, на которой можно реально половить клыкастого, достаточно велика. Припоминаю, что даже в прошлом веке, еще до строительства Дамбы, если погода не позволяла рыбалку на фортах, как запасной вариант использовали именно этот участок.

Он - близко к городу, там относительно безопасно и достаточно рыбно. Сильно пересеченный рельеф дна со следами изъятия грунта и кучи техногенного мусора создают для судака вполне приемлемые участки обитания.

Продвигаясь дальше на запад, находим на карте в видимости поселка Лисий Нос остров Верперлуду – вокруг него участок №3. В окрестностях острова сильно пересеченный донный рельеф, уже в основном природного происхождения. Но надо иметь в виду, что перепады глубин тут могут быть очень резкие, и чтобы успешно «подорожить», надо предварительно проложить курс и отработать маршрут.

Те же, кто в первый раз приезжает сюда на рыбалку, что называется, с кондачка, запросто могут остаться без улова. А ведь именно в этих местах довольно часто ловится крупный и даже трофейный судак.

Чуть дальше от северного берега Губы, фактически на восток от острова Котлин, в виду Ленинградской (Летней) пристани находится еще один перспективный район для троллинговой рыбалки – участок №4. На картах глубин этой акватории местами отмечены довольно резкие перепады с 3 на 6 м и самое разнообразное по структуре дно. В отличие от ранее обозначенных районов, судак тут не встречается постоянно, но довольно часто в летние и осенние месяцы сюда подтягиваются большие стаи.

Через эту часть Залива, через эти углубления, проходит фарватер №16 345° - 165°. Это участок №5. Он отходит от Морского канала и, проходя под Дамбой (это так называемый «Горбатый мост»), идёт до Зеленогорска. Данный фарватер не является сильно загруженным. На нём установлены плавучие знаки, обозначающие судовой ход.

Максимальные глубины по центру местами превышают 8 м, но если идти по самому краю судового хода, иногда удается очень результативно порыбачить. Причем на всём протяжении участка, в том числе и на морской стороне.

На городской стороне Губы - на восточном участке северной части защитных сооружений - при строительстве Дамбы были прорыты технологические фарватеры, которые сейчас уже не используются по своему прямому назначению – это участок №6. А вот для рыбалки, учитывая близость к берегу, они могут быть очень интересны.

Глубины там достигают семи метров, что для судака вполне подходит. Но хочу предупредить, что количество техногенного мусора в этих фарватерах местами может помешать успешной ловле. Так что лучше вначале в соответствии с картой пройтись по акватории, делая отметки в навигаторе, и если эхолот увидел мусор, то уже потом обходить эти зоны или приподнимать приманки над ними.

Для следующего участка № 7 (в центре его по южному берегу Невской губы – Петродворец) я не стал бы обрисовывать какие-то пределы, за исключением северной границы – это Морской Санкт-Петербургский (Ленинградский) канал.

Если уходить от южного берега к каналу, то, не доходя до обозначенного судового хода, можно обнаружить массу углублений природного и рукотворного характера с глубинами более четырех метров, где очень велика вероятность встретиться с клыкастым. Причем это может быть и неподалеку от города - в районе Южной Лахтинской отмели, и у Петродворца, и у Ломоносова, и в районе порта Бронка.

Следующие участки, о которых я хотел бы упомянуть, находятся уже на морской стороне от комплекса защитных сооружений – от Дамбы. И начну я с южного берега. Под участком № 8 я подразумеваю акваторию от Дамбы и до Лондонской отмели в поселке Лебяжье.

Судак в отдельные годы подходит здесь очень близко к берегу и ловится даже на глубинах в 2 - 3 м. Тут песчаное или илистое дно, на котором практически не бывает зацепов. Разве что штормом принесет какой-то куст или кусок якорной веревки. Но на данный участок акватории - как правило, самый мощный прессинг со стороны рыбаков. В хорошую погоду и при благоприятной информации от метеоцентра здесь в один вечер может крутиться по 100 - 150 лодок.

Вдоль морской стороны Дамбы я выделил еще участок № 9. Здесь, в отличие от южного берега, средние глубины уже от 5 до 7 м, а в районе старого фарватера - и около десяти. Тут довольно резкий свал в глубину, на котором лежит довольно много техногенного мусора и больших каменных глыб, не попавших при строительстве в тело Дамбы.

Этот свал приносит уловы почти на всём своём протяжении с небольшим разрывом на створе Н1 на Морском канале. Но вот к последнему лучше близко не подходить, т.к. в любое время года неподалеку от железобетонных конструкций Дамбы всё буквально опутано сетями.

В следующем условном районе – участке № 10 - я объединил две банки, находящиеся неподалеку от Толбухинского маяка. Это Южная и Западная Толбухинская банки. Если на первой из них, Южной, перепад идёт примерно с 3,5 на 8 - 9 м, то на Западной ловля происходит на каменистом плато, где соседствуют 7- и 11-метровые отметки.

Данный участок находится уже на значительном удалении от берега, поэтому выходить на него я бы посоветовал только в длительную маловетренную погоду.

Участок № 11 - еще один протяженный район на Заливе, который, на мой взгляд, достаточно однороден по песчано-каменистому рельефу дна и глубинам. С юга я его ограничиваю островом Котлин с окрестными глубинами от трех метров и 5-метровой изобатой, которая немного не доходит до форта Красноармейский (Обручев). Именно в этой полосе от фортов №1 и №2 Северных батарей и почти до маяка Толбухин очень высока вероятность неплохо отловиться под прикрытием Кронштадта, если дует ветер южной четверти.

Очень похожи между собой по условиям ловли, грунтам, выстилающим дно, и основным глубинам зоны вокруг фортов Обручев и Первомайский – их я объединяю в один общий участок № 12. Судак нередко подходит довольно близко к этим величественным постройкам и ловится буквально в нескольких десятках метрах от фортов и от противодесантных подводных ограждений. Господствующие глубины там - от четырех до семи метров. У форта Первомайский такие глубины находятся в юго-восточной оконечности и непосредственно граничат с фарватером, идущим в сторону Зеленогорска.

И завершая обзор рыболовной акватории, отмечу еще участок № 13. В нём от Сестрорецка до Зеленогорска вдоль примерно 5-метровой изобаты - одно из самых перспективных мест для ловли клыкастого. Рядом и чуть мористее этой изобаты находится несколько каменистых и крупногалечных банок, которые также могут принести довольно много поклевок.

Чем можно ловить

Тенденция последних лет говорит о том, что судак, пойманный на морской стороне Дамбы, в среднем оказывается несколько мельче своего сородича, пойманного со стороны города. Хотя с городской стороны количественно его обычно не так много, как со стороны морской.

Многих на попытки половить судака поблизости от города подвигли результаты ловли клыкастого в зимнее время. Ведь обычно именно эти места подо льдом оказываются самыми посещаемыми. Правда, зимой обычно всё происходит на несколько большей глубине и в условиях заметного течения. Как правило, в это время судак жмется ко дну, так что поклевки редко случаются выше метра над дном.

Летом же картина заметно другая. В зависимости от погоды, а иногда и от расположения стай так называемой кормовой базы, клыкастый может находиться и у дна, а может - практически у поверхности воды. Поэтому набор судачьих приманок для Невской губы должен включать в себя модели самых разных уровней проводки.

С учетом того, что ловля может проходить как при ярком солнечном свете, так и в глубокой темноте, совсем уже не белой ночью (например, в сентябре – октябре), у судака в приоритете оказываются совершенно разные по цветовой гамме приманки. Актуальны и модели с обычным покрытием, и с флуоресцентным или фосфоресцентным. А в светлое время суток судак охотно берёт и на воблеры с металлизированным покрытием.

Начинал я свои попытки изловить клыкастого на Финском заливе с классикой советской эпохи – колеблющимися блеснами. Теперь-то о них, похоже, забыли и современные рыбаки, и, соответственно, судак. Расскажу-ка я лучше о пригодных воблерах. Первыми же воблерами, которые стали мне доступны и оказались очень даже рабочими, выпускались под известной финской маркой Rapala.

В те годы у фирмы и конкурентов-то особо не наблюдалось, поэтому «финская кислота» было наше всё! Среди лидеров числились такие модели, как Shad Rap, Original и Husky в цветах «клоун», «огненный тигр» и «шартрез». Данные приманки в различных размерах и с разной рабочей глубиной очень долго радовали нас и были по сути единственными действительно рабочими лошадками.

Но время шло - и приоритеты клыкастого неумолимо смещались. Благо конкуренты в воблеростроении активно завоевывали прилавки, тесня изготовленных из бальзы «финнов». И вот спустя почти четыре десятилетия из судачьей классики Rapala я оставил себе лишь парочку моделей (фото 2). Это как раз и есть самая что ни на есть финская цветовая классика – CLN и FT.

«Финны» эти выдержали, наверно, самое большое число попыток моего вмешательства. Начиная от замены тройников (Rapala в стоке не всегда оснащала свои приманки достойными тройниками) и до попыток «улучшить Пушкина», нанося «высокохудожественные» мазки на лакокрасочное покрытие приманок. И где-то на этапе подобных художественных экспериментов меня угораздило сунуть приманки под источник УФ-лучей.

И после этого все рабочие и не очень приманки я отправлял по тому же адресу: как оказалось, кое-какие из облученных приманок имели послесвечение, т.е. эффект фосфоресценции. Ну как на корюшиных фосфорных мормышках. А некоторые, у кого в палитре имелись белые, желтые, красноватые или зеленоватые оттенки, светились в УФ-лучах с разной яркостью. И, как правило, именно такие и «выстреливали» по судаку, особенно при ловле в сумерках и ночью. Те же цвета, но без этого эффекта, тоже работали, но не постоянно. И с той поры одним из критериев уловистости приманок для меня стало именно их отношение к облучению ультрафиолетом.

Среди первых в острую конкурентную борьбу с «финнами» у меня вступили «японцы» Yo-Zuri/Duel. Во-первых, это уже была не ручная работа по дереву, а пластик с конвейера. Но с конвейера настолько четко отлаженного, что я, начав использовать эти приманки десятка три лет назад, ни разу не столкнулся с производственным браком. Только менял крючки, но это уже из другой оперы. Кроме качества изготовления, в японских воблерах подкупала и довольно реалистичная раскраска, и собственная «игра».

За много лет ловли довелось опробовать не один десяток моделей этого бренда. Многие из них из моего арсенала уже выведены, а те, что на фото 3, продолжают верой и правдой служить, принося хорошие уловы, а иногда и трофеи. Оказалось, что замена обычного тройника сзади на его зимний вариант с флуоресцентной каплей может заметно повысить уловистость приманки. У японских производителей в различных линейках приманок, судя по всему, также активно проходили эксперименты по свечению в УФ-лучах.

А некоторые воблеры имели и светонакопительные покрытия. И именно они в свое время позволили мне начать весьма активную ночную ловлю, и не только в рыбных июле и августе, но и в сентябре с октябрем, а несколько сезонов даже в первой половине ноября, когда темное время суток заметно превосходит по длительности день.

К слову, в поисках каких-то дополнений к имевшимся у меня «светлячкам», лет пятнадцать назад я столкнулся на выставке с разработками от Strike Pro (фото 4). И на тот момент они оказались, что называется, в жилу. Несколько приманок со сходной внешностью имели светонакопительный эффект, их «игра» очень интересовала судака.

В линейке присутствовали разные по форме и рабочей глубине приманки. Я попробовал несколько моделей - и надо сказать, не прогадал. Заработало всё - правда, не сразу, а с некоторым растяжением во времени. Летом они ловили только ночью, после захода солнца, в течение трех - четырех часов. Но рыбалка с ними оказалась специфической: приходилось примерно через каждые 10 - 12 минут проводки вытаскивать воблеры из воды и светить на них ярким фонариком. А забудешь это сделать - воблер ловить переставал. Но это касается двух нижних приманок на фото 4, верхняя же ловила на протяжении всего дня.

Пока солнце над головой - немного слабее, но стоило светилу спрятаться за тучу, как всё начиналось. С такой лопастью приманка шла на глубинах за 6 м, в зависимости от толщины шнура и отпуска.

Иногда даже возникало ощущение, что воблер цепляет дно на семи - восьми метрах. И кроме этого, у него оказалась интересная «игра» со сбоями: какое-то время по бланку ощущаешь равномерные колебания приманки, а потом вдруг резкий удар, шнур провисает, затем спиннинг начинает гнуть, как будто уже сел клыкастый – и вновь процесс с равномерной «игрой» восстанавливается на 6 - 8 секунд. Иногда подобный срыв судаку очень нравился.

Другой представитель финских бальзовых приманок - NK в расцветке «принцесса» (фото 5) - имеет совсем невыразительную малоамплитутную «игру» и небольшое, до метра, заглубление. Не сразу получилось разловить этого «финна». Несколько лет его применения на Онего и на Ладоге прошли впустую, а вот на Финском заливе, днем и в небольшую волну, когда судак поднимается поближе к поверхности, она, «принцесса» эта, показала себя во всей красе.

Периодически просматриваю обновления еще одного финского производителя, с кем за последние 12 - 15 лет связаны многие положительные воспоминания. Но в основном это касается «железной» темы летних блесен и зимних балансиров. Речь, конечно же, идёт о Kuusamo. Появившаяся у финнов линейка воблеров Santeri, естественно, сразу же привлекла и моё внимание. И несколько рабочих цветов удалось определить на больших озерах. На Заливе же из линейки заметно выделялся Santeri Deep110 в расцветке Gl/FYe/W/0,UV (фото 6). В совокупности с рыскающей «игрой», интригующей судака, он отлично работал в предзакатные и ранние утренние часы, когда хищник находился вполводы или ближе к поверхности.

Следующие «финны» из моего арсенала - это Nils Master. На Ладоге и Онего они у меня делают всю погоду на рыбалке последние лет 10 - 12. Но на Заливе с ними всё вышло непросто. Я заметил, что практически 90% приманок, которые на Ладоге - бесспорные лидеры, на Заливе не работают. Или работают так, что и говорить об этом смешно.

Но стоило мне как-то раз попробовать воблеры из уловистого ладожского набора, но в уменьшенных вариантах, как сразу всё получилось. В итоге Haka DD 70 мм заменил Haka DD 50 мм. Хотя для объективности надо сказать, что единственная «семидесятка», которая работает, имеет цвет № 41. Она и действующие на Заливе «пятидесятки» – на фото 7. Аналогичная картина получилась и с моделью Invincible.

Более короткие - с 120 до 80 мм - воблеры оказались востребованными судаком. О причинах такого положения дел гадать не буду, для меня это факт, добытый опытным путем. И теперь я им активно пользуюсь (фото 8). Меньшие Invincible я купаю во всех указанных выше районах, в зависимости от освещенности выбирая оптимальный цвет. Ну а Stalwart в цвете № 70 (верхний на фото 8) - только с морской стороны от Дамбы и лишь в сумерки да ночью в темноте. И, кстати, «семидесятку» Haka DD - также за Дамбой, но там, где глубина под лодкой уже более пяти метров и также в темное время суток.

Среди старинных, известных и именитых, не могу обойти вниманием ряд приманок одного американского производителя - Pradco. Три бренда, которые идут под крышей этой компании, отлично известны среди наших судачатников. Начну с Bomber.

Когда-то на Финский залив я возил почти десяток воблеров этой марки, причем разных размеров и заглублений. Но в последнее время из некогда большого арсенала я оставил лишь одну модель - Bomber 15А (фото 9). Это чисто дневная приманка, работающая, когда на улице относительно светло. За час-два до захода солнца я её уже обычно снимаю со шнура.

Следующая, одна из самых, пожалуй, универсальных моделей, которая работает везде на Северо-Западе, где есть судак, это «фасоль», т.е. воблер Cotton Cordell Ripplin` Red Fin (фото 10). В моём арсенале десяток различных по расцветке воблеров этого бренда, но на Финском заливе последние 2 - 3 года работает пара «золото» и «тигровый шартрез».

«Золото» – это чисто дневная приманка, когда солнце и де-юре и де-факто стоит над горизонтом, а ТШ ловит и днем, и ночью. За счет своей очень энергичной «игры», мощному возмущению обтекающих её струй воды и хорошей заметности в воде модель собирает рыбу с довольно больших расстояний.

И еще один представитель Pradco, с которым довелось познакомиться на Ладоге совсем недавно, лет пять назад - это Bandit (фото 11), но тогда мнение об «американце» сложилось как о середнячке. А вот когда он оказался в воде уже на Финском заливе, то всё заметно поменялось.

Заливский судак его привечает заметно лучше ладожского. Особенно, если речь идёт об акваториях внутри Дамбы вдоль северного берега - там он больше тяготеет ко дну, так что именно такие приманки оказываются, как говорится, на коне. Правда, заявленная глубина проводки многих «бандитских» приманок оказывается на деле несколько заниженной, так что имеет смысл перед выходом на воду их тщательно проверять.

Из относительно недавно появившихся на рынке брендов не могу обойти вниманием и Usami. Воблер Wasabi Shad 80F-DR (фото 12) я отобрал из достаточно большого количества образцов. И главную роль сыграла классическая расцветка «клоун». Далеко не у всех производителей приманок получается создать что-либо, достойно работающее. А вот у Usami это получилось.

Впервые поработать в водах Финского залива с приманками от Halco я пытался еще на рубеже веков. Но тогда перенести на Залив практику успешного применения «австралийцев» на Ладоге, с их рабочими цветами и моделями, не удалось.

Вторую, и уже более продуктивную попытку я предпринял после того, как в наших рыболовных кругах возобладало мнение, основанное на реальном опыте, что такие цвета покрытия воблера, как малиновый, темнорозовый, пурпурный, фиолетовый в различных сочетаниях с контрастными элементами могут сильно заинтересовать рыбу вообще и судака в частности. И, действительно, имевшаяся в моём арсенале приманка Sorcerer длиной 68 мм окраски R19 psychedelic pink head (фото 13, вверху) стала реально работать на Балтике с первого применения.

Причем в самое темное время суток и, особенно, с первыми рассветными лучами. Эхолот тогда показывал глубину под лодкой порядка 6 - 7 м, рыба держалась в основном у дна, но спиннинг практически не удавалось установить в держатель - поклевки случались раньше!

Естественно, получив такой результат с 68-м «Волшебником», я продолжил эксперименты с остальными воблерами из этой линейки. Но на Заливе меня ждало разочарование – более короткие или длинные варианты Sorcerer в этом раскрасе судак полностью игнорировал. Хотя массу других приманок, как меньше, так и больше размером, он кушал довольно часто. В процессе поиска выяснилось, что в размере 52 мм судаку пришелся по душе и цвет H66 (фото 13, внизу). Но эту приманку он выбирал уже в светлое время суток, когда солнце находилось в зените.

Примерно по такому же сценарию у меня развивались отношения с еще одним относительно новым у нас брендом - Lure Max. Линейка приманок у этого производителя достаточно разнообразная, но ориентирована, на мой взгляд, на придонную ловлю с постоянным касанием приманкой дна на больших реках и водохранилищах средней полосы России. У нас же в Питере условия немного другие - по дну стучать совсем не обязательно.

Перепробовав довольно много моделей, я остановился на тех, что успешно прошли тест и на Ладоге, и на Балтике (фото 14). В целом вывод такой. Для ловли на глубине 4+ метра - это верхние два воблера: Husky 100F DDR в раскраске № 078 (опять тема FT) и Zif 90 F DDR в раскраске № 073. Если первый из них всепогодный и на сумерки, то Zif в расцветке «сеточка» - больше для темного времени суток.

Третий из комплекта - это с седловидной лопастью пластиковый воблер Stinka 110F MR в расцветке № 042. Он - приповерхностный и ловит, соответственно, верхового судака, когда тот ближе к вечеру поднимается от дна. В зависимости от дальности отпуска и диаметра лески/шнура воблер идёт на глубине 1,5 - 3 м.

Несколько лет назад я познакомился с авторскими приманками, выпущенными под брендом «Карелинские» (фото 15). Сперва попробовал их на Ладоге и Онего.

В целом - очень достойно, тем более что автор в свои бальзовые приманки, да еще и с седловидными лопастями, закладывает хитрую двойную «игру». А при более близком знакомстве с приманками оказалось, что автору удалось в бальзе воплотить вторую основную идею, способную раззадорить даже пассивного хищника: центр тяжести приманок смещен максимально вниз, что позволяет воблерам заметнее играть «по крену», несмотря на то, что «Карелинские» по форме ближе к минноу, чем к шэдам.

В конце статьи хочу напомнить, что Законодатель установил ограничения по ловле судака на Финском заливе.

Во-первых, разрешена рыбалка троллингом или «дорожкой» только на две приманки, вне зависимости от количества людей на судне. И, во-вторых, суточная норма вылова – 5 экземпляров, длина которых не может быть менее 40 см. А всё, что короче, должно быть отпущено. Также обращаю внимание на то, что Законодателем введены нормы денежной компенсации ущерба, причиненного природе. И если этот ущерб нанесен с нарушениями Правил рыболовства, то «цена вопроса» будет удвоена.

Ну а закончу – на мажорной ноте: всем ни хвоста, ни чешуи и 7 футов под килем!