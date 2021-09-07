Что такое «не клюет» и как с этим бороться Алексей Коломиец | 7 сентября 2021 г.

Частенько рыболовы быстро находят оправдания своим неудачам. Обычно – всё это безобразие, дескать, из-за смены погоды или давления. Примерно в том же ракурсе приплетаются всякие-разные плохие предзнаменования или отсутствие хороших. Однако бывает и такое, что рыбу не поймал, но многое понял. И уезжаешь с рыбалки довольный, потому как в следующий раз вернешься более подготовленным. И, как правило, сваливать вину на давление и всякие там приметы – и в голову не приходит.

«Рыба ловится вчера и завтра» - наверняка, многие слышали это безапелляционное утверждение. Иногда вынужденно принимая его за действующее правило. Лично я несколько раз пытался практикой подтвердить или опровергнуть данную теоретическую выкладку.

Полагаю, мы часто ограничены временными рамками (обычно одним световым днем, причем не с самого утра и не до позднего вечера) - и невольно сравниваем свои результаты с тем, что нам рассказали. Мол, вчера там щук наловили сколько хошь. А проверить достоверность такой информации не представляется возможным, поэтому мы смиренно вздыхаем и думаем, что просто нам не повезло. Досадуя, что с таким трудом выкроили денёк, а рыбалка не задалась.

И, как это часто бывает, чем дольше не был на рыбалке, тем больше надежд возлагаешь на ближайший выезд. Так вот, я несколько дней подряд ездил на одно и то же место и сравнивал результаты в виде уловов и поклевок. И так вам скажу про «вчера и завтра» – всё правда! Чаще всего изыскания сводились к следующему алгоритму действий.

Приезжаю на место, ловлю рыбу, она ловится, все довольны – и я, и рыба. Однозначно, надо снова ехать на это же место – ловится ведь! Приезжаем с друзьями на следующий день, но той активности клёва, что наблюдалась вчера – нет и в помине.

Как раз на этом этапе и состоит трудность проверки теории практикой. Очень трудно заставить себя поехать снова на то место, где вчера не клевало. Еще труднее убедить в целесообразности такого выбора своих друзей, что остались без рыбы. А они нужны, так сказать, для чистоты эксперимента. Но мне такое удавалось несколько раз.

Однажды на рождественских каникулах мы неплохо отловились по «бели» в одном из волжских затонов. На следующий день, недоумевая, ничего не поймали на старых прикормленных лунках. И поиск рыбы ничего не дал.

На третий день я уговорил всю компанию снова поехать в это место, потому что и три жерлицы оставил на ночь, и поиск рыбы – это интереснее самой ловли, и по пути заедем в магазин. В общем, убедил народ. И что бы вы думали? Рыба вернулась на наши лунки - и мы вновь её ловили весьма успешно.

Это значит, что вышеприведенная метафора имеет место быть и претендует быть некоторым правилом, из которого могут быть и исключения. Я говорил, что подобных проверок в моей практике было немало. Но не буду описывать похожие ситуации, потому как на одни и те же места каждый день я попадал с разными людьми. Не все из них умели ловить рыбу в должной мере или хотя бы на одном уровне. Но сам я пробовал ловить в одних и тех же местах - и явственно понимал, что вчера рыба ловилась лучше.

Что касается зимней рыбалки в затоне, я связываю перемену в поведении рыбы только с уровнем воды. Этот затон можно назвать проточным. При повышении уровня реки вода в него затекает, при понижении – вытекает, т.е. наблюдается какое-то еле заметное теченьице. А бесклёвый день пришелся как раз на момент, когда никакого течения не было.

Всё течет, всё меняется

По открытой воде нечто подобное происходит летом. По крайней мере, этот эффект заметен, когда после весеннего паводка уровень воды устаканился, а погода нормализовалась. Но в это время и жара давит не по-детски. Мало-мальски уважающая себя рыба либо прячется в теньке под корягами, либо гуляет по перекатам и косам, где течения и кислорода больше.

Но понятие «летний уровень воды» в Волге – оно приблизительное. Уровень всегда меняется. Чуть-чуть, но меняется. В будние дни Волжская ГЭС работает чуть больше под нагрузкой, чем в конце недели. И с понедельника по четверг уровень потихоньку растёт, а к выходным обычно понижается.

Я не говорю, правда, про внештатные ситуации. Иногда люди мне звонят и спрашивают - мол, почему так быстро вода поднимается? Как мне объяснил друг, работающий на нашей ГЭС, иногда где-то на каких-то электростанциях что-то выходит из строя - и недостаток энергии возмещает Волжская гидроэлектростанция. По его словам, приходишь как обычно на работу, а ГЭС молотит мегаватты со страшной силой.

Что случилось? Приказали Астрахань смыть в Каспий? Нет, оказывается, что на какой-то атомной станции что-то куда-то отдали в ремонт - и мы компенсируем часть недостающей потребителям энергии. Ну и, с его слов, когда подобных ситуаций не случается, ГЭС действительно работает, плавно увеличивая сброс воды в начале недели и уменьшая его к концу.

Подобную ситуацию я наблюдал и ниже других ГЭС. Как-то в будни тренировались мы перед соревнованиями несколько дней недалеко от Саратова. Нарабатывали окуневые точки. А в дни соревнований, т.е. в субботу и воскресенье, течение совсем прекратилось - и на наших точках ничего не ловилось. А вы говорите – рыбу ловить не умеем… Надо знать специфику водоема! Тренироваться нужно было именно в выходные дни, коль ниже плотины развернутся баталии. Ну а что до любительской рыбалки, то вопрос ловли, скажем, жереха – напрямую зависит от уровня воды и динамики его поведения.

Как-то в начале августа меня попросили поработать гидом на рыболовной базе. Так вот: всё идет по плану, таскаем рыбу, всё хорошо. Встречаю знакомых рыболовов из Ростова-на-Дону – ловят на косе жереха, и весьма успешно. Поговорили, разошлись. В этот же день на той же косе мои клиенты решили искупаться, заодно попробовать поймать жереха с берега. Просто бродили по песочку со спиннингами и - поди ж ты! – поймали. Язя, окуня и хорошего шереспера.

А вот на следующий день они с самого утра уехали на то же место - и вернулись пустыми. Ни чаек там, ни всплесков, ни жереха. По их мнению – просто сыграли пресловутые «вчера – завтра», а не сегодня. А я подумал, что клевало, потому что это была среда, в которую уровень-то обычно еще поднимается. И был уверен, что раз в четверг водичка перестала прибывать, то и в пятницу там жерех ловиться не будет. И те же самые люди снова туда в пятницу поехали купаться и… я оказался прав.

Никакого жереха там не оказалось. А вот посерёдке следующей недели я проплывал это место на лодке – чайки курируют косу, видны всплески. Коса снова по жереху заработала.

Коварный песок, коварные косы

Может показаться, что с поднятием уровня воды увеличивается течение - и рыба активируется. А вот и нет! Точнее сказать, не всегда. То, что рыба любит течение – известный факт. И чем сильнее течение – тем крупнее рыба. Когда мы сплавляемся мимо прибрежных коряг, я четко улавливаю зависимость между количеством поклевок и силой течения.

Очень часто где-то выше по течению во время паводка намывается песчаная коса - и после спада воды перегораживает поток или меняет направление течения. И когда-то уловистое место превращается в чистое болото. Язь, жерех и голавль покидают это место. Возможно, некоторое время там станет ловиться щука, со временем его оккупируют белые амуры, потому как этот полузалив примется зарастать травой. Но когда-то ситуация выходит противоположной.

Например, к выходным дням уровень водичка падает и оголяется какая-то мель. Вместе с тем возрастает течение где-то сбоку - и коряги, что расположены ниже, начинают работать! А бывает ровно наоборот: вода прибывает, уровень воды становится выше некогда торчащей отмели - и ниже этого участка общее течение теряет свою силу. Горлышко шире стало. Так что не всегда подъем уровня воды приводит к увеличению силы течения.

Кому-то - погоды перелом, а кому-то открывается столовая

В этом году лишний раз убедился в том, что Сабанеев прав насчет активизации щуки во время похолодания после длительного зноя. Однажды над нами пронесся эдакий шквальный ветер с тучками. Где-то гремело, где-то даже по крышам побарабанило. Ветер волны поднимал. Так вот, на следующий день проснулась щука в озерах, где вода была, по ощущениям, просто кипяченая.

Щука стала преобладать в уловах у тех, кто ловил троллингом. Ну и, как это обычно бывает, информация распространилась быстро. Народ ринулся добывать щуку. Кто на озера, кто джигом, кто троллингом. Но клевало, как вам известно, именно вчера, т.е. после похолодания. «Похолоданием» это назвать трудно, потому как температура в тени снизилась с 42 градусов до 35. Но вчера.

Иногда традиции важнее, чем здравый смысл

Я себя не считаю суеверным. Тем не менее, если, отправляясь на рыбалку, я вынужден вернуться домой за какой-то мелочью – обязательно посмотрюсь в зеркало. Еще и рожу сам себе скорчу - мол, пусть возвращаться плохая примета, но в зеркале остался неудачник, а на рыбалку поехал я, красавчик. Я совершенно не верю в то, что если взять с собой рыбу на рыбалку – улов прикажет желать лучшего.

Тем не менее, я откровенно вознегодовал, когда после четырех дней усиленного поиска рыбы и неосуществленного желания добыть трофей при включенной камере, оператор, возвращаясь восвояси, признался, что в холодильнике всё это время лежали рыбные консервы, которые он захватил с собой «на всякий случай».

Еще я не согласен с утверждением, что «женщина на рыбалке – залог неудачи». Я женщин не боюсь. И даже однажды женился… А вот когда еду на рыбалку, я мучительно вспоминаю, не забыл ли я чего-нибудь дома? Ну, хоть что-нибудь! Если забыл – хорошо. Ведь если всё, что планировал, взял – рыбалка может не задаться.

Наверное, в этом моменте важна не рыбалка, а признание того факта, что объяснение неудачи уже придумано и обосновано. А значит - можно и не упираться, а ловить рыбу в штатном режиме. Как говорится, расслабиться и получать удовольствие.

Я не верю в пустые ведра, с которыми идут навстречу. Я с уважением отношусь к сакральным действиям, призванным умилостивить духов. Знаете, как «бурханят» на Байкале? Веришь в духов или не веришь – лучше это сделать, потому как не трудно и не жалко. Так повелось - и ладушки. Однако видя, какое внимание Константин Кузьмин уделяет кошкам, которые встречаются ему по пути на рыбалку – я перестал относиться к приметам цинично. А еще с упомянутым рыболовом солидарен в том, что поимка рыбы на первом же забросе – больше плохое предзнаменование, чем хорошее.

У каждого рыболова есть свои приметы, свои привычки. Кто-то плюет на насаженного на крючок червя. Видел много карпятников, кто вешает на род-под талисманы. Те, кто участвовал в съемках рыболовных сюжетов – знают: стоит начать работать видеокамере – рыба перестает клевать напрочь. Но у меня есть оружие и против таких негласных недугов.

Параллельные Вселенные

Несколько раз в моей практике были и философские переломы. Вот, скажем, чтобы хоть что-то поймать судорожно меняешь приманки, проводки, а ничего не получается. Но стоит сделать паузу, мысленно махнуть рукой – а, плевать, и будь что будет, я всё равно получаю удовольствие от рыбалки и именно этим она хороша. И - не поверите! - на душе становится спокойнее, а рыба начинает ловиться!

Такой фокус случился со мной в Хабаровском крае, когда долго не мог поймать приличного тайменя. Такое же со мной произошло и тогда, когда нужно было снимать видеоролик, а рыба не хотела ловиться. Трудно было расслабиться, но я всё же плюнул на условности, перестал оглядываться на оператора - и просто включил в своей голове другую рыбалку, где я один и меня никто не торопит и никакой рыбы от меня не ждет. И тут же наткнулся на лунку с бершами, таскал их одного за другим. А до этого оператор, устав ждать результатов, просто ушел. Так вот, за последующие полчаса меня успели даже обставить жерлицами, но берш-то брал только у меня. И всё это оператору удалось заснять панорамно откуда-то с берега!

Частенько я прибегаю к фокусу, который называю «срубить фишку». Если рыбалка скучна, рыба не берёт, а сам залипаешь в небытии в ожидании чего-то типа «у моря погоды» – я пытаюсь переломить ситуацию. Нужно что-то сделать непривычное для самого себя. Если устал от беготни – сделай паузу, посиди на берегу, покури и попей чайку. Если устал сидеть и смотреть на поплавок – смени его на спиннинг, сходи на мыс, сделай пять забросов. Говорят, что с каждым нашим новым действием рождается новая Вселенная. В старой ты так и пялишься на поплавок, а в новой – пошёл да поймал окуня или судака. И вернулся к своему поплавку уже другим человеком. Ну, или чуть другим рыболовом.

И в концовке своих заметок я вынужден признаться, что долгое время верен только одному афоризму: «Рыбалка – жизнь, а семья и работа – любимое хобби!» Так я перевел слова Джона Спрингера из Америки, который, в свою очередь, услышал их от своего покойного друга.

Главное, этот афоризм ни к чему не обязывает и ничем не угрожает. Ну а если афоризм перекочевал через нас, чокнутых рыболовов, с одного континента на другой и живет – значит, в нем есть сермяжная правда. Не бойтесь предзнаменований, смейтесь над приметами. Живите на рыбалке, любуйтесь природой, слейтесь с ней в единое, насколько это возможно – и всё у вас получится!