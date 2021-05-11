Охота за русловой щукой с крупным «силиконом» Андрей Швец | 11 мая 2021 г.

Как бы ни любил я камерную ловлю пятнистой хищницы на своей уютной малой речке, в каком-нибудь заливчике-жабовнике, но иногда тянет и на просторы больших водохранилищ. Там меня интересует щука, живущая на глубоководных участках – как правило, это русловые канавы, свалы в них, подводные косы среди значительных глубин и другие аномалии подводного рельефа. И там-то я использую крупноразмерные силиконовые приманки.

Ловить в таких условиях можно весь сезон открытой воды – разумеется, за вычетом периода нерестового запрета, причем на русловых бровках и в ямах живет средняя и крупная щука, а побороться с таким трофеем всегда приятно (фото 1).

На водохранилищах в руслах затопленных рек и оврагов обычно течения или совсем нет, или оно слабое, за исключением весеннего периода, когда с плотин массово сбрасывают воду. Тогда поток усиливается до таких величин, что стандартную джиговую приманку с 50 – 60-граммовой головкой несет как пушинку, так что она даже не падает на дно.

Но вопреки укоренившемуся убеждению, что щука не любит сильного течения, русловая хищница постоянно держится даже на такой струе, а укрытиями от бешено несущегося потока для неё служат те самые складки рельефа на дне, за которыми она и прячется. Но это бывает недолго, только ранней весной – в остальное время условия ловли здесь довольно комфортные.

Разумеется, для весенней активной рыбалки на больших просторах понадобится лодка с хорошими мореходными качествами и мощный мотор, ведь порой на водохранилищах сильный ветер разгоняет высокую волну. И, конечно, без современного эхолота поиск русловой щуки заметно усложнится, превращаясь практически в лотерею. А найти хищницу на огромных просторах - это как минимум 50% успеха. Ведь мы можем бесконечно облавливать какой-либо интересный рельеф, но если крупной щуки там попросту нет, мы только впустую потратим время.

Хорошо также ориентироваться на обнаруженные прибором большие стаи кормовой рыбы - обычно под ними всегда дежурят несколько хищниц.

Снасти и приманки тут будут тоже свои, специфические: солидная русловая щука не станет покушаться на небольшую «силиконину» или среднего размера виб – она питается более крупной добычей, и при прочих равных условиях всегда выберет приманку покрупнее (фото 2). А тяжелая и большая приманка своим объемом и «игрой» создает в водной среде мощный вихревой след, на который и ориентируется хищник при поиске добычи, улавливая его рецепторами боковой линии.

К тому же наша приманка будет в некотором роде поисковой, когда мы станем работать по площадям (что характерно именно для больших площадей водохранилищ) – а это проще делать, если она будет дальнобойной, с хорошими полетными качествами.

За русловой щукой я в основном охочусь с приманками двух видов – это крупный «силикон» и джеркбейты, но тему джерков опущу, т.к. многие модели при ловле на весеннем течении, особенно на сильном, сбиваются с «игры». К тому же не всегда получается выполнить технически правильную проводку джерка - например, при сильном волнении на воде, когда лодку раскачивает, или против сильного течения. «Силикон» в этих условиях намного более демократичен, что ли, поскольку анимируется практически всегда самой простой равномерной проводкой в толще воды или у дна.

Под крупную рыбу я использую силиконовые приманки от 18 до 25 см и массой от 50 до 100 и более граммов. Моё основное требование к крупному «силикону» – активная «игра» хвостового «пятака» (фото 3), плюс я стараюсь выбрать модели (как правило – высокотелые), которые при проводке переваливаются с боку на бок. Однако прогонистые модели меньше весят, и при необходимости можно увеличивать длину приманки, при этом её масса возрастет незначительно.

Крупных силиконовых моделей у скандинавских и других европейских фирм, где ловля щуки на эти приманки очень развита, превеликое множество – это Abu Garcia, BFT, Headbanger Lures, Savage Gear, Svartzonker, Westin, популярна у нас продукция Strike Pro и других.

Однако чрезмерно раздувать число разных моделей не советую, лучше отобрать пяток хорошо себя зарекомендовавших – этого с головой хватит для успешной ловли, лучше максимально расширять цветовую гамму приманок (фото 4).

Оснащать крупный «силикон» можно по-разному, но самый распространенный и эффективный вариант таков: в носовую часть приманки вкручивается длинный и мощный проволочный штопор, к кольцу которого крепится проволочный стингер-удлинитель с двумя тройниками нужного размера (фото 5).

Стингер (stinger) пускается по животу приманки и в современных конструкциях при помощи проволочных же шпилек, расположенных на нём, соединяется с её телом (фото 6); при поклевке щука вырывает шпильки из «силикона» и оказывается уже только на стингере, а это позволяет продлить жизнь приманке (фото 7).

Я к тому же еще слегка втыкаю в тело приманки жала тройников, чтобы избежать одной неприятной штуки: при забросе тройники иногда закидываются на бока «силиконины» и вонзаются в неё – в этом случае при поклевке, особенно если рыба неактивна и контакты нежные, могут случаться досадные сходы.

Стингеры можно покупать, но фирменные стоят немалых денег, к тому же качество тройников на них часто оставляет желать лучшего, поэтому многие рыболовы изготавливают эту часть оснастки самостоятельно.

Самый недорогой вариант – сделать её из стоматологической нержавеющей проволоки, продающейся в медмагазинах в размотках по 3 - 5 м и стоящей сущие копейки: она достаточно мягкая, чтобы без труда вязать из неё стингеры. Некоторые предпочитают заморочки с использованием обычного поводкового материала или титановой проволоки с обжимными трубками, но этого вполне можно не делать – качество ловли от этого нисколько не пострадает.

А я в последнее время полностью перешел на своеобразные стингеры из вертлюгов соответствующего размера, скрепляя их между собой с помощью заводных колец (фото 8) – такие быстры в изготовлении (минутное дело!) и очень удобны. К тому же они выполняют еще одну функцию: утяжеляют нижнюю часть приманки, стабилизируя её, т.е. не давая переворачиваться.

Фурнитуру лучше использовать самую качественную, никак не дешевую - чтобы она не подвела в самый решающий момент, и чтобы не упустить крупную щуку. Например, тройники на стингеры я ставлю только мощные - от Gamakatsu или Owner, они прекрасно просекают пасть рыбы и надежно удерживают хищницу.

С подгрузкой силиконовой приманки для возможности ловли на глубине дело обстоит так: есть проволочные штопоры с отлитыми прямо на них свинцовыми или вольфрамовыми головками разной массы (фото 9), они вкручиваются в тело (фото 10), но такой вариант не всегда удобен.

Действительно, на больших пространствах водохранилищ, где глубина ловли может часто меняться (то мы облавливаем трехметровый свал в глубокую канаву, а то – 7 – 8-метровое плато) возникает необходимость в частой смене массы подгрузки. И удобнее это делать при помощи каплевидных грузиков, применяемых в оснастке джиг-риг (фото 11), их можно нацепить на мощную застежку (к примеру, stay-lok snap - фото 12), установив её на нашем поводке. Берем с собой набор грузиков от 5 до 13 г с шагом в 3 – 5 г – и мы готовы к любым условиям ловли.

Самый удобный монтаж: надеваем на застежку грузик, потом стингер, потом «силиконину» - и закрываем застежку, затем втыкаем шпильки в тело приманки, фиксируя стингер, и приманка готова к работе (фото 13). Такой монтаж очень удобен тем, что мы можем оперативно менять огрузку приманки применительно к сиюминутной глубине ловли.

И, что немаловажно, получается хранить и силиконовые приманки, и стингеры с тройниками в своих отдельных коробочках, потому что куча полностью оснащенного «силикона» в общей коробке создает проблемы - крупные тройники приманок постоянно цепляются как друг за друга, а это мало того, что крайне раздражает на рыбалке, но еще и затягивает процесс смены приманок. Например, стингеры я храню в коробочке с пенопропиленовой вставкой, втыкая в неё острия тройников (фото 14) – это очень удобно.

Раз идёт охота на щуку, приманки я прикрепляю к поводкам, а делаю их из флуорокарбона диаметром 0,8 мм и длиной в полметра – считаю такую длину достаточной, хотя в Швеции и Финляндии рыболовы используют и более длинные, но там и рыба крупнее и её намного больше. Для формирования петли на толстом и жестком «флюре» я пользуюсь обжимными трубочками – узел на такой леске получается большим и неэстетичным.

Теперь настал черёд поговорить о снастях, которыми мы будем забрасывать наши 50 – 100-граммовые приманки - они должны иметь необходимую мощность. Я считаю, что удилище под тяжелые парусящие приманки должно иметь длину не менее двух с половиной метров, а лучше - немного больше, а его рукоять должна быть достаточно длинной, т.к. при забросе мы должны иметь хороший рычаг, роль которого и выполнит длинная рукоять, тогда приманка полетит далеко и без чрезмерных усилий.

Строй лучше выбирать среднебыстрый, поскольку наш спиннинг должен хорошо загружаться приманкой, а затем выстреливать её как из катапульты. Такие спиннинги есть опять-таки у скандинавских фирм, где в ловле на крупный «силикон», как говорится, собаку съели – BFT, Savage Gear, Svartzonker и ряда других. Причем можно найти как бюджетную, так и топовую модель – на любой вкус, предпочтения и кошелек.

Катушка тоже должна быть мощной и справляться с критическими нагрузками – подойдут как классические «бочонки», применяемые в джерковой ловле, так и мощные «мыльницы» (фото 15).

Последний вариант даже предпочтительней: имея более мягкий и плавный ход, они дальше бросают, а по мощности ничуть не уступают кондовым «бочонкам», порой даже превосходя их. Шнур можно наматывать как четырех-, так и восьмижильный – главное, он должен иметь разрывную нагрузку в 50 - 70 либров, ведь мы работаем с тяжелыми приманками и ловим трофейную рыбу, оказывающую на вываживании мощное сопротивление.

Сама тактика ловли русловой щуки – это поиск по эхолоту мест с интересными перепадами донного рельефа и желательно с обнаружением крупных рыбьих силуэтов. Правда, их может и не быть, однако в любом случае любую интересную точку нужно облавливать, а уже если замечена одна или несколько щук – то максимально тщательно.

Порой даже видишь заветные силуэты, но никто не отзывается ни на какую из предлагаемых приманок – в таком случае нужно пробовать менять якорные стоянки, становясь под разными углами к обнаруженной рыбе. Иногда это дает результат, и щука всё-таки атакует «силикон», иногда – нет, но пробовать однозначно стоит.

…Рыбалка эта трудовая, с активным перемещением по водоему, зачастую огромному, с бесконечной сменой якорных стоянок и сотнями забросов – упорство здесь тоже играет немаловажную роль. Ведь за световой день ловли в режиме нон-стоп можно заработать всего две-три поклевки, но зато уж это будут крупные щуки.