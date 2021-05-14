Новая страсть - боковой кивок Алексей Фалалеев | 14 мая 2021 г.

В прошлом году как-то неожиданно для себя я стал если не адептом, то точно любителем ловли на боковой кивок. При всём при этом не оставил другие свои приверженности, такие как спиннинг, донку и ловлю на живца, но именно боковой кивок стал некой отдушиной в моей рыболовной жизни.

Правда, я пока еще не сильно глубоко овладел искусством рыбалки на летнюю мормышку, но, мне кажется, уже приобрел достаточные навыки и знания, чтобы помочь читателям нашего журнала разобраться, как эффективно и, главное, комфортно, ловить данным способом.

Вообще-то весь мой нынешний путь в рыбалке с летней мормышкой начался с попытки освоения вот этого вот места (фото 1). Место на самом деле интересное - рыба тут всегда держится, но зато ловить её здесь на маховую или болонскую удочку крайне сложно. Не только неудачный заброс, но и резкая подсечка или любое неловкое движение при вываживании могут привести к тому, что оснастка, зацепившись за ветки кустарника, безнадежно запутается.

Вот я и задумался, что же можно сделать, чтобы не было этих самых зацепов. Тогда-то я и вспомнил о боковом кивке. И ведь, действительно, с данной снастью и заброс можно сделать безопасным (а точнее – занос приманки в точку ловли), и вываживание провести так, что оснастка с попавшейся добычей подтянется практически под ноги, для чего надо либо продвинуть руками назад, за свою спину, бланк удилища, либо сложить его колена.

Это на любительской рыбалке может показаться несколько трудоемким или неудобным, но именно таким же образом давным-давно ловят спортсмены на длинный поплавочный штекер – и не жалуются.

Немаловажным я считаю выбор самого удилища для бокового кивка. Перед приобретением первой удочки для этого способа ловли я проштудировал соответствующие печатные статьи и видеоматериалы, по результатам чего стал обладателем угольного телескопического «маха» среднебыстрого строя.

Хотя в идеале многие рекомендовали использовать удилища быстрого или сверхбыстрого строя. Зачем? Потому что подсечка проходит максимально эффективно, когда у удилища работает самая верхняя часть. Зато удочка среднебыстрого строя надежнее вяжет рыбу.

Почему угольное удилище? Потому что оно мало весит, что очень важно, ведь вы удерживаете удочку в руках весь цикл ловли. И не просто удерживаете, а работаете с ней, анимируете приманку и реагируете на малейшую поклевку. Да, согласен, угольные удочки бывают довольно недешевыми, но именно при ловле на боковой кивок комфорт от работы со снастью выходит на первый план.

Теперь – почему маховая удочка. Вообще, существуют два варианта использования бокового кивка. Первый – когда тот устанавливается на удочке с пропускными кольцами и катушкой, на шпуле которой хранится запас лески. Достоинство этого варианта – возможность оперативно корректировать рабочий спуск лески исходя из глубины и условий ловли. Минус – это утяжеление снасти благодаря наличию катушки. Вполне возможно, что потом присмотрюсь и к этому варианту, но сейчас я остановил свой выбор на комбинации бокового кивка с удилищем без колец.

Такое оснащение легче, менее громоздкое, с ним удобней управляться, как мне кажется. Как же крепится леска в таком случае? Да простят меня профессионалы этого способа ловли, но на первых порах я крепил поводок с мормышкой наглухо к концу бокового кивка, благо тот оборудован специальным колечком. И я считаю, что на начальном этапе обучения такой вариант вполне допустим.

Я сделал несколько поводков, различных по длине (фото 2) - и уже на водоеме, исходя из глубины ловли на точке, привязывал соответствующий поводок и рыбачил с его помощью.

Сделаю оговорку: я рыбачил на городском, изученном вдоль и поперек прудике, поэтому мог с легкостью и уверенностью сказать, какая глубина была в той или иной точке ловли.

Чуть позже я перешел уже к более традиционному варианту оснащения удилища без колец, а именно – с использованием небольшого мотовила (фото 3), которое крепится на бланке. На мотовило наматывается запас лески, метров десять, может чуть больше, этого хватает.

В том, чтобы сделать самому мотовило, нет ничего сложного. Берёте, например, кусок твердого пенопласта, острый нож (скажем, канцелярский), сверло (или круглый надфиль) и наждачную бумагу.

Вырезаете заготовку (посмотрите на фото 3, как всё должно выглядеть). В ножках мотовила делаете отверстия (фото 4) - для того, чтобы надевать мотовило на ваше удилище. Мотовило легкое и на чувствительность снасти влияния практически не оказывает. При желании за вечер можно сделать несколько подобных мотовил, намотав на них лески различного диаметра - и потом на водоеме выбирать из них, исходя из сиюминутных условий ловли, активности и размера попадающейся рыбы.

Вторым важным элементом ловли на боковой кивок является сам кивок. Где его взять? Не сильно заморачиваясь, я отправился в рыболовный магазин. Стоило мне задать вопрос продавцу, как откуда-то из-под прилавка он извлек целую планшетку с ассортиментом боковых кивков. То есть, как я понял, боковой кивок - способ не самый популярный у нас, ну да ладно.

Кивки на планшетке были изготовлены из различных металлов и пластмасс. Я читал, что хорошо подходит вариант из стали, из которой делают часовые пружины. Вполне возможно, но для начала я остановил свой выбор на кивке из пластмассы (фото 5). Зимних-то кивков различных размеров и конфигураций из этого же материала существует превеликое множество. Ну а раз так, почему бы не поставить такой же и летний кивок?

Правда, знакомясь на рыболовных форумах с этим способом ловли, я понял, что многие рано или поздно решают, что лучшие боковые кивки – это те, которые ты смастерил сам, сделал под себя. При этом вариантов изготовления этого элемента оснастки довольно много, но мы-то ведь с вами только начинаем постигать тему, поэтому на первых порах, как мне кажется, вариант кивка из магазина – не так уж и плох. И поэтому я остановился на покупных изделиях.

Как и зимние аналоги, кивки для летней ловли на мормышку различаются по длине и чувствительности. Считается, что длина бокового кивка должна быть не меньше 20 см, поэтому я удивился, когда в арсенале магазинных моделей увидел лишь варианты много короче. Но деваться было некуда и, купив парочку таких кивков, я приступил к монтажу оснастки. Что могу сказать? Чтобы заинтересоваться, попробовать так ловить – вполне достаточно. А уже потом, более-менее сориентировавшись в этом способе, можно перейти и к следующей ступени – рыбалке с боковыми кивками собственного изготовления.

Про длину кивка я уже упомянул. Какие к нему еще должны быть требования? Во-первых, чтобы он не изгибался под собственной тяжестью. Во-вторых, если вы прицепите к кивку мормышку, то угол отклонения от горизонтали не должен составлять больше 20 - 30 градусов.

Считается, что 30° - это самый оптимальный вариант. Желательно также, чтобы кивок оканчивался каким-то заметным элементом, позволяющим визуально обнаружить даже самую осторожную поклевку (фото 6). Может, конечно, мой самодельный кивок далёк от совершенства тех изделий, которыми ловят опытные любители летней мормышки, но меня на этапе обучения он вполне устраивал.

Теперь – непосредственно о приманках. У любого любителя подледной ловли есть не одна коробочка с различными моделями мормышек, из которых подбирается именно тот вариант, который устраивает рыбу в конкретный день и в конкретном месте. И при летней ловле с боковым кивком будет нелишним иметь несколько разных мормышек, в основном - безнасадочных.

Когда я начинал осваивать новый для себя способ ловли, я нашел в своих закромах (занимался-то я зимней мормышечной рыбалкой постольку-поскольку, разве когда надо было поймать живца) какие-то дикие, по нынешним меркам, крупные мормышки, изготовленные еще в прошлом веке. Но, тем не менее, рыба на них и с боковым кивком клевала вполне уверенно. Так что, если случилось, что мормышки у вас не очень изящные, всё равно пробуйте ловить на них. Уверен, результат будет.

Первые шаги в освоении такой ловли я делал на местном пруду, где в изобилии водился ротан (фото 7). И если у вас есть на примете водоем с этой рыбешкой - мой совет: начните рыбачить на боковой кивок именно там. Поклевка у ротана резкая, уверенная, так что даже если у вас пока еще не очень информативный кивок и нет достаточного опыта ловли, поклевку можно «услышать» просто как удар в руку.

Естественно, если у вас хорошее удилище. Тренируясь, я посещал все более удаленные от дома водоемы и пробовал ловить разную рыбу. Когда же с помощью бокового кивка я добыл первого карасика (фото 8), радости моей не было предела. К тому же попался он на достаточно крупную мормышку, в которую я не очень верил, что заставило меня еще раз убедиться в уловистости нового метода. А когда потом клюнул уже пищевой, скажем так, карась, то удовольствие от обретения новой уловистой снасти я почувствовал в полной мере, повыводив сильную рыбу на достаточно тонкой леске.

Можно ли ловить таким способом хищника? Запросто. Например, окуня (фото 9). Тактику ловли я опишу ниже, но сейчас отмечу, что «полосатики» вполне приятного размера лучше отзываются не на «безмотылку», а на мормышку, наживленную как червем, так и мальком.

Щука? Вытаскивать не приходилось, но пару срезов приманки у меня за прошлый сезон случилось. А это о многом говорит. Забегая вперед, я уже подумываю об охоте с такой снастью на судака. А почему нет?

Если пробовать ловить с лодки, то, естественно применив более надежную оснастку, мне кажется, можно и клыкастого попробовать выманить из подводных укрытий, используя в качестве подсадки небольшого живца. Я встретил раз рыболова, который с лодки примерно таким способом ловил окуней на малька, так почему бы не попробовать летнюю мормышку для другой хищной рыбы?

Про различную тривиальную рыбу, такую как ерши или плотва, даже и говорить нечего - ловятся они таким методом хорошо и достаточно стабильно. Отдельно скажу, что на боковой кивок особенно азартно и результативно я удил пескаря. Да, именно пескаря (фото 10). И если вам нужен запас живца или удовольствие от постоянных поклевок, сделайте акцент на ловле именно этой рыбешки.

Вообще, пескаря, еще в детстве, мы ловили на обычную удочку, заходя в воду и поднимая ногами муть со дна реки. В мутном шлейфе через какое-то время появляются в первую очередь именно эти рыбешки, и если мы пускали поплавочную оснастку по шлейфу, то поклевки случались практически на каждой тони (тонь, в данном случае, это расстояние, которое проходит оснастка от ног рыболова до предела натяжения лески на удочке). И когда нынче я попробовал ловить пескаря на боковой кивок, то был просто поражен, насколько продуктивна такая рыбалка – эта рыбёшка на мормышку набрасывается намного охотнее, чем на проплывающий мимо крючок с наживкой. Советую, просто попробуйте.

Какого размера рыба обычно ловится с помощью бокового кивка? Хотел бы сказать, что любого, но, конечно, крупные экземпляры соблазнить крошечной мормышкой, да тем более на расстоянии в 6 - 8 м от вас, нечасто удается – по крайней мере, мне рыбы крупнее килограмма не попадались. Хотя всё может быть. Главное - верить в свой способ ловли.

При каких условиях эффективно ловить на боковой кивок с берега? Например, когда берег достаточно крутой, а на небольшом удалении сразу начинается глубина. Это, пожалуй, оптимальные условия для летней мормышки. Или, скажем, видите на заросшем травой участке небольшие просветы? Вам сюда. Ведь именно вашей снастью можно аккуратно доставить приманку в перспективное место, не распугав при этом притаившуюся рыбу.

Да даже если вы на пологом чистом берегу попробуете рыбачить, то сможете уйти с водоема с уловом. Конечно, в таком случае желательно уже заходить в воду на некоторое расстояние (фото 11). И тут вам понадобятся сапоги, болотные сапоги или, лучше, вейдерсы. Островки травы, упавшие деревья, видимые подводные укрытия – это всё интересные места для ловли, возле которых есть смысл пробовать рыбачить.

Тактика рыбалки - несложная. Вы обрабатываете понравившийся вам участок, пробуя и различные водные горизонты, и перемещая в секторе ловли из стороны в сторону ваше удилище. Не клюет? Передвигайтесь или дальше по берегу, или, если вы рыбачите, зайдя в воду, сделайте пару-тройку шагов вперед, если вам позволяет это высота ваших сапог. Ловля на боковой кивок активная, поэтому можно и нужно перемещаться в поисках рыбы и интересных мест. А если водоем небольшой, то иногда приходится обойти его полностью, прежде чем попадется по-настоящему уловистая точка.

Проводка начинается, как правило, от дна и практически до поверхности воды, при этом вы не просто неспешно поднимаете мормышку, а стараетесь её оживить, добавляя колебаний и по вертикали, и по горизонтали. На дно после завершившейся проводки, кстати, мормышку лучше не бросать, а медленно опускать, делая остановки на пути и придавая ей при этом небольшие колебания. У меня, бывало, именно на таких остановках случались резкие поклевки.

Эффективна ловля на боковой кивок, если вы ловите, стоя за стеной камыша, тогда вы заносите мормышку за эту стену - и на границе с чистой водой начинаете неспешную проводку. Тут, кстати, очень важно не шуметь, когда вы заходите в воду, чтобы не распугать притаившуюся у травы рыбу. Шум – это недруг рыболова, поэтому старайтесь меньше суетиться. Хотя когда я находился по пояс в воде, рыба не так сильно реагировала на мои движения, нежели при ловле с берега. Именно так мне понравилось ловить на летнюю мормышку окуня.

С приманкой нужно экспериментировать. Да, не спорю, на первое место выходит то, в каком месте вы рыбачите и какую анимацию придаете своей мормышке, но и вопрос выбора подсадки немаловажен.

Червь привычен, но не стоит останавливаться только на нём. Не ловится на червя – подсадите опарыша или любую другую личинку, которую, кстати, иногда бывает полезно поискать под ногами непосредственно на месте ловли, ведь, бывает, что именно на то, что обитает рядом с рыбой (фото 12), она реагирует намного лучше.

Нужно ли пользоваться прикормкой при таком способе ловли? Да, иногда. Например, если вы на пруду ловите карасиков или на реке нашли интересный участок, возле которого крутится активная «бель», уместно подкинуть в перспективную точку несколько шариков прикормки - ведь, возможно, они удержат рыбу и позволят с постоянством пополнять ваш улов.

Когда лучше ловить на летнюю мормышку? Можно с ранней весны и до поздней осени. Однако я даже пошел немного дальше - и в прошлом году использовал боковой кивок вплоть до ранней зимы, т.е. до времени, когда на водоеме уже образовался тонкий ледок - тот, с одной стороны, не давал возможности ловить с берега, но был еще не таким прочным, чтобы ходить по нему. Что я сделал? Кинул несколько камней, проделав ими пару-тройку лунок во льду, в них и рыбачил (фото 13). А почему нет? Пусть не очень активно, но рыбка поклевывала. Рыболовы, приходившие в тот день проверить толщину льда, подходили ко мне, удивлялись и… одобряли мой подход к продлению сезона ловли с берега.

На первых порах моих экспериментов с летней мормышкой мне хватало удочки, пары-тройки глухих оснасток с кивками, нескольких запасных мормышек и коробки с наживкой, но чем дальше я увлекался этим способом ловли, тем больше рыболовных атрибутов у меня появлялось. Например, коробочка для наживки, которая крепится на поясе брюк (фото 14) - удобное приспособление. И руки при насаживании освобождаются, и вероятность, что утопите наживку, стремится к нулю. Нужен ли подсачек?

Считаю, что да, бывает полезен. Вроде и есть возможность утомить рыбу, да и к берегу её направить, но иногда компактный подсачек (фото 15) при вываживании крупняка выручит как нельзя лучше. Что насчет поляризационных очков? Это именно тот способ ловли, когда они понадобятся, ведь если вода достаточно прозрачна, нет сильной ряби от ветра, то, заметив притаившуюся рыбу, вы можете подать ей угощение, что называется, под самый нос.

Пригодится и небольшой садок с крышкой, его тоже можно прицепить к поясу (фото 16). Если вы не всю рыбу сразу отпускаете, то, имея удочку в руках, возиться с пластиковым пакетом, складывая в него очередной трофей, после чего убирать его, скажем, в рюкзак – то еще удовольствие. К слову, в небольшом рюкзаке или заплечной сумке можно разместить весь ваш необходимый скарб – от инструментов и снастей до еды, что значительно повысит вашу мобильность на водоеме.

Ловля на боковой кивок - интересный, самобытный, хоть и не самый распространенный способ рыбалки. Так почему бы не попробовать его? Поверьте, стоит раз понять – как, и вы уже не сможете обходиться без ловли на летнюю мормышку.