Спортивное рыболовство №2 февраль 2021

Снасть и тактика

Н.Линник. С летними снастями в феврале

Вот уже лет десять во многих регионах последний месяц календарной зимы по погоде больше напоминает старинный классический март - с продолжительными оттепелями и кратковременными похолоданиями. А раз это так, то и цепляться за зимние способы ловли рыбы не резон. Зачем, рискуя жизнью, лезть на непрочный последний лед, когда можно и с берега очень удачно порыбачить с летними снастями?

К.Кузьмин. Спиннинги на окуня

Едва ли не самые популярные связанные с рыбалкой запросы на Яндексе выглядят примерно так: «блесна на щуку» или «воблер на судака» - без конкретизации условий применения, размера рыбы и т.п. То есть нашему массовому рыболову присуще стремление получить простой и понятный рецепт поимки рыбы. Давайте же сегодня попытаемся дать ответ на один из таких запросов, а именно – на «спиннинг на окуня». С той лишь разницей, что мы не ограничимся одним универсальным ответом, а разберем еще и с полдюжины конкретных ситуаций.

А.Швец. Составники не любят бесклевья

Автор рассказывает о своих многолетних наработках по адаптации спиннинговой ловли к пассивному состоянию щуки – как путём подбора нужных приманок и вариантов их подачи рыбе, так и с помощью пригодных схем облова водоема. И хотя материал больше касается береговой рыбалки в период холодной воды, но, тем не менее, останется актуальным для любых периодов, когда хищница по каким-то причинам неактивна.

Методы ловли

А.Коломиец. Зима, судак и аттрактанты

Частенько зимой мы оказываемся в ситуации, когда судак стоит подо льдом, а клевать не хочет. Кто-то пытается расшевелить его различными способами – к примеру, изменив игру приманкой, усложнив её проводку, а то и просто заменив другой. Кто-то считает, что корень зла - в поводке из струны, и ставит флуорокарбон. Ну и, конечно же, кто-то использует в хвост и в гриву новомодную «съедобность» приманок. Тогда, может, пора судаку предложить какой-нибудь пахучий аперитив, от которого у него должны потечь слюнки?

В.Клень. Речные орбиты крупной плотвы

Несмотря на то, что тактика подледной ловли плотвы изучена очень даже прилично, для большинства наших рыболовов вытянуть из-подо льда даже одну трофейную плотвину за зиму – несказанная удача. Однако ж регулярная ловля таких рыб – задача хоть и не простая, но выполнимая.

Советы Мастера

А.Фалалеев. Как сохранить живцов между рыбалками

Иллюстрированный материал о процессе длительного сохранения мелкой рыбы от момента её поимки или покупки и до того времени, когда мы цепляем её на крючок живцовой снасти.

За рыбой вокруг света

А.Великанов. Жизнь под грифом Travel

Если сегодня спросишь среднестатистического рыболова – в чём преимущества спиннингов класса «тревел», то в девяносто девяти случаев из ста получишь ответ – удобство транспортировки. Несомненно, это будет правильный ответ, но лишь наполовину, ведь по сути дела многосекционные спиннинговые и нахлыстовые удилища являются фундаментальным, ни на что не похожим направлением в многоликом рыболовном театре.

Рыбалка. Северо-Запад

М.Коровин. Кольский. Кумжа начала сезона

С распалением льда в Мурманской области с моря заходит семга (атлантический лосось), в реках и озёрах активизируются хариус и кумжа. В это время и начинают съезжаться на Кольский спиннингисты и нахлыстовики со всей страны. И чтобы новичкам заранее как следует подготовиться, нужно знать, что их на водоемах Кольского ожидает. Вот об этом и рассказ.

По родным просторам

Г.Шеляг. Ночной усатый охотник

Крупный усач в горных реках – очень хитрая и почти неуловимая рыба. Только в весеннее время, когда он скатывается с верховьев в доступные для рыбалки места, появляется шанс поймать настоящий трофей и на донные удочки, и на поплавочную проводочную снасть. В остальное время усач прячется там, где его никто не видит и даже не знает, что он там есть.