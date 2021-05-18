Спорные сюжеты Константин Кузьмин | 18 мая 2021 г.

Сколько людей – столько и мнений. Это касается самых разных сфер человеческих интересов. И рыбалка здесь – не исключение. А есть в нашем рыболовном мире и такие темы, в дискуссиях по которым – хоть и переломано уж множество копий, к какому-либо более или менее устраивающему всех общему решению стороны так и не пришли.

С прицелом на органолептику

Полтора с лишним десятка лет назад я попал на крупнейшую американскую рыболовную выставку ICAST. Нашел там массу всего интересного для себя. Но как тему номер один я выбрал тему аттрактантов. Ибо в тот момент эти пахучие мазилки стали всё чаще появляться в наших магазинах, и рыболовы, соответственно, чаще стали задаваться вопросом: а так ли всё это эффективно, как нам пытаются то внушить и как нам самим хотелось бы в это верить?

С выставки я привез с десяток образцов мазей, гелей и жидкостей, призванных пробудить у хищной рыбы волчий аппетит. И в ходе пары следующих сезонов проводил сравнительные испытания.

К какому выводу я пришел? А к такому, что эффект от использования аттрактантов практически всегда укладывается в рамки от нулевого до слабо положительного. И как раз чаще он оказывается ближе к нулевому.

Возможно, вы помните – одно время даже выпускался специальный «щучий» Megastrike с моим лицом на упаковке тюбика. Но моя позиция была именно такой, как я её обозначил: Megastrike даёт слабоположительный эффект – слегка выходящий за уровень статистической погрешности. Грубо говоря, если у вас без «Мегастрайка» будет, скажем, десять щучьих поклевок, то с этим аттрактантом их было бы где-то двенадцать. Так что особо обольщаться не стоит.

Я вот сам уже лет, наверное, семь - восемь почти не пользуюсь подобной «химией». Но с другой стороны, аттрактанты занимают пусть и очень небольшой, но стабильный сегмент рынка рыболовных товаров. А это значит, что среди нас хватает и тех, кто то ли регулярно, то ли от случая к случаю подмазывают блесну или воблер той или иной пахучей субстанцией.

Есть такие и в числе моих знакомых. Правда аргументы в пользу аттрактантов чаще сводятся к чему-то вроде: «хуже точно не будет», «а вдруг сработает?», «будь я рыбой – повелся бы!» и т.п. Всё это склоняет к выводу о том, что эффективность аттрактанта - это больше вопрос веры, чем объективной статистики.

Впрочем, я бы никоим образом не стал исключать того, что какой-либо конкретный вид аттрактанта покажет высокую действенность по конкретной рыбе при определенном наборе условий. Шанс, несомненно, есть.

Тяжелый и звонкий… И что?

Впервые я подержал их в руках в середине 90-х. Приятель, имевший какие-то завязки на оборонном заводе, принес мне в качестве презента пару вольфрамовых грузиков – со словами: «Скоро такие по линии конверсии серийно выпускать будем». Их непривычно большая тяжесть при привычном «свинцовом» объеме и в самом деле обращала на себя внимание, давя на ладонь.

Я, помнится, оснастил этими грузиками две «поролонки», но довольно быстро обе оторвал, так и не прочувствовав преимуществ вольфрама. Идея с конверсией тоже не сработала, т.к. завод обанкротился еще до того, как его мощности были загружены производством продукции рыболовного ассортимента.

Вновь вспомнить о вольфраме заставил другой товарищ. Он больше увлекался ледовой рыбалкой - и как-то решил похвастаться кое-чем, приобретенным на «Птичке». То были вольфрамовые мормышки! Я ведь тоже – пусть вас это не удивляет – когда-то мормышил. И со льда, и летом – с боковым кивком. Поэтому был в теме. Правда, период увлечения мормышкой пришелся у меня на годы тинейджерства. А тогда о чем-то тяжелее свинца в роли исходного сырья мы и не помышляли. Но прошло время - и мормышки из вольфрама таки появились. Сначала – штучно, потом – массово.

Как дела обстоят сейчас, мы с вами знаем. Да, вольфрамовые мормышки дороже свинцовых, но разрыв в цене – не сказать, что гигантский. А вольфрам, именно в данном виде ловли, даёт объективное преимущество над свинцом. Поэтому многие рыболовы-зимники, особенно спортсмены, с некоторых пор ловят только на вольфрам.

А как в спиннинге? Здесь тоже с приходом в нашу сферу вольфрама ожидались революционные перемены, однако в реальности ничего особо примечательного так и не произошло. Почему? Причин тому несколько, и главная из них – ценник. В данном случае он, как принято говорить, конский. А если взять еще во внимание и потери джиговых приманок (много ведь их отрываем), то удар по кошельку получается очень болезненным.

Далее. Бытует мнение, что вольфрамовые головки за счет своей «звонкости» положительно влияют на общую сенсорику снасти. Скажу так: если вы сами в это верите, то я не стану вас разубеждать. Но у меня вот – может, потому, что собственные рецепторы какие-то притупленные, но разницу по «отстукиванию» между свинцом и вольфрамом я улавливаю с трудом.

Вот с чем я отчасти согласен, так это с тем, что более узкий профиль вольфрамовой головки позволяет джиговой приманке быстрее погружаться на паузах в подмотке, и в некоторых случаях это определенно идёт в плюс. Например, в ловле судака на глубинных русловых свалах. Там, кстати, и зацепы случаются нечасто, что в нашем контексте важно.

А вот другой связанный с судаком довод в пользу вольфрама критики не выдерживает. Есть мнение, что судачьи клыки вязнут в мягком свинце, из-за чего рыбу далеко не всегда удается просечь. А с твердым вольфрамом, дескать, КПД подсечек выше. Наверное, оно было бы справедливо, кабы мы ловили как когда-то с монофильной леской. «Плетенка» же на подсечке так судаку «бьет по зубам», что даже пресловутая бульдожья хватка ему не очень помогает.

Если же у вас еще остаются сомнения на этот счет, есть вариант – свинцовые же грузики, но покрытые твердой краской. И цена не напрягает, и клыки не вязнут.

Металл против полимера

А какие поводки предпочитаете именно вы? Этот вроде бы дежурный вопрос вызывает у спиннингистов бурные дискуссии и постоянные пикировки. Причем часто позиции сводятся к радикальному «есть мнение моё и неправильное!».

Взгляните на фото рыбака с поводком в руке. Я его уже где-то публиковал, но уж больно оно выразительно: столько во взгляде Михаила боли и печали! За минуту до того крупная щука перекусила довольно толстый поводок из «флюра». Причем это был уже второй подобный эпизод в течение часа.

Флуорокарбон, вне всяких сомнений, гораздо более устойчив к щучьим зубам, чем полиэтиленовый шнур или обычная нейлоновая монолеска. Но ставить поводок из «флюра» тоньше 0,8 мм при целенаправленной ловле щуки я бы точно не советовал. Ибо свидетелем историй, подобных приведенной выше, я был с десяток раз. Да и сам, случалось, в них попадал.

Несколько иная ситуация, когда мы ловим судака и особенно – капризного окуня. А щука, что называется, может «влететь». Здесь стоит, пожалуй, пойти на определенный риск и поставить поводок из «флюра» потоньше. Я, правда, сам никогда не сталкивался с тем, что струна выключала бы клёв судака. Но вот серьезные знакомые, слова которых я едва ли вправе игнорировать, сталкивались.

Если не «флюр» и не хард-моно (это примерно то же по свойствам), то тогда что? Разумеется, металл. Вопрос – в каком исполнении? Что следует исключить сразу, это т.н. зелено-китайские поводки. Они действительно чаще бывают зеленого цвета (типа «под траву»), толстые, грубые, с какой-то дурацкой оплеткой и с тяжелой, но крайне ненадежной фурнитурой.

Но что услышать от меня для многих будет неожиданностью – я не особо жалую титановые поводки.

Во-первых, потому, что не должен поводок стоить дороже, чем оснащенная им приманка. А с титаном так оно чаще и бывает. Во-вторых, титан предполагает фурнитуру. А это и лишнее утяжеление, и новое слабое звено. Наконец, и сам титановый поводок может оказаться этим самым слабым звеном - нередко просто ломается. Видел такое не раз.

Так что остается струна. Без ничего. То есть - без застежек, вертлюгов и прочего. Такой поводок легок, удобен, надежен. Выпускаются почти все серийные струнные поводки у нас в России, и качество в целом очень даже приличное. Хотя и проскакивают отдельные партии «на троечку» - исполненные из неоптимальной проволоки. А вот лучшие серийные поводки из всех, что у меня были, проходили под маркой Miari. Но то был, так сказать, лимитированный тираж, и сейчас найти те поводки в продаже шансы невысоки.

Модное словечко «роллинг»

Мы как-то с самого начала привыкли оценивать «игру» силиконовых приманок по работе их хвостового активного элемента. Виляние лопатки виброхвоста и трепетание «серпа» твистера могут различаться по частоте и размаху. Что, так или иначе, влияет на интерес к приманке хищной рыбы. Считается, что для окуня, например, более привлекательна сравнительно высокочастотная работа хвоста, тогда как щука скорее отреагирует на широкие и размеренные его шатания.

Иное дело – воблеры. С самого первого своего знакомства с этим классом приманок мы обращаем внимание на колебания их корпуса – в уверенности в том, что в первую очередь от этого зависит, состоится поклевка или же нет. А с недавних пор повелось характеризовать вихляния воблера словом «роллинг».

Роллинг у воблеров может быть и выраженным, и вялым – не суть. Сейчас мне бы хотелось обозначить эту тему применительно к «силикону». Ибо у приманок данного типа роллинг также присутствует, и иногда этот факт полезно бывает учитывать.

Нет, когда вот мы ловим на глубине с увесистой джиг-головкой судака или берша, про роллинг можно не вспоминать. Но всё существенно меняется, как только мы переходим на относительное мелководье с цель поймать щуку.

Здесь существенно меняется соотношение массы головки и собственно «силикона», а именно: сама приманка, как правило, укрупняется, а головка – берётся гораздо более легкая, вплоть до того, что огрузка отсутствует вовсе. При таком раскладе лучше раскрывается собственная «игра» приманки. И если это виброхвост с уплощенным телом, то можно говорить о том, что приманка на проводке выдает роллинг. Проявляется это в виде «развалистой походки» виброхвоста: его тело наклоняется вправо-влево в такт с вихлянием лопатки. Причем чем больше размер и масса хвостовой лопатки, тем более выражен общий роллинг приманки.

Возникает резонный вопрос: а заслуживает ли всё это нашего с вами внимания? Ведь многие спиннингисты придерживаются мнения, что сама по себе «игра» силиконовой приманки имеет третьестепенное значение, главное – правильно приманку подать и «попасть рыбе под харю». Я эту позицию отчасти разделяю, но на рассматриваемый случай это не распространяется.

Практика показывает, что при ловле щуки на неглубокой акватории силиконовая приманка с выраженным роллингом приносит больше поклевок, чем та, тело которой менее подвижно. Особенно, если в схеме анимации присутствуют существенные элементы равномерной проводки.

«Эксцентрик» и другие

Помнится, попал мне как-то в руки каталог американской компании Do-It, специализирующейся на производстве литейных форм для джиг-головок. Что тогда заставило призадуматься, так это детальные рекомендации по применению для каждой разновидности головок: какая-то из них более подходит для ловли среди травы, другая – показана для вертикального джиггинга и т.д. Просто в те годы мы ловили в основном на «поролон» и знали только самодельные «чечевицу» и «шар» да заводскую «фильду». И вроде бы как нам того хватало.

Прошло время, и в продаже стали-таки появляться головки иных форм. Сначала то были джиг-головки с впаянным крючком, позже – пришла очередь и «чебурашек». Мелькнула крамольная мысль, что это чисто маркетинговый ход – ведь расширение ассортимента влечет за собой рост объема продаж. Но всё же потом я имел немало возможностей убедиться в том, что в нынешнем разнообразии форм джиговых грузиков есть и свой функциональный смысл. Обо всех вариациях на тему геометрии головок мы сегодня говорить не будем. Остановимся на двух, наиболее, на мой взгляд, важных – после, разумеется, всем хорошо знакомого «шарика».

За удлиненным обтекаемым грузиком закрепилось кем-то метко брошенное название «проходимец». Еще лет пять - шесть назад я не помню, чтобы подобные головки выпускались серийно, а сейчас вот такие – есть в продукции минимум четырех производителей из РФ, Украины и Беларуси. А это есть показатель того, что многие наши спиннингисты понимают смысл и ценят грузики такой геометрии.

«Проходимец» и в самом дело полегче проскальзывает сквозь траву и через коряги. Имейте это в виду, если для ваших условий оно актуально. Минусы же «проходимца» - чуть меньшая, чем у «шара», дальность заброса и чуть притупленный контроль касания дна.

Менее очевидная идея заложена в груз под названием «эксцентрик». Центр его тяжести и в самом деле значительно смещен вниз. Что это даёт? А то, что такая головка раскачивается в потоке воды, и эта «раскачка» передается приманке. Получается своего рода принудительный роллинг. В том числе с теми приманками, у которых их собственный роллинг отсутствует. С той же «поролонкой», как вариант.

Влияет ли это на число поклевок? По моему опыту (оговорюсь – небольшому), скорее нет, чем да. Но вот целый ряд моих знакомых считают иначе – что джиггинг с головкой-«эксцентриком» имеет несколько большие шансы спровоцировать хищника на атаку.

А вот что у «эксцентрика» точно не отнять, так это более четкое отстукивание в руку моментов касания дна. Не одним только модулем графита определяется общая сенсорика снасти.

Два кольца

Я с этого начинал. В 90-е сам отливал «чебурашки», они получались с вертикально расположенными «ушами». Жесткость проволоки не позволяла развернуть одно из них на 90 градусов, и потому – чтобы крючок смотрел не в сторону, а вверх – ставил вместо одного заводного кольца два.

Но через какое-то время в продаже появились грузики, у которых одно из ушек было развернуто горизонтально, а затем – и разборные тоже. И, казалось бы, вопрос был решен. И смысла возвращаться к конструкции с двумя кольцами уже не имелось. Однако несколько лет назад эта тема получила свежий импульс.

В прямых видеорепортажах с соревнований системы PAL многими было замечено, что некоторые участники используют в джиговых приманках всё тот же монтаж с двумя кольцами. Вроде мелочь, но на турнирах такого уровня всякая мелочь имеет свою мотивацию. Потому со стороны зрителей посыпались вопросы. Спортсмены не стали «заводить рака за камень» - и разъяснили всё так, как оно и есть.

Основных аргументов в пользу двух колец два. Первый - аэродинамический: приманка в полете лучше складывается и потому забрасывается подальше. С этим я полностью согласен. Второй: два кольца делают работу приманки на проводке более легкой и свободной, и потому – более привлекательной для хищника. А вот насчет этого – у меня есть сомнения. Ну, по крайней мере, заметной разницы по поклевкам между оснастками с двумя кольцами и на разборной головке у меня не наблюдалось.

Если же вы всё-таки проявите к «системе двух колец» практический интерес, то дам вам один совет. Прежде чем закупать заводные колечки, не поленитесь проверить их на прочность. А то случаи бывали всякие.