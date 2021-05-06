Поговорим о лососях. Коварство низкой воды. Дальний Восток Татьяна Соколова | 6 мая 2021 г.

…Из-за циклона заливало весь Дальний Восток, весь бассейн Амура. Но река Красивая каким-то чудом отметилась рекордно низкой водой. А всё потому, что летний паводок хорошенько промыл речные угодья далеко по течению книзу, смёл корчи и заломы. Так, в верховьях нас встретили голые перекаты, пересохшие протоки, поросшие травой заливы и «жабовники». Только очень-очень старые заломы еще держали боевые позиции. Спокойные плёсы превратились в длинные перекаты с приличной быстриной. Короче, опять всё как всегда. Но никто и не обещал, что будет легко.

От последней удэгейской деревни до зимовья вверх по реке около 300 км. Удэгейская лодка-ульмага загружена под завязку. Всё с собой: ящики с продовольствием, топливо, снасти, личные вещи и прочие необходимости. До первой ночевки недалеко, порядка 120 км. Обычно шли часов за 9 - 10, когда река была относительно чистая. Но не в этот раз. Пришлось пропилиться, проскакать, протянуть лодку через десятка два заломов.

Совсем уж мелкие перекаты обходили протоками. Река никак не хотела пускать нас выше. Короче, на ночевку подошли после полуночи. Если кто-то думает, что ульмага – что-то вроде комфортабельного катера с кучей фар, прожекторов, навигаторов и эхолотов, то глубоко ошибается. Шли в полной темноте, и только в узких протоках светили сильным фонарем.

Благо у удэгейцев поразительный инстинкт и чуйка - они слышат каждый камень, корч и даже несущееся дерево. А мы просто вручаем нашу жизнь в их руки. Поэтому наша команда, проверенная восемнадцатью годами совместных испытаний тайгой, так крепка и нерушима.

На первой стоянке - макароны с тушенкой, огурчики, порезанные кусочками, посоленные – потрясла в пакете. Вот и закуска. Рюмка водки. По старой удэгейской традиции – трижды, по капельке водки поделилась с Подей, богом огня, воды и домашнего очага - в общем, всего на свете. Попросила милости на завтрашнюю дорогу. Традиции нарушать нельзя.

Завершающие 180 км пролетели резво. Засветло подошли к нашей избушке. Всё заросло высоченной травой. Я «включила электровеник»: подмела избу, стерла пыль, разложила постели, подготовила кухню.

Ребята отбили палкой траву, напилили дров, протопили зимовье, наносили воды. На ужин - гречневая каша с луком, морковью, красным перцем и беконом. Салат из свежей капусты с огурчиками. Женя колдовал над чаем – в этом он большой мастер. Мед с горной пасеки. Жизнь наладилась. Потрескивали поленья, мы уже потирали руки пред завтрашней рыбалкой. Строили планы, мечтали…

Эх, если б знали, что завтра все наши прожекты рухнут и нам придется реально «вставать на голову», чтобы выполнить все наши хотелки.

Коварство природы

Наша команда – я и Женя Сокур, мой лучший напарник по рыбалке уже восемнадцать лет. Задач мы себе наставили до небес. Главная – ленок. Начинали с рассветом, когда туманы еще сидели на сопках.

В избушку возвращались потемну. Сразу скажу, такой рыбалки у нас еще не было. Ладно рыба ушла из насиженных мест – не беда, всё равно найдем. А вот что случилось с природой? Складывалось впечатление, что по какой-то команде сверху рыбу то включали, то выключали. Доходило до того, что приманку подавали не только под нос ленкам, но и проводили по бокам, шлепали по хвосту. А те просто отходили, а потом возвращались на место.

Такое я встречала только на Камчатке. Там на плёсах чавыча никак не реагировала на приманки. И когда ей надоедали наши хлестания блесной – тоже отходила. Но ленок же не проходной лосось? Что с ним-то приключилось? Но пуще всего бесили таймени. По три штуки, грядкой, выходили за воблером, вставали в боевой разворот и… плавно, не ломая строя, отступали. Смотреть на это было невыносимо…

Полдня мы обрабатывали реку по всем «железным местам» всеми на 100% эффективными приманками. Ни поклевки. Как будто все умерли. Хорошо, что нам знакома такая ситуация, не впервой. Недолго думая, решили - надо полностью поменять тактику. Плёсы превратились в перекаты, рыбе там стоять сложно. Остатки от заливов, «жабовников» светились песчаными холмиками. Значит, будем искать небольшие проточки, ручейки, разделенные маленькими косами с руслом. Именно они, каким-то чудом не пересохшие оазисы, вселяли надежду.

Сразу скажу, что по нашему опыту самая сложная рыбалка - в очень низкую воду. Хотя среди ряда рыболовов бытует мнение, что в низкую воду рыба концентрируется - и поймать её проще простого. Но в таежно-горной рыбалке этот принцип не работает. По крайне мере, во всех поездках нашей команды на Дальний Восток даже высокая и очень высокая вода, когда река поднималась на 3 – 4 м и превращалась в кофейную гущу, и то давала больше возможностей для успешной ловли.

Секретный секрет

Сказано – сделано: будем прочесывать все мало-мальски возможные места стоянки ленка. А то, что для ленка достаточно 20 – 30 см глубины - это мы знали точно. До нашего приезда на реку дождей долго не было, сквозь оголенные камни проток пробивалась густая трава. Там, где берега высотой хоть полметра - метр, кусты густо клонились к воде.

Вот, именно это нам и надо! Почему? Под такими берегами еще сохранились крохотные ямки, а тень от кустов создавала отличное укрытие для ленка. Единственная наша приманка, которая могла бы справиться со сложной акваторией – гибрид «вертушки» и воблера AR-HD Minnow 45 HS в паре с коротким 1,6-метровым спиннингом Troutin Spin среднебыстрого строя. Почему именно такой спиннинг? Им можно осуществить мягко-осторожную подачу приманки. А падение приманки с короткой оттяжкой избавляет от лишних хлюпов, бахов и прочих шумелок.

Работали только апстрим. Для забросов выбирали малейшие просветы между ветками. Хороший кастинг – наш конек. В горной рыбалке по-другому нельзя. Забросы - точно в берег, и сразу же легчайший верховой твичинг. Голодные ленки хватали на падении и первых «твичах». Ура, нашли ключик! Один ноль в нашу пользу!

Открываем секреты: AR-HD Minnow 45 HS массой 5,7 г - авторская приманка легенды Японии, изобретателя, конструктора и прославленного рыболова Хиро Мотояма. Для устойчивости и правильной балансировки в части с вращающимся лепестком блесна оснащена противовесом из вольфрама. А абсолютный баланс тела блесны позволяет усилить «эффект промывания».

Что это значит? Приманка работает на малой глубине. Вода, проникая через крохотное отверстие в лепестке, бьется об вольфрамовый противовес и далее обтекает тело блесны, подает мелкие дополнительные резонансы в колебаниях приманки. Результат налицо!

Невзрачный ключик

За многие поездки на Дальний Восток лишь однажды звезды позволили мне иметь классную рыбалку. Были на одной из рек бассейна Амура. Вода среднего уровня, чистейшая. Погода отличная, днём плюс 12 - 15, ночью до ноля градусов. Тогда я поймала 34 зачетных тайменя, от десяти кило и выше. Такую рыбалку я ждала 15 лет. В остальные поездки природа нас не щадила, показывая свой крутой нрав.

Наводнения, ливни, по 2 - 3 циклона за рыбалку, низкий уровень воды преследовали нас постоянно. Поэтому мы научились «подбирать ключики». Главное при первой неудаче – радикально поменять стратегию и приманки. Пару лет назад Янака-сан, придумщик японских приманок, будучи впервые на Дальнем Востоке, показал нам работу нового воблера BTK Swimmer. В дальнейшем мы прозвали эту приманку «Феномен под кодовым названием «Не на что смотреть».

Евгений Сокур, эксперт, Владивосток: «Впервые увидев эту невзрачную чурочку, я вообще не понял, что с ней делать и очень скептически отнесся к этой непонятной приманке. Дружески похлопав Янака-сан по плечу, я всё же пожелал ему удачи. Но Янака-сан, со всей своей японской упертостью, пробовал воблерок в разных ситуациях. И он у него заработал! Особо запомнился случай, когда мы ловили ночного ленка. Еще в вечерние сумерки, часов около семи, мы начали, успешно ловили ленка тонущими воблерами. А где-то около восьми рыбалку как отрезало.

Это нормальная ситуация. Но Янака-сан не смог с этим смириться - и поставил BTK Swimmer. Что тут началось! Спиннинг мягко, верховым неспешным «твичем», поднимал воблерок, чуть сместив, нежно опускал. Получалось, что приманка как бы вальсирует в придонном слое – самом кормном слое для острорылого ленка. Ленки по несколько штук зараз кидались на воблерок. Очевидный успех! После этого BTK Swimmer на несколько дней стал главной приманкой у моего отца, Дмитрия Сокура. На течении, на мелких перекатах, на плёсах, в заливах стабильно ловились и ленки, и хариусы, и вплоть до глубоких сумерек».

И в этот раз в очень низкую воду BTK Swimmer 35 (длина 3,5 см, масса 4,2 г) стал абсолютным фаворитом. Единственные места, которые были не подвластны ему – глубокие, по 1,5 - 2 м, «зеркала» сразу после перекатов. Причина – течение сносило легкую приманку, не давая ей погрузиться до дна.

Ленки стояли только на течении - на мелководных «зеркалах» (ключевое слово – «мелководных»), слаботекущих плёсах, плёсиках после кривунов, в протоках. Но самые крупные ленки забились в крохотные мелкие проточки. Очень низкая вода – это определенный шок для рыбы. Рыба была суперпассивной.

Кормовые места изменились, пища стала труднодоступной. Как дирижерской палочкой, деликатнейшим образом, мой спиннинг поднимал, вздыхал на паузе и медленно опускал воблер, давая ему коснуться дна. Ленки так заглатывали приманку, что порой очень сложно было достать её из пасти. Без плиера, рыболовных щипцов, никак не обходилось.

Конструктивно воблеры BTK Swimmer изготовлены так, что носовая часть огружена внутренним вольфрамовым шариком, составляющим основную массу приманки. А задняя часть - облегченная и полая внутри.

Такая балансировка наделяет воблер невероятно амплитудной и частотной «игрой» при любой проводке, сохраняет его акустический образ на течении. В итоге мы имеем приманку, способную как к быстрым перемещениям по вертикали, так и с активной «игрой» в горизонтали на любом течении. Благодаря всему этому рыба прекрасно чувствует и слышит приманку, находит её в мутной воде, в сумерках и даже в темноте!

Новые «патроны»

Тонущие воблеры – это, пожалуй, самый креативный инструмент для ловли лососевых. Спасают в любых условиях, в самую разную воду. А наша изматывающая битва за результат нуждалась в новых «патронах». Но вода-то очень-очень низкая - какие тонущие воблеры?! Только «поверхностники»! Ан нет! Дедушки и бабушки ленков прятались порой под самые жернова перекатов.

Притаившись на дне омутов за валунами, крупняки лениво нежились, изредка открывая рот для приема проплывающего мимо планктона. Вот это жизнь! Мы пробивали дно под самым перекатом, глубина там больше метра. Забросы вниз по течению, на границу струи. Несколько резких «твичей» - и спокойная «равномерка» почти у дна.

Воблер D-Coax – вроде как реинкарнация уже легендарного D-Contact, но у него есть свой секрет - в сложной траектории перемещения вольфрамовых шариков внутри корпуса. При забросе шарики устремляются в хвост - дальность полёта и пробивание ветра обеспечены. А при падении воблер под тяжестью шариков начинает присаживаться на хвост. Если падение не остановить торможением шпули катушки, то воблер так и будет динамично - и вертикально - падать хвостом вниз на заданную глубину.

На равномерной проводке или потяжках D-Coax выравнивается по горизонтали, а шарики перемещаются в середину тела приманки. Так воблер держит заданный горизонт и работает в одной плоскости, даже на мелководье. Грохотанье крупных вольфрамовых шариков хорошо слышно в мутной воде. И акустический образ приманки несколько секунд не смывается даже на самом сильном течении.

Низкая вода = тонущие воблеры

Это абсолютная аксиома. Проверено годами рыбалки. Почему? Уже несколько дней мы с Женей Сокуром бороздим просторы Красивой. Рыбу приходится в буквальном смысле слова уговаривать. Рыбий шок от масштабных пертурбаций Природы-матушки в акватории реки продолжается. Не то, чтобы рыба была капризная или пассивная - нет, она именно в шоке. Смыты, высохли, исчезли многие традиционные места стоянки. А к новому дому надо еще привыкнуть.

Приманки подавали с подвывертами и приплясами. D-Concept 48 MD - это самый упитанный воблер из всей тонущей серии. Ключевое слово – «упитанный». Округлое, слегка сплющенное с боков тело с характерной горбинкой. Широкая, выдающаяся вперед лопатка. Для каких целей? В таких пропорция массы и формы приманки кроется главная «фишка» воблера – суетливая высокочастотная «игра» в заданном горизонте. Достаточно медленно, горизонтально осыпаясь, воблер покачивается, светит боками. Опять ключевые слова – «достаточно медленно»!

Очень деликатным кистевым «твичем» можно максимально долго и настойчиво удерживать воблер в ограниченной акватории. Это и есть главное условие для рыбалки на неуступчивого хищника, которого надо, что называется, достать. Забросы под берег, под кусты в крохотных мелких проточках. В «зеркалах» после перекатов - кидали в самый конец «зеркала», на самую мель. Почему не под перекат, раз воблер-то этот тонущий?

В такой сложной ситуации низкой воды течение не давало приманке полностью раскрыть возможности медленного падения. Если уровень воды был хотя бы средний – конечно, под перекат. А так - всё медленно и осторожно. Верховой твичинг, крайне деликатный. Паузы - в зависимости от глубины. Есть ямка, пусть 50 - 70 см – держим 3 - 5 секунд, с оглядкой на силу течения. Помним, правда, что у 48 MD (длина 4,8 см, масса 5 г), авторской приманке от создателя серии D-Concept японца Хитоси Хирамото, заданная (в классических условиях) рабочая глубина 1,5 м.

Долгая дорога к тайменям

Таймени, как и ленки, ловиться никак не хотели. Сказывался очень низкий уровень воды и еще куча всяческих причин. Сначала мы пробовали анализировать, потом запутались, в конец сломав головы. Плюнули - и приняли решение тотального прочесывания реки, даже в сомнительно вероятных для стоянки тайменей местах. Шли сплавом, с редкими остановками, буквально на молекулы разбирали плёс за плёсом, заглядывали во все закоулки. В итоге за день - еле–еле наковыряли хоть что-то. Отозвались классические места: ямы под скалами после перекатов, в самом начале плёса. Все надежды на завтрашний день…

Работали с десяток лет проверенными воблерами Saruna 110F (14 г) и 125F (18 г). Почему? Это у нас была единственная приманка, которая полностью выполняет поставленные задачи, особенно в сложных условиях. Ведь где живет таймень? В ямах, возле заломов, между валунами на плёсах под высокими берегами. А где он питается? Возле перекатов, куда течение сплавляет речной корм. Там же суетятся ленки и хариусы – желанный обед для тайменя. Ленки – основные соседи тайменей, достаточно часто встречающиеся в прилове.

Места стоянки рыбы диктуют нам места забросов и проводки. Ловим с лодки (сплавом) и с берега (с ног). Приманка должна пройти с равной эффективностью и по сильному течению, и по слаботекущей, практически стоячей воде. Ну как тут без ключевых слов? А они – «с равной эффективностью». Технические характеристики воблера таковы, что «Саруна» легко справляется с любым течением.

Шум от вольфрамовых шариков создает большой спектр звукового образа приманки. Это очень важно на течении, в мутной воде и в сумерках. И мы всё же своего добились. Несколько зачетных тайменей с плёсов в нашем активе. Программа выполнена, можно выдохнуть.

Несколько лет назад на одной реке Амурского бассейна я имела похожую ситуацию в сентябре. Очень низкая вода, да еще и за бортом плюс 22 - 25. Голые каменные косы обнажились завалами сухих корчей. Не рыбалка, а сплошная головная боль. И пусть вода - бурый кипяток, плещется так, что можно и ноги не замочить.

Наш главный гид бодро заметил, что нам еще, дескать, повезло - народ неделю назад вообще в трусах бегал. Но тайменей я всё равно поймаю. И пусть с зачетными, хотя бы с десятку, вряд ли придется встретиться, но надежда умирает последней.

Длинные перекаты начали выдавать скромные результаты. Течение хоть как-то охлаждало воду, несло живительный кислород. Первые таймешата подсаживались на легкий и деликатный кистевой твичинг «Саруной». Рывочек, да еще такой нежный - вроде как легкая короткая подтяжка - требует сосредоточенности.

Всё свое внимание я направила на движение воблера, представляя, как он в воде движется. Вот чуть поддался вперед, замер, приподнялся, опять нырнул. Струя начала поколачивать приманку - надо замедлить проводку, паузы делать чуть длиннее. Вот воблер заистерил - здесь бровка. Вот опять движется, как в нирване - пошла глубин. Поклевка. Опять таймешок. Почти сухие заломы нависают над узкими ямками.

Вместо проток - мутные лужи. Исключительно точный заброс под корч, пара коротких «твичей», спиннинг вверх, быстро выматываю тяжелый D-Contact 85, иначе - зацеп. «Контакт» агрессивничал - таймешата особо не сопротивлялись. Быстрый спиннинг в лёгкую парковал рыбу. Но зачетных тайменей так и нет.

И всё же крупного тайменя я увидела! Сплавляемся потихонечку, я на плёсах Jib под глубокий берег бросаю. Проводочка медленная, с паузами. Вдруг из-под лодки за моим «Джибом» башка поднимается. Я от неожиданности вскрикнула - и воблер из воды выдернула. Тайменище же спокойненько посмотрел мне в глаза, лениво извернулся - и как даст хвостом. Я вся в брызгах!

Народ в лодке оторопел - что это было? Я шепчу: «Таймешара! Огромный! Расслабилась… Какая ошибка!» Но мозги в кучу, лоб наморщила от усердия. Исхлестала все возможные плёсы. Однако Хозяин так и не появился. Опять одни таймешата…

Заломы растворились в крохотной мелкой протоке. Я просто почувствовала - мне туда. Узкая, грязная, мутная протока, заросшая кустарником и подводной травой. Болото какое-то прямо, берега маленького островка хлюпают и проваливаются.

Заброс «Контакта 85» на пару метров, «твич» под ноги. И тут таймень аж вылетел за воблером! Несколько минут обреченности - и 8-килограммовый красавец сдался. Уткнулся мордой в траву. А как же его за хвост взять? В одной руке спиннинг, другой вцепилась в траву - и, пятясь, на коленях спускаюсь в протоку. Дна нет. Напарники предлагают помощь. Ни за что! Всё должна сделать сама. Проваливаюсь по грудь в муть протоки. Таймень бьет хвостом. Падаю счастливым лицом в грязь, но успеваю вцепиться в хвост. Есть! Последний, самый странный, самый трудный и самый достойный таймень!

Ночная таежная рыбалка – мое любимое развлечение

В день делали по 400 - 500 забросов. Руки и спина отламывались. Для поднятия боевого духа решили потешить себя ночной рыбалкой. Удивительное дело: утром - днём проходим лакомые места после перекатов, там всё как будто умерло, ни поклевки, но только наступают сумерки - хищники не просто оживают, а жадно бросаются за приманкой.

Паркуемся под скальником после переката. Глубина метра два – два с половиной. От струи переката нас защищает гряда здоровых валунов, только верхушки торчат. Истинно тайменевое место. Много лет назад именно из этих валунов с Тигриной косы я с трех забросов достала трех тайменей подряд. Такого фарта у меня больше никогда не было. А вдруг и сегодня госпожа Удача повернется ко мне хоть одним тайменем?!

Искусственные «мыши» давно в прошлом - кроулеры, простые и шумовые, «ушастики» – вот герои наших ночных таежных рыбалок. Если «мышь» в полной тишине ведешь еле-еле, в час по чайной ложке, чтобы только «усы» по воде расходились, то с кроулерами совсем другое дело. Настоящий цирк: на медленной проводке кроулер Catapy парит по перекату, лопастью с великим шумом, но очень деликатно разбивая течение, а ломаный «ушастик» Jittler суетится двумя лопастями, как бы бежит по воде, чуть опираясь на поверхность. И поклевки ленков - дерзкие, мощные, никаких деликатностей, не то, что на «мышь».

С боевыми разворотами, в прыжке хватают приманку. Догоняют прямо под лодкой, когда уже поднимешь приманку. Если честно, смешно, весело и… результативно. Заряд бодрости на следующий тяжелый день получен. А рыбу мы отпускаем. Но таймень так и не пришел. Редиска…