Спортивное рыболовство №9 сентябрь 2021
Школа для новичка
А.Фалалеев. Легкие спиннинги - осознанный выбор
Автор делится с начинающими спиннингистами некоторыми секретами и нюансами, которые он обнаружил в ловле спиннингами легкого класса, а также описывает свой арсенал проверенных приманок.
Советы Мастера
К.Кузьмин. Один в чужом городе. Советы командировочному
Вам случается ездить по работе в другие города? Ну, или как вариант – в краткосрочные турпоездки? А если в городе N. протекает река - не раз, наверное, ловили себя на желании закинуть в её воды блесну или воблер, так ведь? Но как говаривал Козьма Прутков, хочешь быть счастливым – будь им! Прихватите с собою спиннинг. И надо быть готовым применить его, если представится шанс.
Методы ловли
Д.Волгин. Оранжевый плавник
Хоть эта знаковая рыбалка случилась еще в начале лета, автор вспоминал её потом много раз. А дело в том, что тогда для достижения успеха ему пришлось оперативно сменить привычную стратегию и тактику поиска голавля. И в итоге рыбалка удалась!
А.Коломиец. Что такое «не клюет» и как с этим бороться
Частенько рыболовы быстро находят оправдания своим неудачам – мол, это всё из-за смены погоды или давления. Также приплетаются всякие-разные плохие предзнаменования или отсутствие хороших. Однако бывает и такое, что рыбу не поймал, но многое понял. И уезжаешь с рыбалки довольный, потому как в следующий раз вернешься более подготовленным. И потом сваливать вину на давление и всякие там приметы – и в голову не приходит.
Н.Линник. Надежда и уверенность в одном флаконе
Очень интересная тема в деле прикармливания рыбы – это влияние ароматизаторов. Не секрет, что ныне практически все выпускаемые готовые прикормочные смеси в той или иной степени дополнительно ароматизированы. В одних прикормках посторонних запахов совсем немного, в других – побольше. И этому есть несколько объяснений.
Снасть и тактика
А.Швец. Тонущие безлопастные составники и их родственники
О тонущих безлопастных воблерах-составниках не раз писалось разными авторами, но так эта тема у основной массы спиннингистов и остается, мягко говоря, непонятой. Автор же считает эти приманки незаслуженно обделенными вниманием – и объясняет, почему.
В.Клень. С поплавком у лилий
Рассказ пойдет об особенностях поплавочной ловли на заросших участках водоемов, а конкретнее - у полей кувшинок и кубышек.
Рыбалка. Северо-Запад
Г.Шеляг. Неутомимый прыгун. О ловле морской кумжи
Мало кто в водах Кольского полуострова может потягаться в силе и выносливости с морской кумжей. А столько «свечек» и затейливых кульбитов по время вываживания способна она делать, никто не сравнится! О том, где, как и с чем охотиться на эту рыбу и пойдет речь.
М.Перов. Ленобласть в сентябре. Успешно ловить, не нарушая правил
Если рассматривать рыбалку в Ленинградской области, нужно учитывать ряд факторов. Во-первых, область огромная, и в её пределах существуют как морское побережье, так и озерный край, более холодный север и довольно мягкий юг. А во-вторых, погода в сентябре тут стоит иногда как в августе, а может – и как в октябре. Ну и, в-третьих, с середины сентября выход, скажем, в Ладогу на моторе запрещен, поэтому приходится переориентироваться на рыбалку в более маленьких внутренних водоемах. В общем, от всего от этого рыбалка характером сильно меняется, но в любом случае остается уловистой.
За рыбой вокруг света
П.Ситников. Воспоминания об охоте за Королевской рыбой
Автор рассказывает о специфике морской спортивной ловли легендарного GT - гигантского каранкса, в которой он участвовал у Большого Барьерного рифа в Австралии.