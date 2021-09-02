Надежда и уверенность в одном флаконе Николай Линник | 2 сентября 2021 г.

Сегодня хочу затронуть очень интересную тему в деле прикармливания рыбы – это влияние ароматизаторов. Не секрет, что ныне практически все выпускаемые готовые прикормочные смеси в той или иной степени дополнительно ароматизированы. В одних прикормках посторонних запахов совсем немного, в других – побольше. И этому есть несколько объяснений.

В первую очередь, здесь всё зависит от политики производителя. У одних есть желание выделить свою прикормку на фоне продукции конкурентов. У других же - скрыть за резким запахом ароматизатора не совсем свежие ингредиенты прикормки. К слову, за свою практику я несколько раз нарывался на такие «замаскированные» прикормки - и теперь любые сильно ароматизированные смеси обхожу стороной.

Но есть еще причина, из-за которой среди всех доступных прикормок я выберу слабо ароматизированную смесь. Это то, что из прикормки без каких-то резких доминирующих запахов я могу самостоятельно создать конечный продукт под конкретную рыбу, конкретный водоем и т.д. И поскольку набор ароматов в готовой прикормке сильно влияет на результат ловли, то с некоторых пор я стараюсь не слишком доверяться навязанным мне производителем рецептам, пусть даже производитель этот будет очень солидной фирмой - всё равно предвидеть все нюансы конкретной рыбалки он не может. Так что намного правильнее ароматизировать прикормку самому.

Чьи-чьи вкусовые предпочтения? Стоит задуматься

Общаясь с коллегами-рыболовами в соцсетях на различных форумах, я заметил очень распространенную тенденцию: многие тратят время (и немалые деньги тоже) на переделывание уже готовой прикормки. Сегодня это модно. Но что выходит чаще всего? Купив в магазине уже ароматизированную прикормку, рыболов пытается на водоеме откорректировать её запах - и начинает лить в смесь сиропы с различными ароматами.

Благо выбор жидких ароматизаторов на прилавках магазинов просто поражает своим разнообразием. И хорошо, если экспериментатором делается это обдуманно - с учетом специфики определенных условий. А если смешивать запахи, насмотревшись роликов в интернете, или копировать более удачливого соседа по берегу, то на выходе можно запросто получить продукт, от которого рыба будет просто шарахаться.

Однажды в желании выглядеть круче других рыболовов, я пролетел пресловутой фанерой на водоеме, где обитала популяция одичавших карпов. Всё произошло потому, что мне прямо засвербело удивить рыбу крутым ароматизатором от Sensas с ярким запахом клубники.

Начитавшись статей о том, как в Европе карп великолепно отзывается на этот запах, я решил сделать ставку на него. И проиграл! В результате я так и не увидел ни одной поклевки, а вот соседи по берегу, которые кормили рыбу обычным колхозным комбикормом для животных, то и дело вытаскивали из воды увесистых красавцев. Зато какой же ягодный аромат стоял в моём секторе ловли!

Анализируя эту рыбалку, я пришел к неожиданному для себя выводу: у большинства сухих промышленных смесей запах, заложенный производителем в прикормку, больше рассчитан на рыболова. Вкусовые предпочтения рыбы здесь вторичны. Так уж устроена человеческая психика: мы почему-то считаем, что коль уж нравится мне, не может не понравиться окружающим. Но это не всегда работает.

Запах духов приятен людям, но собаки сторонятся его носителя, а в некоторых случаях слишком сильный аромат может вызвать у них даже агрессию. А что - на рыб разве эти закономерности не распространяются? Если задуматься, где в водоеме та же плотва может встретить запах аниса? А ведь тот считается классическим ароматом для ловли этой рыбы летом. Так же, как и кориандр осенью. В том конкретном примере с карпами мне понравился запах клубники, а местным карпам он оказался абсолютно непонятен.

Еще одним ярким подтверждением того, что заложенный в прикормке запах может абсолютно ничего не решать, является практика ловли карася. Каждый из нас может привести из своих рыбалок не один случай, когда результат ловли был определен тем, что на насадку были своевременно добавлены несколько капель керосина или чесночного сока. А ведь в рыболовной периодике встречаются таблицы с подробным описанием того, какие разнообразные пищевые ароматы нравятся той или иной рыбе.

В общем, мода на использование в готовых смесях многообразнейших пищевых ароматов кажется мне не совсем корректной. У рыбы, особенно в диких водоемах, набор продуктов питания сильно отличается от набора продуктов питания человека. Исходя из этого, можно предположить, что и набор привлекательных для рыбы ароматов будет как-то отличаться от такого же набора у человека. Так что с некоторых пор я вообще стараюсь избегать в своих прикормках монозапахов, а также не жалую присутствия в них таких пищевых ароматов, как ванилин, анис и т.п.

Может быть, я вообще сделался эдаким минималистом, что перестал ароматизировать свои прикормки? Нет. Я прекрасно понимаю, что запах в прикормке и насадке играет огромную роль в успехе всей рыбалки. Вот только вопрос, какой это будет запах? В последние несколько лет я заинтересовался синтетическими ароматизаторами, и теперь хочу рассказать вам о своем опыте их использования.

Разумная химия

Первое, что я уяснил для себя: производителей синтетических ароматизаторов, которыми рыба реально интересуется, не так уж и много. Причем в странах Западной Европы и в Америке их процент пока намного больше, чем на просторах СНГ. Наши производители прикормок еще только осознали актуальность жидких ароматизаторов - и теперь изо всех сил стараются наверстать упущенное время. Иначе я не могу объяснить растущее, как на дрожжах, количество различных марок сладких сиропов и спреев.

Вот только часто на поверку они оказываются совершенно идентичными друг другу, только этикетки разные: всё тот же сладкий сироп, в котором зачастую даже меласса (чёрная патока) отсутствует, и всё те же ароматизаторы, идентичные натуральным запахам.

Одновременно с этим в интернете идет агрессивная реклама, пропагандирующая активное использование жидких «ликвидов» (т.е. смесей) и ароматизаторов.

Но не всё так плохо, есть и в России несколько фирм, производящих синтетические ароматизаторы, которые нравятся рыбе. За несколько сезонов я подобрал для себя оптимальный набор жидких синтетиков и теперь с удовольствием ими пользуюсь. Чем же они отличаются от банальных ароматизированных сиропов? Всё очень просто: в этих спреях действительно присутствуют ингредиенты, которые привлекают рыбу не только запахом.

Может быть, это те самые аминокислоты, о которых так любят рассуждать в рекламе подобной продукции, может быть - что-то еще, но эти спреи действительно работают лучше своих конкурентов по прилавку в магазине. Только нужно научиться правильно ими пользоваться.

Забегая вперед, скажу: научившись работать с качественными химическими ароматизаторами, я вообще перестал дополнительно ароматизировать весь объем прикормки. Теперь я практикую раздельную ароматизацию небольших её доз, а также ароматизирую насадку. Так получается намного эффективнее, да и экономичнее тоже. Химия – вещь недешевая.

Системное прикармливание

Еще одним открытием, которое я сделал для себя после того, как начал активно пользоваться жидкими ароматизаторами, стало понимание того, что главенствующая роль сухой прикормки в наши дни сильно преувеличена. По сути, сыпучая смесь, которую многие современные рыболовы просто боготворят – это всего лишь часть системы, которую создает рыболов для того, чтобы поймать рыбу.

Если на рыбалке пользоваться всего лишь сухими смесями, вы вряд ли добьетесь желаемого результата. Опытные рыболовы обязательно добавляют в прикормку крупные пищевые элементы (пареные злаки) и так называемую кашицу – смесь рубленых, умерщвленных и живых червей, мотылей и опарышей.

Получается, что «сыпучка» – это всего лишь этакий лифт для подачи рыбе всяких вкусняшек. Остается научиться добиваться желаемых механических свойств этого лифта.

А как же запах? По моим наблюдениям, в общем ведре с прикормкой запах «сыпучки» вторичен. Намного выгоднее выделять запахом часть прикормки или наживку. Делается это очень просто. В отдельную емкость из общего ведра отсыпается часть прикормки - и туда же добавляется понравившийся ароматизатор.

Таких емкостей с различными запахами на рабочем рыболовном столике может быть несколько. Предлагая их по очереди рыбе, можно намного быстрее понять её теперешние вкусовые предпочтения - и впоследствии сделать ставку на этот аромат.

Так же поступают и с насадкой. При наличии качественных жидких ароматизаторов достаточно просто обработать наживку тем или иным ароматизатором - и проследить реакцию рыбы на каждый из них. Эти эксперименты можно проводить еще более креативно. На одном рыболовном форуме я увидел гениальное, на мой взгляд, приспособление.

Суть его такова: в отделение коробочки для таблеток (в народе такие коробочки называют «недельками») засыпаются опарыши. Личинки из каждой ячейки обрабатываются определенным ароматом. В результате мы получаем набор из семи различных ароматов, которые впоследствии можем использовать в разных комбинациях. Так получается намного эффективнее и экономнее. Как и в случае с прикормкой, не нужно переводить неэффективным ароматом большую часть недешевых личинок.

Узнавай и действуй

Ассортимент жидкостей для обработки прикормки и насадок сегодня огромен. Это и спреи, и ликвиды, и всевозможные сахарные сиропы для добавления в прикормку. Как быть новичку, который решил научиться пользоваться этими, безусловно, полезными продуктами рыболовной индустрии?

Просто скупать все понравившиеся вам жидкости – это дорого и неэффективно. Может оказаться так, что многие бутылочки просто будут без дела лежать в вашем ящике, а пользоваться вы будете всего несколькими из них. Я предлагаю вам алгоритм из нескольких шагов, который сильно сэкономит вам и время, и деньги.

Первый шаг – это сбор информации. Воспользуйтесь опытом других людей: рыболовы – народ общительный. Своими практическими наработками они охотно делятся и на всевозможных рыболовных форумах, и в простой беседе. Причем второй вариант мне кажется более рациональным, и вот почему.

В интернете всегда засилье рекламы. И без определенного опыта отличить рекламный отчет от простого обмена опытом достаточно сложно. А вот на берегу, если просто подойти и поговорить с удачливым рыболовом, вы сможете получить интересующую вас информацию в максимально сжатом варианте.

Второй шаг - анализ услышанного и увиденного. Однако простое копирование чужого опыта – это тоже неэффективная трата времени. Прочли в сети про какую-то новинку - и прежде чем идти за ней в магазин, представьте себе, как её можно использовать в вашем случае.

Работая с жидкими ароматизаторами, я заметил одну характерную особенность их использования: для каждого конкретного водоема рабочими оказываются всего несколько ароматов. А набор водоемов у каждого рыболова не такой уж и большой. Лично у меня всего несколько любимых озёр и рек, где я рыбачу чаще всего.

Конечно, в процессе обработки информации без дополнительных трат не обойтись, но если делать это обдуманно, расходы будут намного меньше, а эффект от использования ароматизаторов намного выше. Через некоторое время у вас соберется свой набор из восьми - десяти наиболее рабочих ароматов, которые будут использоваться постоянно.

Третий шаг – уверенность в ваших действиях. Использование жидких ароматизаторов во многом основано на вере рыболова в то, что он поступает правильно. Это как ловля на безнасадочную мормышку. Веришь в приманку – получишь результат. Бывают дни, когда рыба клюет без особых стараний со стороны рыболова. Но, как правило, таких дней немного. Всё остальное время рыбу приходится уговаривать на поклевку - и здесь правильно подобранные жидкие ароматизаторы могут оказать неоценимую помощь.

Я заметил, что если ароматизатор рыбе понравился, поклевка на него всегда более четкая. А если нет – она к насадке даже и не притронется. Так что если после применения нового запаха поклевки резко прекратились – смело меняйте аромат. Используя жидкие ароматизаторы, помните: они являются лишь инструментом для того, чтобы рыба заинтересовалась вашей прикормкой или насадкой. Удержать рыбу в секторе ловли ароматизаторы не могут. Для этого прикормка должна быть насыщена крупными кормовыми частицами. Так что делать ставку на одни лишь ароматизаторы не следует.

Верьте в то, что вы делаете - и удача обязательно вам улыбнется. Рыбачьте в удовольствие!