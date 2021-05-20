Топ удилищ для ловли крупного судака и щуки. Максимально субъективно и практически ориентировано Сергей Никулин | 20 мая 2021 г.

Ловля на спиннинг (и спортивная в том числе) постоянно развивается. Рождаются новые идеи или перерабатываются под новыми углами зрения уже известные. Всё это влияет и на выбор инструментов, которыми мы работаем, и прежде всего - удилищ. Хочу рассказать о спиннингах, которыми я чаще всего пользовался на соревнованиях в сезоне 2020-го.

Сразу оговорюсь, что всё далее изложенное будет сугубо субъективным, не лишенным личных предпочтений автора. Также замечу, что большую часть рыбалок я осуществлял из лодки, так что всё нижесказанное соотносится с этим условием.

Один из способов ловли, получивший у меня в сезоне 2020-го новый мощный толчок в развитии – это ловля в проводку трофейной щуки на крупные мягкие приманки. Речь идёт о приманках, масса которых составляет 50 г и более, под них выпускаются соответствующие технике анимации удилища.

Этот способ был успешно применен на турнире Pro Anglers League. По объекту и условиям он тесно соседствует с ловлей на джерки. Поскольку я не практикую по отдельности два вышеуказанных вида ловли, а совмещаю их, я их как бы объединил в одном удилище - Maximus Warrior 20XXH.

Warrior 20XXH - одно из самых удачных удилищ в ассортименте Maximus. Эта удочка изначально разрабатывалась под джерки. Имеет прекрасные характеристики и, прежде всего, в плане удобства контроля над приманкой при проводке, что, на мой взгляд, является основным в этом виде ловли. На личный счёт этой удочки в сезоне 2020-го у меня записаны трофеи до 9 кг.

Моя модель имеет длину 2 м и заявленный тест 90 - 220 г. По факту же удочкой можно работать с приманками от 50 г. Ей удобно работать и с джерками, и с мягкими приманками, т.к. перекрывается необходимый основной диапазон по тесту.

Однако она имеет и относительный недостаток. Под мягкие приманки, которые не так хорошо летят при забросе, как джерки, идеально подошло бы более длинное и чуть более мягкое удилище. Однако оно было бы крайне неудобно на джерковой проводке.

В лодочной ловле чуть менее дальний заброс нивелирован точностью постановки лодки, поэтому не является критичным. Так что мой выбор пал на одно универсальное удилище, при этом оно использовалось в сезоне 2020-го очень часто.

Другим актуальным видом ловли крупной рыбы, особенно судака, является джиг. На практике я сталкиваюсь с очень разными местами для ловли клыкастого. Прежде всего, это русловая часть Волги, с которой принято ассоциировать именно крупного судака. Однако это далеко не всё. В разное время или даже в один и тот же день эту рыбу можно обнаружить и на мелководных поливах, и на русле, и в неилистых затонах – участки её нахождения очень сезонны и сильно варьируются от водоема к водоему.

Исходя из разнообразия условий, сложился и набор удочек. Основу его составляют удилища серии Mescalito. На личный счёт удочек этой серии в сезоне 2020-го записаны многочисленные трофеи - как щуки, так и судаки. Видео некоторых поимок вы можете найти у меня на YouTube канале.

Mescalito – серия джиговых удилищ высокого класса, с отличной фурнитурой, мощные и при этом легкие, прекрасно сбалансированные и очень удобные при любой нагрузке на рыболова. Ими можно ловить каждый день не уставая и получать исключительно положительные эмоции. У моделей серии рукоятка чуть толще, чем у других аналогов, что благотворно влияет на комфортное удержание длительное время и при вываживании крупной рыбы.

Mescalito 782M с заявленным тестом 7 - 35 г - наиболее часто используемая в джиговой практике удочка. Лучше других она подходит под условия ловли на Волге - от заливов до русловых участков со слабым течением. Реальная нижняя граница теста у этой удочки порядка 10 г. Фактический верх теста соответствует заявленному. Очень удобное и сбалансированное по всем параметрам удилище, легкое и при этом мощное. В спортивном сезоне 2020-го на её счёт записана щука на 8.340 г.

Mescalito 802MH с тестом 10 - 42 г. По разбросу теста выступает как основное на водоемах с течением средней силы - например, на Саратовском водохранилище в межень. Тест по верху у этого удилища реальный. По низу «в руку» - порядка 12 - 14 г, в зависимости от условий ловли. Удилище с прекрасной сенсорикой, как и вся серия Mescalito.

Mescalito 802H с тестом 14 - 50 г. По быстрому строю бланка очень похожа на предыдущую модель – очень жесткая и стройная, но с более высоким тестом. Если предыдущая удочка часто применяется и на заливах при ловле крупными джиговыми приманками на легких головках, то эта в большинстве случаев русловая.

Верх теста соответствует заявленному. По низу тест составляет порядка 14 - 16 г «в руку» при ловле с лодки. Именно на эту удочку была поймана рекордная рыба PAL 2019. В сезоне 2020-го самой крупной рыбой стала щука на 9.180 г.

Mescalito 862XH с заявленным тестом 28 - 84 г. Обращать внимание на низ теста у этой удочки смысла нет - её предназначение исключительно тяжелый джиг на мощном русловом течении, например, на Нижней Волге, Каме или в паводковые периоды на других водохранилищах. Справляется с грузами до 100 г.

Удилище очень жесткое и мощное по всей длине. Даже на сильном течении не проваливается и позволяет делать проводки любых типов, в том числе и резкие подбросы. При высоком тесте у удочки отличная сенсорика. В спокойную воду ею можно ловить, не глядя на кончик удилища, если требуется «облегчиться», т.е. использовать более лёгкие головки при очень длинных паузах в проводке, когда приманка уже не падает на дно, а планирует.

Таким был мой основной арсенал для ловли крупной рыбы в сезоне 2020 года. Что будет в этом году, посмотрим. Очевидно, джиг, джеркинг и Soft Big Baits в практике останутся, как наиболее результативные и чаще используемые виды ловли крупной рыбы.