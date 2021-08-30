Легкие спиннинги - осознанный выбор Алексей Фалалеев | 30 августа 2021 г.

В предлагаемом вашему вниманию материале расскажу, почему, имея достаточно долгую спиннинговую практику, я в итоге остановился на снастях легкого класса. Поделюсь некоторыми секретами и нюансами, которые я обнаружил в ловле такими спиннингами. И продемонстрирую свой арсенал проверенных приманок. Надеюсь, кому-то из начинающих спиннингистов мой рыболовный путь будет интересен.

От рыбной ловли я всегда стараюсь получить в первую очередь удовольствие и положительные эмоции, отодвигая на задний план так называемую рыбозаготовку. Прав ли я? Уверен, что да. Давайте прикинем, какие резоны могут побудить нас собраться на рыбную ловлю.

Жажда наживы, желание поймать как можно больше рыбы, чтобы «отбить» пойманным уловом затраты на поездку? Знаю я таких рыболовов, но не уверен, что они на рыбалке счастливы. Добыча рыбы с целью пропитания? Если этот вопрос - не жизни и смерти, а попросту, так сказать, кулинарный, то таинство ловли само по себе смазывается, а пойманная рыба в принципе не воспринимается как достойный противник.

Отдых, смена обстановки? Несомненно, но отдых без сильных эмоций или смена обстановки без новых ощущений – это не более, чем дуракаваляние, о котором потом даже и не вспомнишь.

Что же остается в сухом остатке? А остаются такие эмоции, как азарт и адреналин, радость и восторг – вот ради чего мы едем, идем и летим зачастую за тридевять земель, вот из-за чего беззаветно увлекаемся рыбной ловлей!

Как всё у меня начиналось

Как и многие начинающие рыболовы средней полосы России, я после долгого периода уженья поплавочной удочкой и донкой-закидушкой на натуральные насадки попробовал ловлю спиннингом на искусственные приманки. Радость первых спиннинговых поимок сложно передать словами, это нужно самому прочувствовать! Однако, не сильно разбираясь в особенностях бланков удилищ, я сперва приобретал довольно грубые (как выяснилось позже) модели с излишне большим тестом - и в какой-то момент заметил, что даже не самую крупную клюнувшую рыбу я вытаскивал на берег практически волоком. Но в те времена, а это три десятка лет назад, особого выбора на торговых прилавках-то и не было.

Вскоре отечественный рыболовный рынок стал предлагать больше вариантов спиннингов, позволяя выбрать ту модель, которая, как говорится, сделана именно для тебя. На каком-то этапе у меня скопилось немало спиннинговых удилищ, в том числе и для легких приманок. Покупал, продавал, обменивал - всего и не упомнишь, но в итоге в моём арсенале путём, так сказать, естественного отбора остались два спиннинга легкого класса (фото 1) - Fenwick HMG Micro Jig 2 – 10 г и Maximus Ichiro 2 - 9 г.

Это не ультралайтовые модели, нет, хотя в их торговых сертификатах это и обозначено. Это именно спиннинги легкого класса, поскольку знатоки считают, что верхний предел ультралайтового теста - 5 г.

Возможно, в обозримом будущем я перейду и на ультралайт, но на данном этапе рыболовной карьеры предпочитаю такие, если можно так выразиться, пограничные спиннинги. Знаете, всё-таки хочется чувствовать запас прочности снасти, ведь даже на небольшие приманки, с которыми способны эффективно работать мои удилища, бывает, что влетают вполне неплохие и сильные рыбинки (фото 2). Одним словом, своими спиннингами я доволен. А ведь это очень важно – верить в свои снасти.

Отдельного разговора заслуживает катушка. Перебрал несколько моделей, выбор остановил на Stinger ForseAge XW 1520. Легкая, но прочная, она многократно выдерживала борьбу даже с сильной рыбой. Ни фрикцион, ни механизмы самой катушки ни разу не подвели. Почему еще я сделал выбор в пользу этой разработки – производителем заявлена полная водонепроницаемость до трех минут.

Таких экстремальных ситуаций, как падение снасти в воду, у меня, к счастью, пока не случалось и, надеюсь, не будет, но ведь рыболовы – народ бесшабашный, поэтому ловить под дождем – дело обычное. Поэтому и нужно быть уверенным, что даже при этом снасть не пострадает и впоследствии не выйдет из строя. И, конечно, катушка органично сочеталась с моими спиннингами – с одним и другим (фото 3).

Вообще, комплект удилище/катушка должен быть сбалансированным и удобным в эксплуатации, особенно в случае ловли на легкие снасти, ведь, повторюсь, рыбалка должна приносить удовольствие.

Что выбрать для намотки на катушку – «плетенку» или монофильную леску - каждый рыболов решает для себя сам. Преимущества шнура - прочность, износостойкость, отсутствие растяжения, монолески – привычность, более гладкая структура и… цена. Но я всё же остановил свой выбор на «плетенке». Ведь в первую очередь хочется быть уверенным, что твоя снасть не подведет.

Философия легкой снасти

Для меня смысл ловли легкой снастью – это яркие ощущения от борьбы даже с некрупной рыбой. А чувствительное удилище и сообразная катушка позволяют ощутить самые осторожные поклевки и, конечно же, обеспечивают всю гамму эмоций при вываживании попавшейся добычи.

Пойдем далее. Думаю, многие со мной согласятся, что не каждая рыбалка приносит хороший улов. Ну не ловится рыба, несмотря на все ухищрения, что поделаешь! И вот именно легкий спиннинг является той палочкой-выручалочкой, способной исправить настроение при такой ситуации. На мелкие, иногда крохотные приманки рыба отзывается охотней - правда, в первую очередь небольшая (фото 4).

Никто не отменял правило – большому куску и рот радуется, но, объективно, если рыба пассивна, то ей проще отреагировать на некрупную, а, следовательно, не такую сильную добычу. Я взял за правило: чтобы расшевелить инертную рыбу, проводку я делаю небыструю, рваную, с множеством остановок и резких подбросов приманки кончиком удилища. А в итоге это выглядит так: маленькая «рыбка», выбиваясь из сил, пытается спастись, делая отчаянные попытки к бегству, иногда собираясь с силами и совершая короткие, но резкие броски, иногда, растратив энергию, падая на дно. Если рядом находится хищная рыба, то она редко остается равнодушной к такому спектаклю.

На водоеме, будь то крупная река или небольшой прудик, мелкий хищник обычно занимает прибрежную, нередко заросшую растительностью акваторию (фото 5) или неглубокие прогреваемые участки. Любит крутиться возле поваленных деревьев (фото 6), кустов или любых других естественных или искусственных укрытий.

С одной стороны – появляются шансы напасть из засады на потенциальных жертв, с другой – возможность спрятаться и не стать объектом атаки более крупных хищников. Поэтому если вы ловите легким спиннингом, в первую очередь старайтесь обработать близлежащие мелководные точки, а затем уже переходить на более глубокие участки.

Я не утверждаю, что на такие снасти ловят только мелочь. Нет-нет, попадаются и достаточно крупные хищники, но всё же, взяв в руки легкий спиннинг, я изначально решил, что буду получать положительные эмоции от любых, даже самых некрупных рыбок. Ну а когда берёт приличный экземпляр, ну хотя бы на 2 – 3 кг, процесс вываживания превращается в нечто неимоверное, ведь каждая потяжка, удар, бросок рыбы чрезвычайно четко и информативно передается через снасть рыболову.

Про снасть в момент вываживания стоит сказать отдельно. Думаю, понятно, что крупную рыбу такой «тростинкой» волоком не дотянешь. Здесь рыболову нужно проявлять максимум выдержки и терпения, не форсировать события, давать рыбе возможность погулять на леске и устать от борьбы.

Не перегружать бланк, следить за работой фрикциона на катушке, поддерживать постоянное натяжение шнура. И, конечно, стараться предугадать намерения попавшегося хищника. У меня неоднократно были случаи, когда клюнувших рыбин я подводил к себе больше чем по пяти раз - испугавшись или почувствовав близость берега, они просто разворачивались и шли в глубину. И я давал им эту возможность, т.к. понимал, что только изматывающей борьбой можно победить попавшегося хищника.

Да, будь у меня другой, более мощный спиннинг, этих же рыбин я достал бы с первого-второго раза, но ведь в этом и смысл, чтобы ощутить в полной мере кайф от поединка. Да и не факт, что рыба клюнула бы на более крупную приманку, а эту, мелкую, я бы тяжелым спиннингом точно не закинул на нужное для эффективной проводки расстояние.

Кроме всего прочего, прелесть ловли спиннингом легкого класса заключается в том, что охотиться с ним можно не только на хищную, но и на мирную рыбу. Да, соглашусь, с этой задачей ультралайт справится еще лучше, но, поверьте, и легкий спиннинг способен порадовать вас поклевкой нехищной рыбы.

Это обусловлено, в первую очередь, применением небольших приманок, удачно имитирующих водную живность. А поскольку та пища, которой питаются мирные рыбы, нередко малоподвижна (за исключением каких-нибудь особо резвых подводных насекомых), то и неспешная проводка с паузами, падением приманки на дно и шевелением её тем или иным способом в придонном слое нередко приносит поклевку именно нехищной рыбы. Не так часто, как хотелось бы, но всё же.

Что на реке, что на пруду поклевки мирной рыбы происходят обычно возле границы растительности и иногда в «окнах» в травяном ковре. Вот, допустим, плавает красноперка или какой карасик, спрятавшись в этих зарослях - и, заметив мельтешащую «каракатицу» не очень большого размера (фото 7), решается разнообразить свой рацион. И бросается на приманку, принося своей поклевкой рыболову радость от уверенного удара. Ну а выбор причудливых приманок на современном рыболовном рынке велик, поэтому, по моему мнению, каждый сможет подобрать что-то по своему вкусу.

Помню, был случай, когда на одном городском водоеме, в котором обитал исключительно серебряный карась, я решил половить на легкий спиннинг. Ироничные улыбки и недоумение рыболовов, которые, таская карасиков на привычные поплавочные снасти, попутно смотрели на меня, быстро прошли и сменились искренней заинтересованностью, когда в течение рыбалки мне удалось поймать несколько крутобоких рыбин (фото 8), по размеру превосходящих тех, что попадались им.

Экипировка для ловли легким спиннингом

Как я уже отмечал, первейшая часть акватории для проверки легкой снастью – это прибрежная, нередко заросшая полоса водоема (фото 9). Можно её обследовать со стороны воды – из лодки, обрабатывая всевозможные заливчики, островки растительности, поваленные деревья и омутки (фото 10).

Но если не создавать шума, то достаточно эффективно можно рыбачить и с берега. И тут, разумеется, использование таких элементов снаряжения, как забродные сапоги (или же вейдерсы) и поляризационные очки – это хорошее подспорье. Они помогают и при ловле обычным спиннингом, но именно для легкого, мне кажется, являются чуть ли не обязательными.

Желательно зайти подальше в воду и, обкидывая кромку растительности, постараться выманить из неё затаившуюся рыбу (фото 11). Ну а если погода не ветреная и нет ряби на поверхности воды, то сделать точный заброс и вовремя заметить объект ловли поможет использование поляризационных очков. В этом случае к эмоциям от вываживания добавятся впечатления от созерцания заинтересованности рыбы вашей приманкой и момент её атаки.

Мне нравится зайти в воду (это касается рек) и, потихоньку спускаться по течению, делая забросы к берегу и вытягивая приманку на более глубокий участок. Естественно, и в этом случае нужно соблюдать осторожность и режим тишины, но, как показывает практика, рыба более спокойно реагирует на вас, если вы стоите в воде, нежели если торчите на берегу.

Что при ловле с лодки, что при ловле взабродку, да и когда вы рыбачите с берега – не лишним будет иметь в своём арсенале подсак. Габаритный подсак, пожалуй, неуместен, но вот небольшой, легкий и прочный – это то, что нужно.

Рыба, особенно если она резвая и сильная (пусть даже и не очень большая) неохотно идет в руки рыболова. Плюс, учитывая, что у вас легкая снасть, её не всегда получится доставить на берег на завершающем этапе борьбы без риска повреждения бланка удилища. Поэтому, чтобы и свои нервы поберечь, и удилище сохранить, и рыбу меньше травмировать – обязательно пользуйтесь подсаком. Мне лично нравится небольшой подсачек Pronet от Stinger - что при ловле на боковой кивок, что спиннингом выбираюсь на водоем именно с ним (фото 12).

Мой набор приманок для легкого спиннинга

К подбору комплекта легких приманок я подходил тщательно, вдумчиво, можно сказать трепетно. И в первую очередь уделил внимание силиконовым джиг-приманкам (фото 13). Как сейчас помню, когда я только начинал затариваться приманками, рекомендация продавца рыболовного магазина была однозначна – «побольше и разных». И тут дело не в том, чтобы он хотел продать мне побольше этих самых силиконовых «рыбок» и «червячков» - это было грамотное пожелание иметь в своём арсенале как можно больше вариантов для рыбалки.

Я не раз с благодарностью вспоминал то наставление, поскольку иной раз только после перебора не одного десятка «силиконок», мне удавалось найти именно ту, которую рыба атаковала как сумасшедшая (фото 14).

Есть такое мнение, что если рыба голодная и активная, то клевать она будет на что угодно. Отчасти соглашусь с этим. Но если она, рыба, вялая, вот тут и начинается перебор имеющихся запасов. Сейчас на рыболовном рынке огромное количество силиконовых приманок, в том числе и миниатюрных, нередко продающихся наборами, в том числе и ароматизированных «съедобных» моделей.

Однако тем рыболовам, которые только приступят к освоению легкой снасти, я бы порекомендовал начинать с покупки нескольких видов самых обычных виброхвостиков и твистерков (фото 15), но в различной цветовой гамме. Стоят они значительно дешевле, нежели их более крупногабаритные собратья, но брать нужно обязательно по несколько штук одного цвета и размера, т.к. активная рыба - что тут поделаешь! - имеет обыкновение обкусывать хвосты и портить тела приманок.

Вроде и не жалко, клюет же, но бывает досадно, если вместо испорченной уловистой «силиконки» нет возможности поставить такую же. А на другую, чуть отличающуюся по цвету или размеру, рыба клевать отказывается. В дальнейшем, когда вы поймете эту ловлю, уже можно перейти на более дорогие «съедобные» приманки, которые, кстати, достаточно сильно любит именно мирная рыба.

Мой набор приманок для ловли легким спиннингом включает и различные блёсны - «вертушки» и «колебалки» (фото 16). Я обратил внимание, что эти приманки начинают хорошо работать с похолоданием воды, в августе – сентябре, и особенно по окуню. В этот период полосатый всё чаще собирается в стаи и уходит на глубокие участки водоема вслед за стремящимся туда мальком. Эффективней получается за ним охотиться в вечерние и утренние часы в те дни, когда чувствуется потепление и рыба начинает активней питаться.

Не мной замечено, что есть такой принцип: чем активнее рыба, тем быстрее должна быть скорость проводки блесны. И, соответственно, если рыба неактивна, то проводку надо делать медленной. Объясняется это тем, что с похолоданием воды рыба становится менее подвижна, поэтому и ловить её приходится на замедленной проводке.

Количество «железа» в моём наборе значительно меньше, чем силиконовых приманок или воблеров, но однозначно такие приманки в наборе быть обязаны – у меня не раз бывало, что именно они и выручали и в самый бесклёвый день, и при ловле нехищной рыбы (фото 17).

Когда речь заходит о рыбалке с мелкими воблерами, я не без гордости демонстрирую свои рабочие приманки (фото 18). Разумеется, стоят они подороже джиг-приманок и блёсенок, но и результаты дают временами потрясающие.

Очень мне нравится ловить на плавающие воблеры под нависающими над водой кустами и деревьями (фото 19). Ведь с их веток, как мы знаем, в воду постоянно падают насекомые, а их подбирает рыба. Подойдешь неслышно, сделаешь аккуратный заброс, сплавишь приманку немного ниже кустов по течению - и начинаешь равномерную подмотку с периодическими остановками и рывочками. Ну а в итоге крохотный воблерок, выбираясь из-под древесной тени, провоцирует хищника на атаку.

Хорошо работают воблеры и на прудах с озерами, где я порекомендую облавливать в первую очередь средние слои воды возле зарослей травы или упавших деревьев, причем это удается делать практически до ледостава, а особенно продуктивно - в оттепели (фото 20).

За многолетнюю практику ловлей спиннингом легкого класса я перепробовал огромное количество различных моделей, как именитых, так и более простых, подчас безымянных. По маркам проходиться не буду (сейчас на прилавках множество сходных по характеристикам воблеров), отмечу лишь, что в моей рабочей коробке соседствуют и крэнки, и шэды, и минноу длиной 35 – 40 мм или около того, в основном – плавающие и с массой от 2,5 до 5 г.

Прежде чем попасть в мою рыболовную коробку, абсолютно все приманки проходят процедуру определения реальной массы. В идеале, конечно, надо бы их взвешивать в магазине при покупке, но не каждый продавец готов тратить своё время на это. А знать точную массу приманки нужно, чтобы не перегружать бланк, и именно приманки для легкой снасти я взвешиваю с особой педантичностью.

Производители, особенно неименитые или те, кто копирует или делает аналоги, нередко не следят за точностью весовых показателей своих приманок. Вроде бы, ну что это - плюс-минус два грамма, да? Но ведь у нас снасть довольно деликатная, поэтому и нужна точность. Так для чего мне нужно знать точную массу?

Вот, скажем, миниатюрная джиг-головка явно не дотягивает до минимального порога по тесту моих спиннингов (фото 21). Я измерю, запомню, а лучше запишу эти данные - и уже буду знать, что для комфортной ловли мне потребуется повесить на поводок перед этой приманкой одну-две свинцовые дробинки.

Или, например, вижу, что масса приманки близка к верхней границе теста (фото 22). Значит, я буду аккуратнее забрасывать эту блесну – как говорится, не со всей дури. Или поставлю тройнички поменьше.

Вообще, замена крючков на более миниатюрные или, наоборот, на более крупные – это отличный вариант регулировки массы приманки. Но, отдельно проговорю, желательно тогда проверять (скажем, в домашней ванне) не сбивается ли «игра» приманки после этого.

И еще нюанс: при взвешивании приманки обращайте внимание, чтобы та полностью находилась на чаше весов - чтобы не свешивались тройники блесен или заводные кольца, а у силиконовых приманок – лапы, крылья и хвосты.

Легкий спиннинг – мощные эмоции

Что я еще могу сказать о ловле на легкий спиннинг? Это именно то, что нужно увлеченному рыболову, который желает получить от рыбалки максимум эмоций и удовольствия. Да, предвидя замечания любителей ультралайта, соглашусь, что с более чувствительным спиннингом ощущений от процесса ловли можно получить и поэкстремальней, но, повторюсь, мне нравится осознавать, что своей снастью я могу с успехом вываживать и вполне крупных рыбин.

Да, не буду спорить и с тем, если вы охотитесь на по-настоящему крупную рыбу с мощными спиннингами и катушками, эмоций тоже хватает с лихвой. Но согласитесь, что развитие рыболовного рынка и увеличение числа рыболовов никак не способствуют укрупнению наших уловов, особенно когда люди рыбачат как перед смертным часом и не придерживаются правила «поймал - отпусти» (мы-то с братом давным-давно его соблюдаем - фото 23).

Так что, объективно, если ездить на рыбалку за эмоциями, радостью, адреналином от рыбной ловли, а не с целью набить морозильник, то от этого будет хорошо как рыболову, так и водоему. И один из путей достижения этой цели – брать с собой легкий спиннинговый комплект.