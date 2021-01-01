Спортивное рыболовство №9 сентябрь 2021

Школа для новичка

А.Фалалеев. Легкие спиннинги - осознанный выбор

Автор делится с начинающими спиннингистами некоторыми секретами и нюансами, которые он обнаружил в ловле спиннингами легкого класса, а также описывает свой арсенал проверенных приманок.

Советы Мастера

К.Кузьмин. Один в чужом городе. Советы командировочному

Вам случается ездить по работе в другие города? Ну, или как вариант – в краткосрочные турпоездки? А если в городе N. протекает река - не раз, наверное, ловили себя на желании закинуть в её воды блесну или воблер, так ведь? Но как говаривал Козьма Прутков, хочешь быть счастливым – будь им! Прихватите с собою спиннинг. И надо быть готовым применить его, если представится шанс.

Методы ловли

Д.Волгин. Оранжевый плавник

Хоть эта знаковая рыбалка случилась еще в начале лета, автор вспоминал её потом много раз. А дело в том, что тогда для достижения успеха ему пришлось оперативно сменить привычную стратегию и тактику поиска голавля. И в итоге рыбалка удалась!

А.Коломиец. Что такое «не клюет» и как с этим бороться

Частенько рыболовы быстро находят оправдания своим неудачам – мол, это всё из-за смены погоды или давления. Также приплетаются всякие-разные плохие предзнаменования или отсутствие хороших. Однако бывает и такое, что рыбу не поймал, но многое понял. И уезжаешь с рыбалки довольный, потому как в следующий раз вернешься более подготовленным. И потом сваливать вину на давление и всякие там приметы – и в голову не приходит.

Н.Линник. Надежда и уверенность в одном флаконе

Очень интересная тема в деле прикармливания рыбы – это влияние ароматизаторов. Не секрет, что ныне практически все выпускаемые готовые прикормочные смеси в той или иной степени дополнительно ароматизированы. В одних прикормках посторонних запахов совсем немного, в других – побольше. И этому есть несколько объяснений.

Снасть и тактика

А.Швец. Тонущие безлопастные составники и их родственники

О тонущих безлопастных воблерах-составниках не раз писалось разными авторами, но так эта тема у основной массы спиннингистов и остается, мягко говоря, непонятой. Автор же считает эти приманки незаслуженно обделенными вниманием – и объясняет, почему.

В.Клень. С поплавком у лилий

Рассказ пойдет об особенностях поплавочной ловли на заросших участках водоемов, а конкретнее - у полей кувшинок и кубышек.

Рыбалка. Северо-Запад

Г.Шеляг. Неутомимый прыгун. О ловле морской кумжи

Мало кто в водах Кольского полуострова может потягаться в силе и выносливости с морской кумжей. А столько «свечек» и затейливых кульбитов по время вываживания способна она делать, никто не сравнится! О том, где, как и с чем охотиться на эту рыбу и пойдет речь.

М.Перов. Ленобласть в сентябре. Успешно ловить, не нарушая правил

Если рассматривать рыбалку в Ленинградской области, нужно учитывать ряд факторов. Во-первых, область огромная, и в её пределах существуют как морское побережье, так и озерный край, более холодный север и довольно мягкий юг. А во-вторых, погода в сентябре тут стоит иногда как в августе, а может – и как в октябре. Ну и, в-третьих, с середины сентября выход, скажем, в Ладогу на моторе запрещен, поэтому приходится переориентироваться на рыбалку в более маленьких внутренних водоемах. В общем, от всего от этого рыбалка характером сильно меняется, но в любом случае остается уловистой.

За рыбой вокруг света

П.Ситников. Воспоминания об охоте за Королевской рыбой

Автор рассказывает о специфике морской спортивной ловли легендарного GT - гигантского каранкса, в которой он участвовал у Большого Барьерного рифа в Австралии.