Спортивное рыболовство №11 ноябрь 2021

За рыбой вокруг света

А.Великанов. Лососёвый парадиз!

В шведской Лапландии - ошеломляющая невероятность: атлантического лосося почти во всех водах – внутренних и прибрежных морских - можно ловить почти круглогодично и без лицензии! Автор не раз переспрашивал по этому поводу всех и вся – мол, и для иностранцев тоже бесплатно?! И каждый раз получали утвердительный ответ.

По родным просторам

А.Коломиец. Сумасшествие перед ледоставом

Многие на юге России считают ноябрь и начало декабря смутным межсезоньем. И какая уж тут рыбалка?! Поплавок? Фидер? Забудем до весны. Спиннинг с изящными воблерами? Но ерики и озера вот-вот замерзнут. Ну что тут сказать? Всё правильно - нечего на водоемах делать! Отдайте лучше их сумасшедшим джиг-спиннингистам. Пусть себе тешатся, лишь бы на нормальных людей не бросались.

Т.Соколова. Поговорим о лососях. Чавыча. Камчатка

Камчатка – это сказка! Камчатка – это воля к победе! Камчатка – это самый трофеистый трофей отважного спиннингиста – чавыча, королевский лосось!

Снасть и тактика

К.Кузьмин. Незацепляйки. Первая глава

«Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то все блёсны поотрываешь!» Когда-то давно постоянно приходилось слышать что-то подобное. А потом появились специальные приманки – незацепляйки, успешно решившие проблему. Какие же существуют их конструкции? Читайте первую часть обзора.

А.Швец. Чем и как соблазнить прудовую щуку

Тот, кто хоть раз рыбачил в такой версии искусственно созданных водоемов, как пруды, на личном опыте убедился, что ловля там очень специфична. Пруды населяют самые разные виды хищников, но автор сегодня рассказывает о спиннинговой ловле прудовой щуки.

Н. Линник. С фидером поздней осенью

Если разумно минимизировать набор дополнительного снаряжения, то с донной удочкой удается вполне сносно путешествовать в поисках активной рыбы по берегу водоема. Только это не всегда нужно. Автор и рассказывает, почему это так.

С.Акулич. Периоды активности судака на водохранилище и тактика зимнего блеснения

Известно, что интенсивность питания хищника зимой составляет не более 3 - 5% от показателей остального годового цикла. Поэтому просто обнаружить перспективные места для его ловли - лишь малая толика для успеха блеснения. А вот получить поклевку именно активного клыкастого – куда сложнее. Автор систематизирует суточные «выходы» судака для перволедья, глухозимья и последнего льда и анализирует его зимнюю метеозависимость.

Методы ловли

В.Клень. Речная плотва в поплавочном ракурсе

С плотвой у автора ассоциируется финиш поплавочной рыбалки по открытой воде. Он рассказывает о собственных наблюдениях и подходах к речной ловле этой рыбы перед ледоставом.

Школа для новичка

А.Фалалеев. Проблемные нюансы современной рыбалки

Если рассматривать рыбную ловлю в целом, то это, конечно же, процесс позитивный, отличающийся доброжелательностью к окружающим людям и достаточно открытый. Однако прослеживается и такая тенденция, что рыбная ловля у отдельных людей нередко является процессом закрытым, они дорожат своим личным пространством, никого не подпуская к нему. Это может показаться негативным, но существуют весомые причины, чтобы и понять этих людей, и даже самому на время принять их точку зрения.