Ленобласть в сентябре. Успешно ловить, не нарушая правил Максим Перов | 9 сентября 2021 г.

Если рассматривать рыбалку в Ленинградской области, нужно учитывать два важных момента. Во-первых, область огромная (84,5 тыс. км²), по размеру сравнима с какой-нибудь средней европейской страной, а то и двумя (суммарная площадь Нидерландов и Дании, например - 84,4 тыс. км²). И в пределах области существуют как морское побережье, так и озерный край, более холодный север и довольно мягкий юг. А во-вторых, погода в сентябре в наших краях иногда стоит как в августе, а может – и как в октябре. От этого рыбалка сильно меняется, но в любом случае остается уловистой.

Начнём-ка с Ладоги

Предложим, что сентябрь - теплый. По крайней мере, его первая половина. Тогда на южном побережье Ладоги, особенно в Волховской или Свирской губе, продолжает ловиться стайный окунь «из-под чаек». Для тех, кто слово «чаёвник» ассоциирует с чаепитием, вкратце расскажу об этой азартной рыбалке.

Узнал я про чаёвники (некоторые рыбаки говорили еще проще – «чайный окунь») в первый же год, как только стал ездить на южную Ладогу, а конкретнее - в Креницы, от протоки 7 км до острова Птинов. Окунь - рыба стайная и охотится организованно.

Стая полосатых разбойников окружает малька и прижимает его к поверхности. Уйти вниз или в сторону мальки не могут, везде жадные, возбужденные охотой окуни - спинной плавник поднят, боковые - напряжены. Этакая окуневая распальцовка.

В надежде спастись мальки выпрыгивают из воды, над «котлом» то там, то сям постоянно рассыпается серебряный бисер. Но этим они лишь привлекают чаек. Хищные птицы сбиваются в стаи - и едят мальков, пикируя сверху. Отсюда, от слова «чайка», и идёт название окуневой стайной охоты.

Я много раз слышал еще название «паровой окунь», но внятного объяснения, почему окунь там «паровой», так и не получил. Ну да ладно, нам нет особого дела до названий, главное - как ловить «чайного» окуня. А это не так просто, как раньше удавалось делать многим ладожским старожилам. Тогда, лет 20 - 25 назад, «котлы» были размером с дачный участок - и толстый, черноспинный ладожский горбач в чаёвниках ловился на всё, хоть палец в воду опусти. А сейчас «котлы» стали меньше по площади, а окунь в них часто капризен.

Подплыть вплотную к чаёвнику на моторе и начать пулять «вертушками» во все стороны - не лучший вариант. Буквально года 3 - 4 назад у меня было несколько ситуаций, когда умение твичить воблеры-минноу кардинально решало вопрос. «Вертушки» почти не работали, «силикон» - немного получше, а твичингуемые воблеры - в разы лучше.

Видя, как я достаю одного полосатого за другим, ко мне подходили на лодках «дорожечники». Вешали на свои дубовые палки тяжелые «вертушки», пуляли в самый центр «котла» и… ловили по 2 - 3 «хвоста» в час. А я - почти с каждого заброса. Спрашивали, на что ловлю. На воблер, честно отвечал я. Но они совершенно не обращали внимания, что я постоянно делаю рывки удилищем, и когда вместо блёсен ставили воблеры, то проводили их равномерно.

Клёв оказывался еще хуже, чем на «вертушки», т.е. нулевой. Я слышал их разговоры - типа, какой-то у него секретный воблер, у них такого нет - поэтому и не клюет. Хотя воблер совершенно не секретный, мой любимец ZipBaits Rigge 56s.

Я совершенно уверен, что и к другим «миношкам» можно подобрать проводку, чтоб ловить не хуже, чем на этого «японца». Однажды известный рыболов-спортсмен Сергей «Сейнер» Усов мне это наглядно доказал, меняя разные «миношки», в том числе недорогие, и таская окуня на каждую модель, только под них он подбирал разную проводку. У меня на «Отводной поводок» с твистерком клевало гораздо хуже, именно тогда я и поверил в твичинг. В общем, много чему в рыбалке я научился у спортсменов.

Впрочем, стоп, ухожу в сторону от темы. Троллингистам, подходившим близко ко мне, было лень заморачиваться, и они уходили обратно на глубину, продолжая «дорожить». Ну что ж, кто не хочет учиться, того не научишь.

Спиннинг под твичинг у меня недорогой, но по-честному графитовый, очень быстрого строя и длиной всего 1,8 м. «Плетенка» - 0,1 мм, настоящая, недешёвая. Поводок 6 см из первой гитарной струны. Не против щучьих зубов, а чтобы шнур при рывках не захлестывался за передний тройничок. Единственное, на чём я не экономлю – это катушка.

При неравномерной проводке она должна быть суперского уровня. И пусть она стоит немалых денег, но не жалейте их. Дешёвая катушка при рывковой проводке станет сбрасывать петли, путать недешёвый шнур - и вы за несколько рыбалок из-за угробленного шнура экономию на катушке потеряете. Не говоря уже про испорченное настроение, нервы...

Чтобы упростить задачу новичкам, вот маленькая подсказка под конец темы твичинга. Проводка моего «Риджика» проста, как три копейки - рывок, пауза в одну секунду, новый рывок и т.д. Проще некуда. Аналоги и клоны этого воблерка твичатся так же. Да и вообще, твичинг - это проще, чем кажется. Глаза боятся, а руки делают. Просто не надо брать самые дорогие воблеры – и в средней ценовой категории уловистых не меньше.

Вот еще что нужно сказать про ловлю «чайного» окуня. Если «котел» не совсем на мелководье, а на глубине хотя бы метра три, попробуйте ловить джигом. При этом нужен очень легкий груз, 4 - 5 г. Однако спиннинг - вовсе не класса ультралайт, а среднелегкий, но с мягкой вклеенной вершинкой. Она, словно кивок, покажет вам ступенчатую проводку совсем легкого груза. Но если удастся подсечь крупного горбача, а при ловле из-под чаёвника со дна это не редкость, то весь спиннинг включится в вываживание.

Если погода в первой половине сентября типична, т.е. плавное постепенное похолодание, то самое время обратить внимание на щуку в тростнике или на банках. Эффективна и «дорожка» вдоль плавающей травы, которая в начале сентября еще не опустилась и занимает до 500 м от кромки тростника. Но гораздо интереснее и эффективнее ловить в самой этой траве - либо на «незацепляйки», либо на приманки с открытыми крючками, точно бросая их в «окна», которые всегда есть среди зарослей.

Про «незацепляйки» сейчас подробно рассказывать не буду, этой теме посвящена моя статья в августовском номере «СР». Напомню лишь, что любая «незацепляйка» хоть и защищает от коряг или водных растений, но зато увеличивает число холостых поклевок. Поэтому не ленитесь, тренируйте точность заброса и старайтесь ловить в «окнах» на приманки с открытыми крючками.

Лучше всего - на плавающие воблеры. Глубина под травой невелика, 1 - 2 м, и щука запросто атакует воблер, мелкими рывочками идущий в прогале меж зарослей, заглубляющийся при проводке не более чем на 30 - 50 см.

Совсем другое дело, когда сентябрь холодный и ветреный, причем с самого начала. Чаёвников со стайным окунем при такой погоде не найдете. Окунь продолжит питаться, но обнаружить его без помощи чаек будет во много раз сложнее. Тогда делайте ставку на щуку. Если вода остывает до 12 – 14 °С - это наилучшая для неё температура, и именно тогда происходит осенний жор. Он слабее и короче весеннего, но всё-таки вполне реально попасть на очень активный клёв.

Помните, что щука-травянка на южном побережье Ладоги - совсем не обязательно мелкая. Я сам ловил щук и по 4, и по 5 кг в первой половине сентября возле стенки тростника. А глубинная щука, приходящая вслед за сигом, в это время еще далеко от берега.

Кстати, развею еще одно заблуждение. Так называемая пелагическая щука, которая летом держится очень далеко от побережья, часто вполводы или ближе к поверхности, и выхватывает из стай сига или корюшки неосторожных или ослабленных рыб - так вот, глубинная щука вовсе не обязательно крупная. Она отличается цветом и формой тела от «травянки», но сплошь и рядом весит лишь килограмм-два.

Процент трофейной среди неё ненамного больше, чем у травяных обитательниц. Так что рыбачьте во время жора береговой щуки. В этот период, т.е. до 15 сентября, еще не вступает в действие осенний запрет на выход в Ладогу под мотором, поэтому не надо платить штраф за использование подвесного движка.

Заканчивая разговор о сентябрьской рыбалке на Ладоге, добавлю, что за судаком охотиться не стоит, он давным-давно отнерестился, плотно покушал и отошел очень далеко в открытую Ладогу. И последнее: летом и в первой половине сентября погода на Ладоге хоть немного предсказуема.

Прогнозу на завтра, особенно если вы посмотрели его на сайтах метеорологов из разных стран, использующих разные методики расчета, можно верить. А более поздней осенью дама с непростым характером - Ладога - капризничает как хочет, у неё свой климат, а в ветреную погоду выходить на просторы нашего озера-гиганта не только дискомфортно, но и опасно.

Продолжим-ка на озёрах

Когда на Ладоге начинаются осенние штормы и вступает в силу запрет на использование мотора, самое время вспомнить, что у нас на Карельском перешейке множество озёр, на которых не обязательно использовать движок, а на некоторых осеннего моторного запрета и вовсе нет.

Вероятность серьезного шторма на большинстве озёр Карельского перешейка очень мала, а рыба нормальных размеров есть, несмотря на уверения некоторых горе-рыбаков, которые ничего крупнее ладошки поймать там не могут. Да, спору нет, эти озера в смутное время 90-х годов очень плотно процедили дешёвыми китайскими сетями. Но на водоемах, где есть ямы до 15 м и даже глубже, всю рыбу ни сетями, ни электроудочкой, ни другими варварскими снастями не выловишь.

Расскажу про озеро Комсомольское, потому что я его знаю, пожалуй, лучше других, да и рассказ про несколько озёр занял бы очень много места в журнале, а ведь надо и меру знать. К тому же там нет осеннего запрета на мотор.

Моё знакомство с Комсомольским началось еще в 90-х, когда там работала база ЛооиР. Я тогда любил рыбачить на кружки. Не заякоренные, по сути мало отличающиеся от самоловок, а на свободно плывущие по ветру. Ловил после того как я промерил глубину на участке длиной метров сто и в ширину около полусотни.

У кружочников подходящее место для прогона кружков называется «тоня», вот это она и есть - участок без слишком резких перепадов глубин. До того я несколько лет успешно гонял кружки на озере Вуокса, возле которого стоит город Приозерск. А потом решил попробовать на Комсомольском.

Но сразу возникла проблема. Была вторая половина сентября, стояла хоть и не особо холодная, но всё-таки уже осень. А для ловли на кружки нужно сначала наловить живца. Я подошёл к тростнику, прикормил, но рядом с ним поклевок не было совсем.

Выяснилось, что от «тросты» сразу начинается плавный свал в глубину, так что прикормил точку на глубине около 2,5 м. И через каких-то 15 минут поплавок уверенно нырнул, я подсек - и сразу понял, что поймал не живца.

После приятного сопротивления у меня в руке оказалась плотвина граммов на 200. Потом - еще несколько «хвостов» по 150 - 200 г. С одной стороны - нецелевая рыба, такая сама кружок перекувырнет, замучаешься плавать к перевёрткам, виной которым не хищник, а такой громадный живец.

Но если взглянуть на положение под другим углом, то ловить крупную плотву на тихом осеннем озере, когда вокруг великолепный, баснословной красоты пожар от желто-красных листьев, птицы в лесу щебечут и никаких коллег поблизости - отдельное удовольствие. Тогда я, как говорится, оторвался по полной программе, поймав килограммов шесть вполне приличной плотвы.

Со временем всё-таки подошла и мелкая рыбёшка, но я её отпускал, живца мне уже не надо было - всё равно времени оставалось мало, в конце сентября день короткий. Я запустил свои обычные пять кружков. Хотя по правилам можно 10, но за каждым из десятка плывущих по ветру кружков трудно уследить, а хорошая щука возьмёт - и, размотав весь шнур, еще и притопит кружок, ищи его потом.

Если вовремя не заметил его бешеное вращение и движение в сторону, то минус кружок. Да и хищницу жалко - поводки у меня на кружках прочные, никакая щука не перегрызет. Поэтому-то больше пяти кружков я никогда не пускаю. А в тот прекрасный день, навсегда оставшийся среди самых приятных и благостных воспоминаний, удалось на кружок еще и щуку чуть больше двух кило поймать на закате. В общем, день удался!

Лет пять назад, тоже во второй половине сентября, синоптики в своих прогнозах дружно обещали северный ветер, а это означает шторм на южной Ладоге. Даже если бы рыбалка под мотором еще не была запрещена, в такую погоду в огромное озеро никто в здравом уме не сунется. И я опять вспомнил про Комсомольское.

За прошедшие с первого посещения два десятка лет удалось узнать озеро гораздо лучше, потому что в компании питерских спортсменов-блеснильщиков я много раз ездил на «Комсомолку» по последнему льду, налима на стук ловить по ночам. Но днём мы дружно ловили разную рыбешку для подсадки на джиг-головку. Спортсмены блеснили мелкого окунька на свои миниатюрные приманки, а я на «безмотылку» ловил всё подряд. И снова находились места, где брала вовсе не мелкая рыба.

Тогда это было всё равно, поскольку на джиг-головку при ловле налима «на стук» подсаживается нарезка рыбы. Но сам факт наличия в озере рыбы достойных размеров я отметил, разумеется.

Отметил и один крайне любопытный эпизод. Увидев в стороне от островов рыболова, у которого возле лунок, кажется, лежала рыба, я двинулся в его сторону. И вышел практически на центр озера. Там метров десять глубины (есть на Комсомольском ямы и поглубже, но местный мужичок ловил не там, а на свале в яму).

Возле широких лунок диаметром как минимум 150 мм лежали весьма достойные лещи, на вид - от полутора до двух с лишним килограммов. Рыбак на мой вопрос о приваде ответил утвердительно: да, вчера просверлил три лунки в разных местах свала и закормил гранулированным «комбикормом» с помощью крупной кормушки-самосвала. (Для городских рыбаков: не надо искать комбикорм на оптовых базах с кормами для животных - дешёвая гранулированная прикормка как раз «комбикорм» и есть).

Я просверлил тоже три лунки, но на приличном расстоянии, в тридцати метрах от ближайшей точки ловли местного рыбака. Мощно прикормил (большая кормушка зимой у меня всегда с собой на всякий случай) - и два часа то играл, то держал мормышку неподвижно у дна, но леща так и не поймал. Случилась лишь одна холостая поклевка, но был ли это лещ - неизвестно. Я занёс точку в навигатор - и ушел ловить мелочь обратно к островам.

Так вот, относительно недавно, конец сентября, Комсомольское. Решил тряхнуть стариной и погонять кружки. Подошёл к тому же месту у тростника, что много лет назад, прикормил, но живцовая рыбалка не пошла, лишь несколько мелких окуньков и ершиков потревожили поплавок, но по моему опыту - это сомнительный живец. И крупной плотвы тоже не было. Тогда я решил пойти в центр озера на ту зимнюю точку на свале в яму.

Благодаря навигатору встал точно на месте одной из лунок местного рыболова. Прикормил шарами неровной формы, чтобы они не скатывались по свалу. И через полчаса - уверенная поклевка! Подсекаю - не мелочь. Ловил я на поплавок со скользящей оснасткой, хоть и не очень люблю эту снасть, но на глубине 10 м выбор невелик: либо фидер, либо поплавок. Фидер я считаю береговой снастью, поэтому выбрал всё-таки поплавочную снасть.

Так вот, после первой поклевки с десятиметровой глубины я достал плотвину граммов на 250 как минимум! И потом, хотя и не слишком часто, брала такая же крупная плотва - мерная как на подбор. Мелочи не попалось совсем, да и ловил я до заката, так что кружки остались сухими. Но в сумке для улова было почти 10 кг отборной плотвы! Сейчас-то если на Ладоге на стаю такой плотвы наткнешься - радуешься удаче. А она, оказывается, живёт в озере на Карельском перешейке!

В заключение должен сказать, что щуку я всё-таки поймал. Собрал спиннинг - и 14-граммовым грузом простучал яму классической джиговой «ступенькой». Рельеф дна оказался очень причудливый - эту яму мне еще изучать и изучать. В верхней части свала на паузе в руку передался уверенный тычок, я рефлекторно подсек, привычка к мгновенной подсечке при джиговой ловле годами отработана - и вывел шучку немного больше килограмма.

Подсек я её за край губы, была высокая вероятность схода, но ослабленный фрикцион сделал своё дело - и я взял хищницу рукой позади жабер. Просто чтобы убедиться, что поймал её таки. Сделать хороший снимок себя с рыбой, которая быстро ожила и стала трепыхаться, было нереально, её нужно было бы держать двумя руками. Поэтому просто отпустил её, поблагодарив щуку, озеро, Карельский перешеек и вообще жизнь за прекрасный день.

Желаю и вам, уважаемые рыбаки и рыбачки, ни хвоста ни чешуйки и хорошего настроения!