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Журнал №9 отправлен подписчикам 26-го августа
ГлавнаяСпортивное рыболовство №9 сентябрь 2021
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Тонущие безлопастные составники и их родственники

Андрей Швец |

О тонущих безлопастных воблерах-составниках не раз писалось разными авторами, но так эта тема у основной массы спиннингистов и остается, мягко говоря, непонятой. Я считаю эти приманки незаслуженно обделенными вниманием.

Вот у меня, например, в определенных случаях они частенько вчистую переигрывают мегапопулярные твичинговые минноу. Да и думающий спиннингист должен совершенствоваться в своих снастях и приманках, иначе не получится выходить из многих тяжелых ситуаций, складывающихся на водоеме. Взять хотя бы хрестоматийное бесклевье – иногда у меня именно тонущий безлопастной составник, правильно поданный щуке, кардинально менял обстановку.

Что такое ТБС

Но прежде давайте разберемся, что мы имеем в виду под тонущим безлопастным составником (в дальнейшем - ТБС). Сам этот термин много лет назад ввел Константин Кузьмин – во всём мире приманки подобного типа подпадают под классификацию swimbait, но семья свимбейтов гораздо более обширна.

Свимбейты могут быть как лопастными, так и лишенными носовой лопасти, тело приманки может быть как одночастным, так и 2-, 3- и 4-частным, изготавливаться из пластика, дерева, силикона. А конкретно ТБС – это пластиковый двухчастный составник, лишенный заглубляющей лопасти и тонущий с той или иной скоростью на паузе. Вот мы и вычленили из огромной Вселенной свимбейтов то, о чём мы сегодня будем говорить.

Свимбейты могут быть безлопастными и многочастными

Сначала разберем полетные характеристики этих приманок. И отметим, что большинство моделей ТБС в полете более или менее парусят: особенно это заметно, если тело составника высокое и плоское, а ловля происходит в ветреную погоду.

Однако у тяжелых приманок этого класса, весящих под сто граммов, парусность на дальность заброса практически не влияет. Да и в большинстве ситуаций это вообще не проблема – ТБС не поисковая приманка, которую необходимо отправлять на большие расстояния, дабы просканировать акваторию на наличие активной рыбы. Чаще всего ТБС используют, когда нужно долго удерживать на одном каком-то месте активно играющую приманку, или при ловле с забросами на небольшие и средние дистанции.

Здесь нужно добавить, что проводка любых ТБС очень небыстрая – это класс «медленных» приманок, т.к. вперёд их продвигают с очень небольшой скоростью – и, соответственно, при дальнем забросе одна проводка может занять кучу времени.

ТБС – это пластиковый двухчастный составник, лишенный заглубляющей лопасти

«Игра» ТБС на проводке – как на равномерной, так и на рывковой - очень красива и естественна. Но тут есть нюанс: «равномеркой» на эти приманки ловят редко, и я её в чистом виде не применяю, а только в комбинации с рывковой проводкой. Порой такой комбинированный рисунок проводки спасает самые провальные ситуации, когда щука закрывает рот и отказывается реагировать на какие-либо приманки – проверено не раз.

Добавлю, что «игра» любого классического ТБС на «равномерке» по-английски называется S-stroke action, т.е. составник очень красиво и плавно движется по S-образной траектории: иногда такая подача выручает, когда щука находится в низкой стадии активности и по какой-то причине предпочитает именно идущую монотонно и медленно приманку.

В подавляющем же большинстве случаев щуку ловят на ТБС с применением рывковой проводки, поэтому на этом способе мы и остановимся подробнее. Для начала упомяну одну важную особенность ТБС: на равномерной или непрерывной рывковой проводке приманка, лишенная лопасти, обязательно стремится по наклонной подняться к поверхности. Как же тогда выдерживать постоянный горизонт движения ТБС на всём протяжении проводки?

Если надо обловить «окно» в водорослях или микрозаливчик, я ставлю высокотелый карасеподобный ТБС

Для решения этой задачи предлагаю следующий алгоритм действий. Итак, заброс, приманка приводнилась, даем ей некоторое время, чтоб она погрузилась на необходимую глубину - и начинаем проводку. Выполняем один «твич», другой, третий – за это время ТБС успевает подняться вверх сантиметров на 15 - 20 минимум. Теперь делаем паузу в проводке, достаточную лишь для того, чтобы приманка опустилась на первоначальный горизонт проводки, и продолжаем вести приманку.

Для начального этапа освоения ТБС отработка навыков с выдерживанием горизонта ведения приманки очень важна, поэтому стоит уделить ей самое пристальное внимание. Ведь если приманка поднимется из, например, придонного слоя, в котором мы её вели первоначально, выше, вполводы, то мы запросто можем лишиться львиной доли всех поклевок.

Идеальная снасть для управления ТБС – «мульт» с кастинговым спиннингом

Ориентироваться нужно также на глубину в месте ловли: например, если мы ловим на небольшой глубине, то проводку нужно начинать незамедлительно после падения ТБС в воду.

Потяжки же нужно выполнять поэнергичнее, причем или совсем без пауз, или же с минимальными – так, чтобы приманка шла в приповерхностном слое, не опускаясь глубже. И, наоборот, если мы облавливаем глубокий участок водоема и нужно провести приманку в придонном слое, то потяжки выполняем помягче и с увеличенными паузами между ними. Ну а частые паузы гасят стремление нашей приманки подниматься к поверхности, опуская её назад, в придонный слой, в котором мы вели её изначально.

Но, конечно, рывковая проводка любого ТБС – это далеко не такое простое дело, как может показаться с первого взгляда: выбирая её тип, надо отталкиваться от настроения и активности щуки в данный конкретный момент. Я, например, когда хищница достаточно энергична, выполняю рывковую проводку кончиком удилища – при такой подаче приманка широко и вальяжно «глайдит» по сторонам, а при незначительном увеличении силы потяжки даже немного выходит на вертикаль.

Потяжки должны быть мягкими – нужно не забывать, что мы анимируем составник, лишенный лопасти: именно по этой причине он очень отзывчив к малейшему движения удилища. Лучше всего кончиком удилища выполнять мягкие тычки - разумеется, их силу нужно дозировать в зависимости от параметров применяемого ТБС: чем тот тяжелее и массивнее, тем большей силы нужна потяжка для того, чтобы он выполнил проход в сторону.

Беда многоставников - перехлест с поводком при забросе. Надо всё делать аккуратно

Еще один нюанс: чем больше по размеру ТБС, тем больший по длине проход он делает в сторону, плюс высокотелые модели с плоскими боками обычно выдают очень компактный «глайд», тогда как минноуобразные составники – это типичные широкоходы. Именно поэтому всегда, если предстоит обловить какое-то локальное местечко типа «окна» в водорослях или микрозаливчика, где с большой долей вероятности стоят одна или несколько щук, я всегда выберу высокотелый карасеподобный ТБС. Его можно крутить буквально на одном месте, так что он будет максимально долго находиться в зоне внимания рыбы, давая ей время на раздумья – атаковать или нет. А вот если ловля ведется на чистом и открытом месте, то здесь лучшим выбором будет именно минноуобразный ТБС – тут ему есть где развернуться, демонстрируя щуке свои широкие и вальяжные «глайды».

Однако по заторможенной щуке проводка удилищем практически никогда не работает, разве что какой-то неразумный щупак набросится на шустро перемещающуюся приманку. Зато отлично работает так называемая катушечная техника, которую очень удобно выполнять с мультипликаторной снастью. В этом случае мы анимируем ТБС не вершинкой удилища, а вращением рукояти мультипликаторной катушки: полоборота – и короткая пауза, еще полоборота – снова пауза, и так далее.

При подобной подаче «глайды», выполняемые приманкой, становятся короче, а вперёд она продвигается очень медленно: данная проводка отнимает очень много времени, но порой щуку ничем другим и не проймешь. Причем применяя катушечную технику и ТБС относительно небольшого размера, можно соблазнить не только щуку, но и судака, что не раз бывало в моей практике.

Воблеры ТБС очень часто с разгромным счетом выигрывают у всевозможных минноу, даже с самыми хитроумными их проводками – я думаю, в том числе и по той причине, что в воде они движутся более плавно и естественно. Тогда как рысканье минноу получается более резким и дерганым – разница хорошо заметна, когда поочередно проведешь две перечисленные приманки у берега.

Даже ТБС длиной 17 - 20 см не отсекают поклевки вездесущей мелкой щучки

У крупных ТБС тоже есть своя специфика – их щука иногда атакует даже при полном отсутствии личной активности, когда никакие другие приманки не работают. Причем далеко не всегда её размер может быть даже зачетным –приманки по 17 - 20 см длиной совсем не отсекают поклевки вездесущей мелкой щучки. Средняя же и крупная зубастая может как атаковать крупную приманку, так и просто бодать её закрытой пастью, засекаясь при этом: в этом случае она видит в приманке не потенциальную добычу, а конкурента, забредшего на её охотничью территорию.

Младшие братья: плавающие безлопастные составники

У ТБС есть родственники из того же класса свимбейтов, но плавающих – они сконструированы для ловли на небольших глубинах: даже на непрерывной проводке без пауз такой безлопастник не сможет заглубиться ниже метра.

В стоковом состоянии эти свимбейты используют, если охота за щукой проходит на мелководных водоемах, но можно, тюнингуя с помощью небольших грузиков (скажем, подвесив мелкую «чебурашку» на заводное кольцо для переднего тройника), сделать их тонущими и применять для облова больших глубин. На «игру» этот тюнинг влияет минимально и совершенно не мешает выполнять полноценную проводку.

С помощью мелкой «чебурашки» можно сделать плавающий свимбейт тонущим

Настройку удобнее всего производить дома, в ванне – можно даже постараться, чтобы в итоге у нас получился практически суспендер. Выгода такого действа состоит в том, что рыболов может подстраивать плавучесть составника под свои условия ловли – и сделать его очень медленно всплывающим, или - медленно тонущим, а то и погружающимся с приличной скоростью. Плавающими же стоковым вариантом - вымучивать не очень активную щуку на малых глубинах, причем как в подповерхностном слое, так и с поверхности.

Старшие братья: многочастники

Не менее интересны такие приманки, как безлопастные многочастные составники, чьё тело состоит из трех или четырех сегментов, а то и более (но, правда, такие модели выпускаются редко). Понятно, что «игра» мультисоставников (multi-section jointed lure) будет совершенно другой – малейшая потяжка кончиком удилища заставит многосегментное тело плавно извиваться.

Малейшая потяжка кончиком удилища заставит мультисоставник плавно извиваться

Полетные их качества, конечно, оставляют желать лучшего - из-за высокой парусности, однако приличная масса большинства таких приманок всё-таки позволит забросить их на нужное расстояние. На равномерной проводке многосоставные безлопастники показывают просто меганатуральную змеевидную «игру», а вот с классической рывковой проводкой - беда.

На «твичах» любой амплитуды, силы и резкости такие воблеры категорически не хотят «глайдить» по сторонам, а просто тупо дергаются в одну сторону, подыгрывая всем телом – щука такое безобразие безапелляционно отвергает. Исходя из этого, подбираем и проводку для безлопастных многосоставников: это или самая простая «равномерка», или катушечная техника.

Равномерная же проводка работает очень хорошо – часто щука берёт на выматывании уже прямо под ногами, когда ты спешишь вытащить приманку из воды и сделать следующий заброс. Однако снова не забываем об упорном стремлении безлопастных приманок на непрерывной проводке подняться по наклонной к поверхности воды – следовательно, нужно делать периодические паузы.

Многосоставник TH Tackle - один из лучших в моей коробке

Паузы должны быть достаточной продолжительности, чтобы мультисоставник успел опуститься в тот горизонт, в котором он двигался первоначально – длину их и периодичность подбираем к каждой модели индивидуально.

Катушечная техника, как и для вышеупомянутых ТБС, лучше всего работает по неактивной или запрессингованной щуке – продвигается вперёд приманка очень медленно, а играет активно. Когда возле стоянки щуки проходит на малой скорости такой мощный раздражитель, то легко заработать или поклевку, или хотя бы выход рыбы.

В общем, катушечная техника подходит для этих приманок идеально – при ней мультисоставник, плавно изгибаясь всем своим телом, нешироко рыскает то влево, то вправо - такой проводкой я ловлю практически всегда при невысокой активности щуки. Получается та же «медленная» приманка: она активно играет, но при этом продвигается вперёд с поистине черепашьей скоростью. И опасливая рыба - например, на «платниках» или на водоемах в черте города – с энтузиазмом приветствует такую подачу.

Многосоставные воблеры практически всегда выпускаются или медленно тонущими, или плавающими – погружающиеся с приличной скоростью приманки такого типа чрезвычайно редки. Однако не забываем, что мы всегда можем подстроить наш составник под условия ловли: например, ловим на приличных глубинах – подгружаем воблер так, чтобы он тонул с приличной скоростью и при проводке не рвался сильно к поверхности. Облавливаем мелководные участки водоема – для этих условий отлично подойдет плавающий или медленно тонущий многосоставник.

На поле боя

В моей практике была масса случаев, когда именно ТБС или многочастные составники, лишенные лопасти, просто-напросто спасали при бесклевье и делали результат всей рыбалки.

…Утренняя июньская рыбалка на среднего размера пойменном озере подходила к концу: щучьи поклевки становились всё более редкими и вялыми, а потом и вовсе сошли на нет.

Солнце уже стояло высоко, клёв затих, однако уезжать с водоема не хотелось – и я занялся тем, чем занимаются все спиннингисты при бесклевье: перебором приманок в надежде вытащить козырный туз. Меняю модели, проводки – результат нулевой: и тут очередь доходит до небольшого ТБС 3D Roach Shine Glider 135 от Savage Gear. Приманки такого размера и массы (28 г) очень удобны тем, что позволяют работать с ними лайтовой снастью, не применяя мощных спиннингов и катушек.

ТБС 3D Roach Shine Glider 135 удобен тем, что позволяют работать с ним лайтовой снастью

Попробовал погонять ТБС удилищем – как и следовало ожидать, притихшая щука отказывалась реагировать на такую подачу воблера. Сразу перехожу на катушечную технику: воблер движется к берегу так медленно, что порой просто сдают нервы, однако ничего не поделаешь - пассивную рыбу приходится уговаривать. И вот последовала не поклевка даже, а как бы тупой навис – подсекаю, и на том конце шнура заходила тяжелая рыба, но, вопреки ожиданиям, это была не щука, а неплохой судак. Затем я поймал еще двух судаков и щуку – и всё, праздник закончился…

…Поздняя осень, платный водоем далеко за городом: как всегда, рыба на «платниках» видела всё и вся, поэтому на мякине её не проведешь – иногда на таком водоеме щуку поймать труднее, чем на диком.

Клёва не было от слова совсем – постепенно народ разъезжался, в большинстве своем несолоно хлебавши, и часа к двенадцати на водоеме осталось только несколько самых стойких спиннингистов. Ни на вибы с крэнками, ни на минноу на самых хитромудрых проводках поклевок не было, настроение постепенно падало.

ТБС на катушечной технике - страшное оружие Даже небольшие составники приносят неплохих щук

Однако ситуацию в который раз спасли ТБС, в этот раз крупного размера,17 - 18 см длиной: щука брала на них периодически, короткими выходами. Поклевки были как при забросах «в море», так и у берега, причем щука вся оказалась мерная - от полутора до трех килограммов. Работала и проводка кончиком удилища, более резкая, и замедленная катушечная техника с непродолжительными паузами.

Авторская приманка Володи Колючего сработала на «равномерке

Приманки эти, как видим, очень интересные и многогранные, и чтобы освоить их, хотя бы на начальном уровне, потребуется не так уж много времени. Зато в патовой ситуации, когда щука полностью идёт в отказ, у вас будет что ей предложить. А чем обширнее меню, которое мы предлагаем хищнице, тем выше наши шансы на поклевку!

Еще один ТБС Володи Колючего

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