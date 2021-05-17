Южная Ладога в мае Максим Перов | 17 мая 2021 г.

В Питер весна приходит в мае. Это если честно говорить. Даже коты у нас не мартовские, а, скорее, майские. В марте еще холодно, хвостатые по подвалам греются. То же и с рыбалкой. Первый по-настоящему массовый выезд рыболовов на открытую воду приходится обычно на майские праздники. А в апреле на южном побережье Ладоги местами еще айсберги попадаются - сбитые в горы волнами остатки льда.

Самый главный в году праздник питерского поплавочника - это ловля ладожской плотвы после схода льда и начала прогрева воды. Как раз на майские выходные очень часто она и приходится. Даже многие заядлые спиннингисты во время весеннего жора ладожской плотвы хоть раз да съездят с поплавком или фидером. Вяленой рыбкой к пенному напитку себя на год обеспечить.

Выходя сразу после зимы на открытую воду на лодках, плотвичники не забывают, насколько Ладога знаменита своим непредсказуемым характером и частым расхождением с прогнозами погоды. Зимой от ветра палатка защищает, а в теплое время от волны никуда не денешься.

Перед поездкой (и сколько раз такое бывало!) несколько сайтов погодных проверишь - и все южный ветер обещают. А приедешь к каналу, перегружаешь снасти из машины в лодку - и чувствуешь: нет, ёлки-палки, северячок всё же тянет. Несильный, но для волны и 2 - 3 м/с вполне достаточно. Ведь это ветер с открытой воды, у него для разгона мно-о-ого километров...

Ловить «поплавочкой» на волне, конечно, можно. Но, во-первых, целый день болтанки выматывает, уже потом и рыбалка не в радость. Во-вторых, невольно выбираешь закутки, где хоть немного потише. А надо искать не где потише, а где рыба, а еще лучше - где стая крупной плотвы. Но ветер, к сожалению, вносит свои коррективы. И, главное, на волне поклевки гораздо хуже видны.

Только если резко тянет «на потоп», но так клюет далеко не всегда. Больше того, так часто клюет мелочь, потому что у неё нет такого опыта и осторожности, как у солидных «мамок», которым немало лет. К тому же, это и не так интересно - ловить, когда толком не различаешь поклевок.

Если еще вспомнить про запрет на моторы в Ладоге по весне и неизбежные наезды инспекции, то к болтанке добавится еще больше дискомфорта. И рождаются мысли - как всего этого избежать. А ответ прост: ловить в канале напротив самых рыбных проток в Ладогу - Лигово, Сумское, Дубно.

Волна в канале очень редко мешает. Разве что когда сильный ветер четко вдоль дует. Но канал не ровный, как линейка, он имеет изгибы. Можно уйти с ветреного места, встать напротив другой протоки, хорошенько прикормить - и ловить с комфортом. Если используешь фидер, то и вовсе стоит высадиться на берег. Не везде это возможно, а где удается, часто бывает занято.

Но если нашли свободное местечко у протоки – смело выходите на берег. Твердая почва под ногами, а рядом канал с обилием плотвы. Что еще нужно рыболову для счастья? И пусть плотвы в канале, пожалуй, поменьше, чем в Ладоге, но если ловишь и кормишь грамотно, всё равно можно поймать много. И при этом рыбалка комфортная, без болтанки на волне.

При ловле с берега можно применить не только 5 - 6-метровую болонскую удочку, но и маховое удилище, позволяющее использовать более тонкие и легкие оснастки, которые «болонкой» попросту не забросить. А если и забросишь, то полетит, куда ветер дунет, даже слабый. А «мах» длиной, скажем, 9 м позволяет доставлять деликатную оснастку очень точно. Если вы еще и закормили идеально кучно, именно ту точку, куда попадает легкая оснастка махового удилища, шансы на поимку крупной плотвы значительно повышаются.

С фидером та же история: если умеете им ловить, то сами при выборе точки ловли с помощью маркерного груза увидите, что почти везде русло канала глубже с ладожской стороны. Если вы с фидером на ты, то заклипсуетесь на как раз на дальнем свале. Большая часть крупной рыбы там. На мелководье лишь мелочь.

Если же ловите на болонскую удочку, то лучше заякориться с ладожской стороны канала у тростника, непременно на двух якорях, чтобы лодку не крутило, и закармливайте точку подальше от лодки, но в разумных пределах. Настолько далекую, чтобы крупная осторожная рыба там не боялась лодки, но достаточно близкую, чтобы суметь положить прикормку кучно и потом при забросах попадать четко в место закорма.

Наживки нужны только животные: червь, опарыш, а лучше всего - кисточка мотыля. Растительные же насадки в еще не прогретой после зимы воде работают плохо. В прикормке мотыль не нужен, ни мелкий, ни крупный. Хоть это и не Финский залив, где после прикормки с мотылем колюшка всю рыбалку испортит, но и здесь есть любители халявного мотыля - микроокуньки и наногустерки.

Вообще-то, к слову, в канале есть очень крупная густера, но нужно знать места, и вообще это тема отдельной статьи. И еще про мелочь: если не удалось найти стаю мерной крупной плотвы, и ловится то хорошая ладожская, то ладошечная, отпускайте мелкую. Сейчас не зима, отпускаете вы не в лунку, из которой ловите, клёв отпущенная плотвичка не ухудшит. Но не будем забывать, что ловим ладожскую рыбу, а мелкая плотва через несколько лет вырастет до приличных размеров.

Как я уже писал выше, во время жора плотвы даже многие заядлые спиннингисты берут в руки поплавочную или фидерную снасть. Но это лишь раз в году, а затем они возвращаются к любимым блеснам, воблерам и прочим приманкам для хищной рыбы.

Несмотря на запрет, можно заниматься любимой рыбалкой, ничего не нарушая. Всё просто: спиннинг на южной Ладоге весной позволен, запрещена лишь ловля щуки и судака. Ну, поймали щуку - сразу отпускайте её. Нет рыбы в лодке - нет нарушения. Имейте в виду, обязательно найдутся инспекторы, которые станут на вас наседать, настаивая, что якобы запрещена спиннинговая ловля вообще. Внимательно изучите удостоверение такого инспектора, а затем звоните в отдел, где его начальство.

Инспекторы очень не любят таких «проблемных» рыболовов, ведь это потеря времени, а рядом полно таких бедолаг, которые согласятся на штраф без препирательств. Как правило, если вы хорошо знаете Правила рыболовства, и чуть что звоните начальству инспектора, он быстро отстанет. Но будьте честны и не пытайтесь изображать из себя правоведа, имея спрятанную в лодке щуку.

Если уж утверждаете, что штрафовать вас не за что, так оно и должно быть. Другое дело, что запрет на ловлю щуки аж до конца мая нелеп и его надо менять. Но это опять-таки другая тема.

В мае обязательно используйте только крупные приманки. Щука во время нереста и некоторое время после него постилась, она сейчас голодна, и, например, крупный воблер - отлично ей подходит.

Однако он не только повышает шансы побороться с трофейной хищницей, но и резко снижает риск заглота. Помните, что у вас на борту не должно быть щуки ни в коем случае. Объяснения, что она глубоко заглотила, освобождение от приманки заняло полчаса и отпускать хищницу не имело смысла - инспектора не впечатлит. Рыб, которые временно или постоянно (как лосось или форель) запрещены к вылову, вы в любом случае обязаны отпустить. И это логично: иначе каждый станет лгать, что изъятая рыбина глубоко заглотила и т.д.

Еще одна добавочка про щучью рыбалку на Ладоге в мае. Если на внешней кромке тростника хищницы нет, забирайтесь вглубь зарослей, при этом старайтесь минимально шуметь. Если к «окнам» далеко от внешней кромки нет даже узкой протоки, уберите весла и проведите лодку, отталкиваясь одним веслом или специально для этого взятым на борт шестом.

У меня много раз бывали случаи, когда на внешней кромке я мог добиться лишь редких поклевок «шнурков», бросавшихся на воблер, размером практически таким, как этот щучий недомерок. А внутри тростника, в «окнах», стояла куда более весомая хищница.

И наконец, чтобы завершить щучью тематику (не забывайте – всенепременно рыбачим по принципу «поймал – отпусти»). При ловле в «окнах» нужен длинный, но жесткий спиннинг, прочная «плетенка», мощная катушка и надежные элементы оснастки - все вплоть до вертлюгов.

В небольшом «окне» подсеченная крупная щука непременно бросится вглубь зарослей. Поэтому фрикцион должен быть зажат намертво. Никаких попыток утомить трофей, здесь нет для этого места! Либо вы силой воли и мощностью снасти выведете рыбину на глиссер и мгновенно подсачите, либо она уйдет в траву, и тогда в лучшем случае сход трофея, в худшем - обрыв дорогого воблера. А воблеры нужны именно хорошие, способные играть практически на одном месте при минимальных рывочках удилищем.

Те реплики известных моделей, что в китайских интернет-магазинах стоят в 10 раз дешевле, именно в таких условиях показывают, насколько копия хуже оригинала. Вы, может, и сбережете деньги, но не поймаете достойную рыбу.

Еще одна запрещенная к вылову хищная рыба - судак. На южном побережье Ладоги его лов запрещен до 15 июня. Но здесь я никому не советую «ловить и отпускать». Отнерестившейся щуке, отпуская её, мы особого вреда не наносим. А судак - совсем другое дело.

Очень немногие виды рыб охраняют кладку икры после нереста. Чаще всего рыбы пытаются выжить за счёт количества выметанной икры. Да, очень много икринок съедят всякие ёршики, микроокунечки и прочая мелюзга, но что-то останется.

Судак же относится к тем редким рыбам, что ревностно охраняют кладку от поедания жадной мелочью. Не ловите специально на судачьих нерестилищах! Это варварство, ведь после поимки заботливого родителя, атаковавшего вашу приманку, защищая кладку икры, даже после быстрого и аккуратного отпускания рыба какое-то время испытывает стресс.

Вернется ли папаша на кладку (ее охраняет именно самец), и если вернется, то когда - неизвестно. А для уничтожения вкусных и очень питательных икринок разной сорной рыбешке хватит и получаса. Дайте судаку отнереститься, не беспокойте его. Это тот случай, когда запрет, в отличие от щучьего, абсолютно логичен, оправдан и правилен.

Что еще сказать в завершение обзора майской рыбалке на южном берегу Ладоги? Есть еще нерестовый запрет на леща, но он актуален только в устьях рек, впадающих в Ладогу, да в районе истока Невы. В остальных местах нерестящийся лещ не клюет ни на что. Ни на что от слова «совсем».

Лазая в «окнах» тростника, я не раз видел на мелководье огромных лещей, пришедших на нерест. Поражали три вещи: какие в Ладожском озере живут огромные лещи, как они красивы на мелководье, где их прекрасно видно, и насколько им безразличны любые приманки. Кстати, появление в глубинах тростниковых зарослей леща - это признак, что щука уже отметала икру.

Можно было бы еще рассказать немало интересного про рыбалку в устьях рек Волхов и Свирь. Но это выходит за рамки статьи - она всё-таки про майскую рыбалку на Ладоге, именно в озере.

Ни хвоста, ни чешуйки, уважаемые рыбаки и рыбачки!