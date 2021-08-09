Кроулер. Чемпионский заплыв в конце лета Алексей Коломиец | 9 августа 2021 г.

Одни говорят, что название воблеров этого вида ассоциируется с неторопливым гусеничным трактором (по-английски crawler). Другие (и у меня такие же ассоциации) - со стремительным пловцом стилем кроль (crawl - способ плавания). Думаю, последняя расшифровка недалека от истины. Тем более что «игра» приманки напоминает мелкое существо, которое гребет по поверхности воды своими лапками в большом темпе. Не по-собачьи, не по-морскому, не брассом или баттерфляем, а именно спортивным кролем.

С середины лета и до самой осени ловля на топ-вотерные приманки становится очень эффективной. Не буду в очередной раз убеждать в зрелищности и азартности такой ловли. Просто расскажу про своих «кроликов». Про их яркую жизнь и непростые отношения с белым хищником.

Почему кроулер, а не уокер или поппер?

Действительно, что за странный выбор? Ведь уокер или поппер при одинаковой массе полетят дальше. И очевидно, что ушастость кроулера отнюдь не способствует дальности заброса. А дело в том, что у кроулера есть своя собственная «игра» - и именно она-то и творит чудеса. Имейте в виду, что «игра» эта у всех кроулеров разная. Одни идут быстрее, другие загребают глубже, у третьих вибрация как у моли, упавшей в воду. И, конечно же, разные кроулеры в разных условиях соблазняют рыб по-разному.

Моё знакомство с первым своим кроулером Cicada Pop от River2Sea произошло случайно. Как-то набирал себе для поездки на волжские раскаты всё топ-вотерное. Ну и купил эту приманку до кучи. Просто, что б была. Ну и на начальной же рыбалке ниже Астрахани получилась ситуация, когда очень хотелось отсечь поклевки мелкого окуня.

Разумеется, я увеличивал размер привычных попперов и уокеров. Но окуни просто начинали атаковать огромные приманки всей стаей и стали попадаться парами. Оно, конечно, прикольно. Один раз, второй… Потом это начинает раздражать. Их же еще отцеплять как-то надо! Помню, никакая приманка не могла вразумить мелких «полосатиков», а вот кроулер – смог! Как только его поставил – беспрестанные погони за приманкой прекратились.

Провожу один раз – ноль эмоций. Провожу второй – ничего. Провожу третий - и вдруг на полпути происходит громкий смачный «чмок», и вот он - «пожилой пузатый боцман». Когда я подряд третьего толстяка выловил – все в лодке сложили спиннинги. Всем стало ясно, что крупных окуней способен ловить только я. Потому как у них такой приманки не было. С тех самых пор к «кроликам» я проникся уважением и неподдельным интересом.

Шумный тихоня. Только вот на «домашних» водоемах как-то не получалось ловить на кроулеры. Повторюсь, летят они не ахти, а с берега иногда нужно добрасывать до клёвых мест. «Ушастики» не во все коробки помещались по ширине и кочевали из коробки в коробку. Однажды я обнаружил, что «уши» где-то я им пообломал.

Быстро купил на замену еще такую «цикаду» – и скоро обнаружил, что суровые крэнки в коробке ей опять «уши» пообкусали. И всё бы вот так и закончилось, если бы не Tiemco TT Noisy II. Убейте, не помню, как он появился в моей коробке. Не помню, чтобы я его покупал.

Вот просто обнаружил в коробке - и всё. Первые впечатления – это мягкие лопасти «ушей». Ну и расцветка довольно яркая, под шершня. Я еще подумал – теперь «уши» в коробке не сломаются. Ну а первое знакомство с ним, как с уловистой приманкой, состоялось на малой речке Чир, что впадает в Дон, где я обычно охочусь за голавлем.

На малой речке на эту приманку ловилось всё

Голавли, язи, окуни, щука. Воблер бесшумный. Хотя Noisy переводится вроде как «шумный». Вот и пойми этот английский язык. Предположу, что при проводке он плывет кролем достаточно шумно. Но ведь все кроулеры издают звуки. А в принципе - какая разница, как он называется. Пусть будет «нойси». Я его ласково называю «кролик Нойси».

Это мой самый любимый «кролик». Он самый яркий. На него поймано больше всего рыбы. Им соблазнился большой голавль. Он охмуряет всех, включая щуку и чехонь. Однажды какой-то мелкий голавлик сдуру поцеловал «нойси», так щука с ревностью вцепилась в обидчика - и исполосовала его в назидание остальным.

Кстати, о шумности кроулера без дополнительного стука в теле приманки – «нойси» у меня один такой. Все остальные - с шумовой камерой. Плохо это или хорошо – язь его знает. Многие придают этому значение, а я пока не понял что рыбе больше по вкусу – шумный или бесшумный кроулер. На мой взгляд, TT Noisy ловит лучше потому, что я им ловлю чаще. Вот и весь секрет.

Отдельно хочу рассказать про историю с крючками. Я ведь изначально и не разглядывал, что за тройнички ставит Tiemco на эти топ-вотеры. А столько сперва было досадных сходов – аж матерные слова быстро закончились (не люблю повторяться).

И вот тогда один известный спиннингист, который в этом году празднует 100 дней своих рыбалок ниже Волгограда, указал мне на причину. Тройники-то там стояли безбородочные! Оно, конечно, понятно - гуманное отношение к рыбе и всё такое… А о рыболове кто подумал? О его нервной системе? Не её ли мы лечим на рыбалках? В общем, поставил я тройники нормальные. Сходов сразу стало меньше, но поиск качественных крючков нужного размера продолжаю.

Непростое название «цикада»

Очень многие рыболовы, да что там рыболовы - фирмы называют приманки «цикадами». Раттлины это, блейдбейты, попперы или кроулеры – все они могут называться Cicada. Имейте в виду! Если кто-то вам по секрету сказал, что наловил много рыбы на «цикаду» - требуйте разъяснений, вплоть до фото приманки. В общем, у меня есть еще один кроулер от Tiemco – TT Cicada II.

«Уши» у него тоже пластиковые, и еще они складываются при забросе. Приманка по этой причине летит дальше. Этот кроулер тоже ловит неплохо. Однако нужно обязательно перед ловлей проверять работоспособность этих самых складных «ушей». Приманка ведь поверхностная - и имеет обыкновение собирать с поверхности воды всё, что роняют птицы и всё, что всплывает от речных обитателей.

На воздухе же всё это подсыхает - и мешает кроулеру плыть как следует. Разумеется, рыба не верит ему. А может быть, жалеет, как раненного Чапаева - и не ест. Обязательно перед использованием намочите эту приманку и разработайте крылья – тогда всё будет в полном ажуре. И полетит хорошо, и булькать будет задорно.

«Утопить цикаду»

Нет, я не угомонюсь видимо. Ну почему японцы назвали топ-вотерную приманку Drown Cicada? Яндекс-переводчик перевел как «утопить цикаду». Так что имейте в виду. И если кто-то из рыболовов тихо хохочет над горой пойманной рыбы и истово повторяет: «Утопить цикаду…» - не переживайте за него. Он просто вам сообщает название приманки Daiwa Drown Cicada.

Эту приманку я точно купил сам. Сам для себя я дал ей название «дайвовская ракетка». Ну, потому что она жесткая и на ощупь напоминает ракету. А изначально она мне понравилась своей реалистичностью. Огромный слепень – не иначе. Если такой сядет на меня – буду сильно нервничать.

В общем, купил только потому, что приманка не оставила меня равнодушным. И красивая, и немножко сам боюсь. Купил для коллекции, как говорится. Как будет ловить рыбу – были сперва сомнения. Но белый хищник быстро её оценил, опробовал на зубок - и не раз. И не два.

И еще читал положительные отзывы других спиннингистов, и с удовольствием хвалюсь – у меня есть такая приманка. На сегодняшний момент она самая крупная из кроулеров и опять не всегда помещается в узкие ячейки воблерных коробок. Но теперь меня на мякине не проведешь – храню её отдельно.

DaiBisen от Smith

Этот кроулер я прикупил по трем причинам: красивый, бесшумный, со скидкой. Наверное, есть еще одна причина, в которой мне самому себе признаться трудно – подсел я на них. Крышу пока не снесло, но разнообразия уже сильно хочется. Вообще, у Smith я обнаружил много всяких кроулеров. Наиболее реалистичными показались Bisen и DaiBisen.

Взял последний, ибо он больше по размеру. Очень скоро выяснилось, что «игра» у смитовского «кролика» - оригинальная. Первая ассоциация – как будто бабочка по воде крылышками бяк-бяк-бяк… Первое, что я заметил – это он любит очень медленную проводку. На малой речке иногда просто держал его на течении - и он работал. Стоило чуть придать движухи – уже «захлебывался в атаке».

Лучше всего у меня получалось ловить на снос. Облавливал противоположный берег так: делал заброс, воблер падал, я выдерживал паузу - и начинал медленно тянуть на себя, как будто бабочка решила срочно валить с этого места. Поклевки следовали как во время падения, так и во время проводки.

Когда ловил на Волге с лодки в дрейфе – делал примерно то же самое. Либо за лодкой вёл, либо медленно поперек течения. Крылышки вроде кажутся хлипкими, но кроулер уже пережил три рыбалки, на каждой поймал рыбу - и до сих пор выглядит как новый.

На все кроулеры я ловлю с металлическим поводком. И не из-за боязни щуки, хотя бывает. А из-за того, что легко менять приманку, будь то маловодный крэнк, топ-вотер другого типа или еще что-то. Струна с приманкой меньше путается, а если и случается, то отпутать очень легко. Ну и самая главная причина – отсутствие застежки, которая однозначно будет мешать такому красивому стилю плавания, как кроль.