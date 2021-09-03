Неутомимый прыгун. О ловле морской кумжи Геннадий Шеляг | 3 сентября 2021 г.

Я не знаю такой рыбы в водах Кольского полуострова, которая могла бы по силе и выносливости потягаться с морской кумжей (лосось, конечно, не в счет - говорю о рыбах, схожих по размеру). А столько «свечек» и затейливых кульбитов по время вываживания способна она делать, никто не сравнится! Вот я как-то пытался подсчитать количество прыжков над водой одной кумжины с момента моей удачной подсечки до той минуты, как рыба оказалась в подсачеке – так довел счет до пятнадцати раз!

В кумжевом царстве жизнь просто кипит!

Где нам на Кольском искать морскую кумжу? Конечно же, в первую очередь, недалеко от моря. Она может находиться в любом месте в приливной зоне Баренцева моря. А также в устье любой речки или ручья, впадающих в него. Более того, во время нереста рыба может подниматься на несколько километров вверх по течению.

Известно, что при скудости кормовой базы речная или озерная кумжа скатывается в море и становится морской кумжей. В свою очередь, отнерестившаяся морская кумжа не всегда возвращается в море, а может остаться в реках и озерах. В кумжевом царстве жизнь кипит, поэтому иногда невозможно с точностью сказать о пойманной кумже – морская это или речная рыба. Процесс миграции и перемещения кумжи очень сложный, он видоизменяется и часто занимает долгие годы.

Но прежде чем продолжить свой рассказ об осенней рыбалке, считаю своим долгом напомнить, что с 1 сентября по 30 ноября ловля кумжи запрещена во всех реках, ручьях и их притоках, впадающих в озера и водохранилища, а также в предустьевых пространствах этих рек, ручьев на расстоянии менее 250 м от устья и вглубь водных объектов рыбохозяйственного значения. Однако сроки нерестового запрета не распространяются на рыбопромысловые участки. К примеру, часть моих фотоиллюстраций к этой статье сделана на рыбопромысловом участке в устье реки Харловка, где лов кумжи разрешен до 30 сентября. Главное, чтобы у вас была на руках действующая путевка РПУ.

Идём далее. Среди рыбаков принято серебристую кумжу считать морской, а коричневую, желтую, черную и с присутствием красных пятен на теле – речной и озерной. При этом озерная кумжа, особенно обитающая в крупных озерах Мурманской области, очень похожа на морскую кумжу, потому как абсолютно серебристая. В то же время при ловле в устьях и в море попадается коричневая кумжа, которая очень похожа на речную и озерную.

Во всю эту неразбериху вносит дополнительную ноту процесс нереста, во время которого рыба приобретает брачный наряд - и также меняет внешний вид. Морская кумжа перед нерестом в реке темнеет, а речная - темнеет еще больше. У ихтиологов на этот счет вообще особое мнение, но чтобы озвучить научную точку зрения на этот вопрос, потребуется несколько подобных статей. В результате ясности и понимания для простых рыбаков, как я подозреваю, будет еще меньше.

Ловля в устьях

Снасти для ловли кумжи в устьях рек, в приливной зоне и в верховьях тех же рек могут сильно отличаться. На рыбалках в устьях можно использовать более грубые снасти, потому как тут рыба менее привередлива и более агрессивна. Можно использовать нахлыстовое удилище 5-го – 6-го класса длиной 2,7 – 3 м.

Катушка обязательно должна быть на класс больше и вмещать 30-фунтового бэкинга более ста метров. Кумжа может попадаться здесь до четырех килограммов, она очень сильная, но вымотать столько метров бэкинга ей сложно. Она потратит почти все силы на бесчисленные прыжки и кульбиты. Однако в устьях вашей «мушкой» может соблазниться заходящая в реку семга, а тут даже 150 м бэкинга вам может не хватить.

Лосось, идущий с моря, удивительно силен. Но я из тех, кто борется до последнего, невзирая на размер рыбы, легкость снасти и тонкий поводок. Сдаваться можно только тогда, когда уже вымотан до последнего витка бэкинг на катушке, а бежать некуда. И то в подобных случаях я стараюсь максимально использовать амортизацию удилища, несмотря на большой риск его поломки. Иногда это спасает от обрыва, рыба останавливается в последний момент и позволяет отвоевать спасительные метры бэкинга.

Толщина поводка не принципиальна!

Главное требование в нахлыстовому шнуру – это его способность пробивать ветер, работать со стримерами и осуществлять дальние забросы. При ловле в устье и в приливной зоне ничто так сильно вам не понадобиться, как дальние забросы. Они здесь во многом определяют успех рыбалки. Тонущие лидеры можно использовать, но в большинстве случаев морская кумжа прекрасно видит вашу «мушку» и атакует её с любой глубины.

Длина поводка выбирается по длине удилища, его диаметр 0,25 – 0,27 мм, однако во время активного клёва можно использовать 0,32 и даже 0,35 мм. Самые уловистые «мушки» имитируют креветок, бокоплавов и мелкую рыбешку, но кроме этого могут сработать и многие другие приманки на крючках №№ 6 – 8.

Выбирайте больший прилив и ветер в союзники

Идеальное время ловли в приливной зоне – за час до начала прилива и два часа после его начала. Желательно иметь таблицу приливов-отливов с указанием времени полной воды и самой низкой воды. В сутках по два прилива и отлива – выбирайте тот, который подходит вам.

Начинать ловлю стоит за час до времени самой низкой воды. В таблице приливов обычно указывается и их высота. Это может быть 2, 3 или 4 м с уточнениями до дециметров. Чем выше ожидается прилив, тем активнее будет морская кумжа и тем больше появится шансов на успешную рыбалку. Через пару часов после начала прилива кумжа начинает перемещаться вверх по течению. Рыбакам стоит делать то же самое.

Если в устье находится несколько рыболовов, то стоит рассредоточиться на определенном расстоянии друг от друга и быть на связи, сообщая товарищам о поклевках. Вышесказанное совсем не означает, что ловить нужно только эти три указанных часа. Ловить можно сколько угодно и вполне успешно, но эти три часа чаще всего становятся более клёвыми.

Тактика ловли заключается в длинных забросах поперек реки и стрипах разной частоты и протяженности. Учитывая течение, нередко нужно делать забросы слегка вверх по течению, чтобы во время проводки вашу «мушку» не сносило слишком быстро.

На берегу моря недалеко от устья можно рыбачить в любом месте, которое приемлемо для перемещения и для дальних забросов. На берегу Баренцева моря редко стоит безветренная погода, поэтому обязательно нужно выбирать места ловли так, чтобы ветер дул в спину или под ту руку, которой вы лучше кидаете. Если вы правша, то ветер должен вам дуть в левое ухо - и наоборот.

Ушедшая в верховья кумжа капризнее

Ловля кумжи, которая поднялась по реке на несколько километров вверх – это несколько другое дело, особенно если рыба уже простояла в реке больше двух - трех недель. Она становится более привередливой и её ловля схожа с ловлей речной кумжи. Здесь лучше использовать одноручник 4-го класса с соответствующей катушкой, вмещающей шнур и более 100 м бэкинга 20 lb. Сам нахлыстовый шнур, обладающий такими же качествами, как и при ловле в устьях - на класс больше удилища, т.е. 5-го класса.

Никаких тонущих или конических лидеров, а просто флуорокарбоновый поводок диаметра 0,23 – 0,25 мм на длину удилища. Поскольку не всегда просто определить стоянки морской кумжи в верховьях, приходится облавливать большие пространства.

Лучше всего для этого подходят «мушки», бороздящие поверхность, которые как индикатор выявляют присутствие кумжи. Если даже не случается поклевки, то выходы на «мушку» гарантированы там, где рыба есть.

Имитация движения ручейника

В этом смысле наилучшие и самые популярные поверхностные «мушки» – это «скейтеры» (Skater) на крючках №№ 8 – 10. Для обеспечения лучшей «игры» их стоит привязывать к поводку свободной петелькой. Следует следить за тем, чтобы ваша «мушка» занимала правильное положение на поверхности воды и сообразно себя вела во время проводки и стрипов.

Например, «скейтер» должен лежать на поверхности воды крючком вниз и не переворачиваться во время проводки. Для этого такие «мушки» с использованием в теле плавающей «пенки» вяжутся на тяжелых крючках.

Стрипы следует делать в зависимости от скорости течения короткими и медленными или длинными и быстрыми. Главное, чтобы ваша «мушка» бороздила поверхность короткими пульсирующими движениями, как натуральный ручейник, откладывающий яйца на поверхности воды. Многие наблюдали эти танцы ручейников на поверхности и представляют что это такое.

Во время стрипов ваш «скейтер» ни в коем случае не должен создавать тот «бульк», какой творит спиннинговая приманка поппер. Это очень важно, потому как булькающая на поверхности или переворачивающаяся во время проводки «мушка» просто распугивает рыбу. Если в клёвом месте сначала сделать проводку неправильно, то впоследствии даже с идеальной «мушкой» и прекрасной проводкой шансы на поклевку сокращаются в разы.

Традиционно лучше места стоянки кумжи – это хвосты плесов, где те переходят в пороги. Кроме того - места на границе между струей и гладкой водой, а также длинные тягуны. В порогах и местах с быстрым течением искать кумжу неэффективно.

Рыба должна утомить себя сама!

При ловле морской кумжи на чертящую по поверхности «мушку» очень важно выбрать правильный момент фиксации удилища в верхнем положении после поклевки. Причем именно мягкой фиксации, а не подсечки! Рыба выходит на вашу «мушку», берет её, скрывается с поверхности, вы чувствуете легкое натяжение шнура - и в это время необходимо мягко поднять удилище, переведя его в вертикальное положение. Не раньше и не позже. Самое плохое, что вы можете сделать – это произвести преждевременную подсечку тогда, когда кумжа вышла на «мушку» и не успела еще её схватить.

И в завершение хочется сказать о вываживании, которое при приземлении морской кумжи никогда нельзя форсировать. Существует железное правило: «Рыба должна утомить себя сама!» Вы лишь должны контролировать этот процесс, не дав ей сделать слабину, оборвать поводок, разогнуть крючок или просто сорваться. Вот здесь и проявятся вся ваша сноровка, реакция и искусство владения снастью. Удачи вам, дорогие читатели «Спортивного рыболовства»!