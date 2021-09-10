Ловля гигантского каранкса у берегов Австралии Павел Ситников | 10 сентября 2021 г.

Теплые тропические моря - это необъятные возможности для рыболовов. Вода без границ, невероятные глубины и причудливые рельефы дна, многообразие видов рыб, их мощь и размер – всё это делает ловлю в открытом море чрезвычайно интересной и захватывающей, особенно для российского любителя трофейной рыбалки.

К сожалению, мировая ковидная пандемия не позволяет отправиться ныне на такую рыбалку. Так что в ожидании открытия границ остается лишь перебирать в памяти свои лучшие поездки за рубежи нашей Родины. И воспоминаниями об одной из них я хочу поделиться с читателями «СР». Ведь когда-то весь этот карантинный ужас закончится…

Кто же не мечтает в погоне за ощущениями сменить свои традиционные занятия на что-то новое, возможно - нетипичное или даже противоположное. Это касается и всех рыбаков. Такая история приключилась и со мной.

Мои друзья собрались в Австралию к Большому Барьерному рифу, чтобы половить гигантского каранкса (Giant Trevally, сокращенно GT). Когда и меня позвали, я сразу же согласился, ведь это великолепная возможность поучаствовать в охоте на большую и сильную, по-настоящему спортивную Королевскую рыбу, как еще GT называют, которую я прежде не ловил.

О каранксах до поездки я знал крайне мало. Лишь видел их на картинках и видео. Зато много слышал о том, как увлекательна лодочная рыбалка в открытом море. Мощные снасти, лютая жара, быстроходный катер, бескрайние просторы! Всё это для меня было новым. А поэтому и очень интересным.

Подготовка к подобным поездкам начинается с оформления виз и прочих документов для пересечения границ соответствующих государств. У нас был пошаговый план всего вояжа, расписанный опытными людьми по часам - это позволило нигде зря не задерживаться на всём протяжении пути. А прямых рейсов из России в Австралию просто нет.

Нами был выбран оптимальный маршрут до пятого континента - через Японию (фото 1), он вышел достаточно экономным. Из московского аэропорта Шереметьево (где контроль и досмотр мы прошли очень даже заблаговременно, чего и всем рекомендую делать) был совершен 9-часовой перелет до международного аэропорта Нарита (Narita airport, NRT) в столице Японии.

После чего мы сделали пересадку - и уже другим самолетом летели 8,5 часов до международного аэропорта австралийского города Кэрнс (Cairns). Затем там уже добрались до местного аэропорта, из которого летают чартерные самолеты малой авиации вдоль северо-восточного побережья континента. После очередного приземления перебрались на катер, перенесший нас к острову в Коралловом море, на котором располагалась рыболовная база (её в Австралии принято называть лоджем).

Но расскажу поподробнее – может, кому пригодится. Сами по себе такие перемещения вокруг земного шара увлекательны и насыщены впечатлениями. Чего только стоят виды из иллюминатора при перелете из Москвы в Токио!

Сначала масштабные просторы дикой природы Сибири и Дальнего Востока с невообразимыми по красоте пейзажами. Затем российское побережье Японского моря - и вот уже взору открывается сама Япония. Живописные ландшафты, украшенные множеством сопок.

Даже из самолетного иллюминатора виден порядок и рациональность использования земли. Частные дома - вплотную друг к другу, расстояние от дороги до этих домов - одинаковое, причем достаточно минимальное. А обрабатываемые поля доходят до самых кромок леса.

Пока мы летели, я не заметил ни одного пустующего пятачка земли. В токийском аэропорту я не перестал удивляться. Никакого шума, ни соринки, полы и ступени стерильны. И не потому, что их драят каждый час, хотя такое есть, а потому что никто не мусорит.

Снаружи аэропорта - то же самое. Разметка на асфальте и указатели не только на проезжей части, но и на тротуарах. Встретились даже регулировщики на пешеходных переходах через дорогу, которые, увидев подошедших людей, выходят на проезжую часть и тормозят машины, не забывая выражать благодарность всем участников за разумное поведение.

В Нарите встретились с товарищами, которые прибыли из других городов России, и дальше уже совместно продолжили путешествие в Австралию. И вот мы летим над огромным Тихим океаном. Когда наконец-то приземлились в Кэрнсе и вышли на улицу перед зданием аэровокзала – нам сразу открылся райский образ континента.

Жаркий и насыщенный запахами океана воздух, везде пальмы и какие-то пышные зеленые деревья с огромными листьями, поглощающими солнечный свет, которого там в избытке. Сами австралийцы доброжелательны и улыбчивы. А если где-то завязывается разговор, у них принято спрашивать, кто из какой страны, из какого города. Это и понятно, ведь Кэрнс – это один из крупных туристических центров Австралии, сюда прибывают люди со всего земного шара.

Взяли день на отдых и на дополнительную подготовку к финальному перелету до острова - отсыпались, отъедались диковинными деликатесами. И посетили заранее разведанный рыболовный магазин, чтобы запастись расходниками для ловли (это проще, чем везти их из России, минуя три границы). И вот мы на финишной прямой.

Из местного аэропорта - двухчасовой перелет до большого острова, где нам предстояло пересесть на катер. Самолет небольшой, как говорится - со стажем, но вся наша команда в него легко поместилась. Мы взлетели – и продолжился калейдоскоп пейзажей с райскими уголками на побережье и на островах в море. Я увидел многочисленные рифы, мели, сверкающий песок, мангровые заросли и многое другое. А приземлились на посадочную полосу, скорее даже - накатанную дорогу, которая осталась еще со времен Второй мировой войны (фото 2).

Нас уже ждали гиды из принимавшего лоджа, коренные австралийцы с присущим им колоритом - улыбчивые лица, легкие плетеные шляпы с широкими полями, светлые рубашки, шорты. Они доставили наши вещи на катер, на котором мы и отправились к конечному пункту заброски.

Когда мы подходили к островку, открывшийся вид напомнил картинку из красивых рекламных фильмов. Представьте: безбрежная океанская синева переходит у острова в насыщенные зеленые тона, а затем - в белизну песчаной мели (фото 3). Это зрелище можно описать двумя словами: райский уголок!

Наш островок - это фактически гора, густо заросшая деревьями, а с фронтальной стороны у её подножья - удобный песчаный пляж, с одного края которого - красивейший скальник, с другого - мангры и длинный деревянный пирс (фото 4). Нас встретила вся команда лоджа. Улыбки, приветствия, доброжелательность! Расселились мы по разным бунгало. Все они, оказалось, были построены руками хозяина лоджа Роя.

Каждое - оригинально и уникально. Начиная с 1985 г. он делал их из стволов деревьев, найденных во время рыбалок в океане. Я жил в Beach hut (в переводе - пляжная хижина), расположенной в нескольких метрах от воды. А с террасы самого большого дома, в котором поселились мои друзья из Мурманска и Хабаровска, открывался прекрасный вид на океан (фото 5).

Все хижины максимально открыты, ведь в Австралии летом невыносимая жара с по-настоящему опасным солнцем, которое, например, раскаляет песчаные пляжи до такой степени, что босиком ходить невозможно – так обжигают камни и песок. В каких-то бунгало вообще нет стен, одна крыша, в каких-то - есть, но с окнами без стекол и легкими дверьми, которые круглосуточно распахнуты. А закрываются они разве что в сильные ливни. Но поскольку по ночам вылетают москиты, у всех кроватей по периметру предусмотрена защита из мелкоячеистых сеток.

Вообще, на острове жизнь бьет ключом! Крабы отходят далеко от воды и роют свои тоннели прямо на песчаных дорожках лоджа. Среди пальм рядом гуляют домашние курицы и дикие птицы. А ящерицы гекконы чувствуют себя вольготно в каждой хижине (фото 6). У меня даже сложилось ощущение, что им нравится общаться с людьми, пугая их и одновременно веселя. Гекконы - разного цвета и размера, есть застенчивые, а есть смельчаки. Я в моём бунгало за один вечер насчитал полтора десятка этих милых ящерок на стенах и потолке.

Каждый день нас ждал легкий завтрак из даров острова и других австралийских деликатесов. После этого мы собирались у катера, а наш капитан Сэм задавал один и тот же вопрос: «Кого ловим сегодня?» Мы сообщали о своих пожеланиях, а он нас корректировал по перспективам ловли конкретной рыбы буквально по часам, т.к. хождение по океану на катере и сама рыбалка напрямую зависят от времени наступления приливов и отливов.

Дело всё в том, что не везде удается пройти на катере, если не учитывать это расписание. У наших гидов был местный временной график, который и помогал выстроить стратегию на день. Куда можно уйти, где - задержаться, но на конкретное время, чтобы сделать это по высокой воде и не сесть на мель. Как-то мы внеурочно возвращались на остров, а вода убыла до такой степени, что больше ста метров нам пришлось брести от катера до берега по воде. А глубина там была выше пояса.

Естественно, нашей главной целью на рыбалке был GT. Это самый крупный представитель рода каранксов. И один из самых желанных трофеев морской спортивной рыбалки. Округлое и плоское тело этого хищника позволяет ему совершать резкие маневры, моментально набирать большую скорость и неутомимо сопротивляться после подсечки. Все эти качества делают рыбалку на него особенной.

Каранксы относятся к семейству ставридовых. Кто ловил ставриду (а этот вид рыбалки также сейчас очень популярен), тот увидит некоторое сходство. С поправкой на размер каранксов, естественно.

У GT тело с красивыми переливами от спины к боковой линии в сине-зеленых цветах, а оттуда до брюха – в серебристых или серых тонах (фото 7). Однако есть и чёрный окрас, его имеют крупные самцы - по этой самой причине некоторые рыболовы называют такого каранкса (фото 8) самым сильным. Плавники у рыбы узкие, крепкие и плотные. Хвостовая часть к плавникам сужается и становится костяной, сами хвостовые плавники - длинные, жесткие и мощные.

Голова у рыбы большая, а морда имеет, так сказать, бойцовский вид. GT вырастают до длины 1,7 м и достигают массы 60 кг. Считается, что рыба от 30 кг и выше – это уже крупный экземпляр. А те, кто весит за 40 кг – это уже редкие трофеи. До таких размеров хищникам позволяет вырасти здоровый рацион из моллюсков, рыб и даже птиц.

GT обитают на глубинах от откровенной мели и до сотни метров. Преимущественно они держатся вдоль рифов - как со стороны мели, так и со стороны глубины. На мелководье обычно встречаются небольшие особи, которые сбиваются в стаи, а вблизи свалов на большую глубину уже можно попасть на настоящих монстров-одиночек.

Отдельно стоит сказать об атаке этого хищника. Поклевка - невероятно красива, поскольку зачастую ловят кранаксов на морские попперы – соответственно, и атака происходит у самой поверхности. А это настоящее зрелище! GT атакует резко и мощно.

Сначала вы видите, как вода вскипает от разогнавшегося в атаке хищника. А затем следует всплеск, брызги взмывают высоко и широко с диаметром разлета в несколько метров. И потом - удар, во время которого следует крепко держать спиннинг, иначе снасти могут улететь за борт. Улететь за борт, к слову, может и не только спиннинг, поэтому стоять на ногах нужно крепко (фото 9). Каждая поклевка – это праздник для всего экипажа!

Меня всегда восхищала такая атмосфера коллективного реагирования на происходящее. Возгласы и крики при том или ином действии везучего рыболова - как на массовых спортивных мероприятиях, когда множество болельщиков поддерживают любимых спортсменов. Хотя, конечно, такой ажиотаж зачастую происходит и на трофейных пресноводных рыбалках, но с морскими монстрами всё это особо завораживает.

Да и после поклевки коллективное взаимодействие команды продолжается. И если рыба не сорвалась с первых рывков, то все остальные люди - от капитана и его помощников до товарищей-рыболовов - помогают счастливчику. Все, кто ловил до того, быстро выматывают свои снасти и подвешивают их на креплениях под крышей, чтобы не мешались под ногами, т.к. вываживание часто требует активного перемещения вдоль всей палубы.

Кто-то из членов команды в любой момент готов нацепить на тебя разгрузочный пояс, если ты его до того не надел (хотя, как правило, все сразу вооружаются поясом с упором для комля бланка, чтобы разгружать спину и руки при вываживании). Кто-то идет на кринолин катера, готовясь принимать рыбу. Капитан готов мгновенно переместить катер, если запас шнура подойдет к концу, когда хищник будет уходить на большую глубину под самой лодкой. А такое бывает регулярно, особенно с крупной рыбой.

Тяжело сравнивать поведение попавшегося GT с аналогичными действиями какой-либо трофейной речной рыбой, обитающей в России. От борьбы с семгой на 12 кг на течении устают, понятно, руки и спина, но всё же удается долго удерживать рыбу на спокойном участке реки, не давая сорваться на основную струю и утомляя её.

Вываживание 35-киллограмового тайменя на таежной реке с сильным течением и закоряженным дном - тоже было для меня непростой задачей, т.к. был риск, что рыба занырнет в залом или обмотается шнуром и сорвется. Но вываживание GT – это нечто иное.

Рыба тебя как ребенка таскает по палубе, толкает, упирается, у неё достаточно пространства и сил для этого. Приходится буквально впечатываться в борт, чтобы удержать спиннинг, не спикировав при этом в море. Получается буквально перетягивание каната в режиме нон-стоп. А снасти у тебя - канат-шнур, живучий мощный спиннинг и катушка-лебедка - с таким запасом мощности, что оборваться или сломаться могут только под невероятным монстром или после контакта с жесткими кораллами. Рыболову требуется немалая физическая сила, усердие с терпением и выносливостью.

Попутно море способно преподнести разные сюрпризы - например, внезапно атакует акула (фото 10). Да и попавшийся GT может быть как на полпуда, так и на три. А это совершенно разный уровень сопротивления. Поэтому снасти во всех своих элементах должны быть подобраны по максимальным допустимым пределам и рассчитаны на сдерживание любой рыбы. Однако же случается, что приманку атакует такой хищник, размеры которого вынуждают просто срезать шнур, т.к. сопротивление бессмысленно.

Один австралиец, бывший с нами в команде на этой рыбалке, рассказал, как при поклевке гигантского групера (это такая морская рыба из семейства каменных окуней), на первый взгляд где-то на 150 кило, после часа вываживания команда попросту капитулировала - и отчекрыжила шнур.

Иногда режут шнур и тогда, когда клюнет акула. Эта хищница, конечно, не такая резвая, как GT, но в силе не уступит, а если размеры её о-го-го, то может создать действенную оппозицию. Вообще, акула после поклевки даёт ясно почувствовать, что это именно она. Она сопротивляется не рывками, а давит постоянной тупой силой без перерыва. Просто уходит на глубину. Ну и, поднятая на борт, каракула требует максимальной осторожности от всей команды. Так что затаскивать на борт самого опасного океанского хищника особо никто не хочет.

…И вот мы, опытные рыболовы, уверенные, что бывали ну в самых сложных условиях материковой рыбалки, выходили изо дня в день в океан на встречу к новым ощущениям. И наконец-то я сподобился поймать первого крупного GT.

Вот с этого момента и началась моя морская рыбалка всерьез. А дело было так. Мы подошли к рифу с красивым маяком на скальнике, от которого уходил резкий свал в глубину. Я забросил Смитовский морской «лайтовый» (140 мм/69 г!) уокер, сделал несколько плавных, но широких рывков - и тут GT атаковал. Полчаса он не поддавался - то уходил в сторону, резко сматывая шнур с катушки, то устремлялся на десятки метров в глубину.

Капитану впервые на нашей рыбалке пришлось разворачивать катер, чтобы рыба не завела шнур за винт мотора или под днище. В процессе борьбы мы отошли на 300 м от маяка, где состоялась поклевка. В конце концов, я пересилил GT и подвел его к кринолину (фото 11). И впервые воочию увидел по-настоящему крупную особь.

Сперва мне показалось, что это экземпляр килограммов на 30. Но на самом деле GT просто выглядит массивнее, чем есть на самом деле, и всё из-за своей геометрии тела. Как потом сказали австралийцы, масса рыбы оказалась примерно 20 кг. Вы представляете, что это значит?! 20-килограммовая, по-настоящему спортивная рыба неустанно и напористо сопротивлялась, гуляя по океану и изматывая меня. Это просто феерия! Вот она, морская рыбалка во всей своей красе! Ну а после того вываживания я просто рухнул на палубу, чтобы хоть как-то отдышаться (фото 12).

В последующие дни все из нашей группы отличились отменными каранксами. Мои товарищи раз за разом умело вываживали увесистых рыб, причем, не только GT - в прилове попадались и другие большие и зубастые хищники. Случались и одновременные поимки сразу двух (фото 13), а то и трех рыб из одного катера.

В таких случаях образовывалась очередь из рыболовов на кормовой кринолин, там кто-то один поднимал трофей на борт, взвешивал, делал фото на память и бережно отпускал обратно в океан, а остальные терпеливо ждали своего часа с рыбой на леске. Кстати говоря, к GT австралийцы относятся с таким же уважением и почтением, с каким дальневосточники относятся к тайменю, а северяне - к благородному лососю.

В один из дней у меня клюнул очередной GT, последовало напряженное вываживание. Всё шло по плану, мне удалось небыстро и методично подвести рыбу к борту. Но в какой-то момент шнур резко пошел в глубину, фрикцион просто взвыл.

Бешеное вращение катушки удалось остановить и снова продолжить подъем рыбы. И только на палубе катера стало понятно, что было не так: из тела GT оказался вырван большой кусок (фото 14). Вероятно, это акула атаковала мой трофей во время выживания и попыталась утащить его в глубину. Что делать - это океан, здесь все друг друга едят! А рыба на крючке – легкая добыча для опасного хищника. И мы предметно поняли, что после любой поклевки главное не медлить, а оперативно выкачивать рыбу из пучины – любая задержка может стоить трофея и приманки. Ведь акулы издали замечают суету у катера и чувствуют повреждения рыбы от крючков.

Как правило, акулы поднимаются с глубины. На мелководных участках мы их не замечали, а вот при облове рифов со стороны океана акулы, даже стаей, часто нападали на клюнувшую рыбу. И если во время вываживания члены команды, стоящие на носу или на крыше катера, издали видели акул, они сразу кричали «шаркс, шаркс». Это было командой к форсированному вываживанию. И приходилось буквально выдергивать GT из пасти хищника.

Тем не менее, к катеру мы не раз подводили сильно израненных рыб, а то и вовсе одну только голову с воблером. Бывало и такое, что акулы вообще срывали с крючка наши трофеи. И всегда они появлялись из ниоткуда, молниеносно и сразу несколько. Некоторых нам удалось рассмотреть вблизи – это были бычьи акулы, одни из самых агрессивных в семействе серых акул. Размер тупорылых хищниц был разный - от метра и более.

Для меня было удивительным, что никто из состава нашей команды ни разу не жаловался на усталость, раньше времени не просился обратно на остров. И это несмотря на то, что каждое вываживание большой рыбы оказывалось изнуряющим, да плюс жара и тяжелые морские снасти. И еще при том, что мы изо дня в день уходили далеко от острова к Большому барьерному рифу.

Занимательным было и то, что мы не посещали одни и те же точки - несмотря на наличие положительных результатов на некоторых из них. В этом еще одна особенность морской рыбалки. Океан - необъятен, а понятия «точка» или «пул» в смысле конкретной локации - просто не нужны, в море подобные точки и пулы входят в целую систему, раскинувшуюся на многие километры. По этой причине мы и не повторяли маршрутов.

Системы рифов и островов Кораллового моря открывали нам широкие возможности по поиску рыбы. От нас требовалось запастись терпением и делать всё возможное для поимки GT, а это неустанные забросы по площадям.

Морские спиннинги в привычном понимании пресноводных рыбаков выглядят странно. Длинные ручки, покрытые материалом EVA, мощные бланки, толстенные кольца. И всё это для того, чтобы сдерживать прыть морской рыбы. У нас у всех были разные удилища под разные приманки.

Мои друзья, которые регулярно ловят на море взаброс, советовали взять для воблеров и уокеров «мягкие» легкие спиннинги, а для больших морских попперов - использовать «жесткие», короткие и мощные, чтобы приманку можно было правильно разгонять для получения мощных брызг. Ну, если проводка воблеров и уокеров понятна и ясна, то с попперами получилось сложнее. Оказалось, что после заброса тяжеленной приманки проводку надо осуществлять резкими размашистыми рывками, и делая это не только руками, но и помогая всем корпусом.

Вообще, ловля на попперы очень популярна в охоте на GT. Рыба видит всплеск и рефлекторно атакует. Происходит своего рода имитация саргана, который шумно прыгает по поверхности океана. Кстати, прыжки натурального саргана зачастую свидетельствовали о наличии хищника вблизи. Стоило нам их заметить, как мы сразу посылали туда попперы и начинали проводку. Регулярно в таких случаях происходила атака.

Для воблеров у меня была «легкая» (массой 290 г) бросковая морская удочка умеренного строя Smith GTK-74PG с тестом по приманкам до 130 г. За счет строя и мощности она позволяла забрасывать воблеры Saruna 147F (147 мм, 31,5 г) и Halco Laser Pro 190 DD (185 мм, 47 г).

Она же позволяла справиться и с попперами типа Smith A Cup (145 мм, 54 г). Но для бросковых тяжелых попперов уже требовалась более мощная снасть. Я использовал Smith Tokara 60, созданный специально для ловли GT. Масса удилища 420 г, а тест по приманкам - до 250 г.

Спиннинг позволял уверенно забрасывать и эффективно проводить попперы Smith Underbird 2 (200 мм, 115 г - фото 15) и Halco Roosta Popper 195 (195 мм, 110 г - фото 16). Эти приманки и стали самыми добычливыми благодаря своей дальнобойности и созданию эффектных всплесков на проводке, привлекавших издалека морского хищника.

Стоит сказать, что расход приманок оказался очень высок (впрочем, так бывает и на речных трофейных рыбалках). Морские рыбы - зубастые, большие и сильные, поэтому естественным образом приманки ломаются и раскусываются. А еще они регулярно срезаются морскими гигантами, а также тогда, когда попавшаяся рыба заводит шнур в кораллы.

Что касается катушек, то мы использовали надежные морские «мясорубки» Shimano Stella SW размером 8000 и 10000 по японской классификации со сверхпрочными и надежными шнурами Varivas Avani Casting SMP #12 (0,57 мм) с разрывной нагрузкой 150 Lb. Как показала практика, для такого шнура очень удобна торговая размотка в 600 м - этого количества хватает для заполнения трех - четырех катушек.

Комплект из удилища с катушкой плюс приманка весит где-то 1 кг. Что это значит? Для человека, привыкшего ловить снастями вдвое - втрое меньшей тяжести - это испытание, ведь рыбалка длится 5 - 7 часов. И хоть ловим мы не на очень дальних дистанциях, а проводка нужна не такая уж и быстрая, зато приходится совершать множество забросов.

Очень важно стараться делать всё технично, чтобы не получить микротравмы мышц или связок, иначе они будут мешать полноценно ловить в последующие дни рыбалки.

Обязательны длинные поводки. Можно использовать толстенный флуорокарбон, но техника завязывания узлов и зажимания этой лески специальными пломбами - непростая и долгая (фото 17).

Привычнее пользоваться стальными поводками с разрывной нагрузкой не менее 105 Lb. Для чего это нужно? А для того, чтобы шнур не был перекушен большими и острыми зубами хищников. Во-первых, ни одной нехищной рыбы в море я не видел. И каждая может перекусить шнур. А, во-вторых, попадаются акулы, часто – довольно крупные, для которых срезать шнур – детская забава. У нас были случаи, когда даже поводки длиной 30 - 40 см не помогали.

Средний размер кранаксов в тех водах, где мы рыбачили – 15 - 25 кг. А трофейной считается особь от 30 кг и выше. И у нас такие рыбы попадались. Одна из участниц команды после долгой и напряженной схватки подняла на борт катера трофей на 35 кг (фото 18).

Я бы отдельно хотел подчеркнуть, что рыбалка в море – это не легкая прогулка. Во-первых, солнце. Оно обжигает, поэтому одежда должна быть легкой, функциональной, не накапливающей тепло и легко высыхающей, т.к. купаться без одежды тоже нежелательно - можно моментально обгореть. Кроме скрывающей кожу от солнца одежды, обязательным является солнцезащитный крем с самыми высокими показателями. На моих глазах за считанные часы люди, пренебрегшие простыми правилами безопасности, получали термические ожоги.

Во-вторых, это активность рыбы. Постоянные поклевки в море, куда не брось приманку – это миф. Рыбу еще надо найти, а потом спровоцировать на атаку. Ситуация с активностью рыбы в море аналогичная той, что и на материковых водоемах. Поэтому не все выходы в море были у нас результативными. Полного Эльдорадо не получилось. Кто чаще делал забросы и техничнее проводил поппер, тот и был на коне.

В-третьих, физические кондиции и психологический настрой. С одной стороны, нужно иметь физический ресурс для постоянных коротких забросов тяжелыми снастями и трудозатратных проводок. А с другой - требуется постоянная концентрация и высочайшая внимательность к любому действию на катере.

Представьте себе картину: 4 - 5 человек одновременно делают амплитудные забросы в разных направлениях огромными приманками с крупными крючками, при этом находятся друг от друга едва ли не в паре метров. А еще к этому добавляется и морское волнение, когда, бывает, невозможно стоять на одном месте на палубе и тебя постоянно кидает из стороны в сторону. И каждый должен следить не только за своими действиями, но и контролировать всё, что происходит вокруг. Только так можно избежать травм и прочих неприятностей.

Для меня лично подобная рыбалка стала открытием новых горизонтов. Долго не верилось в происходящее вокруг! Эти шикарные виды, эти доброжелательные люди, такой разный океан и животный мир! Дополнительно сказывалось еще и то, что в Москве господствовала зима с поздним световым днем и ранним вечером, а я просыпался на острове под теплым утренним солнышком - и, пробежав полсотни шагов по теплому песку, бросался в зелено-синий океан, чтобы от души поплавать до завтрака.

Представление о рыбалке сильно поменялось и потому, что, например, моя типичная рыбалка на Родине – это переходы от места к месту, количество коих ограничено, поэтому обловить каждое ты стараешься досконально, всякий раз точно забрасывая приманку. И радуешься даже рыбе с ладонь или до локтя.

В море же ты не бродишь туда-сюда, а уверенно стоишь на палубе, при этом перемещаясь на десятки километров. И перспективные точки - сплошняком на всём протяжении этих километров. Тебе не надо точно забрасывать или делать это на силу. Да и каких-то перспективных целей нет, есть направления забросов. А переживаешь ты не о том, будет ли поклевка, а о том, сильно ли тебя рыба будет гонять по всему катеру, и вместе с катером - по океану.

И самой главной изюминкой всего происходящего оказалась ловля GT. Это одна из рыб, которую можно полноправно считать культовой. Её ловля на спиннинг взаброс – ни с чем несравнимое приключение. Речная рыбалка воспринимается совсем иначе после борьбы с морскими хищниками. Рыбалка воистину не имеет границ!

Если бы я там не побывал, мне бы с трудом удалось представить такие сопутствующие условия, когда купаешься в океане (фото 19), а сам с опаской поглядываешь по сторонам, т.к. рядом могут проплывать бычьи и рифовые акулы или же ядовитые скаты. Они обычно избегают контактов с человеком, но я о них не мог не думать - и постоянно сторожко озирался, что для моих друзей казалось забавным.

А ведь еще на севере Австралии обитают гребнистые, или морские, крокодилы – это самые большие представители своего отряда. Они нередко встречаются в самом море и на удаленных от материка островах. На некоторых островах даже стоят таблички, что вход в воду запрещен, т.к. вероятно появление крокодила. Но, к счастью, я живую рептилию не видел. Хотя мне удалось порыбачить и на материковых крокодиловых реках. Но это уже другая история.