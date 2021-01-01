Спортивное рыболовство №12 декабрь 2021

Снасть и тактика

Когда-то морозные зимы в наших краях воцарялись во второй половине ноября и длились до апреля, но в последние годы климат сильно изменился, потеплел. И теперь мало просто выйти на первый лед, чтобы насладиться великолепной рыбалкой - всякий раз нужно проявлять смекалку, анализировать свои действия, а также опыт других рыболовов.

А.Коломиец. И чем удобнее ловить судака?

На этот вопрос мало кто способен дать объективный ответ. Однако, даже просто рассуждая на данную тему, вполне можно выделить важные моменты подбора судачьей снасти. И, несомненно, злые поклевки клыкастого - или его равнодушие - заставят убедиться, грамотно ли мы определили, чем его ловить.

К.Кузьмин. Незацепляйки. Вторая глава

В предыдущем номере журнала рассматривалось устройство «незацепляек» с нежестким телом. В настоящем обзоре речь пойдет в основном о спиннинговых приманках с твердым телом и об устройствах для защиты их крючков от зацепов в трудных местах.

А.Швец. Раз дьявол кроется в деталях, в рыбалке не должно быть мелочей

Охота за хищником – процесс, требующий от хорошего спиннингиста владения огромным массивом разноплановых знаний и навыков. При этом успех рыбалки часто решают какие-то, на первый взгляд, незначительные нюансы, знакомые рыболову по собственному опыту, но именно они позволяют успешно ловить, когда все остальные на водоеме остаются ни с чем – как раз тогда и становится понятным выражение, что в рыбалке мелочей не бывает.

Школа для новичка

В.Клень. Зимняя спутница – пешня

Пешня – стародедовский инструмент для рубки льда, простой, надежный и многофункциональный. Разновидностей пешен и особенностей их конструкций – множество. Но зачастую такое изобилие вводит в ступор начинающих рыбаков, не догадывающихся, что этот рабочий инструмент должен приобретаться не какой попало, а со смыслом, под конкретного человека и его условия рыбалки.

М.Перов. Безопасность на льду. Новичкам - на заметку, опытным – напоминание

Какова должна быть безопасная для передвижения рыболова толщина льда? Когда лучше всего выходить на первый лед? Какие приспособления позволят почувствовать себя на тонком льду защищенным? Эти и похожие вопросы рассматривает автор.

Советы Мастера

А.Фалалеев. Большому живцу и рот радуется?

Автор анализирует вопрос об использовании в жерличной ловле крупного живца: допустимо ли это вообще - или всё же лучше традиционно ориентироваться на каких-то средних по размеру рыбёшек? И делится собственным опытом.

По родным просторам

Г.Шеляг. Баттл невидимок на горной реке

На Черноморском побережье Кавказа комфортны почти все месяцы в году. В горах лежит снег, а на берегу моря - тепло. А полноправной хозяйкой горных рек, впадающих в море, является форель. Автор описывает тактику ловли, скрытного подхода к местам её стоянок и незаметного перемещения по реке применительно к ловле нахлыстом. Однако все эти приёмы можно использовать и при спиннинговой охоте.

Рыбалка. Северо-Запад

А.Дьяченко. Налим со льда. Донки. Первые выводы

Идея ловли налима захватила автора несколько лет назад, но осуществилась лишь в прошлом году. Итогом стали несколько удачных поездок на водоемы Ленинградской области, положительные эмоции от новой для автора рыбалки и приличных уловов, а также значительная фактическая база для размышлений и планов на будущее.