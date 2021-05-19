В новый сезон с новыми Правилами! Захар Ильин | 19 мая 2021 г.

Было бы непривычно, если бы о нас, водномоторниках-маломерщиках, государство забыло надолго. Что же нам в этот раз приготовил законодатель?

В МЧС РФ подготовлена обновленная версия правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, эти положения вступили в законную силу с 1 января 2021 года (ссылка на новые Правила – pravo.gov.ru).

В основном новые Правила повторяют то, что было уже зафиксировано в предыдущих редакциях этого документа. Но вместе с этим и вносят ряд уточнений, новых трактовок и моментов, на которые я и хочу обратить ваше внимание, уважаемые читали журнала. Пройдемся по пунктам Правил, которые, на мой взгляд, этого заслуживают.

Пункт № 4 говорит о том, с какого момента разрешается использование маломерного судна. И здесь же он подразделяет суда на две категории. Для судов, требующих регистрации, определена своя официальная процедура, для судов, не подлежащих регистрации, всё значительно проще. Хотя заглянуть в «Руководство пользователя» всё же придется, ибо там указаны «условия, нормы и технические требования».

Контроль за этим у «нерегистратов» ГИМС МЧС может осуществлять уже на воде в ходе своих рейдов. На что следует обратить внимание. Цитата из Приказа: «При соблюдении установленных производителем судна или указанных в судовом билете условий, норм и технических требований по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, району плавания, высоте волны, при которой судно может эксплуатироваться, осадке, надводному борту, оснащению спасательными и противопожарными средствами, огнями, навигационным и другим оборудованием».

Поэтому в преддверии сезона стоит внимательно проверить комплектацию своего судна. Если в «Руководстве пользователя» есть какие-то неясные моменты, то каким-то способом связаться с производителем и решить эти вопросы. Может быть, даже попросить о высылке документов, относящихся к данной проблеме - чтобы потом на воде спокойно заниматься своим любимым делом, а не поглядывать с тревогой по сторонам – прихватят или пронесет.

И далее в пунктах №5 и №6 Законодатель наконец-то решил внести полную ясность и разграничить категории судов еще и по такому параметру: для эксплуатации подлежащего регистрации судна требуются права управления этим судном. Если судно не подлежит регистрации – то права не требуются.

В пункте №7 Законодатель всем напоминает правила расхождения судов, которые полностью изложены в международных и российских правилах – соответственно, МППСС-72 и ППВВП. Это особенно актуально для тех, кто не заканчивал специализированных курсов и частенько в теплые летние вечера и ночи любит «подорожить» судака в местах массового скопления коллег.

Резюмировать достаточно объемный пункт можно следующими словами: маломерные моторные суда должны всем уступать дорогу и не препятствовать движению, при этом соблюдать автомобильное правило - пропускать помеху справа.

Пункты №8 и №9 Законодатель посвятил скоростному режиму в различных условиях и на различных акваториях. В связи с этим будет уместным напомнить, что все требования изложены в пункте 120 «Правил плавания по внутренним водным путям», утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 19, который определяет скоростной режим перемещения маломерных судов.

Выполнение требований документа актуально рядом со стоянками, в портах, в местах проведения всевозможных работ на воде и под водой, где максимальная скорость может иметь ограничение даже в 5 км/ч.

И ряд новых положений, касающихся индивидуальных спасательных средств и их применения. В новом Документе они объединены в пунктах №10 и №11.

Ранее в каждом субъекте РФ местными Правилами устанавливался заметно отличающийся порядок применения спасжилетов. И вот наконец-то мы получили понятную трактовку, которая едина на всей территории страны. Хочу несколько подробнее остановиться на этих требованиях.

Во-первых, отсутствует понятие «спасжилет», а в обиход вводится новый термин – индивидуальные спасательные средства (или в дальнейшем ИСС).

Во-вторых, теперь, кроме спасжилетов традиционных форм и конструкций, экипаж может быть облачен и в специальные костюмы-поплавки, и в современные самонадувающиеся «подковы».

В-третьих, вводится требование, чтобы ИСС соответствовали размеру и массе лиц, их использующих.

И, в-четвертых, ИСС должны быть застегнуты и иметь надежную фиксацию на теле, которая исключит самопроизвольное снятие при падении в воду.

Владельцы классических спасжилетов должны обратить внимание на наличие пахового ремня на их ИСС и чтобы он был не только удобен, но и застегнут. .

И наиболее обсуждаемый сообществом момент, связанный с использованием ИСС, также получил единую трактовку: в Правилах теперь записано, что они «при плавании должны быть надеты». Таким образом Законодатель разделил плавание, т.е. движение, и, к примеру, якорную стоянку, когда судно относительно неподвижно. Так что надетые ИСС - обязательное требование для плывущего судна, которое должно неукоснительно выполняться. Но то, что касается стоянки, капитан судна сам должен решать, исходя из условий, облачать ли членов команды в ИСС или они находятся в «мгновенной доступности».

Теперь, подробно о том, кто должен быть одетым в ИСС. Цитата из текста Правил c небольшими комментариями.

а) Лица, находящихся на водных мотоциклах (гидроциклах) либо на буксируемых маломерными судами устройствах (водных лыжах, вейкбордах, подъемно-буксировочных системах, а также надувных буксируемых и иных устройствах).

То есть, для тех, кому, по сути, купание практически гарантировано – это спорт и водные аттракционы, за исключением буксировки на «иных устройствах».

б) Лица, находящиеся во время движения на беспалубных маломерных судах длиной до 4 метров включительно.

А вот под эту категорию подпадают если не все, то большинство лодок из ПВХ. И многие небольшие жесткие корпуса, у которых открытый кокпит, а не «автокомпоновка».

в) Лица, находящиеся на открытой палубе маломерного судна либо на беспалубных маломерных судах во время шлюзования или прохождения акватории порта.

А это те, кто непосредственно занят работой. При нахождении в каюте быть одетым в ИСС не требуется.

г) Дети до 12-летнего возраста, находящиеся вне судовых помещений.

Подчеркиваю: на любом ребенке до 12 лет должно быть надето ИСС, если он находится на любом плывущем (!) судне вне судовых помещений.

Пункт № 12 определяет условия для буксировки любых плавсредств. На буксире, помимо судоводителя, должен находиться второй человек, осуществляющий наблюдение за буксируемым устройством и находящимися на нем людьми. Чтобы с случае возникновения нештатной ситуации немедленно информировать судоводителя для принятия мер.

Пункты № 13 и № 14 определяют причины запрета для плавания на маломерных судах. В целом они повторяют старые документы, небольшие изменения лишь касаются положений по комплектации, установленных техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности маломерных судов».

Пункт № 15 определяет список документов, которые судоводители обязаны иметь при себе во время плавания (!). Вот цитата из документа:

а) удостоверение на право управления маломерным судном;

б) судовой билет маломерного судна или его заверенную копию;

в) документы, подтверждающие право владения, пользования или распоряжения управляемым им судном в отсутствии владельца.

Судя по перечню, пункт касается только судов, подлежащих регистрации. Для «нерегистратов» каких-либо обязанностей по документам на борту Законодатель не выдвигает.

И пункт №16 определяет обязанности судоводителей. Они не претерпели изменений, поэтому лишь напомню, что они касаются и тех, кто управляет судами с номерами, и «нерегистратов».

Завершая статью, хочу обратить внимание коллег на то, что строгое следование вышеизложенным нормам, в целом взвешенным и логичным, позволит на рыбалке не только отдохнуть, что называется, душой и телом, но и поможет избежать многих неприятностей. Ведь несоблюдение требований этого Приказа чревато и неприятными беседами с представителями инспектирующих структур, и непредвиденными расходами.

А штрафы в последние годы заметно выросли. Поэтому нелишним будет еще раз посмотреть в КоАПе те статьи по маломерным судам, за нарушение которых можно понести убытки. Но лучше до этого порога не доходить. Поэтому всем читателям - ни хвоста, ни чешуи и 7 футов под килем!