С поплавком у лилий Владимир Клень | 1 сентября 2021 г.

Платиновые короны, золотые бубенцы, изумрудные сердца есть не только в экспозициях Эрмитажа или Оружейной палаты. Такие шедевры присутствуют и в живой природе, а именуются они ненюфарами - кувшинками и кубышками. В старину их называли царицами вод - и неспроста. Под сотканным из них ковром можно встретить не только русалок (как гласят народные поверья), но и столпотворение разной рыбы. О ловле у кувшинок и кубышек с акцентом на поплавочную оснастку и пойдет речь.

В наших широтах водных растений существует множество, но представители семейства кувшинковых (нимфейных, Nymphaeales) неповторимы не только в эстетическом плане, но и с точки зрения гарантии успеха рыбной ловли. И дело тут в том, что часто кувшинки и кубышки, соседствуя, образуют плотные заросли (фото 1), создающие просто прекрасные условия жизни для разных рыб. В жаркие летние дни они, создавая затененность, защищают подводных обитателей от прямых солнечных лучей, поэтому те не покидают заросшую акваторию.

К тому же на листьях ненюфар постоянно концентрируется зообентос – насекомые и их личинки, черви, моллюски и т.д., а это постоянный и, главное, излюбленный источник питания мирных рыб. Ну а там, где «бель», там и хищники - среди подводных лиан (либо рядом) они организуют свои засидки. Причем речь не только о щуках и окунях - на одном речном разливе знаю уникальное разноглубинное место, густо заросшее кубышками, где удается целенаправленно ловить судаков, жерехов, голавлей и даже сомов.

Немаловажен и тот факт, что оба растения практически во всё время открытой воду находятся на поверхности, являясь своеобразными маяками для рыбаков. Поднимаются они из воды примерно в первой половине весны, а опускаются поздней осенью (фото 2).

В корневищах ненюфар содержится много дубильных веществ, предохраняющих их от гниения в воде. Суждение о том, что затем они одномоментно полностью перегнивают и исчезают со дна, ошибочны. И тому есть подтверждение: в отдельные теплые зимы, когда водоемы не покрывались льдом, мне не единожды доводилось вытягивать на крючках джиговых приманок сочные зеленые листья кубышек, свернутые в трубочки (фото 3). Они просто лежат на дне, как примятый ворс, ожидая весеннего периода подъема на поверхность. Правда, на традиционные подлёдные приманки такие «подъемы сердец» практически не случаются.

Однако ж если касаться рыбной ловли, то даже в ледовый период над просевшим под воду ковром рыбы опять же продолжают концентрироваться. Особенно хищники - такие как щуки и окуни. Один мой приятель даже ввел в обиход словесный оборот «ловля над лилиями», который быстро прижился среди знакомых. А вот мирные рыбы зимой эти участки акваторий жалуют гораздо хуже, смещаясь в иные места.

Неоспоримый плюс покрывающего воду в период с весны до осени зелено-желто-белого растительного ковра еще и в том, что он обеспечивает удобный для планирования вариант ловли. Можно сразу определиться с примерной глубиной в таких местах и характером дна. Просто надо помнить, что оба растения чаще всего вырастают на глубинах в 2 - 2,5 м, хотя изредка встречаются и более серьезные цифры – до 4 м.

Для рыболовов-поплавочников это очень комфортный рабочий спуск. Ненюфары предпочитают богатые питательными веществами илистые почвы, но могут расти и на бедном грунте. Вода в районе их рассредоточения, как правило, стоячая, либо медленнотекущая. Впрочем, в отличие от кувшинок, кубышки способны зацепиться за дно даже на приличном течении (фото 4).

Не могу не отметить такой важный аспект, как непереносимость кубышками и кувшинками загрязненной воды. Произрастая в озёрах, старицах, каналах и даже слаботекущих реках, они участвуют в их очищении путем угнетения развития сине-зеленых водорослей. Поэтому там, где есть белые и желтые лилии, вода не цветет, а летом и даже осенью это актуально. Увы, но, по моим наблюдениям, в отдельные годы остаточные явления процесса цветения на каких-то водоемах прослеживаются вплоть до поздней осени, сохраняя мутно-зеленый окрас воды.

Еще один важный вывод из личных наблюдений – опасность зацепов при ловле среди лилий не так велика, как кажется. Несмотря на лежащие в иле мощные корневища растений, крючки не впиваются в них даже при ловле у дна. Заарканить мясистый стебель почти невозможно, ибо он скрыт под крупным листом. Поэтому при забросах жало крючка периодически прошивает именно листья-сердца, имеющие пористое строение, или верхнюю часть стебля.

Это, безусловно, неприятно, но не фатально, ибо при плавной горизонтальной потяжке такие растения часто проявляет царскую щедрость, возвращая поводок с крючком. И еще одно: в ветреную погоду даже сильные волны не в состоянии кардинально изменить условия ловли среди больших плантаций водяных лилий – те просто гасят их. Для поплавочника это очень важно.

Ну и любопытен тот факт, что по кубышкам и кувшинкам можно как минимум два раза за день определять время. Короны цветков в ясную погоду раскрываются в восьмом часу утра, а складывают лепестки около семнадцати - восемнадцати.

Поплавочные комбинации

Схем ловли с поплавочной оснасткой в районе лилий существует несколько, и во многом они зависят от месторасположения рыболова. Одно дело, когда рыбачишь с берега, и другое, когда взабродку или из лодки. В первом случае ограничений больше. Забросы выполняются с суши обычно к ближнему контуру травяного оазиса или в доступные «окна» и прогалы между растениями.

До середины осени я чаще всего рыбачу по такой схеме с привязкой к одной точке. Раскармливаю сектор, сосредотачивая в нём рыб, подбираю подходящие приманки и ожидаю поклевки. При этом рыбалка может носить как неконкретизированный характер, когда ловишь всё, что клюет, так и адресный, предусматривающий нацеленность на конкретный вид рыб. Для меня в последнем случае это лини и карпы, требующие особого подхода, распространяющегося на подбор оснастки, приманок и прикормок.

Поздней осенью мне импонирует несколько иная схема береговой ловли у желтеющих лилий. Она предусматривает активный поиск рыбы, предполагающий перемещения от одного травяного очага к другому и облову пустот между листьями. При обнаружении активности, делается остановка и ведется ловля до той поры, пока рыбы клюют. Для этого можно стимулировать их присутствие небольшими порциями прикорма.

В случае затухания клёва осуществляется переход к следующему скоплению кубышек или кувшинок. При такой схеме не исключена ловля в отвес с вертикальным спуском оснастки - по аналогии с рыбалкой на удочку с боковым кивком. В этом случае, изменяя рабочий спуск и выполняя проводку сродни подледной, можно качественно проверить любой горизонт.

Вариант ловли взабродку хорош тем, что можно максимально близко приблизиться к точке ловли (фото 5). Однако у него есть серьезный минус - в виде вязкого илистого дна, устоять в котором долго на одном месте сложно, если вообще возможно. Знаю интересные места, но там ил засасывает рыболова буквально по пояс всего в паре метров от уреза воды.

Максимальную маневренность для рыбака обеспечивает лодка. На ней удается вплотную приблизиться к самому укромному «окошку» в ковре лилий (фото 6). Причем можно и самому создать такое «окошко», если предварительно выкосить растения в нужном месте (но только в тех регионах, где оба вида лилий не внесены в Красную книгу).

Впрочем, практика показывает, что при сравнительном анализе результативности ловли в естественных «окнах» и искусственных, лидируют всегда первые. Особенно, если вести речь о свежесозданном «окошке». Поэтому в сплошняком покрытых кувшинками и кубышками акваториях «окна» полезно делать задолго до начала рыбалки, и лучше заранее размещать там приваду для рыб.

Лодка хороша еще и тем, что её можно не ставить на якоря, а фиксировать на месте с помощью всё тех же стеблей лилий, несколько раз перекручивая вокруг них веревочный фал.

При столь широкой вариативности схем и методов ловли требуется в принципе иметь в арсенале удилища различной длины, строя и компоновки оснастки.

Чаще всего я использую четырех-, пяти- и шестиметровые «болонки» либо матчевые удочки с поплавками разной грузоподъемности, в большинстве случаев скользящего типа, что повышает точность забросов и уменьшает риск зацепов.

При ограниченности пространства для подачи приманки, когда надо попасть в малое «окошко», особенно хороши скользящие поплавки с двумя пропускными колечками – у киля и на теле у основания антенны (фото 7). Либо с колечком на киле и трубочкой, встроенной в тело (фото 8).

После приводнения такие поплавки не ложатся плашмя на воду, а сразу принимают вертикальное положение. Плюс не происходит разброса оснастки, поскольку та максимально компактна. В результате уменьшается вероятность зацепов за листья и цветы. Именно облавливая участки с лилиями, я прикипел душой к таким поплавкам, возведя в ранг любимых и расширив диапазон их применения.

Акцент на прочность

Плотность растительности диктует необходимость применения более толстых лесок и прочных крючков. Оснастка становится грубее, но этот минус компенсируется более смелым поведением рыб и повышенными шансами на поимку крупных экземпляров.

Посвятив много внимания «подковерной ловле», я сделал вывод, что среди лилий существуют как секторы, в которых попадаются разные рыбы, так и такие, что оккупированы главным образом одним видом рыб. Плохо это или хорошо – вопрос спорный. Всё зависит от рыболова, его видения процесса ловли и её результатов.

Мой классический вариант оснастки, рассчитанный на широкий круг подводных обитателей, это леска сечением 0,2 - 0,22 мм, поводок из лески толщиной 0,18 мм при длине 20 - 25 см. Огрузка поплавка – скользящая «оливка», зафиксированная с двух сторон силиконовыми стопорами.

Последние позволяют в любой момент поднять груз к поплавку, обеспечивая разгрузку оснастки и соответственно повышая её чувствительность при осторожном клёве или для поимки вечно пугливых рыб типа красноперок. Если надо ловить у дна, использую «подпасок». С ним приманка лучше погружается, опять же уменьшая количество зацепов и захлестов. Крючки использую некрупные (№№ 8 - 12) из тонкой проволоки, чтобы наживка как можно дольше сохранялась живой.

При изначально поставленной цели поймать только крупных и сильных рыб, оснастку делаю еще прочнее. Основная леска - толщиной до 0,3 мм, поводок – 0,25 мм, а порой вообще привязываю крючок непосредственно к основной леске. С карпом, карасем или линем такое допустимо. С леской подобной толщины можно легко за счет рывка обрезать любой стебель, если за него зацепилась оснастка.

Ну и нелишне упомянуть, что оснастка не должна иметь изъянов. Если при вываживании рыбы на чистой воде даже наличие узелка на поводке окажется некритичным, т.к. компенсируется отлаженной работой фрикциона катушки и длительностью процесса вываживания, то среди густо расположенных стеблей подобное не пройдет. Увы, на этот счет есть собственный горький опыт, лишивший меня нескольких прекрасных лещей и линей.

Классически и с листа

Ловля среди кубышек и кувшинок обуславливает применение, прежде всего, животных насадок. Именно они наиболее эффективны, т.к. рыба привыкла подбирать у листьев всевозможную живность. В ряд с традиционными мотылем, опарышем и червем можно смело ставить кастеры, шитика, поденок, пиявок, кузнечиков, гусениц и пр.

В теплое время года перед выездом достаточно взять с собой наживки трех первых видов, а остальные собрать уже на водоеме, переворачивая листья лилий или обследовав прибрежный участок дна. Непременно удастся обнаружить искомую букашку, которая придется по вкусу фактически любой мирной рыбе. Тела большинства из этих природных наживок нежные, поэтому и требуются тонкие крючки.

Вместе с тем нельзя полностью отвергать растительные насадки. Кукуруза, перловка, пшеничные зерна, хлебный мякиш, тесто способны составить конкуренцию наживкам, поэтому их наличие повышает шансы на успех.

Определенную специфику имеет прикармливание рыбы, обитающей среди лилий. Первые забросы оснастки я делаю без предварительного закорма, благо рыба под растительным ковром стоит практически всегда и способна вести себя активно. Поэтому часто результативные поклевки следуют уже после первых забросов. Красноперка, густера, плотва и окунь способны атаковать приманку даже во время погружения. Если эти рыбы вписываются в планы на рыбалку, можно ловить до тех пор, пока ловится.

Прикормку стоит использовать при прекращении клёва и для привлечения внимания крупных рыб. Массивные питательные шары я практикую для стартового закорма при ловле в широких прогалах, либо перед лиственным ковром (фото 9). В малые «окошки» предпочитаю забрасывать более мелкие питательные шарики размером с мандарин или грецкий орех.

Разваливаться они должны на дне, чтобы не создавать пахучую муть в средних слоях. Когда в секторе появятся лещи, лини, караси или карпы, они сгонят с точки мелочь, и даже если этого не произойдет днем, то ночью - с большой вероятностью.

Увлекательна ловля с подачей приманки, предварительно положенной на зеленый лист, с последующим плавным стягиванием её в воду. Приманка довольно естественно падает с края «сердца» и погружается в толщу воды. Многие рыбы реагируют на этот пилотаж резким броском, хватая замаскированный кормом крючок. Причем те же окуни часто заглатывают приманки из нетрадиционного для себя меню - речь идёт, например, о тесте.

Подавляющее большинство поклевок среди зелени выглядит как четко выраженные притапливания поплавка с последующим его уходом под воду или движением в сторону, именуемым емким словом «повёл». Подсечки я выполняю незамедлительно, чтобы рыба не завела оснастку в гущу стеблей и не запутала их в желании сойти. Особенно такие трюки характерны для линей и карпов, которые любят кружить вокруг наших «лиан». В таких случаях стараюсь гасить рывки не стравливанием лески, а движением удилища, подавая его вперед.

Не единожды сталкивался с ситуацией, когда крупная рыба уходила на дно и замирала среди спасительных зарослей. Спешка и попытки тянуть её на арапа – не лучшие решения. Я стремлюсь расшевелить рыбу легкими подергиваниями удилища, и даже делаю пальцами щелчки по натянутой леске, чтобы заставить упрямицу двигаться. И стараюсь вывести к точке, где возможен подхват трофея подсаком.

Выше я упоминал, что места произрастания водяных лилий являются отличными ориентирами для подледной ловли. К этому добавлю, что не менее интересны варианты рыбалки с использованием иных видов снастей – фидера, спиннинга, нахлыста, вот только это уже совсем иные истории.