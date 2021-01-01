Спортивное рыболовство №6 июнь 2021

Семьей на рыбалку

А.Коломиец. Дедовские снасти

Это заезженное выражение знает каждый рыболов. Употребляя его, мы намекаем не столько на допотопность, сколько на простоту этих самых снастей. И мы отнюдь не смеемся над безыскусностью бамбуковой удочки или, скажем, самодельного поплавка из винной пробки и гусиного пера, а просто стараемся подчеркнуть, что рыбалке все возрасты покорны, и покорны они с любой снастью.

В.Клень. А в нашей «луже» водятся акулы!

Как самобытны пруды и крохотные озерки в черте города или в его ближайших окрестностях! На первый взгляд - вроде вовсе не годятся для рыбалки, но в реальности о-го-го как способны удивить! Их снисходительно называют «лужами», но в них водятся не только мелкие, но даже трофейные рыбы, о существовании которых порой не догадывается даже местный люд.

Методы ловли

Алексей Фалалеев. Ловля окуня на живца: просто, но эффективно

Ловля окуня на малька – занятие проще не придумаешь. В основном проходит эта рыбалка с берега. Можно половить окуня на малька и из лодки. Немного трудозатратней, зато имеется более широкий выбор подходящих для рыбалки мест. При этом сама ловля остается такой же незамысловатой и душевной.

О.Ляльковский. Ударим сплавом по белому хищнику!

Лодочный рыбак залезет в самые непроходимые места, не доступные пешеходу - в заболоченные поймы, старицы, водоемы с густо заросшими и крутыми берегами без подъездов. На удобной лодке за день покрываешь 20 – 30 км реки, а можно и больше. Лодка, плывущая по течению без мотора, не воспринимается рыбой как что-то враждебное или опасное, так что возникает уникальная возможность подобраться к осторожной трофейной рыбе на дистанцию заброса. Этими резонами автор доказывает эффективность ловли сплавом.

Рыбалка. Северо-Запад

М.Перов. От Горской до Кронштадта. Лето на северной ветке Дамбы

Автор рассказывает о рыбалке на Дамбе на самые разные снасти - три вида «поплавочки», фидер, спиннинг с разными оснастками и проводками. Статья адресована людям, умеющим ловить, но не знающим Дамбу. Или давно не бывавшим на ней. Или к тем, кто недавно переехал в Петербург.

Т.Соколова. Поговорим о лососях. Кумжа низкой воды. Кольский

Август на Кольском - отличное время для рыбалки на кумжу. Рыба за лето отъелась, можно рассчитывать на приличные экземпляры. Плюс мошки уже немного. Но не всё так просто. Полуостров славится капризами погоды. Ярый солнцепек, способный привести в расслабленное чувство пляжного отдыха, внезапно сменяется ливнями, жестокими холодными ветрами, моросящими затяжными дождями. Да еще низкая вода делает рыбалку сложной. В общем, беспечной прогулки не ждите.

Снасть и тактика

Н.Линник. На речные косы с фидером

Первый месяц календарного лета традиционно считался временем поплавочной удочки. Но в наше время любителей этого способа ловли становится всё меньше, зато многократно выросло число приверженцев фидера. И автор рассказывает, как в июне можно организовать великолепную трофейную рыбалку с фидером.

А.Швец. Цель - щука и судак. Хроники рыбалок на одном интересном водоеме

Автор рассказывает о многократно проверенном алгоритме подбора приманки для пассивного хищника – в большинстве случаев ему всегда удается заработать несколько поклевок даже при самом провальном клёве.

Советы Мастера

В.Соколов. Выбор и тюнинг надувных лодок из ПВХ

На основе личного опыта автор рассказывает о действенных критериях выбора лодки для решения своих задач и возможные направления модернизации стоковой лодки, как говорится, под себя.