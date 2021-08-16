100 дней на Волге. От поселка Бундин до села Ступино Константин Кузьмин | 16 августа 2021 г.

Мы, живущие в Москве и других «маловодных» городах, по-хорошему завидуем тем рыболовам, кому рукой подать до Волги, и у которых большая часть выездов на рыбалку так или иначе связана с Великой русской рекой.

С другой стороны, мы ведь у себя в Москве не привязаны к какому-то конкретному району волжской акватории и потому можем выбирать любой её участок – от Ржева до Астрахани. Но, что характерно, при всей такой свободе выбора для большинства из нас есть одно-два или максимум три места на Волге, в которые мы ездим на рыбалку гораздо-гораздо чаще, чем в какие-либо еще. Об одном из таких «своих» участков Волги я вам сегодня расскажу.

Участок номер два. Накопленное за полтора десятилетия

Для меня самым понятным и знакомым сегментом Волги является часть Чебоксарского водохранилища от Бармино до Васильсурска. Именно оттуда много лет назад пошла тема джига на большом водохранилище. Ау меня на «Чебоксарке» набралось, наверное, больше джиговых рыбалок, чем на всей остальной Волге. Но, во-первых, ловля волжских хищников это не только джиг. Во-вторых, хищных рыб, которых принято называть белыми, в других местах на Волге определенно больше, и ловить их - это отдельный, особый интерес.

Лет около пятнадцати назад я впервые попал на акваторию, расположенную в сотне с небольшим километров ниже Волгограда. По щуке с судаком отловился очень посредственно. А вот белых хищников здесь оказалось неожиданно много, причем всех трех – жереха, язя и голавля. Настолько много, что я решил переключить всё своё внимание на ловлю именно этих рыб.

С того момента я минимум раз (а чаще – два) в год приезжал в эти края. Сейчас вот прикинул: получается, что в общей сложности на участке реки от поселка Бундин до села Ступино я ловил рыбу что-то около ста дней. Это поменьше, чем в Бармино, но твердое второе место. А потому объем статистики, знаний и умений по ловле белых хищников накоплен очень-очень приличный.

Особенности акватории

Волгоград и Астрахань разделяют примерно полтысячи километров Волго-Ахтубинской поймы. Существенно большая часть потока рыболовов, следующего из столицы и других городов в этом направлении, имеет целью часть поймы от средней (Харабали) и ниже или же вовсе – направляется в Дельту, т.е. за Астрахань.

Район же, о котором мы сегодня говорим (Каменный Яр и окрестности), особого интереса у них не вызывает. Почему? Возможно, в духе идеи о том, что «чем дальше в лес, тем толще партизаны», т.е. чем ниже по Волге, тем рыбы больше и она крупнее. Идея спорная, но многие её разделяют. Или просто дань традиции: как ездили много лет под Харабали, так и продолжают ездить.

Как итог, под Каменным Яром можно скорее, чем приезжих, встретить рыболовов из Волгограда, которые чаще всего оборачиваются одним днем. Общий же прессинг на данной акватории оказывается в разы меньшим, чем на популярных участках Нижней Волги. И если я и видел здесь скопления лодок, то это были ловцы леща и другой мирной рыбы.

Короче, тут есть, где спрятаться от немногочисленых конкурентов. Места хватит всем.

Спрятаться всегда можно и от ветра. Как и для Волго-Ахтубинской поймы в целом, для этих мест характерно большое количество разветвлений водотоков: от основного русла Волги отходят протоки и ерики, образуя острова. Среди них легко укрыться от ветродуя. И не просто укрыться, но и всегда быть с уловом. Ибо наша основная тактическая схема в большей мере привязана к межостровным протокам, чем к основному руслу.

Острова плотно поросли деревьями. Течение подмывает их берега, в результате чего многие деревья опрокидываются в воду. Как следствие, в прибрежной полосе шириной 20 - 30 метров наблюдается сосредоточение затопленных стволов и веток, в котором просто-таки кипит рыбья жизнь. Кто-то то и дело норовит кого-то съесть. И тут – очень даже к месту наши воблеры, блесны и т.д.

Где остановиться?

Если вы привыкли к палаточному быту, то – ноу проблем. Разве что малость достают насекомые да иногда приставучие еноты-попрошайки. Я вот тоже, бывало, ночевал на берегу в палатке. Но на базе – оно как-то вернее и приятнее.

На участке расположено около десятка рыболовно-туристических баз. Выделю две из них. «Рыбацкий поселок Бундин» - это высокий правый берег. Плюсы – всепогодный подъезд и Андрей Сушков в роли гида. К слову, тема рыбалки с гидом сейчас явно на подъеме. Особенно, когда дело касается большой незнакомой акватории.

Вторая база так и называется – «Пойма». Находится она на левом, пойменном берегу Волги в средней части нашего участка. Здесь в роли вашего проводника может выступить Алексей Коломиец, известный в рыболовных кругах как Мамба. И такой вот бонус: если вдруг не заладится рыбалка на Большой воде, можно отъехать на одно из заливных озер, коих вокруг великое множество, и половить щуку.

Вообще, до половины мест на базах во второй половине лета занимают не рыболовы, а просто отдыхающие – на Волгу переориентировалась часть потока туристов после закрытия Египта и Турции. Это я к тому, что места лучше бронировать заранее. Плюс еще кто-то приезжает, чтобы половить рыбку по упрощенной схеме – с берега прямо под базой. Спиннингом, фидером или обычной удочкой. И, надо сказать, эти рыболовы получают массу удовольствия как от самого процесса, так и от его результата. Мы же далее будем говорить только о лодочной ловле.

Жерех

Замечу сразу, что эта рыба – не главная цель наших поездок под Каменный Яр. Скорее – цель номер три. Почему? А потому что количественно и по размеру местный жерех не особо отличен от того, что плавает где-то выше или ниже по Волге. Зато вот отличается деталями подхода к его ловле.

Жерех здесь сравнительно редко образует долговременные компактные «котлы». А если и образует, то это не те, к которым надо максимально осторожно подкрадываться или обкидывать пилькерами с дистанции порядка сотни метров. Местного жереха реальнее поймать, просто сплавляясь мимо такого «котла» на лодке и забрасывая в него что-то менее дальнобойное, чем пилькер - будь то раттлин или утяжеленная «вертушка».

Именно свободный сплав на лодке – первооснова тактической схемы. Причем в ловле не только жереха, но и других «белых». С лодки, зафиксированной на якоре или на электромоторном i-pilot, шансы на поимку ниже, мы это не раз проверяли.

Сплавляться можно как по широкому плесу, так и вдоль берега с упавшими в воду деревьями. В первом случае выполняем забросы, можно сказать, бессистемно – во все стороны. Но вот если представится шанс послать приманку на конкретный жереховый всплеск, то грех ею не воспользоваться. Всё-таки на Нижней Волге жерех посговорчивее, чем под Москвой, и чаще отзывается на грамотно сделанное ему предложение.

Даже в самую жаркую погоду жерех исправно клюет в течение всего дня. Но в сгущающихся сумерках поклевки, как правило, случаются чаще. Иными словами, можно рассчитывать на вечерний «выход».

И касательно размера. Обычно-то попадается «стандарт» - кило-полтора. При определенной доле везения влетают «трешники» и «четверки». Мой же рекордный для данного участка жерех – 5,5 кг. Попался он лет шесть назад у коряжника на небольшой крэнк от Ever Green.

Голавль

Очень интересной получается картина распределения этой рыбы по Волге от Волгограда и до Астрахани. Непосредственно ниже ГЭС и до нашего участка включительно голавля много, и есть крупный. А вот чем дальше вниз, тем его становится меньше. Вплоть до того, что некоторые астраханские рыболовы голавля, по их словам, ни разу в глаза не видели. Мне, правда, уже в Дельте попались три штуки. Но это – как исключение.

Это я к тому, что отправляться за голавлем в самые низы - смысла точно нет. А вот под Каменный Яр… Очень емко характеризует ситуацию оброненная кем-то из троллингистов фраза: «Голавль – задолбал!». Такое раздражение понятно: в троллинге – расчет на судака и щуку, а тут – раз за разом на воблер садятся «малосъедобные» голавли.

Я сам не ловил здесь голавля крупнее двух кило, но при мне вытащили на два с полтиной. И это явно не предел.

Тактические схемы – близки к тем, по которым ловим жереха. Это сплав по плесу и вдоль торчащих деревьев. Но есть нюансы. Воблер, на который ловим на открытом плесе, лучше взять поглубоководнее – такой, чтобы он хотя бы изредка чиркал лопатой по дну. Голавль в таких местах стоит обычно глубже жереха. Ну а эффективность чиркающей проводки хорошо известна.

При сплаве мимо упавших с берега деревьев можно также ловить на крэнк, разве что на более мелководный. А можно – на «таракана». Тот и другой тип приманок имеют свои плюсы и минусы.

Воблер хорош тем, что дальше и точнее забрасывается. И для него не столь критичен ветер. Но зато воблер гораздо более подвержен зацепам. Когда ловишь среди стволов и веток, этот фактор приходится принимать во внимание.

«Таракана» можно закинуть туда, куда путь воблеру или блесне заказан. Это, например, такие точки, где подводные ветки доходят почти до самой поверхности. А голавль-то часто обнаруживается в местах такого рода. Наконец, голавлевая поклевка на «таракана» - она почти всегда на виду. Что уже само по себе часто склоняет выбор приманки в его пользу.

Язь

Поймать его спиннингом в Москве и окрестностях – задача не из легких. Точнее, те из нас, кто владеет информацией о «секретных локациях» и времени выхода на них язя, ловят его вполне успешно. Но таких среди спиннингистов столицы явное меньшинство. А поймать язя хочется всем. Что делать?

А то, что оправиться туда, где его много, и он не имеет репутации рыбы, питающейся только горохом и прочей «травой». Район базы «Пойма» - это одно из оптимальных решений данного вопроса. Здешний язь – он по-настоящему злой и хищный ¬¬¬- прямо-таки как вскормленный блеснами да воблерами. Характерно, что в последние две поездки мы язей поймали едва ли не больше, чем голавлей и жерехов вместе взятых. Да и средняя величина язя – около кила, что не может не радовать.

Общий шаблон ловли похож на описанные выше для жереха и голавля, но свои особенности тоже имеются. Во-первых, язь гораздо более равнодушен к «тараканам», поэтому пытаться специально ловить его на приманки этого класса смысла нет. Во-вторых, в отличие от голавля, язь редко обнаруживается в самых завалах древесины. И потому нет веских оснований делать забросы подальше среди торчащих из воды веток – с высоким риском потери приманки. Достаточно будет обловить коряжник «по контуру».

На Большой открытой воде, помимо традиционных для язя крэнков, очень хорошо себя показывают тейлспиннеры. В принципе, они знакомы нам уж добрых два десятилетия, но по-настоящему популярными тейлспиннеры стали всего года два-три назад. Сначала они пришли в ловлю окуня, но вскоре дело дошло и до язя.

Сразу стало ясно, что «тейл» обладает объективными преимуществами перед воблерами: дальше забрасывается и эффективнее пролавливает придонные слои воды. А самое главное – тейлспиннер получил искреннее признание у язей. Имейте это в виду, комплектуя коробочку с приманками перед поездкой на Волгу.

И последний совет по язю. Не мельчите с приманками. Блёсны-нулевки и трехграммовые воблеры лучше оставьте дома. Если мы говорим о крэнках, то пример оптимального размера для волжского язя – 6-граммовый Lucky Craft Clutch. Можно и покрупнее.

Прилов

Когда мы охотимся на белого хищника, не удивительно, что попадается и другая рыба. Окунь, щука, судак – это в порядке вещей. Но случается и нечто неординарное.

Несколько лет назад мне на среднего размера крэнк сел белый амур. Вываживание длилось около получаса, амура удалось взять. Всё по-честному: воблер у рыбы во рту, есть видео на моем канале.

И вот уже в этом июле случилось дежа вю. Поклевка примерно в таком же месте на крэнк. Рыба садится. После чего следует минут пятнадцать катания за ней на лодке. По поведению было очень похоже на амура. Но финал другой. Рыба залезла-таки в дебри и сошла… Весь процесс, кстати, тоже отснят на видео.

Так что, собираясь на Волгу под Каменный Яр, будьте готовы и к такого рода приключениям.