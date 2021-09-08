Один в чужом городе. Советы командировочному Константин Кузьмин | 8 сентября 2021 г.

Вам случается ездить по работе в другие города? Ну, или как вариант – в краткосрочные турпоездки? А если в городе N. протекает река - не раз, наверное, ловили себя на желании закинуть в её воды блесну или воблер, так ведь? Но как говаривал Козьма Прутков, хочешь быть счастливым – будь им! Прихватите с собою спиннинг. Может, и не пригодится. А может… А что, а вдруг?! Короче, надо быть готовым, если представится шанс.

Авиаторы не жалуют рыболовов

Этот вопрос уж не раз освещался, но то и дело он вновь поднимается в соцсетях. С десяток лет назад авиаперевозчики приняли общий для всех норматив, согласно которому удочки необходимо сдавать в багаж – с доплатой за дополнительное место оного, что увеличивает цену билета порою раза в полтора и даже более. Но что при этом вызывает гнев и протест, так это то, что лыжи, например, и даже велосипеды (!) проходят как «спортинвентарь», и за них отдельную плату не берут. Удочки же попадают, получается, в категорию «антиспортивного» багажа.

Если вы летите в командировку, едва ли ваш работодатель одобрит траты на провоз спиннингов. Поэтому одно из двух: либо ехать наземным транспортом, либо брать с собой удилища типа «тревел», т.е. многочастники, их не надо сдавать в багаж отдельно. Благодаря этому недорогой (тысяч до шести) тревел-спиннинг, скажем, «отбивается» за один перелет туда-обратно.

Выгода очевидна. Имейте это в виду.

Домашние заготовки

Хорошо известно, что основная часть разведданных получается не в стилистике фильмов про Джеймса Бонда – с проникновением шпиона на секретный вражеский объект, а из открытых источников. К чему это я? А к тому, что накануне поездки в город N. стоит прошерстить местные сетевые рыболовные форумы. В них вы найдете массу полезной информации.

Более того, стоит на одном из таких форумов зарегистрироваться и поспрашивать у местных товарищей, куда в их городе лучше податься со спиннингом – при условии, что в вашем распоряжении будет всего пара-тройка коротких выходов к воде рано утром или уже вечером. Чего-то сокровенного вам, понятно, не поведают. Но вот базовыми сведениями вы разживетесь. Это видовой и размерный состав рыбы, глубины, характер дна, растительность, предпочтения по приманкам и оснасткам и т.д.

На основе такого рода информации увереннее комплектуешь под данную конкретную поездку снасть и набор приманок. Ибо везти с собою в рабочую командировку целый ящик с воблерами, силиконом и свинцом - это определенно не комильфо.

Можно, конечно, попытаться «проинтуичить» потребности по приманкам на новой для себя акватории, но далеко не факт, что получится угадать. Был я как-то на выставке в Ростове.

Вечером, как и планировал, оказался на набережной Дона. И, что называется, обломался. Те воблеры, которыми я успешно ловил на Москве-реке, оказались недостаточно глубоководными под парапетом ростовской набережной. Рыбу удалось поймать только после того, как один из местных спиннингистов поделился со мной джиговыми приманками.

Хоть и не «гарнитур генеральши Поповой», но…

Наверное, вам тоже знакомо ощущение, когда кто-то из хорошо знающих акваторию настоятельно советует вам ловить на таком-то участке, но вас не покидают сомнения относительно обоснованности этих рекомендаций. Более того, есть вариант, что вас специально пустят по ложному следу. Говорю это уверенно, поскольку и сам был грешен – практиковал во времена оны что-то подобное.

Так, в 00-е годы я очень результативно ловил щуку на Яхроме, но всячески эту речку «шифровал». И ничуть не удивительно, что кое-кто из знакомых старался выведать у меня название реки и координаты рабочего участка. Я вот и делился с некоторыми из них «по большому секрету» нужной информацией, но с той лишь оговоркой, что сдавал не Яхрому, а Клязьму около Шереметьева! Речки-то внешне похожие. Улавливаете аналогию с гарнитуром генеральши Поповой из Ильфо-Петровских «Двенадцати стульев»? С той, правда, разницей, что, в отличие от того гарнитура, в Клязьме вполне реально «найти бриллианты», т.е. поймать рыбу.

Потом Яхрому кто-то «сдал» в соцсетях. Началось паломничество. И за сезон речку полностью зачистили от щуки.

Но это так – просто вспомнилось. Мы же сейчас говорим о больших реках и стоящих на них больших городах. Таких как Волга в Нижнем, Кама в Набережных Челнах или Нева в Питере. «Зачистить» их едва ли возможно. Но главное – вы-то для местных рыболовов гость и не конкурент. Приедете на пару-тройку дней – и уедете. Возможно, навсегда. Поэтому секретить от вас точки и в целом подход к рыбалке на своей акватории они не станут. Скорее наоборот - всё покажут и расскажут.

Однако есть здесь один подводный камушек. У вас и ваших, скажем так, гидов могут не совпадать приоритеты по видам рыб и методам их ловли. Если так, то полученная от них информация может оказать бесполезной. Давайте рассмотрим конкретный пример.

Пятнадцать дней под Эрмитажем

Лет шесть назад – сам уже и не помню, что меня на то подвигло – я решил скататься в Санкт-Петербург, чтобы просто половить рыбку в свое удовольствие в самом центре города. Перед тем, понятно, спросил, что, где и как у своих питерских знакомых. Ответы были – как под копирку. Первое: щуки в городе мало, и нацеливаться на неё специально - смысла нет никакого. Второе: рыбачить на Неве с воблерами – себе дороже, все на фиг поотрываешь. Третье: самое верное – ловить судака, на тяжелый джиг или «Отводник»…

Забегу немного вперед. 90% из всех спиннингистов, что я потом встречал на набережных Невы так и ловили – тяжелой снастью с прицелом на судака. При мне, правда, поймали всего двух – граммов на 600 - 700. Но – у местных другая мотивация. Они никуда особо не спешат. Не сегодня, так в какой-то иной день они своего Большого судака добудут. Мне же надо было поймать хоть что-то всего за пару дней. Поэтому я сразу решил вопреки рекомендациям сосредоточиться на воблерной ловле легкой снастью…

Всего за эти годы я отловил на участке от Эрмитажа до крейсера «Аврора» дней, наверное, пятнадцать. И, что интересно, ни одного воблера так и не оторвал. А в ту первую поездку мне попалось несколько щук – где-то до трех кило. Все рядом с берегом – «под стеночкой».

А в прошлом году мы прошли этот участок Невы с двумя питерскими спиннингистами, которые, в отличие от других, как раз практикуют лайт. Что примечательно, наши с ними точки практически совпали! То есть найденные мною – отчасти методом тыка, отчасти благодаря каким-то внешним признакам – рабочие участки оказались таковыми и у тех, у кого «число трудодней» на данной акватории в разы больше, чем у меня. Еще даже мысль в голове промелькнула, что я научился-таки «читать» реку.

А если чуть серьезнее, то каждый из нас в той или иной мере обладает подобным навыком. А на принципиально новой для себя акватории значимость умения «считывать» потенциально рабочие точки тем более ценно. Давайте поговорим о том предметно.

С чистого листа

Итак, вы очутились со спиннингом на набережной в незнакомом городе N. У вас – лимит времени и ограниченный набор приманок. Никакой предварительной работы, о которой речь шла выше, вы не проводили. Что делать?

Самое банальное - это всё же найти-таки кого-то из местных рыболовов. Как минимум – понаблюдать за их действиями, но лучше – еще и переговорить. Как максимум – набраться наглости и пристроиться по соседству. Если место – не компактная точка, а более или менее протяженный участок, то едва ли в том можно усмотреть нарушение рыболовной этики. Но напомню, что ваши цели могут не совпадать с целями местных товарищей. У вас просто может не оказаться подходящей снасти и нужных приманок.

Еще стоит обращать внимание на косвенные признаки того, что на точке кто-то – да ловит. Это могут быть, например, фрагменты водорослей на парапете. Несложно догадаться, как они там могли оказаться. Иногда тут же случается заметить отслужившие своё силиконовые приманки – виброхвост без хвоста, например, или «рачка» с отъеденными «клешнями». Это уже прямое свидетельство того, что до вас на точке не просто кто-то ловил, но у него тут еще и явно клевало.

Наконец можно «выследить» рыболова, причем в самом буквальном смысле этого слова, т.е. по его следам. Понятно, что это больше касается того случая, когда береговая линия не бетонированная, а земляная. Но и при каменном парапете поздней осенью или ранней весной, когда вода открыта, но берег припорошен снежком, от мало-мальски опытного глаза едва ли скроются остановки на точках того, кто прошелся со спиннингом по набережной несколько ранее. При некотором навыке несложно бывает отличить следы, оставленные рыболовом, от тех, кто, к примеру, натоптал, кормя уток.

Типажи точек

Мы помним, что времени у нас, можно сказать, в обрез, искать что-то там неочевидное в глубине – будь то посредством джига и тем более забрасываемого плавающего эхолота – просто нет возможности. Поэтому сосредоточимся на точках очевидных и тех, что определяются по внешним признакам.

Мосты. Было время, когда ловить рыбу практически под всеми мостами и рядом с ними официально запрещалось. Но лет пять назад вступила в силу поправка, которая оставила запрет только – скажем так – для мостов стратегического назначения. Под большинством же обычных городских мостов теперь рыбачить можно.

Мосты нам интересны тем, что под ними почти всегда обнаруживаются какие-либо аномалии рельефа. Так, если получается докинуть до стоящей в воде опоры, то ниже её (а порою - и выше тоже) очень часто удается нащупать косу. А на косах и рядом с ними, как известно, любит крутиться всякая рыба, включая хищника.

Еще вот под мостами хватает всякого строительного мусора. Это и обломки старого асфальта, и целые бетонные блоки, и не доходящие до поверхности сваи… Самое то для хищника-засадчика. Однако ловля здесь чревата большим расходом приманок. Помните об этом.

Дебаркадеры. Несколько лет назад решением столичных властей из Москвы с реки были убраны почти все дебаркадеры – «как портящие облик городских набережных» (с такой примерно формулировкой). При этом в мэриях других наших городов, равно как, например, в мэриях Амстердама или Парижа, до таких абсурдных резолюций пока не дошли. И это определенный плюс для рыбалки.

Дебаркадеры меняют локальный характер течения, создают тень и служат укрытием для рыб разных видов. Примерно тот же эффект дают плавучие причалы. Из хищников под причалом или у дебаркадера можно поймать окуня, жереха и голавля. Наиболее эффективны здесь воблеры глубоководности от средней и более.

«Окна» и дорожки в траве. Летом прибрежная полоса многих рек и водохранилищ на протяженных участках порастает всяческим бурьяном. В принципе, можно было бы, наверное, и поупражняться в ловле на различные «незацепляйки», но уж больно низкая с ними реализация поклевок. А подержать в руках пойманную рыбу хочется. Поэтому ловим на обычные «вертушки» и воблеры.

Среди лопухов и прочей водной растительности почти всегда имеются свободные от зелени «окна» или полосы, по которым относительно свободно удается провести приманку. Ключевое слово тут – «относительно». Это я к тому, что местные в таких местах ловят редко, предпочитая более удобные участки акватории. А потому рыба здесь не сильно запрессингована, и при должной технике поймать её легче.

Ручьи-коллекторы. Вы, конечно же, обращали на них внимание. Это когда внизу под парапетом имеется дыра (ну, или торчит труба), и из неё в реку вливается какой-то поток воды. Химсостав этой воды и её качество в целом, мягко говоря, сомнительны. Но вот некоторые такие коллекторы несут что-то съестное для речных обитателей. Утки, что на фото, не просто так в этом месте крутятся. Коллектор привлекает уклейку и других мелких рыбешек, вслед за которыми подходит и хищник. Чаще это окунь.

Комплектуем «набор командировочного»

Поскольку рыбалка является для вас не основной, а побочной целью поездки - нет, как мы уже отметили, резона везти с собой целый чемодан рыболовных причиндалов. Можно ограничиться одной удочкой, одной катушкой и дюжиной приманок. И старайтесь избегать крайностей – таких, как УЛ и хэви. Оптимальной будет снасть среднего класса.

Это спиннинг-универсал с верхом теста граммов 25, катушка размера 2500 со шнуром #1.0 - 1.2, пара «вертушек» третьего - четвертого номеров, один-два голавлево-окуневых крэнка, два-три минноу и несколько джигов.

Важно помнить, что если предстоит ловить с высокой набережной, воблеры стоит брать глубоководные. А при наличии какой-либо полезной информации с мест акцент в содержимом коробочки с приманками может быть сделан на чём-то более конкретном.