Тонущие безлопастные составники и их родственники Андрей Швец | 6 сентября 2021 г.

О тонущих безлопастных воблерах-составниках не раз писалось разными авторами, но так эта тема у основной массы спиннингистов и остается, мягко говоря, непонятой. Я считаю эти приманки незаслуженно обделенными вниманием.

Вот у меня, например, в определенных случаях они частенько вчистую переигрывают мегапопулярные твичинговые минноу. Да и думающий спиннингист должен совершенствоваться в своих снастях и приманках, иначе не получится выходить из многих тяжелых ситуаций, складывающихся на водоеме. Взять хотя бы хрестоматийное бесклевье – иногда у меня именно тонущий безлопастной составник, правильно поданный щуке, кардинально менял обстановку.

Что такое ТБС

Но прежде давайте разберемся, что мы имеем в виду под тонущим безлопастным составником (в дальнейшем - ТБС). Сам этот термин много лет назад ввел Константин Кузьмин – во всём мире приманки подобного типа подпадают под классификацию swimbait, но семья свимбейтов гораздо более обширна.

Свимбейты могут быть как лопастными, так и лишенными носовой лопасти, тело приманки может быть как одночастным, так и 2-, 3- и 4-частным, изготавливаться из пластика, дерева, силикона. А конкретно ТБС – это пластиковый двухчастный составник, лишенный заглубляющей лопасти и тонущий с той или иной скоростью на паузе. Вот мы и вычленили из огромной Вселенной свимбейтов то, о чём мы сегодня будем говорить.

Сначала разберем полетные характеристики этих приманок. И отметим, что большинство моделей ТБС в полете более или менее парусят: особенно это заметно, если тело составника высокое и плоское, а ловля происходит в ветреную погоду.

Однако у тяжелых приманок этого класса, весящих под сто граммов, парусность на дальность заброса практически не влияет. Да и в большинстве ситуаций это вообще не проблема – ТБС не поисковая приманка, которую необходимо отправлять на большие расстояния, дабы просканировать акваторию на наличие активной рыбы. Чаще всего ТБС используют, когда нужно долго удерживать на одном каком-то месте активно играющую приманку, или при ловле с забросами на небольшие и средние дистанции.

Здесь нужно добавить, что проводка любых ТБС очень небыстрая – это класс «медленных» приманок, т.к. вперёд их продвигают с очень небольшой скоростью – и, соответственно, при дальнем забросе одна проводка может занять кучу времени.

«Игра» ТБС на проводке – как на равномерной, так и на рывковой - очень красива и естественна. Но тут есть нюанс: «равномеркой» на эти приманки ловят редко, и я её в чистом виде не применяю, а только в комбинации с рывковой проводкой. Порой такой комбинированный рисунок проводки спасает самые провальные ситуации, когда щука закрывает рот и отказывается реагировать на какие-либо приманки – проверено не раз.

Добавлю, что «игра» любого классического ТБС на «равномерке» по-английски называется S-stroke action, т.е. составник очень красиво и плавно движется по S-образной траектории: иногда такая подача выручает, когда щука находится в низкой стадии активности и по какой-то причине предпочитает именно идущую монотонно и медленно приманку.

В подавляющем же большинстве случаев щуку ловят на ТБС с применением рывковой проводки, поэтому на этом способе мы и остановимся подробнее. Для начала упомяну одну важную особенность ТБС: на равномерной или непрерывной рывковой проводке приманка, лишенная лопасти, обязательно стремится по наклонной подняться к поверхности. Как же тогда выдерживать постоянный горизонт движения ТБС на всём протяжении проводки?

Для решения этой задачи предлагаю следующий алгоритм действий. Итак, заброс, приманка приводнилась, даем ей некоторое время, чтоб она погрузилась на необходимую глубину - и начинаем проводку. Выполняем один «твич», другой, третий – за это время ТБС успевает подняться вверх сантиметров на 15 - 20 минимум. Теперь делаем паузу в проводке, достаточную лишь для того, чтобы приманка опустилась на первоначальный горизонт проводки, и продолжаем вести приманку.

Для начального этапа освоения ТБС отработка навыков с выдерживанием горизонта ведения приманки очень важна, поэтому стоит уделить ей самое пристальное внимание. Ведь если приманка поднимется из, например, придонного слоя, в котором мы её вели первоначально, выше, вполводы, то мы запросто можем лишиться львиной доли всех поклевок.

Ориентироваться нужно также на глубину в месте ловли: например, если мы ловим на небольшой глубине, то проводку нужно начинать незамедлительно после падения ТБС в воду.

Потяжки же нужно выполнять поэнергичнее, причем или совсем без пауз, или же с минимальными – так, чтобы приманка шла в приповерхностном слое, не опускаясь глубже. И, наоборот, если мы облавливаем глубокий участок водоема и нужно провести приманку в придонном слое, то потяжки выполняем помягче и с увеличенными паузами между ними. Ну а частые паузы гасят стремление нашей приманки подниматься к поверхности, опуская её назад, в придонный слой, в котором мы вели её изначально.

Но, конечно, рывковая проводка любого ТБС – это далеко не такое простое дело, как может показаться с первого взгляда: выбирая её тип, надо отталкиваться от настроения и активности щуки в данный конкретный момент. Я, например, когда хищница достаточно энергична, выполняю рывковую проводку кончиком удилища – при такой подаче приманка широко и вальяжно «глайдит» по сторонам, а при незначительном увеличении силы потяжки даже немного выходит на вертикаль.

Потяжки должны быть мягкими – нужно не забывать, что мы анимируем составник, лишенный лопасти: именно по этой причине он очень отзывчив к малейшему движения удилища. Лучше всего кончиком удилища выполнять мягкие тычки - разумеется, их силу нужно дозировать в зависимости от параметров применяемого ТБС: чем тот тяжелее и массивнее, тем большей силы нужна потяжка для того, чтобы он выполнил проход в сторону.

Еще один нюанс: чем больше по размеру ТБС, тем больший по длине проход он делает в сторону, плюс высокотелые модели с плоскими боками обычно выдают очень компактный «глайд», тогда как минноуобразные составники – это типичные широкоходы. Именно поэтому всегда, если предстоит обловить какое-то локальное местечко типа «окна» в водорослях или микрозаливчика, где с большой долей вероятности стоят одна или несколько щук, я всегда выберу высокотелый карасеподобный ТБС. Его можно крутить буквально на одном месте, так что он будет максимально долго находиться в зоне внимания рыбы, давая ей время на раздумья – атаковать или нет. А вот если ловля ведется на чистом и открытом месте, то здесь лучшим выбором будет именно минноуобразный ТБС – тут ему есть где развернуться, демонстрируя щуке свои широкие и вальяжные «глайды».

Однако по заторможенной щуке проводка удилищем практически никогда не работает, разве что какой-то неразумный щупак набросится на шустро перемещающуюся приманку. Зато отлично работает так называемая катушечная техника, которую очень удобно выполнять с мультипликаторной снастью. В этом случае мы анимируем ТБС не вершинкой удилища, а вращением рукояти мультипликаторной катушки: полоборота – и короткая пауза, еще полоборота – снова пауза, и так далее.

При подобной подаче «глайды», выполняемые приманкой, становятся короче, а вперёд она продвигается очень медленно: данная проводка отнимает очень много времени, но порой щуку ничем другим и не проймешь. Причем применяя катушечную технику и ТБС относительно небольшого размера, можно соблазнить не только щуку, но и судака, что не раз бывало в моей практике.

Воблеры ТБС очень часто с разгромным счетом выигрывают у всевозможных минноу, даже с самыми хитроумными их проводками – я думаю, в том числе и по той причине, что в воде они движутся более плавно и естественно. Тогда как рысканье минноу получается более резким и дерганым – разница хорошо заметна, когда поочередно проведешь две перечисленные приманки у берега.

У крупных ТБС тоже есть своя специфика – их щука иногда атакует даже при полном отсутствии личной активности, когда никакие другие приманки не работают. Причем далеко не всегда её размер может быть даже зачетным –приманки по 17 - 20 см длиной совсем не отсекают поклевки вездесущей мелкой щучки. Средняя же и крупная зубастая может как атаковать крупную приманку, так и просто бодать её закрытой пастью, засекаясь при этом: в этом случае она видит в приманке не потенциальную добычу, а конкурента, забредшего на её охотничью территорию.

Младшие братья: плавающие безлопастные составники

У ТБС есть родственники из того же класса свимбейтов, но плавающих – они сконструированы для ловли на небольших глубинах: даже на непрерывной проводке без пауз такой безлопастник не сможет заглубиться ниже метра.

В стоковом состоянии эти свимбейты используют, если охота за щукой проходит на мелководных водоемах, но можно, тюнингуя с помощью небольших грузиков (скажем, подвесив мелкую «чебурашку» на заводное кольцо для переднего тройника), сделать их тонущими и применять для облова больших глубин. На «игру» этот тюнинг влияет минимально и совершенно не мешает выполнять полноценную проводку.

Настройку удобнее всего производить дома, в ванне – можно даже постараться, чтобы в итоге у нас получился практически суспендер. Выгода такого действа состоит в том, что рыболов может подстраивать плавучесть составника под свои условия ловли – и сделать его очень медленно всплывающим, или - медленно тонущим, а то и погружающимся с приличной скоростью. Плавающими же стоковым вариантом - вымучивать не очень активную щуку на малых глубинах, причем как в подповерхностном слое, так и с поверхности.

Старшие братья: многочастники

Не менее интересны такие приманки, как безлопастные многочастные составники, чьё тело состоит из трех или четырех сегментов, а то и более (но, правда, такие модели выпускаются редко). Понятно, что «игра» мультисоставников (multi-section jointed lure) будет совершенно другой – малейшая потяжка кончиком удилища заставит многосегментное тело плавно извиваться.

Полетные их качества, конечно, оставляют желать лучшего - из-за высокой парусности, однако приличная масса большинства таких приманок всё-таки позволит забросить их на нужное расстояние. На равномерной проводке многосоставные безлопастники показывают просто меганатуральную змеевидную «игру», а вот с классической рывковой проводкой - беда.

На «твичах» любой амплитуды, силы и резкости такие воблеры категорически не хотят «глайдить» по сторонам, а просто тупо дергаются в одну сторону, подыгрывая всем телом – щука такое безобразие безапелляционно отвергает. Исходя из этого, подбираем и проводку для безлопастных многосоставников: это или самая простая «равномерка», или катушечная техника.

Равномерная же проводка работает очень хорошо – часто щука берёт на выматывании уже прямо под ногами, когда ты спешишь вытащить приманку из воды и сделать следующий заброс. Однако снова не забываем об упорном стремлении безлопастных приманок на непрерывной проводке подняться по наклонной к поверхности воды – следовательно, нужно делать периодические паузы.

Паузы должны быть достаточной продолжительности, чтобы мультисоставник успел опуститься в тот горизонт, в котором он двигался первоначально – длину их и периодичность подбираем к каждой модели индивидуально.

Катушечная техника, как и для вышеупомянутых ТБС, лучше всего работает по неактивной или запрессингованной щуке – продвигается вперёд приманка очень медленно, а играет активно. Когда возле стоянки щуки проходит на малой скорости такой мощный раздражитель, то легко заработать или поклевку, или хотя бы выход рыбы.

В общем, катушечная техника подходит для этих приманок идеально – при ней мультисоставник, плавно изгибаясь всем своим телом, нешироко рыскает то влево, то вправо - такой проводкой я ловлю практически всегда при невысокой активности щуки. Получается та же «медленная» приманка: она активно играет, но при этом продвигается вперёд с поистине черепашьей скоростью. И опасливая рыба - например, на «платниках» или на водоемах в черте города – с энтузиазмом приветствует такую подачу.

Многосоставные воблеры практически всегда выпускаются или медленно тонущими, или плавающими – погружающиеся с приличной скоростью приманки такого типа чрезвычайно редки. Однако не забываем, что мы всегда можем подстроить наш составник под условия ловли: например, ловим на приличных глубинах – подгружаем воблер так, чтобы он тонул с приличной скоростью и при проводке не рвался сильно к поверхности. Облавливаем мелководные участки водоема – для этих условий отлично подойдет плавающий или медленно тонущий многосоставник.

На поле боя

В моей практике была масса случаев, когда именно ТБС или многочастные составники, лишенные лопасти, просто-напросто спасали при бесклевье и делали результат всей рыбалки.

…Утренняя июньская рыбалка на среднего размера пойменном озере подходила к концу: щучьи поклевки становились всё более редкими и вялыми, а потом и вовсе сошли на нет.

Солнце уже стояло высоко, клёв затих, однако уезжать с водоема не хотелось – и я занялся тем, чем занимаются все спиннингисты при бесклевье: перебором приманок в надежде вытащить козырный туз. Меняю модели, проводки – результат нулевой: и тут очередь доходит до небольшого ТБС 3D Roach Shine Glider 135 от Savage Gear. Приманки такого размера и массы (28 г) очень удобны тем, что позволяют работать с ними лайтовой снастью, не применяя мощных спиннингов и катушек.

Попробовал погонять ТБС удилищем – как и следовало ожидать, притихшая щука отказывалась реагировать на такую подачу воблера. Сразу перехожу на катушечную технику: воблер движется к берегу так медленно, что порой просто сдают нервы, однако ничего не поделаешь - пассивную рыбу приходится уговаривать. И вот последовала не поклевка даже, а как бы тупой навис – подсекаю, и на том конце шнура заходила тяжелая рыба, но, вопреки ожиданиям, это была не щука, а неплохой судак. Затем я поймал еще двух судаков и щуку – и всё, праздник закончился…

…Поздняя осень, платный водоем далеко за городом: как всегда, рыба на «платниках» видела всё и вся, поэтому на мякине её не проведешь – иногда на таком водоеме щуку поймать труднее, чем на диком.

Клёва не было от слова совсем – постепенно народ разъезжался, в большинстве своем несолоно хлебавши, и часа к двенадцати на водоеме осталось только несколько самых стойких спиннингистов. Ни на вибы с крэнками, ни на минноу на самых хитромудрых проводках поклевок не было, настроение постепенно падало.

Однако ситуацию в который раз спасли ТБС, в этот раз крупного размера,17 - 18 см длиной: щука брала на них периодически, короткими выходами. Поклевки были как при забросах «в море», так и у берега, причем щука вся оказалась мерная - от полутора до трех килограммов. Работала и проводка кончиком удилища, более резкая, и замедленная катушечная техника с непродолжительными паузами.

Приманки эти, как видим, очень интересные и многогранные, и чтобы освоить их, хотя бы на начальном уровне, потребуется не так уж много времени. Зато в патовой ситуации, когда щука полностью идёт в отказ, у вас будет что ей предложить. А чем обширнее меню, которое мы предлагаем хищнице, тем выше наши шансы на поклевку!