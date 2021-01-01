Спортивное рыболовство №10 октябрь 2021

За рыбой вокруг света

А.Великанов. Осетровый нокаут

Коммерческий лов осетровых в Северной Америке категорически запрещен, за ними охотятся лишь со спиннингово-удочной снастью. Поскольку здесь рыбы нерестятся исключительно естественным путем, изымать на котёл позволяется «хвосты» всего от метра до полутора - от 10 до 30 кг. А в некоторых реках лов осетровых проходит исключительно по принципу – «поймал – отпусти». Тут рыбу запрещено даже вытаскивать из воды. О любительской рыбалке на осетра – читайте.

Методы ловли

Н.Линник. Ветер, ветер! Ты могуч…

Середина осени – пора больших трофеев. И впечатляющими бывают результаты рыбалок с поплавочной удочкой, которая в осеннее время по многим показателям на голову переигрывает фидер. Одно лишь может омрачить ловлю - это плохая погода, а точнее – осенний ветродуй. Как с этой напастью справиться и провести комфортную рыбалку – читайте.

С Акулич. Речной гурман

Эволюция окружающей среды за последнее десятилетие поспособствовала росту популяции голавля в реке, протекающей через город, где живет автор. Но ловля лобастого здесь на спиннинг затруднительна и малоэффективна – водоток прилично закоряжен, забит техногенным мусором, к тому же в теплое время года обильно зарастает. А это подразумевает большой расход воблеров, блёсен и других спиннинговых приманок. Поэтому автор и ловит голавля поплавочной удочкой. И делает это на нитчатые водоросли, к каким лобастый очень неравнодушен. Читайте о нюансах и особенностях такой рыбалки, очень интересной и увлекательной.

Снасть и тактика

А.Коломиец. Твичь, не твичь – получишь щук, или сказки поверхностного твичинга

Осенняя ловля хищника на мелководье… Автор, разбираясь в этой теме, много слышал от коллег и о поверхностных приманках, и о рывковых проводках, и о спиннингах для всего этого. И на определенном этапе его рыболовной практики у него появились свои предпочтения, свои милые сердцу щучьи болота, свои любимые топ-вотеры.

К.Кузьмин. Семь схем джиговой анимации

Само слово «джиг» мы узнали в начале 90-х. Но базовая техника джиговой проводки была хорошо знакома нашим рыболовам еще задолго до того. Потому учиться совсем уж с нуля нам не пришлось. В принципе, даже по прошествии такого количества лет очень многие наши товарищи остаются верны этой самой простой и понятной схеме анимации и по сей день. Но всё же нельзя не отметить, что чем дальше – тем чаще мы применяем схемы альтернативные. Давайте же попробуем всё это как-то систематизировать.

В.Соколов. «Безмотылка» как особый род рыбалки

Если бы лет пятнадцать назад автору с его почти полувековым рыболовным стажем сказали, что на «безмотылку» можно безоглядно подсесть, он бы лишь скептически улыбнулся. Но в конце первого десятилетия этого века такое произошло и с ним. И мормышки с животными подсадками для него перестали существовать как класс. При этом он не просто вплотную занялся безмотыльной ловлей, но сам стал изготовлять приманки для неё.

Советы Мастера

А.Швец. Рыбацкие байки: скрытые крупицы опыта

Чтобы успешно отловиться не только при высокой активности щуки или окуня, а делать это всегда и стабильно, нужно приложить немало усилий. И тут подспорьем окажется осмысление своего и чужого опыта - как позитивного, так и негативного - при выборе тактики рыбалки на конкретном водоеме, при подборе приманки к сиюминутному месторасположению и настроению хищника.

А.Фалалеев. Меж открытой и твердой водой

Рыболовный год делится на два основных сезона: время открытой воды и ловля со льда. Но есть еще два небольших промежуточных периода, один из которых - осеннее межсезонье. Каковы перспективы ловли в эту не самую удачную с точки зрения уловов и активности рыбы пору, какие существуют варианты подходящих для неё рыбалок и снастей – читайте.

По родным просторам

Г.Шеляг. Малый рыбец в горных реках

В России встречаются несколько подвидов рыбца, а в Краснодарском крае превалирует малый черноморский рыбец, он обитатель бассейнов не только Чёрного, но и Азовского морей. Конечно же, к любой рыбе в любом водоеме нужно подобрать свой ключик. Особенно это касается рыбца, поимки которого в горных реках Кавказа никогда не были стабильными. Поэтому многолетний опыт знакомства автора с этой интересной рыбой многим придется кстати.

Школа для новичка

В.Клень. Козыри методов живцовой ловли

Осень у большинства наших рыболовов ассоциируется в основном-то с ловлей хищников. И для этого предназначены разные снасти, среди которых числятся и те, что используют естественные приманки – тут и живцовые удочки разных конструкций, и жерлицы, и кружки. Они хоть и уступают ныне по популярности спиннингу, но подчас способны превзойти самые смелые ожидания.