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Спортивное рыболовство №8 август 2021

Спортивное рыболовство №8 август 2021

Семьей на рыбалку

Алексей Фалалеев. Со своим ребенком на рыбалку

Во время повального увлечения нынешних детей социальными сетями, развлекательными платформами и интернетом в целом, юных рыболовов стало в разы меньше, чем, скажем, лет 10 - 15 назад. Это реалии современного мира. Но даже несмотря на нынешние веяния моды, показывать ребенку, что есть такое направление жизни, как всамделишная рыбалка, стоит.

В. и А.Волковы. Ночи лещовые - ночи бессонные

К пониманию того, что леща продуктивнее всего ловить ночью, авторы пришли не сразу. Но ряд неудач на дневных рыбалках заставили пересмотреть тактику и комплектацию оснащения – и когда переоценка ценностей осталась позади, ночная фидерная рыбалка стала не только эффективной, но и любимой.

Методы ловли

Н.Линник. Лещ речной, лещ старичный. Рыба – одна, подходы – разные

Регулярно лещ удивляет нас непредсказуемостью своего поведения. Даже в моменты всплеска пищевой активности он ловится не у всех, кто находится на берегу реки. Как правило, удачно рыбачат лишь несколько человек. Остальным отводится роль статистов. Автор рассказывает, как сложившиеся в народе стереотипы могут помешать успешной ловле этой популярной рыбы.

Снасть и тактика

В.Клень. Фидер: ближние рубежи тоже хороши

Фидерная ловля накоротке в прибрежной акватории, прямо около берега – не только возможное, но в ряде случаев еще и рациональное решение. И ориентируясь на особенности конкретных водных объектов, можно получить достаточно хороший улов.

Г. Шеляг. Любитель пробовать «мушку» на вкус

Автор, покопавшись в СМИ и интернете, с удивлением обнаружил, как мало там материалов по ловле амура именно нахлыстом. Поэтому он решил рассказать о достижениях из своей личной практики.

А.Швец. Где воробью по колено. Охота за щукой на экстремальных глубинах

Летом неглубокие участки водоемов зарастают водорослями - и туда устремляется мелкая рыба, а за ней и хищники. Они обретают там комфортные для себя условия: рыбья мелочь - прогретую воду и обилие корма, хищник – множество мест для засад и богатую кормовую базу под боком. Для спиннингиста же - щука тут трудовая, приходится попотеть, чтобы быть с уловом.

А.Коломиец. Кроулер. Чемпионский заплыв в конце лета

С середины лета и до самой осени ловля на топ-вотерные приманки становится очень эффективной. Автор рассказывает о своей практике рыбалки с одной из разновидностей «поверхностников» – кроулерами. Про их яркую жизнь и непростые отношения с белым хищником.

По родным просторам

К.Кузьмин. 100 дней на Волге. От поселка Бундин до села Ступино

Рыболовы российских городов, не привязанных к какому-то конкретному району волжской акватории, могут выбирать для любимого занятия любой её участок – от Ржева до Астрахани. Но при всей свободе выбора для большинства из них есть одно-два или максимум три места на Волге, в которые они приезжают на рыбалку чаще, чем в какие-либо еще. Об одном из таких «своих» участков Волги автор сегодня и расскажет.

Т.Соколова. Поговорим о лососях. Сибирский таймень. Хабаровский край, начало осени

Золотые сентябри Дальнего Востока! И в то же время изнуряющий, до кровавых мозолей труд, разламывающаяся спина, десятки километров исхлестанных плесов. Зачем? Что несёт тебя за тысячи километров к таёжным рекам? Его Величество Таймень! Он – Царь и Властелин, могущество дальневосточных рек! Таймень – это проверка на прочность, на силу духа и упорство, смелость и мастерство.

Школа для новичка

М.Перов. Приманки-внедорожники. Достоинства и недостатки

Каждому новичку наверняка приходила в голову гениальная идея: а залезу-ка я со спиннингом в заросли тростника, кувшинок или в коряжник. Там же никто не ловит, а я всех перехитрю - и баснословным уловом удивлю. Однако всё не так просто - нужно еще суметь подобрать вариант «незацепляйки» под конкретные условия. Давайте разберемся, что подходящее мы сможем найти на торговых прилавках.

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