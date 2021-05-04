Матч с весенней рыбой Николай Линник | 4 мая 2021 г.

Есть мудрая рыбацкая присказка: «Пришел май – лови рыбку, не зевай!». И то, вторая половина календарной весны – удивительное время. Именно в эту пору сбываются самые смелые надежды рыболовов. Отнерестившаяся рыба активно питается, а, значит, её можно и нужно ловить. Однако первый рыбацкий голод ловли по открытой воде быстро успевает пройти - и становится неинтересно охотиться за плотвой или уклейкой. Хочется уже побороться с лещом, язем, крупным карасем, линем или даже карпом. И в мае сделать это очень даже реально, нужно только стоянку рыбы найти, да насадку правильно ей презентовать.

С первой задачей справиться намного проще. В конце весны практически всё половозрелое подводное население еще обретается недалеко от нерестилищ, так что обнаружить рыбьи стоянки можно даже визуально - по всплескам и волнам, которыми рассекречивает себя кормящаяся на мели рыба. А вот вторая задача оказывается намного сложнее. Для большинства обитающих в наших краях рыб нерестилище – это, как правило, удаленное от берега, заросшее травой мелководье. И чем больше на дне травы – тем лучше.

Какую выбрать снасть для того, чтобы в таких условиях насадка выглядела привлекательно? Фидер? Но в таких условиях эта популярная снасть является слабым помощником. Плотный ковер из травы и запутавшихся в ней мелких веточек с прибрежных деревьев представляет собой смертельную опасность не только для крючков, но и для всей оснастки. Да и основная «фишка» фидера - способность создавать на дне компактное кормовое «пятно» - в траве почти не работает: прикормка быстро проваливается под неё вместе с кормушкой и для рыбы становится недоступной.

Кстати, то же самое происходит и с насадкой. И даже если прикармливать точку из рогатки, а вместо кормушки поставить грузило, после заброса вслед за грузилом насадка исчезнет под травой. Идеальным вариантом могла бы стать поплавочная снасть. Но и маховая, и даже болонская удочка в таких условиях оказываются бесполезными.

«Маху» не хватает длины, а болонская оснастка в водоемах без течения (да если еще и ветер боковой) делается неуправляемой. Поплавок всё время стремится увести оснастку с прикормленной точки, а поклевок «на подъём» на таком расстоянии почти не видно. В общем, сплошные мучения.

Но есть одна снасть, которая со всеми перечисленными выше проблемами справляется очень даже легко. Я имею в виду матчевую удочку. Правда, не пользуется она особым спросом именно на любительских рыбалках, а после массового распространения фидера сделалась вообще редкостью. И совершенно зря.

Матчевая удочка позволяет без проблем рыбачить и на пятнадцати, и даже на тридцати метрах от берега. А особенности конструкции удилища и наличие катушки позволяют вываживать на тонкую леску даже довольно крупную добычу. Плюс небольшая длина удилища (и небольшая же масса) и значительное количество пропускных колец на высокой ножке вкупе с тонущими лесками и тяжелыми поплавками с одной точкой крепления позволяют не сильно обращать внимание на погоду.

Даже в сильный ветер матчевая оснастка остается в точке, где её установил рыболов. А весной, когда погода за день может поменяться по нескольку раз, эти качества матчевой снасти оказываются наиболее ценными.

Согласитесь, достоинств у этой снасти много. Однако многие мои коллеги боятся пользоваться матчевой удочкой лишь потому, что считают её излишне мудрёной в эксплуатации, да и дорогой при покупке. Однако это совсем не так. Сейчас, когда матчевые удочки не в моде, цена базового матчевого комплекта (удилище, катушка, леска, несколько поплавков и набор грузил) оказывается даже ниже цены базового фидерного комплекта. Не верите, можете проверить сами. Да и в обращении с матчевой удочкой нет ничего сложного.

При желании через несколько рыбалок вы забудете о том, что такое захлесты оснастки, научитесь прицельно забрасывать прикормку из рогатки. А вот ощущения, которые получаешь при вываживания увесистого трофея на тонкой снасти, словами описать сложно. Скажу только одно: фидер с его тяжелой и довольно грубой оснасткой намного проигрывает матчевке в удовольствии, которое получаешь при вываживании рыбы.

Требования к оснащению. Поскольку весной ловля в основном ходовая, большого количества дополнительного снаряжения с собой не очень-то унесешь. Так что мой походный набор для весенних рыбалок состоит из снаряженного удилища, нескольких стоек с мягкими подставками, разборного подсака, садка, ведра с прикормкой и стула-рюкзака, в котором хранится вся необходимая для рыбалки мелочевка (фото 1). Весь этот скарб можно легко транспортировать в двух руках.

Удилище. Есть в моем арсенале и дорогие модели, с которыми я на соревнованиях выступал. Но эти удилища, как правило, узкоспециализированные. Да и уход за ними нужен бережный. Для любительских рыбалок я приобрел себе «универсального солдата»: удилище Blaxter Match от Stinger (фото 2).

Это недорогое, но вполне качественное удилище, которое удовлетворяет все мои запросы для любительских рыбалок. Длина бланка составляет 4,2 м, а тест его - 5 - 20 г. Это значит, что лучше всего данное удилище работает с самыми распространенными оснастками массой от 8 до 16 г. Что касается фурнитуры, то 13 колец на высоких ножках, катушкодержатель и комбинированная рукоять по качеству почти не отличаются от той, что ставится на топовые модели.

Материал бланка - карбон Т30 от японской фирмы Toray - тоже говорит о высоком качестве изделия. Разве что это удилище не так ярко декорировано, как модные спортивные модели, но, согласитесь, для любительских рыбалок это совсем не главное.

Катушка. В качестве катушки для любительских рыбалок с матчевой удочкой я бы посоветовал использовать высокоскоростную катушку. Причина проста: чем быстрее катушка будет выматывать леску, тем больше времени останется у вас на рыбалку.

В последнее время матчевые катушки стали выпускать с увеличенной шпулей. Это позволяет добиться высокой скорости выматывания лески при средних значениях передаточного числа. Сам я чаще всего пользуюсь катушкой Browning Xitan Master Match FD 940 (фото 3).

Отличительными особенностями этой модели являются исключительно мягкий тормоз, надежная клипса, которая, благодаря наличию дополнительной прокладки, совершенно не травмирует леску. И как раз алюминиевая шпуля увеличенного диаметра. Модель эта скоростная - главное передаточное число составляет 6.0:1. Высокая «передатка» и широкая шпуля позволяют катушке выматывать 105 см лески за один оборот рукоятки.

Леска. На основании моей практики, для любительских рыбалок с матчевой удочкой я бы рекомендовал основную леску не тоньше 0,2 мм, а можно и 0,22 мм. Столь значительная толщина лески необходима и для обеспечения надежности вываживания крупной рыбы, и для предохранения оснастки от плавающей травы, которая то и дело появляется в секторе ловли. Кроме того, повышенная жесткость толстой лески служит гарантией, что при забросе поплавок не перекрутится вокруг основного груза.

Хорошо, если основная леска будет медленно тонуть в воде. Это сильно уменьшит воздействие ветрового течения на оснастку. Для рыболовов, которые решили освоить матчевую снасть, я бы посоветовал леску Ultron Match fishing (фото 4). Это, опять же, недорогая, но довольно качественная и главное, проверенная мной в деле тонущая леска, с которой вы без проблем освоите ловлю с дальним забросом.

Поплавок. Сия деталь матчевой оснастки, несомненно, приковывает к себе наибольшее внимание. Красивые матчевые поплавки вызывают к себе какое-то дополнительное уважение и восторг. Хотя цена у них немаленькая - стоимость хорошего матчевого поплавка начинается от 800 рублей. И это является еще одним сдерживающим фактором для освоения техники матчевой ловли. Зато ломаются матчевые поплавки очень редко.

Моделей таких поплавков на мировом рынке существует великое множество (фото 5), но для любительских рыбалок я бы посоветовал выбрать поплавки с повышенным ресурсом надежности: пластиковым телом и пластиковой антенной. Да, конечно, бальзовые поплавки с антенной из павлиньего пера изящны, хорошо летят, великолепно регистрируют поклевку, но очень уж нежны в эксплуатации, а их лаковое покрытие отчаянно боится ударов о бланк удилища - и как только на лаковом слое появляются трещины, поплавок начинает «пить» воду и теряет свои первоначальные настройки.

Чтобы рыбалка с первых же шагов не превратилась для вас в мучение, я рекомендую обратить внимание на модели Cralusso (фото 6). Конструкция этих поплавков позволяет эксплуатировать их в самых жестоких условиях, а по чувствительности они мало уступают более дорогим моделям из бальзы. Еще одним неоспоримым преимуществом поплавков Cralusso является то, что в магазинах для них всегда есть запасные части.

Способы крепления поплавка к леске. Существует два типа крепления матчевых поплавков к леске - фиксированное и скользящее. В рыболовной литературе чаще всего можно встретить такое утверждение: фиксированное крепление поплавка лучше подходит для небольших глубин (до 3,5 м), а скользящее удобнее применять на глубинах, превышающих длину удилища. Всё это так, и настройка фиксированного крепления поплавка намного ближе новичкам по духу. Но у скользящего способа имеется и ряд неоспоримых преимуществ.

Например, оснастка со скользящим поплавком летит намного лучше, чем оснастка с фиксированным поплавком. И пробить слой вечно голодной мелочи со скользящим поплавком гораздо проще, чем с фиксированным. А весной эти качества являются наиболее полезными. Так что я настоятельно рекомендую начать освоение матчевой ловли весной всё же именно со скользящей оснастки.

Как изготовить скользящую оснастку. Матчевый поплавок - инструмент очень чувствительный, и чтобы его правильно настроить – требуется время. Делать это на рыбалке неудобно, да и не всегда получается правильно.

Намного проще откалибровать поплавок дома, а набор грузил на отрезке основной лески приносить на водоем уже в готовом виде. Я наматываю их на небольшие мотовила и соответствующим образом подписываю. На рыбалке мне остается только привязать эту вставку к основной леске и подмонтировать нужной длины поводок.

Мастера матчевой ловли рекомендуют делать такие вставки около двух метров длиной (где-то половина роста удилища), но по моему опыту весенней ловли рыбы на матчевую удочку это много. Длина моих вставок для весны колеблется в пределах 1 – 1,5 м. На вставке расположена вся огрузка поплавка, у меня это основное грузило-оливка и «подпасок».

Для ловли леща или густеры оптимальным вариантом компоновки грузил на леске я считаю приведенную на фото 7 схему. Но для карася и карпа схему применяю несколько другую (фото 8). Как видите, и там, и там огрузка состоит из одного массивного грузила-оливки (фото 9) и сборного, составленного из дробинок «подпаска». Какой массы должен быть «подпасок» – зависит от множества причин.

В первую очередь – это физические характеристики самого поплавка. При одинаковых, казалось бы, параметрах, поплавки из различных материалов по-разному реагируют на тяжесть «подпаска». Для описанных выше поплавков Cralusso я всегда вешаю на леску несколько дробинок, которые в процессе рыбалки могу раздвинуть по леске или же сгруппировать в одной точке. Так мне намного удобнее подстроиться к настроению рыбы.

С обеих сторон вставка заканчивается вертлюжками. На рыбалке только остается привязать к нижнему вертлюжку поводок с крючком, а к верхнему – основную леску, надев на неё предварительно устройство для крепления поплавка и демпфер (амортизатор) в виде силиконовой трубочки. Для чего такие сложности? Ведь скользящую оснастку можно и без всего этого в считанные минуты смонтировать на водоеме.

Но, во-первых, откалиброванная в спокойных домашних условиях вставка сильно экономит время на рыбалке. Во-вторых, теперь поплавок не может опуститься к самому грузилу – ему мешает верхний вертлюжок. Значит, вероятность перехлестов при забросе будет минимальной. В-третьих, благодаря вставке путь поплавка наверх по основной леске укорачивается на длину вставки.

Застежки для поплавка. Еще один очень важный элемент матчевой оснастки. Наученный горьким опытом, я рекомендую на этом элементе оснастки не экономить. Лучшие застежки состоят из карабина, вертлюжка и особой муфты (фото 10), которая, собственно, и будет скользить по леске (фото 11).

У серьезных производителей застежек пропускное отверстие муфты откалибровано под определенный диаметр лески. Это дает дополнительную гарантию того, что в процессе рыбалки поплавок не проскочит стопорный узел.

Если таких застежек не купить – не расстраивайтесь. Вполне сносно можно рыбачить и с обычной застежкой (вертлюжок + карабин - фото 12). Только нужно сверху и снизу снабдить её дополнительными бисеринами-демпферами, диаметр отверстий которых подобран к диаметру основной лески. Конечно, с такой застежкой поплавок будет всплывать чуть медленнее, но работать эта конструкция сможет.

Как видите, дополнительных приспособлений к матчевой рыбалке нужно не так уж и много. Все они могут легко уместиться в одну коробку с отделениями. На фидерную рыбалку, к примеру, приходится таскать намного больше - только одних кормушек выходит килограмма на два. Единственное условие: нежные и дорогие матчевые поплавки желательно не помещать вместе с грузилами. Так они лучше сохранятся.

На водоеме. В начале рыбалки мне остается лишь надеть на основную леску устройство для крепления поплавка, привязать вертлюжок и присоединить к нему заготовленную дома вставку. Перед привязкой вставки не забывайте надеть на основную леску ниже застежки отрезок силиконовой трубочки – это демпфер, который не позволит поплавку залипнуть при энергичном забросе, к тому же он позволит сохранить узел в неприкосновенности.

При скользящем креплении поплавка его движение вверх по леске ограничивается стопорным узлом. Вяжется он очень просто из отрезка основной лески (фото 13), научиться его правильно вязать – дело нескольких минут. А чтобы оснастка легко проходила через кольца удилища, не забывайте оставлять на стопорном узле небольшие усики.

Тщательный промер глубины на весенних рыбалках, как правило, не нужен. Я приблизительно выставляю спуск поплавка и сразу приступаю к ловле. Если крючок ложится на траву, спуск поплавка немного корректирую. Весной рыба, как правило, не привередничает - и первые поклевки не заставят себя долго ждать. Порой и прикормки никакой не требуется. Но я всё ж рекомендую периодически подбрасывать в точку ловли по одному - два неплотно слепленных шара прикормки. Так проще удержать рыбу.

Полезные мелочи. Чтобы оснастка в процессе ловли меньше захлестывалась, нужно правильно распределить на леске все её компоненты. Особенно важно выдержать правильное расстояние между поплавком и основным грузилом.

Путем проб и ошибок я установил, что это расстояние не должно превышать 50 см. А вот расстояние от основного грузила до «подпаска», а также масса самого «подпаска» может варьироваться. Так, для ловли плотвы, леща и густеры чаще всего я ставлю один, реже - два грузила на расстоянии 40 - 60 см от основного груза. А вот для ловли карася или карпа - и сам «подпасок», и расстояние от него до основного грузила можно увеличить до 80 см. Так флегматичный, но осторожный карп будет смелее заглатывать насадку на крючке (фото 14).

Конечно, приведенные выше параметры не догма, и в зависимости от условий рыбалки их можно и нужно менять. В этом, собственно, и заключается вся прелесть рыбалки. Всегда приятно видеть результаты своих экспериментов в виде бонусного леща, карася или карпа. Так что смело экспериментируйте, а я рассказал вам о своей любимой снасти для ловли рыбы на весенних разливах.

Рыбачьте в удовольствие!