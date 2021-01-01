Спортивное рыболовство №4 апрель 2021

Закон есть закон

В.Соколов. Северо-Запад. Правила рыболовства в двадцать первом году двадцать первого века. В России разные природные условия и водоемы, водится в них разная рыба, поэтому региональные законодатели направляют в федеральный центр свои предложения о поправках в Правила рыболовства в соответствии с местной природной средой, а иногда - и традициями. И те, для кого путешествие на рыбалку в дальние края – жизненная потребность, перед поездкой туда должны открыть Правила именно для этого региона и внимательно их изучить. В статье – какие изменения произошли в последний год в Правилах.

За рыбой вокруг света

К.Кузьмин. Апрельские направления. Во втором месяце весны с его половодьем, бездорожьем, возвратами холодов и нерестовым запретом на спиннинг определиться, куда отправиться на рыбалку, бывает непросто. Но варианты решения есть, и далеко не один, причем как в РФ, так и за рубежом.

Рыбалка. Северо-Запад

Д.Савченков. Пятнистые сезоны в Калининградской области. Подробное исследование о специфике речной ловли спиннингом лососевых рыб, живущих в самом западном регионе РФ.

М.Перов. Южный берег Ладоги в апреле. В этом месяце на Ладоге можно хорошо отловиться как зимними снастями по последнему льду, так и поплавком и спиннингом по открытой воде. Автор пишет о специфике такой ловли.

По родным просторам

А.Коломиец. Теплые протоки и весенний жерех. Как весной найти жереха и подобрать к нему спиннинговый ключик в Волго-Ахтубинской пойме.

Методы ловли

О.Ляльковский. Почему я не могу поймать жереха?! Спиннингисту взять жереха просто так, с наскоку, можно лишь случайно. А как и чем это делать системно – читайте.

Снасть и тактика

А.Швец. Преднерестовая щука и размеры приманок: мифы и реальность. Кочующие по рыболовной периодике и видеосюжетам утверждения, что крупные минноу и джерки - приманки строго сезонные и эффективны лишь осенью, не соответствуют действительности. Щука охотно реагирует на большие приманки круглый год, в том числе и весной.

Алексей Фалалеев. Пруд, лед, май. Сезон открытой воды автор обычно открывает в начале мая, но в прошлом году всё пошло не так. Набирающий обороты апрель был бесцеремонно прерван вернувшейся зимой. Студеная погода держалась с неделю, и пришлось решать, как быть - ждать милости от природы и, как следствие, открытой воды - или всё же пробовать закрывать сезон ловли со льда. Как это можно безопасно осуществить – читайте.

Школа для новичка

Н.Линник. Рыболов-конструктор, или почему самодельная прикормка почти всегда лучше фабричных аналогов. Процесс компоновки прикормки по своему рецепту очень увлекателен. Самостоятельно приготовленные прикормки получаются гарантированно свежими, всегда веришь в их рабочие качества, имея понимание, добавление каких активных компонентов в базовую смесь играет решающую роль на конкретном водоеме и в конкретное время.

Советы Мастера

В.Клень. Мостки и особенности ловли с них. Эти незатейливые сооружения, массово встречающиеся на различных водоемах, просты и порой невзрачны, однако ж предоставляют рыбакам замечательные возможности, положительно сказывающиеся на итогах ловли с применением самых разных оснасток.