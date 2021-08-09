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ГлавнаяСпортивное рыболовство №8 август 2021
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Кроулер. Чемпионский заплыв в конце лета

Алексей Коломиец |

Одни говорят, что название воблеров этого вида ассоциируется с неторопливым гусеничным трактором (по-английски crawler). Другие (и у меня такие же ассоциации) - со стремительным пловцом стилем кроль (crawl - способ плавания). Думаю, последняя расшифровка недалека от истины. Тем более что «игра» приманки напоминает мелкое существо, которое гребет по поверхности воды своими лапками в большом темпе. Не по-собачьи, не по-морскому, не брассом или баттерфляем, а именно спортивным кролем.

С середины лета и до самой осени ловля на топ-вотерные приманки становится очень эффективной. Не буду в очередной раз убеждать в зрелищности и азартности такой ловли. Просто расскажу про своих «кроликов». Про их яркую жизнь и непростые отношения с белым хищником.

Почему кроулер, а не уокер или поппер?

Действительно, что за странный выбор? Ведь уокер или поппер при одинаковой массе полетят дальше. И очевидно, что ушастость кроулера отнюдь не способствует дальности заброса. А дело в том, что у кроулера есть своя собственная «игра» - и именно она-то и творит чудеса. Имейте в виду, что «игра» эта у всех кроулеров разная. Одни идут быстрее, другие загребают глубже, у третьих вибрация как у моли, упавшей в воду. И, конечно же, разные кроулеры в разных условиях соблазняют рыб по-разному.

Cicada Pop смог отсечь мелочь

Моё знакомство с первым своим кроулером Cicada Pop от River2Sea произошло случайно. Как-то набирал себе для поездки на волжские раскаты всё топ-вотерное. Ну и купил эту приманку до кучи. Просто, что б была. Ну и на начальной же рыбалке ниже Астрахани получилась ситуация, когда очень хотелось отсечь поклевки мелкого окуня.

Разумеется, я увеличивал размер привычных попперов и уокеров. Но окуни просто начинали атаковать огромные приманки всей стаей и стали попадаться парами. Оно, конечно, прикольно. Один раз, второй… Потом это начинает раздражать. Их же еще отцеплять как-то надо! Помню, никакая приманка не могла вразумить мелких «полосатиков», а вот кроулер – смог! Как только его поставил – беспрестанные погони за приманкой прекратились.

Провожу один раз – ноль эмоций. Провожу второй – ничего. Провожу третий - и вдруг на полпути происходит громкий смачный «чмок», и вот он - «пожилой пузатый боцман». Когда я подряд третьего толстяка выловил – все в лодке сложили спиннинги. Всем стало ясно, что крупных окуней способен ловить только я. Потому как у них такой приманки не было. С тех самых пор к «кроликам» я проникся уважением и неподдельным интересом.

Шумный тихоня. Только вот на «домашних» водоемах как-то не получалось ловить на кроулеры. Повторюсь, летят они не ахти, а с берега иногда нужно добрасывать до клёвых мест. «Ушастики» не во все коробки помещались по ширине и кочевали из коробки в коробку. Однажды я обнаружил, что «уши» где-то я им пообломал.

Быстро купил на замену еще такую «цикаду» – и скоро обнаружил, что суровые крэнки в коробке ей опять «уши» пообкусали. И всё бы вот так и закончилось, если бы не Tiemco TT Noisy II. Убейте, не помню, как он появился в моей коробке. Не помню, чтобы я его покупал.

Пчелиная расцветка Noisy нравится не только мне

Вот просто обнаружил в коробке - и всё. Первые впечатления – это мягкие лопасти «ушей». Ну и расцветка довольно яркая, под шершня. Я еще подумал – теперь «уши» в коробке не сломаются. Ну а первое знакомство с ним, как с уловистой приманкой, состоялось на малой речке Чир, что впадает в Дон, где я обычно охочусь за голавлем.

Родные крючки без бородок иногда разгибаются, но не ломаются

На малой речке на эту приманку ловилось всё

Голавли, язи, окуни, щука. Воблер бесшумный. Хотя Noisy переводится вроде как «шумный». Вот и пойми этот английский язык. Предположу, что при проводке он плывет кролем достаточно шумно. Но ведь все кроулеры издают звуки. А в принципе - какая разница, как он называется. Пусть будет «нойси». Я его ласково называю «кролик Нойси».

Это мой самый любимый «кролик». Он самый яркий. На него поймано больше всего рыбы. Им соблазнился большой голавль. Он охмуряет всех, включая щуку и чехонь. Однажды какой-то мелкий голавлик сдуру поцеловал «нойси», так щука с ревностью вцепилась в обидчика - и исполосовала его в назидание остальным.

При забросе TT Cicada II «уши» прижимает, потому и летит дальше

Кстати, о шумности кроулера без дополнительного стука в теле приманки – «нойси» у меня один такой. Все остальные - с шумовой камерой. Плохо это или хорошо – язь его знает. Многие придают этому значение, а я пока не понял что рыбе больше по вкусу – шумный или бесшумный кроулер. На мой взгляд, TT Noisy ловит лучше потому, что я им ловлю чаще. Вот и весь секрет.

Отдельно хочу рассказать про историю с крючками. Я ведь изначально и не разглядывал, что за тройнички ставит Tiemco на эти топ-вотеры. А столько сперва было досадных сходов – аж матерные слова быстро закончились (не люблю повторяться).

Есть еще вопросы, зачем на кроулере поводок из струны?

И вот тогда один известный спиннингист, который в этом году празднует 100 дней своих рыбалок ниже Волгограда, указал мне на причину. Тройники-то там стояли безбородочные! Оно, конечно, понятно - гуманное отношение к рыбе и всё такое… А о рыболове кто подумал? О его нервной системе? Не её ли мы лечим на рыбалках? В общем, поставил я тройники нормальные. Сходов сразу стало меньше, но поиск качественных крючков нужного размера продолжаю.

Непростое название «цикада»

Очень многие рыболовы, да что там рыболовы - фирмы называют приманки «цикадами». Раттлины это, блейдбейты, попперы или кроулеры – все они могут называться Cicada. Имейте в виду! Если кто-то вам по секрету сказал, что наловил много рыбы на «цикаду» - требуйте разъяснений, вплоть до фото приманки. В общем, у меня есть еще один кроулер от Tiemco – TT Cicada II.

Мягкие «ушки» – очень удобно и долговечно

«Уши» у него тоже пластиковые, и еще они складываются при забросе. Приманка по этой причине летит дальше. Этот кроулер тоже ловит неплохо. Однако нужно обязательно перед ловлей проверять работоспособность этих самых складных «ушей». Приманка ведь поверхностная - и имеет обыкновение собирать с поверхности воды всё, что роняют птицы и всё, что всплывает от речных обитателей.

На воздухе же всё это подсыхает - и мешает кроулеру плыть как следует. Разумеется, рыба не верит ему. А может быть, жалеет, как раненного Чапаева - и не ест. Обязательно перед использованием намочите эту приманку и разработайте крылья – тогда всё будет в полном ажуре. И полетит хорошо, и булькать будет задорно.

«Утопить цикаду»

Нет, я не угомонюсь видимо. Ну почему японцы назвали топ-вотерную приманку Drown Cicada? Яндекс-переводчик перевел как «утопить цикаду». Так что имейте в виду. И если кто-то из рыболовов тихо хохочет над горой пойманной рыбы и истово повторяет: «Утопить цикаду…» - не переживайте за него. Он просто вам сообщает название приманки Daiwa Drown Cicada.

Язи всплывают к «кроликам» из глубины неохотно, но делают это регулярно

Эту приманку я точно купил сам. Сам для себя я дал ей название «дайвовская ракетка». Ну, потому что она жесткая и на ощупь напоминает ракету. А изначально она мне понравилась своей реалистичностью. Огромный слепень – не иначе. Если такой сядет на меня – буду сильно нервничать.

В общем, купил только потому, что приманка не оставила меня равнодушным. И красивая, и немножко сам боюсь. Купил для коллекции, как говорится. Как будет ловить рыбу – были сперва сомнения. Но белый хищник быстро её оценил, опробовал на зубок - и не раз. И не два.

Чаще всего на кроулеры попадается голавль

И еще читал положительные отзывы других спиннингистов, и с удовольствием хвалюсь – у меня есть такая приманка. На сегодняшний момент она самая крупная из кроулеров и опять не всегда помещается в узкие ячейки воблерных коробок. Но теперь меня на мякине не проведешь – храню её отдельно.

DaiBisen от Smith

Этот кроулер я прикупил по трем причинам: красивый, бесшумный, со скидкой. Наверное, есть еще одна причина, в которой мне самому себе признаться трудно – подсел я на них. Крышу пока не снесло, но разнообразия уже сильно хочется. Вообще, у Smith я обнаружил много всяких кроулеров. Наиболее реалистичными показались Bisen и DaiBisen.

Взял последний, ибо он больше по размеру. Очень скоро выяснилось, что «игра» у смитовского «кролика» - оригинальная. Первая ассоциация – как будто бабочка по воде крылышками бяк-бяк-бяк… Первое, что я заметил – это он любит очень медленную проводку. На малой речке иногда просто держал его на течении - и он работал. Стоило чуть придать движухи – уже «захлебывался в атаке».

Сам-то я побаиваюсь Drown Cicada, но голавли – бесстрашные обжоры

Лучше всего у меня получалось ловить на снос. Облавливал противоположный берег так: делал заброс, воблер падал, я выдерживал паузу - и начинал медленно тянуть на себя, как будто бабочка решила срочно валить с этого места. Поклевки следовали как во время падения, так и во время проводки.

Когда ловил на Волге с лодки в дрейфе – делал примерно то же самое. Либо за лодкой вёл, либо медленно поперек течения. Крылышки вроде кажутся хлипкими, но кроулер уже пережил три рыбалки, на каждой поймал рыбу - и до сих пор выглядит как новый.

Интересно, кого DaiBisen напомнил жереху - стрекозу?

На все кроулеры я ловлю с металлическим поводком. И не из-за боязни щуки, хотя бывает. А из-за того, что легко менять приманку, будь то маловодный крэнк, топ-вотер другого типа или еще что-то. Струна с приманкой меньше путается, а если и случается, то отпутать очень легко. Ну и самая главная причина – отсутствие застежки, которая однозначно будет мешать такому красивому стилю плавания, как кроль.

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