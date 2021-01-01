Спортивное рыболовство №1 январь 2021

Снасть и тактика

Н.Линник. Уроки теплых зим

Независимо от того, как в атмосфере будут развиваться дела с устойчивым «минусом», к январю-месяцу все подводные обитатели неизменно переходят на зимнее расписание. А это значит, что при планировании рыбалок нам непременно следует учитывать этот факт. В противном случае результат рыбалки будет полностью зависеть от капризов Его величества Случая.

А.Швец. Старые добрые железяки: кажущаяся простота. Часть 2

Не важно, что на дворе стоит XXI век, снасти становятся всё более технологичными, а приманки всё более сложными - проверенные десятилетиями «колебалки» списывать в запас по-любому еще рано: они еще покажут щуке кузькину мать.

Семьей на рыбалку

В. и А.Волковы. Тактическая составляющая в ловле плотвы

Несмотря на то, что плотва широко распространена и обитает практически в любом водоеме с более-менее благоприятным кислородным режимом, на эффективность её подледной ловли влияет много факторов. И один из них – правильный выбор тактики рыбалки.

Методы ловли

В.Клень. Коряжник – отдушина глухозимья

Вне зависимости от любых изменений климатических условий существует очень простой, но апробированный временем вариант обнаружения активных рыб с неизменной гарантией их поимки. Это ловля в закоряженной акватории, неизменно собирающей самых разных рыб.

Школа для новичка

А.Фалалеев. Жерличные хитрости

О жерличной рыбалке написано немало. Но в основном авторы текстов в СМИ и интернете обрисовывают базовые моменты, а ведь в любом деле всегда есть множество нюансов, которым «теоретики» недостаточно уделяют внимания, но они, тем не менее, не только интересны и познавательны, но и в каких-то ситуациях бесспорно важны. И автор делится своим опытом в этих вопросах.

По родным просторам

Г.Шеляг. И вновь о лобастой кефали

Лобастая кефаль всегда была и остается одним из самых заветных объектов ловли для рыбаков. Причин этому несколько. Во-первых, это очень сильная и бойкая рыба, вываживание которой приносит массу незабываемых эмоций. Во-вторых, прекрасные кулинарные качества кефали находятся на высоте. Ну и, в-третьих, её можно ловить практически круглый год.

Советы Мастера

А.Коломиец. Голь на выдумки хитра

Диву даешься, насколько наши люди изобретательны. Порой они создают удивительные вещи или приспособления, которыми потом вовсю пользуются в личном быту. А самое интересное, что в магазине такого не купишь. Но иногда важна не сама удобная вещица, а идея. Автор решил поделиться своими полезными наработками такого рода в рыбалке.

Обзор рынка

К.Кузьмин. Снасти года 2020

Несмотря на все вызовы и проблемы минувшего календарного года, не будем нарушать сложившуюся традицию: наш постоянный автор рассказывает о новых снастях, которые он открыл для себя в 2020-м.

Рыбалка. Северо-Запад

М.Перов. Зимний спиннинг в Петербурге и области

Автор для себя давно решил, что пока зимой лед еще не встал, лучше не маяться в ожидании подледной рыбалки, а провести день со спиннингом наедине с великолепной питерской природой, и пусть с меньшим, чем летом, но всё-таки реальным шансом поймать нормальную Рыбу.