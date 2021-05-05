В поисках универсальной снасти Владимир Клень | 5 мая 2021 г.

Несмотря на то, что в принципе не бывает универсальной снасти, стремление рыболовов получить максимально похожий на неё вариант было, есть и будет. В поплавочной ловле ближе всего к универсалам стоит болонская удочка, однако достойную конкуренцию ей способна составить матчевая снасть. И в качестве иллюстрации этого утверждения расскажу о моей практике использования матча, которая, как мне кажется, серьезно размывает классические границы его применения.

Ловлю себя на мысли, что незабвенный философский постулат Карла Маркса «Бытие определяет сознание» уместно экстраполировать на рыбалку. Применительно к ней он может звучать примерно так: «Условия ловли определяют рыбалку». То есть всегда первичны характеристики водного объекта, включая обитающих в нём рыб, а также климатические, гидрологические и иные объективные факторы.

Безусловно, можно бесконечно дискутировать, что первично, а что вторично, но я придерживаюсь обозначенной позиции - и с течением времени не разочаровался в этом. Глупо, скажем, настраиваться на ловлю карасей, готовить для этого снасти, приманки, прикормку, если сребробокий тихоня не активен в данное время года или вовсе не водится в конкретном озере.

Моё мнение таково: любую рыбалку следует планировать, учитывая, что называется, все случаи жизни. В разрезе поплавочной ловли это предполагает, прежде всего, выбор удилища, обеспечивающего возможность для качественных забросов всех подходящих к конкретным условиям ловли оснасток и затем помогающего успешно соблазнять рыб. Вот на том, как определиться со всем этим, и пойдет речь.

Формулы развития

Я обратил внимание, что несколько последних десятилетий знаменуются весьма интересным процессом в развитии массовой рыбалки. Кратко его можно охарактеризовать как движение от общего к частному - и снова к общему, но с сохранением «родовой индивидуальности». В разрезе поплавочной ловли это выглядит так.

Долгое время на территории бывшего СССР использовались нехитрые бамбуковые, орешниковые и прочие незатейливые удочки, затем пошли в ход довольно топорные «телескопички». А такие снасти, как изящные маховые, болонские, матчевые удилища или, упаси господь, длинные поплавочные штекеры числились в арсеналах разве что рыболовов-спортсменов. И в массовом сознании доминировал обобщенный термин «поплавочка», что логично, ибо все используемые народом снасти выглядели фактически на одно лицо.

Такая ситуация кардинальным образом изменилась, когда доступные по цене разновидности поплавочных удилищ заморского производства пересекли отечественную границу. Очаровав своей индивидуальностью, изяществом и высокой профильной эффективностью, они стремительно ворвались в рыболовную жизнь.

Казалось бы, теперь-то поплавочная рыбалка будет развиваться в строгом соответствии с современными канонами - от общего к частному. Однако время показало, что на практике этого не произошло.

В отличие от спортивного сообщества, рыболовы-любители не разделились четко на касты ярых приверженцев конкретных видов оснасток. Сказался пресловутый менталитет, собственная, выработанная за долгие годы культура ловли и иные обстоятельства. Повсеместно прижилась разве что маховая и болонская снасти, продолжив уже сложившиеся традиции ловли с такими привычными типами удилищ. А вот длинные штекерные и матчевые удилища сходу, что называется, не зашли.

На вопрос - почему, отвечу так: ибо требуют определенных условий применения, наличия специфических элементов оснастки и выполнения ряда особых технических приемов. Словом, для большинства всё это слишком хлопотно, обременительно и узкопрофильно.

Отчасти такой неутешительный вывод вполне логичен, однако назвать перечисленные выше обстоятельства недостатками в корне неверно. Для того и создавались такие удилища, чтобы в ряде ситуаций давать фору остальным. К тому же на поверку они не столь ограничены, как кажутся изначально. Вообще, тенденция последних лет такова, что во всём мире рыболовы стали всё чаще нарушать классические «правила игры», возлагая на конкретные оснастки выполнение новых, казалось бы, не характерных ранее функций.

Вот и получается, что идет постепенный процесс развития от частного к общему - и его точно не остановить. Он неминуемо затронет все виды и типы снастей, расширяя спектр их применения. И это здорово, ибо главное правило рыбалки – отсутствие всяких правил! От смелых экспериментов рыбная ловля только выигрывает, а значит - развивается. Поэтому сегодня не всегда требуется везти с собой на рыбалку большой арсенал удилищ различных типов, оснащенных на все случаи жизни.

При необходимости их можно успешно заменить одной-двумя толковыми удочками из категории «универсальная». И пусть некоторые рыболовы скептически относятся к данному термину, он прочно вошел в практику ловли и ассоциируется у большинства, прежде всего, с болонским удилищем. Разделяю такую точку зрения, однако на одну ступень с «болонкой» неизменно ставлю еще и матчевое удилище, которое в ряде случаев еще и дает фору телескопической модели. Фактически, на матчевую снасть можно успешно ловить любую рыбу в любых водных объектах при любых условиях.

Стирая границы

Общеизвестно, что классическая матчевая ловля предполагает использование специального штекерного удилища для забросов достаточно легкой оснастки на значительное удаление от берега с ориентиром на подачу приманки ко дну. Как правило, матч (match) ассоциируется со скользящей оснасткой, упрощающей такие дальние забросы даже при сильном ветре.

Сполна ощутив достоинства конструкции данного удилища, со временем я пришел к выводу, что их можно и нужно использовать еще в ряде иных случаев, выходя за традиционные рамки. Не ограничиваясь только классикой, есть возможность адаптировать матч фактически для любой рыбалки. Перечислю несколько характерных ситуаций, в которых выбор в пользу матчевой удочки будет предпочтительным.

Первая – рыбалка на сильно заросших акваториях. Сектора ловли в них – так называемые «окна» или «коридоры», требуют не столько дальних, сколько точно выверенных забросов именно скользящей оснастки. Кроме того, такой же подход применяется на закоряженных водоемах или на таких, где травяные островки, концентраторы стоянок рыбы, находятся на значительном удалении от берега.

Вторая ситуация - когда мы отправляемся на мелководные озёра или рыбачим в заводях, заливах, старицах. Рыбы часто боятся находиться у оккупированного рыбаками берега и держатся у противоположного, особенно если он недоступен для людей. В моих палестинах таких мест много, и они мне импонируют, ибо в таких красивых, укромных и уютных уголках обитают едва ли не все виды рыб, так что можно получить подлинное наслаждение от ловли. Вот как раз здесь в плане посылистости и точности заброса матчевое удилище даст фору остальным.

Третий вариант, когда рационально вооружаться именно матчевым удилищем, вызван осложненными окружающими условиями либо климатическими обстоятельствами. К примеру, из-под нависающих крон деревьев, откуда возможно выполнять только маятниковые забросы оснастки, гораздо удобнее и точнее это делать матчем, особенно если применяются легкие поплавки (до 1 - 1,5 г). Уместно вспомнить и дождь, при котором леска той же «болонки» прилипает к бланку, существенно осложняя рыбалку. А вот если вместо неё в руках будет матчевка с множеством пропускных колец на высоких ножках – льющаяся с неба вода не так критична.

Здорово матч проявляет свои сильные стороны на карьерах и других водоемах, которые характеризуются перемежающимися глубинами. Часто изменение дальности заброса на них всего на какой-то метр способно в разы изменить глубину рабочего спуска оснастки, причем в непредсказуемом плане. К примеру, делаешь заброс вдаль на два-три десятка метров - и глубина в точке приводнения оснастки оказывается четырехметровая. А стоит забросить на пару метров ближе или дальше - попадаешь на мелководье или, наоборот, в яму двукратной глубины. В такой ситуации матч оказывается полезнее «болонки».

Не могу обойти стороной и еще одну разновидность ловли, которая научила меня уповать на матч. Речь - об охоте за красноперкой, специфичной, но всегда увлекательной и азартной. Долго ловить «золотую рыбку» с одной точки нереально - в зависимости от времени суток, погоды и иных обстоятельств она часто перемещается по акватории. К тому же эта рыба очень пуглива, поэтому стоит оснастке плюхнуться рядом со снующими поверху красноперками, как те разлетаются в стороны и уходят из вызвавшей их опасение зоны. Так что требуется перебрасывать «котел» и медленно подтягивать оснастку к его центру.

В аналогичном ключе доводилось ловить снующих в жару поверху карпов и карасей, и это далеко не все ситуации, когда матчевое удилище становилось подспорьем для разноплановой рыбалки. В общем, не случайно даже производители идут по пути расширения линейки матчевых удилищ, увеличивая горизонты их использования, как говорится, и вширь, и вглубь. А это проявление тенденции к универсализму.

Идеальный поплавок

Учитывая родовую профильность матчевой оснастки с ориентиром на дальнюю дистанцию заброса, основной задачей для переведения её в разряд универсальных становится адаптация к ловле у «своего» берега, откуда осуществляются забросы. Приведенные в предыдущем разделе ситуации – наглядное тому подтверждение.

Радует, что этот важный момент сегодня учитывают и производители. Границы тестов матчевых удилищ раздвинулись в обе стороны, так что есть возможность без труда забрасывать самые легкие оснастки (тест моей матчевки, например – 2 - 20 г), которые хороши именно в прибрежной зоне.

Кроме того, даже скользящие поплавки – вэгглеры (waggler), а это ключевой элемент матчевой оснастки, выпускаются в т.ч. и с минимальной грузоподъемностью, плюс разные по длине. Можно подобрать и для мелководий, и для глубоких мест. Конечно, нет препятствий для компоновки оснастки поплавками с глухим креплением, однако такой вариант тоже крайность. Если возникнет необходимость оперативно перейти на дальние забросы, да еще и в «окна» среди растительности, могут возникнуть проблемы - потребуется демонтаж оснастки.

С учетом всего сказанного, я остановил свой выбор на слайдерах, но не с одним и не с двумя ушками для крепления, а со сквозными отверстиями внутри тела поплавка. Такие слайдеры можно использовать и как скользящие, установив на киль специальный коннектор, а также как глухие поплавки, зажимая стопорами или фиксируя киль кембриком, надетым вместо коннектора.

В плане дальности забросов слайдеры-«сквозняки» несколько проигрывают классическим вэгглерам, но зато обходят их в других «номинациях», обеспечивая лучшую управляемость снастью и большую чувствительность. К тому же не отклоняются от вертикального положения, что предпочтительно при приводнении в заросшие секторы ловли.

Увы, но устраивающих меня поплавков со сквозными отверстиями внутри тела в продаже я не встречал. Те, что представлены, мягко говоря, несовершенны. В моем представлении поплавки тоже должны максимально соответствовать требованию универсализма.

Это значит, что помимо высокой чувствительности они должны быть прочными, при небольшой массе иметь хорошие полетные характеристики (даже против ветра), подходить для ночной и речной ловли. Очевидно, что идеального сигнализатора поклевки на все случаи жизни быть не может, но подходящий для выполнения поставленных задач вариант я для себя всё же нашел.

Изготавливаю нужный поплавок самостоятельно. Тело точу на токарном станке (можно на дрели) из полюбившегося полимерного материала ЭВА. Он упругий, практичный, эстетичный и легко поддается обработке. Ходовая развесовка тел – от 1 до 2,5 г, остальные - по необходимости.

Кембрик внутри такой бобышки отлично держится без клея. Антенна – отрезок от трубочки конфеты Chupa Chups, один конец которого оплавлен и затем выкрашен алым рыболовным лаком. Для соединительного переходника между антенной и углепластиковым килем использую стерженьки от гигиенических палочек и опять же кембрики. Огрузку произвожу до красного сегмента антенны, благодаря чему поплавок отлично работает и на погружение, и на подъем. Схемы огрузки варьирую по обстоятельствам.

Насколько хороша такая модель в деле, говорит тот факт, что уже лет пятнадцать едва успеваю выполнять заказы на изготовление. Пару раз даже приходилось сразу после рыбалок срезать поплавки с лесок собственных удочек и тут же раздаривать.

К сказанному остается добавить, что матчевое удилище идеально подходит еще и для ловли в проводку на течении, обеспечивая хороший контакт между вершинкой удилища и поплавком. Причем в качестве последнего можно использовать не только созданные для этого поплавки-стики, но и указанные мною выше слайдеры в заглушенном варианте.

Сложить не разобрав

Одним из основных недостатков матчевой удочки многие считают неудобства в плане оперативности её сборки и разборки. Не всем хватает выдержки и терпения продевать леску почти через полтора, а то и два десятка колец малого диаметра, монтировать поплавок, грузила, поводок и пр. Особенно, если делать это на ветру или в сумерках. А динамичная ловля, связанная с частыми перемещениями по водоему от места к месту с разложенным удилищем усложняется еще серьезнее, если вообще становится возможной. Попробуй пройти через непролазные дебри опоясывающего озеро кустарника или частокол деревьев со снаряженным удилищем наперевес. Однако и эта проблема решаема без демонтажа оснастки.

Самый простой вариант – отпустить на катушке леску, сложить три колена удилища вместе, натянуть леску и потом связать «трио» снизу и сверху. Для подобной операции обычно используются заводские зажимы-стяжки, банковские резинки или что-то подобное.

Но меня эти приспособы не прельстили, ибо нередко лак на бланке стирается, образуются царапины, порой глубокие, способные привести к поломке. Да и кольца гнутся, соприкасаясь с бланком или друг с дружкой. И чтобы исключить нежелательное соприкосновение всех элементов, сохранить их физическую и эстетическую целостность, я изготовил специальные съемные зажимы. Использовал опять же материал ЭВА.

Ручкой вычертил форму сначала одного, затем другого зажима, предусмотрев в них по три отверстия (по количеству звеньев бланка). При этом учел диаметр колен матчевки в тех местах, где предполагается ставить зажимы, которые должны крепить секции у верха и низа (перед пробковой рукояткой). Вырезав скальпелем детали по контуру, зашлифовал их наждачной бумагой и затем вырезал отверстия. При этом сделал их на миллиметр уже, чтобы зажим плотно обнимал колена.

Когда отверстия были готовы, произвел по двум краям разрезы клинообразной формы, чтобы через них вставлять колена, и по тонкому продольному разрезу к средним отверстиям. Последние не стал делать широкими, чтобы зажим был долговечнее. После разборки удилища и установления зажимов, усилил конструкцию последних, стянув поверх резинками, вырезанными из велосипедных камер.

Дополнительно закрыл вершинку матча, приспособив для этого пластиковый цилиндрический тубус, ранее являвшийся чехлом для обычного сверла. А у комля секции стянул резинкой, предварительно поместив их хвосты в разрезанный пополам пластиковый корпус маркера.

В результате удилище прочно фиксируется в разобранном виде, не подвергается нежелательному сдавливанию и необходимость резать оснастку для разборки отсутствует. Можно эксплуатировать без риска.