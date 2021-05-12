Морские нюансы берегового джиггинга Алексей Коломиец | 12 мая 2021 г.

Давеча на одном рыболовном сайте я встретил свою статью о ловле судака джигом с берега на Волгоградском водохранилище, опубликованную в июньском СР 2017 года, перечитал её - и поймал себя на мысли, что до сих пор всё написанное мной четыре года назад актуально. Вместе с тем есть и изменения - появились новые интересные места. Поднакопился кое-какой опыт использования различных плетеных лесок. Появились другие спиннинги, другие приманки и, как ни странно, другая рыба. В общем, имеет смысл копнуть чуть глубже эту самую специфику джиговой ловли.

Другие места

Береговая рыбалка на нашем водохранилище возможна недолго. Более-менее клюет в мае и июне. Затем клёв у берега потихоньку исчезает. Водохранилище наполняется водой, плюс не везде можно пройти к уловистым точкам. Так что искать новые места – дело нелегкое. Тем не менее, за четыре года они у меня появились.

Главнее всего для нашего брата-рыболова - удобный спуск к воде, а дальше бродишь вдоль береговой линии, ищешь, где расположиться. Мне всегда казалось, что акватория у берега в основном однотипна.

Где-то глубже, где-то помельче, где-то бровка дальше, где-то ближе – и это, в общем-то, и все отличия. Однако ж оказалось, что совсем недалеко от разведанных мною ранее мест есть совершенно нетривиальные уголки. Например, глинистый склон, который после шторма так раскрашивает прибрежную воду в коричневый цвет, что судак перестает брать. Или локальная ямка, которая прячется за подводной косой и возле которой проходит чуть подкрученная струя, а обычно на подобных участках пользуешься основным течением.

Интересно, что описанные выше места я нашел случайно. Просто заблудился - и приехал не туда, куда хотелось. Тем не менее, оказался доволен – и пологий спуск понравился, и принялся ловить – а судак-то ловится! Да еще делал это клыкастый раньше, чем в других местах! Последнее оказалось для меня откровением. Я-то прежде думал, что судак начинает клевать одновременно и повсеместно, когда Волжская ГЭС приступает к сбросу воды и течение на водохранилище увеличивается.

Мало того, в прошлом году друзья пригласили меня еще на одно место, которое оказалось весьма универсальным в плане рельефа и злых бровок. Эта универсальность сказалась и на видовом составе хищника. Но понять все эти тонкости можно лишь тому, кто достаточно тесно знаком со спецификой дальнего заброса тяжелых грузов.

Другая рыба

Так вот, понимание тонкостей специфики ловли и универсальность места повышают шансы ловить не только судака и берша - в прошлом году я умудрился вытянуть даже голавля! И наконец-то поймал тут трофейного судака - а это, знаете ли, тоже «другая рыба».

Ну сколько можно после длительной ловли получать всего-то одну бешеную поклевку в день, но терять рыбу из-за каменистой бровки? Затем снова приезжать, ждать, получать - и снова терпеть неудачу? Надоело довольствоваться небольшими судачками разрешенного размера и беспрестанно отпускать восвояси молодежь. Так вот, судака на четыре кило я выловил на «поролонку» синего цвета. Сам-то я в цвета не верю. Однако периодически ставлю разноокрашенных «рыбок» - видимо, просто, чтобы лишний раз удостовериться, что судаку цвета – глубоко фиолетово…

А дело было так. Товарищ рядом «впорол» клыкастого на 3,5 кг. Мне бы такого. Ну хоть бы раз до берега дотащить. Тяжело вздыхаю, бреду со своим спиннингом, продолжаю ловить. А в мыслях – наверное, надо сменить синюю «поролонку». Вон, Юра-то на «силикон» светло-коричневого цвета поймал. Но пока вроде поклевки случаются. Пожалуй, еще несколько забросов - и буду что-то менять…

Час поклевки я помню неточно. Видно, память моя - однобока. В памяти осталось: я крепко держу спиннинг и не отдаю тому, кто с четким злым ударом нагло остановил мою «поролонку». Машинально подсекаю и держу, а он ни с места! Да ладно, не может быть! Наверное, зацеп какой-нибудь. Но ведь была же поклевка! И вот что-то заворочалось там, в глубине. Пару раз опять чуть не отобрал спиннинг. Фрикцион-то затянут намертво. Метать 35-граммовые грузы – фрикцион должен быть затянут. И при вываживании ослаблять нельзя. Если фрикцион сработает, когда рыба находится под бровкой – срежет о ракушки моментально.

Но это я сейчас, за компьютером, умничаю. А пока тащил, сознание шептало - нет, пожалуй, кричало: «Лишь бы не сорвался! Лишь бы засёкся нормально!» Кто-то там, на том конце, продолжал давить ко дну. Но точно не сом, потому как длинных потяжек не было ни одной. Чувствую, как он мордой мотает, как пытается развернуться, но мне нельзя отступать. Нужно уверенно тащить. Не быстро и не медленно. Аккуратно! Но вот уперся в бровку вроде. Я в подобных случаях обычно не паникую, а делаю паузу. Очень часто судак (если это он) чуть отходит назад - и я вновь продолжаю вываживание.

В этот раз прошла всего пара секунд. Он мотнул головой туда-сюда - и спиннинг снова держит живую тяжесть. Всё? Кажется, бровку миновал? Не может быть! Да вот он! Плавно выволакиваю монстра на гравий и запускаю пальца под жабры. Пузырь из глотки не вылез, слава богу - можно хоть сделать какие-нибудь фотографии на память. Что, собственно, и происходит.

Тут надо думать о том, где солнце, повернуть судака так и эдак, чтобы блики не испортили памятный снимок. В общем, всё получилось! Мой первый четвёрышный судачок на Волгоградском водохранилище (ВВ), пойманный с берега!

Вдруг под мусором морским…

Второй вид «другой рыбы» - жерех. Он временами выдавал себя одиночными всплесками и иногда ловился на поролоновую «рыбку». Но целенаправленно охотиться на жереха с водохранилищного берега – это было для меня полнейшим откровением. Случилось это, как всегда, неожиданно.

Товарищ убедил меня приехать на «море» в выходные не с самого утра, а после обеда. Суть здесь в том, что утром можно дома решать какие-то бытовые проблемы, а в самую жару (май месяц на дворе!) в машине с климат-контролем доехать до водохранилища, где высокий берег уже начинает отбрасывать тень, так что жара нивелируется. Получается, что в таком разе ловить рыбу становится комфортнее, чем щуриться и париться под только вставшим солнцем.

Но в этот раз нас встретила еще одна местная напасть – плывущий мусор. Это явление сильно зависит от направления ветра. Обычно я выбираю день с западным ветром - и на воде всё чистенько. А тут пока джиг падает секунд 25 - шнур уже находит свой мусор. И тут вдруг – бах! - около ног кто-то плюхнул. Потом снова, но уже где-то поодаль.

С давних пор я ношу в коробке с джиговыми приманками парочку Кастмастеров. Надо попробовать! Ставлю «золотой» пилкер и… Первой поклевке я просто не поверил. Ведь привычного жерехового «котла» не видно. Кидал наобум, вел равномерно и вдруг - сильный рывок. А спиннинг-то до 50 г тестом. Что это было? Кастмастер перескочил какой-то мусор на поверхности воды? Я приучен не обольщаться, продолжаю веером обкидывать акваторию.

Вдруг снова какой-то тук-тук, за ним сразу - второй. Это уже больше похоже на мусор. Но мусора-то я наблюдаю не так уж и много, сколь его встречает Кастмастер. И вот оно! Кто-то дернул раз, второй - и сел, согнув бланк спиннинга. Последующие три заброса приносят еще трех жерехов. Вот уже и товарищ вываживает жереха. Думаю, дальше нет необходимости описывать действо, когда жерехи бьют по приманке практически на каждой проводке. Через пару поимок – затишье.

Товарищ вновь начинает джиговать судака, а я дожидаюсь нового выхода - и вновь ловлю. Вот такая вышла эйфория, к которой я абсолютно не был готов, хотя Кастмастеры-то взял, и глубоко в душе надеялся попасть на такой вот клёв. Про свою же приманку могу сказать, что Кастмастер не был оригинальным. Но очень качественно сделанным. Возможно, жереху нравился его бронзовый цвет.

У товарища подлинный белый Kastmaster от Acme ловил в разы хуже. Подробно разбираться – почему, не стали. Но как по мне, так причина очевидна. Я ведь сосредоточился только на жерехе, а товарищ джиговал судака. И переключался на жереха только тогда, когда я подряд нескольких хороших пареньков вываживал. Он просто не попадал на выходы. Но жерех-то, сами знаете, набегами ловится. А дальше стало еще интереснее. Солнышко скрылось за горой, поклевки стали реже, но я продолжил эксперименты с приманками.

Другие приманки

Впервые за всю свою практику я начал ловить с берега на раттлины и блейдбейты. Бывало, использовал их на подледной рыбалке, гонял на открытой воде с лодки, но с берега – впервые. Ну а что? На Кастмастер практически не клюет, да и вообще ронять пилкер на камни – прямая дорога к его потере. Ну и первым отличился раттлин Mottomo Saltar.

Не сразу, но один контакт явственно почувствовал. Стою, ловлю, вспоминаю, как однажды раттлин этот «выстрелил» на Волге по белому хищнику. И тут как что-то даст совсем рядом! Аж затянутый фрикцион взвизгнул! Да еще мечется, давит – думаю, хорошенький жерешок попался. А это голавль! И ведь это первый мой голавль на ВВ.

Правда, на прошлой рыбалке товарищ на «силикон» одного голавлёныша выловил. И мне говорили, что голавли попадаются здесь, когда люди пытаются окуней ловить на «Отводник». Собственно, и вот он! Нарядный такой. Кажется, на кило триста потянул. Ну, прям праздник какой-то!

Только вот непосредственно жерех почему-то молчал. Я стал подозревать, что на склоне дня, да в тени утёса надо жереху что-то яркое и блестящее - типа того золотистого Кастмастера. И как раз в коробке вместе с раттлином давно уже таился блейдбейт. Не «цикада», а именно блейдбейт. (Хотя по своей сути - это однотипные приманки. Но американцы другого мнения. Они утверждают, что «цикада» - это жалкий европейский клон американского блейдбейта. Ну да ладно, что с них взять, санкционщиков.)

В общем, оказался у меня в коробке блестящий золотистый блейдбейд, когда-то присланный знакомым рыболовом из штата Вашингтон. Приманка, судя по всему, самодельная. Цепляю, значит, этот нарядный американизм. Висит тот отнюдь не горизонтально. Но при забросе не путается. Хорошо. А вот «игра» - еще более четкая, чем у раттлина. Не рычит, а стучит – ну как воблер.

Рабочая глубина - как и у раттлина: в толще воды чуть глубже, чем Кастмастер идёт. Проводка - равномерная. Не успел я всё это отметить в своём мозгу, как жерех бесцеремонно остановил этот стучащий сверкающий блейдбейт. Притом приманка оказалась полностью у него во рту. И это в период явного спада клёва! Забрасываю второй раз - опять где-то в десяти метрах поклевка - снова неплохой жерех сел на нижний тройник.

Через парочку забросов ловлю еще одного, и снова приличного. После этого пришлось сжать волю в кулак и разобрать спиннинг. Предложил товарищу попробовать половить на мои приманки, но наши настроения с ним оказались идентичны - пора и честь знать! Нельзя злоупотреблять гостеприимством. Нет, не боязнь что «жадность фраера погубит» - большую часть рыбы мы всё равно отпускали. Просто не хотелось превращать такую яркую рыбалку в банальный расстрел беззащитных жертв. И одна мысль меня только беспокоила.

Понятно, что из-за волны и ряби на воде жерех не боялся наших силуэтов на темном берегу. Но почему он там тусовался в таком большом количестве?! Я пока что склоняюсь к тому, что просто место вот такое универсальное, жереху там просто удобно. Посмотрим, как будет в этом году.

Что же касается джиговых приманок, я решился на эксперимент - стал пробовать ловить на «поролонки» с пятнышками на теле. Про себя дал им жизнерадостное название «Ветрянка». Вот чем хороши белые «поролонки» – их можно раскрасить как вам вздумается.

Мне вздумалось просто сделать пару десятков пятнистых. Я раздал по три штуки друзьям и регулярно опрашивал о количестве поклевок в сравнении с привычными для них обычными поролоновыми приманками. Результат мне понравился. Все трое попросили меня еще таких же сделать. Я пообещал. И не сделал. Надо ведь кому-то помогать рыбам выжить!

Другие спиннинги

Зачем, спросите вы, обзаводиться новыми спиннингами, если за много лет уже нашел то, что тебя устраивает? Зачем еще что-то подобного же типа? Всё просто. Появляются новые модели из новых материалов. Ну и когда уже точно знаешь, что тебе нужно – легче подыскать себе или спиннинг полегче, или более «звонкий», более кидучий и т.п.

Не буду вдаваться в подробности (хвалиться своими спиннингами не люблю - точнее, мне кажется, они этого не любят), а просто сообщу, что теперь для ловли с берега на водохранилище у меня две свежие модели. У одной более широкие колечки, что позволяет мне использовать шок-лидер для супердальних забросов, а другая - более чуткая, чем все предыдущие аналоги. И, что замечательно, при сохранении всех необходимых ТТХ - обе относятся к бюджетному сектору. Я ж говорю, НТП не стоит на месте.

Другие «плетенки»

Напомню про основную специфику береговой ловли на ВВ – это дальние забросы и каменистая бровка. В моем понимании, дорогой 8-жильной «плетенкой» ловить там, где из-за крутой бровки приманку выдернуть не всегда получается – чистой воды волюнтаризм. Остается два варианта: ставить толстый шнур с прочностью типа 20 Lb и, соответственно, утяжеляться по грузам (ловить на 52 вместо 35 граммов). Либо использовать шок-лидер.

Я попробовал продвинуться в обоих направлениях. Нашел «плетенку», которая по тонкости и крепости находится между 15 lb и 20 lb. То есть я забрасываю всё тот же 35-граммовый грузик всё тем же спиннингом, но только не перевязываю приманку через каждые пять забросов (из-за перегрузок на «тюльпане» шнур обычно сильно махрится и потому случаются досадные отстрелы).

Второй момент – это использование шок-лидера совместно с более тонким или более скользким шнуром. И как только я научился вязать узел «морковка» (он же - mahin knot), надежно соединяющий толстый шнур с тонким, я сразу почувствовал, что появилась возможность добросить до жереха. Тем, кто заинтересовался использованием шок-лидера, хочу дать совет. Потренируйтесь вязать этот узел дома, сделайте его несколько раз.

Это сначала кажется, что всё понятно. А на рыбалке, если таки резанул шнур до «морковки» - надо вязать новый. И вот тут начинаешь вспоминать, как ты это смог сделать давеча. А узлы – очень непростые. Они придуманы для того, чтобы легче проходить через кольца с большой скоростью и под нагрузкой – к примеру, на морской рыбалке. Обязательно изучите такие узлы – например, Reverse Albright knot (Alberto knot) и FG knot (Sebile knot). Ими, кстати, хорошо привязывать флуорокарбон к «плетенке».

Ну а в качестве основного шнура я использую что-то типа бюджетного 4-жильного шнура с разрывной нагрузкой в 10 lb. Почему не 8-жильный? Ну, просто мне пока хватает 4-жильного, и есть специальная катушка для лодочной ловли жереха именно с таким шнуром. Добавляя шок-лидер, я использую катушку при ловле на водохранилище с берега.

На перечисленных моментах, разумеется, специфика ловли не заканчивается. Я просто уверен, что последующие рыбалки привнесут какие-то новые краски и нюансы, которые сделают джиговую рыбалку на Волгоградском водохранилище более разнообразной.