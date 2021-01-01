Спортивное рыболовство №7 июль 2021

Снасть и тактика

Н.Линник. Июльский матч на большой речной арене

На макушку лета традиционно приходятся самые жаркие дни в году. Это очень негативно сказывается на физическом состоянии многих водных обитателей - они теряют аппетит и большую часть суток проводят в укрытиях, где хоть чуточку, но прохладнее. И что же, пришел июль – на рыбу плюнь? Да ни в коем случае! Если изменить тактику подхода к поиску более-менее активной рыбы и правильно настроить матчевую удочку, с неплохим уловом можно быть и в это непростое время.

В.Клень. Утомленные солнцем. Фидерная версия

Палящее летнее солнце, изнуряющий зной и разогретая вода превращают рыбалку в подлинное испытание. Природа, серьезно влияя на поведение и питание рыб, заставляет рыбаков подбирать к подводному населению ключики с учетом климатических и иных сложностей. При этом поиск своего места под солнцем возможен с любой снастью, и фидер – не исключение.

А.Фалалеев. Летний балансир на боковом кивке

Автор рассказывает об освоении им летней ловли хищника с помощью бокового кивка. И при этом хищника хорошего, крупного, щуки и судака, а не только, скажем, окуней, которые то и дело клюют, когда рыбачишь на летнюю мормышку с подсадкой животных насадок. И он предлагает использовать не мормышку, а зимнюю блесну или небольшой балансир.

К.Кузьмин. В поисках лучшей приманки. Каждый – с каждым, или один на один

Любому из нас, спиннингистов, в своей практике бесчисленное количество раз приходилось решать для себя один очень важный вопрос. Это вопрос выбора приманки. Речь здесь может идти о предпочтении, например, по расцветке или какой-то одной среди более или менее близких моделей. Но сегодня мы затронем эту тему в её более радикальной версии – попробуем обозначить относительные плюсы и минусы приманок принципиально разных типов. Но сравнивать их будем не все скопом, а попарно – рассматривая наиболее актуальные их сочетания.

Семьей на рыбалку

В.и А.Волковы. Голавль в коряжнике

…Резкий рывок, донельзя изгибающий вершинку спиннинга, рука с трудом смиряет ручку катушки, всё твое тело будто пронзает электрический разряд. Это поклевка голавля – ну просто восторг! И даже в июльскую жару хочется вновь и вновь испытывать этот волнительный момент.

По родным просторам

А.Коломиец. Саблюка, сигова мать

На самом деле эта рыба семейства карповых знакома всем нам как чехонь, а по-научному - Pelecus cultratus. Многие рыболовы просили у автора совета – как и чем лучше ловить чехонь в южных реках РФ. С кое-какими наблюдениями и навыками ловли он с удовольствием и делится.

Т.Соколова. Поговорим о лососях. Сибирский таймень. Хабаровский край

…Романтика тайги, грозные медведи, закоряженные реки, а главное – Мечта! Его Величество Хозяин реки – сибирский таймень. Или Речной тигр. Адская смесь хитрости, коварства, мощи и красоты. Что это за зверь? И кто осмелится поднять на него руку? Нужны смелость и колоссальное терпение, упорство и холодная голова, творчество и исключительная собранность, а также понимание ситуации и умение владеть снастями. Ведь таймень – это тонкая материя. Давайте же разберемся - куда, когда и ради чего бежать, к чему готовиться.

Методы ловли

С.Акулич. Судак на экваторе лета

В регионах с умеренно-континентальным климатом июль традиционно считается одним из самых сложных периодов охоты за судаком на водохранилищах. Клыкастый уже порядком отъелся после нереста и интенсивность его питания существенно уменьшилась. К тому же достигают своих максимальных значений за весь период температурные показатели открытой воды, что также негативно влияет на судака. Автор систематизирует временные интервалы активности хищника и рассматривает перспективные места его джиговой ловли в июле, основываясь на личном опыте.

А.Швец. Капризная мадам Щука

Щука постоянно задает какие-то немыслимые задачи, которые спиннингисту приходится решать, используя весь свой опыт, смекалку и фантазию. Причем настроение зубастой практически никогда не удается предугадать заранее, даже если ты знаком с каким-то водоемом очень много лет. И к этому всегда нужно быть готовым – ведь именно из умения быстро приспосабливаться к текущей степени активности и поведению рыбы и складывается мастерство спиннингиста.