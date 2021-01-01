Спортивное рыболовство №3 март 2021

Из первых уст

Е.Отрадина. За что женщина полюбила рыбалку

Рыбалка не даёт скучать, всё время зовёт в новые места и показывает самые заповедные уголки на планете. Иногда заводит в такие дебри, куда не то что автотурист, даже пеший путешественник добраться с трудом сможет. Держит в тонусе, запрещает лениться, поднимает ранним утром, чтобы увидеть неповторимые рассветы, и не позволяет рано заснуть, дабы полюбоваться пламенем заката.

Н.Рогова. Как я заболела спиннингом

Спиннинговая ловля увлекла автора с первого дня знакомства. Окунь, судак, голавль и другая пресноводная рыба попадались ей на российских водоемах, басс, барракуда, снэппер, снук и сарган - на зарубежных. Но щука для неё всегда оставалась приоритетом.

По родным просторам

А.Коломиец. Щучий март

Март месяц всегда считался загадочным. Будет стоять лед – или пора готовить лодки? Освежать лески на подледных жерлицах - или уже будем ловить спиннингом? Автор просмотрел свой фотодневник за последнее десятилетие и вычислил, что только трижды лед продержался весь март. А в остальные семь лет он уже ловил по открытой воде в озёрах, где щука оживляется раньше, чем в других водоемах. Но в любом случае приходилось каждый раз решать одни и те же вопросы: где, чем и на что.

Ф.Мухарев. Записки о трёх «К»: Камчатка, кижуч и компания

Только в этом далеком краю можно в России увидеть всё рядом и сразу - суровый Тихий океан, снежные шапки величественных сопок, действующие вулканы, термальные источники и гейзеры, бьющие из недр земли. А также уникальных камчатских лососей – и медведей, охотящихся на них в многочисленных реках. Автор рассказывает о своих ощущениях после поездки туда и невероятно интересной камчатской рыбалке.

Методы ловли

А.Фалалеев. Не только щука

Зимние жерлицы у большинства рыбаков ассоциируются исключительно с ловлей щуки. Однако на жерлицу удается поймать из-подо льда и других хищников. И автор рассказывает, каких именно, а также делится нюансами этой ловли.

В.Клень. Верховые окуни последнего льда

«В последний лёд - хорошо клюёт». Популярное наблюдение касается фактически всех рыб, однако ярче иных в «клёвом» деле проявляют себя окуни. Причем особо удачливой становится их ловля у самой поверхности льда. Именно эта особенность в рыбьем поведении поздней зимой и обусловила появление термина «верховые окуни».

Г.Шеляг. Как я соблазнял голавля в ледяной воде

…Согласно календарю шла очередная зима, но непривычно слабые морозы чередовались с оттепелями, каждой из которых автор вовсю пользовался, отправляясь с проводочной удочкой на заветную речку в Ростовской области. И пусть с переменным успехом, но там ему сопутствовала удача в поиске голавлей.

Снасть и тактика

К.Кузьмин. Скорость

С какого-то момента автору стало казаться, что следование книжным канонам, в том числе по части скорости проводки, не всегда лучший путь к достижению цели. Появились основания для таких выводов. «Основания» эти касались ловли разных рыб в различных условиях. И автор рассказывает несколько историй по данной теме.

А.Швец. Воблерный спецназ: старые друзья

Превосходно ловящие хищника воблеры западают в душу, и с какого-то времени они для тебя перестают быть просто кусками пластмассы или дерева – и становятся старыми надежными друзьями, на которых всегда можно положиться в трудную минуту. О таких приманках и идёт речь в этом материале.

Советы Мастера

Н. Линник. Порыбачили…

Каждую зиму поступают печальные новости: на подледной рыбалке погибают люди. Молодые и старые, гибнут поодиночке и группами. Что это, фатальная неизбежность? Или же малопонятная необходимость вот так просто рисковать своими жизнями? Ведь никто никого не заставляет лезть на опасный весенний лед, игнорируя все мыслимые и немыслимые меры безопасности.