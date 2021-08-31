Оранжевый плавник Дмитрий Волгин | 31 августа 2021 г.

Хоть эта знаковая рыбалка случилась еще в начале лета, и вспоминал я её потом много раз, но вот написать о ней получилось только сейчас. А дело в том, что на той рыбалке для достижения успеха мне пришлось оперативно сменить привычную стратегию и тактику поиска голавля. И в итоге рыбалка удалась!

Началось всё с того, что я решил половить на одной знакомой реке в тех местах, где еще ни разу не был. Отмахав несколько десятков километров от дома по шоссе, я свернул у дальнего конца какого-то садового товарищества и попал на бездорожье - дальше проехать не представлялось возможным.

Оставив машину, нашёл в навигаторе точку, где река делает поворот - и бодрым шагом отправился к заветной цели. Вокруг благоухали цветущие растения, прекрасно пахла влажная земля. Под ногами стрекотали кузнечики, а по крапиве, согнувшейся под тяжестью утренней росы, медленно ползли сонные улитки.

Красота! И тут на моём пути к реке обнаружился неприятный сюрприз - впереди лежал глубокий овраг в обрамлении непроходимых кустов. Пришлось делать крюк, огибая внезапное препятствие и теряя драгоценное время. Если бы не жара и забродные брюки, которые были на мне, путь я бы прошел быстрее, но...

И вот уже день в самом разгаре. Солнце вовсю палит землю своими лучами, утренняя роса испарилась, а улитки попрятались в тени. Но беды мои на этом не закончились: когда я наконец-то вышел к реке, то увидел, что путь к воде преграждают еще и заросли ольхи, повсеместно заполонившие берег. Да и сам берег оказался сильно обрывистым и глинистым.

Спускаться и подниматься по нему представлялось крайне проблематичным. Однако ж делать нечего, я собрал свой Стингеровский ультралайт-комплект - спиннинг Innova Ultralight-ST 632XUL с катушкой Innova Ultralight Limited Edition 2020 - и отправился вниз по течению искать перспективные места.

Вскоре нашел интересный участок среди упавших в реку и утонувших деревьев.

Зашел в забродниках в воду. Хороша водичка - взбодрила немного! На первой точке, вроде как многообещающей, пришлось, тем не менее, провести немало времени – по крайней мере, больше чем всегда. Я привычно сделал ставку на воблеры, но одна-единственная поклевка заставила усомниться в верности этой ставки сегодня.

Несмотря на это, исполнил очередной заброс под противоположный берег и начал подматывать шнур. И тут наконец-то случился удар - и фрикцион запел. Надежда затеплилась в сердце – неужто попался голавль? Но когда подвел рыбу к берегу, понял, что сам попался со своими надеждами - этой рыбой оказался окунь, да к тому же промахнувшийся по приманке и забагренный за плавник. Но как же так, место-то перспективное! Течение плавно колышет кувшинки. Очень много поваленных деревьев, а насекомых – так пруд пруди. А нужных поклевок нет и нет.

И тут я решил всё-таки серьезней проанализировать ситуацию. Малька в воде уйма, а крупная рыба почти не собирает с поверхности насекомых. Значит - питается этим самым мальком. Что же предложить ей в таком случае? «Микроколебалку». Ставлю прогонистую блесенку и забрасываю к противоположному берегу. Делаю несколько оборотов катушки. Внимательно наблюдаю. Вот небольшая плотвичка сопровождает блесну до «моего» берега.

Вот пара ельцов наперегонки пытается ущипнуть приманку за одинарный крючок. А эта уклейка решила, видимо, просто поглазеть на воображаемую соперницу, проплывая мимо. Но где же голавль? Ведь ищу я именно его, и проделал весь этот тернистый путь ради его поимки. Наверное, держится где-то в тени вон того большого куста.

Там и не жарко, и течение сильнее бьет в берег. Выхожу на берег, продираюсь к тому месту через заросли репейника и кустарник - и снова погружаюсь в речную прохладу.

Осторожно делаю взмах удилищем. Вжух! Блесна повисла на ветке дерева. Сдергиваю её в воду. Плюх! Даже не успел начать подмотку, как получил атаку. Но рыба ушла, не стала догонять блесну. Так, значит - «на плюх», ну что ж, продолжим! Подбрасываю блесну повыше и останавливаю её полёт в нескольких сантиметрах от ветки. Получилось! Медленно веду приманку. Удар. Еще удар! Кто-то атакует, но как-то очень опасливо. Пришло время поиграть приманкой. Останавливаю блесну.

Делаю резкую подмотку - и начинаю поддергивать её. Рыба разворачивается - и снова нападает. Выдерживаю паузу. Блесна сыпется, бликуя в воде. Поднимаю кончик удилища и выполняю плавную потяжку. И бланк тут же нагружается, вот и фрикцион запел! Подвожу рыбу к берегу. Она разворачивается, всплеск - и попытка уйти в траву.

Над водой проносится стая стрижей, мальки разбегаются в разные стороны. Подвожу рыбу к берегу. Вот он, красноперый разбойник! Делаю несколько кадров и отпускаю его. На такой жаре голавля долго держать нельзя, он быстро задыхается.

Ради чистоты эксперимента ставлю проверенную по голавлю «микроколебалку» Stinger Innova UL. В прошлом сезоне именно такая блесна сделала одну из рыбалок на малой реке, а потом осталась в губе трофейного голавля. Делаю заброс ближе к берегу. На этот раз поклевка случилась на середине реки. Правда, блесну атаковал небольшой жерешок. Но затем - некрупный голавлик. И наконец еще один губастый экземпляр был пойман из-под нависающего над водой дерева. Жаль только, что голавли оказалась не сильно крупными.

К этому времени у меня разгорелся аппетит - и я решил вести поиски настоящего трофея. В этом месте он точно должен быть. Отправившись вниз по течению реки, я дошел до закоряженного участка. Попробовал половить рядом с ним, но зацепил воблер. Обрывать его не хотелось, но и плавать за ним - тоже.

В итоге я всё же нырнул за ним в прохладную воду и спас приманку. Обсохнув и попутно накормив кровью комаров и слепней, которые обрадовались моему визиту на их территорию, я решил пролезть сквозь кусты и сделать попытку поймать рыбу на самом недоступном участке реки. Река тут расширялась, глубина уменьшалась, течение становилось сильнее. Берега же сильно заросли многовековыми деревьями.

Я сложил спиннинг и осторожно пролез к воде. Стоять на берегу оказалось невозможно - ноги засасывало в нанесенный течением ил. Удилищем - не размахнуться, кусты и деревья сильно мешают. Зайдя по пояс в воду, я вновь привязал к плетеной леске спасенный воблер и сделал заброс. Приманка коснулась воды. Не успел я крутануть ручку катушки, как из травы поднялась крупная рыба, сделала по воде большой круг - и ушла в глубину вместе с приманкой. Делаю попытку подмотать - шнур не идет от слова совсем. Но дрожащими от нахлынувшего адреналина руками чувствую сопротивление на другом конце шнура.

Так, вот теперь нужно решать дилемму. Или оторвать приманку и лишиться рыбацкого трофея, но тогда рыба останется с воблером во рту и может погибнуть. Либо глубже залезть в воду и попытаться достать рыбу из травы. Быстро просчитав в голове возможные последствия моих манипуляций, я решаюсь на крайний шаг. На всякий случай перекладываю из карманов всё, что может испортить вода, в герметичный пакет. Сматываю шнур и двигаюсь в забродниках к середине реки.

Вот водичка дошла до верха забродных брюк. Шаг - и она заливается уже внутрь. Ощущение не из приятных. Но до рыбы остается еще чуть более двух метров. Снимаю вершинку с удилища и комлем пытаюсь растащить травяные заросли, освободив путь голавлю. Тяну шнур - рыба сопротивляется, из травы выходить не хочет. И тут я увидел плавник. Большой оранжевый плавник. Вот это голавль! Такого крупного я никогда не ловил. А подсачека-то с собой нет! Мурашки побежали по всему телу, но рыбацкий азарт не оставил путей к отступлению.

Делаю шаг вперед, наматывая на руку шнур - и дергаю за него. Вода уже заполнила всё внутри забродников. Моя оснастка, застрявшая в зарослях, отцепилась от них - и голавль оказался на свободной воде. Он отчаянно дергал мою руку за намотанный на ней шнур. Я стравил плетеную леску, чтобы вставить вершинку в комель, и поднял рыбу над травой. Спиннинг согнулся в дугу.

Сколько же в губастой махине кило? Не меньше двух, это точно! Делаю разворот и направляюсь к берегу. Пробираться в забродниках, полных воды, страшно тяжело. И медленно. Но голавль сидит крепко, и если выдержит японский шнур Yamatoyo Super PE, то не сойдет. С трудом дотащившись до берега, подтягиваю к себе рыбу и беру её в руки.

Вот он, трофей! И тут всю накопленную за день усталость как рукой сняло. Делаю фотографию с сильным соперником и отпускаю его обратно в реку с благодарностью за подаренные эмоции. Подрастай дальше!

Протискиваюсь сквозь кустарник на твердую почву. Снимаю рыбацкую амуницию и сушусь. Достаю из коробки воблер Usami Purin, который сегодня спас от глухого зацепа. В голове навязчиво крутится - а что было бы, если б оторвал? Ну а комары, оводы и слепни снова пируют. И на белом от цветущей клубники поле беззаботно стрекочут кузнечики…

Я поймал самого крупного в своей жизни голавля! Эта мысль не отпускала ни на минуту. Ни на обратном пути к машине сквозь крапивные заросли, под которыми спрятались от жары улитки, ни при поездке домой по раскаленному от жары шоссе. Возвращаясь в город, даже не захотелось включить музыку - в моей голове звучала другая мелодия: шум переката, жужжание голодных слепней, визг фрикциона и кряхтенье голавля, которого я подержал в руках. И эта мелодия не может не нравиться!