Ночи лещовые - ночи бессонные Виталий и Анастасия Волковы | 5 августа 2021 г.

…Первая поклевка всегда случается неожиданно. Примотанный скотчем к самой вершинке фидера зеленый «светлячок» вдруг меняет своё неподвижное положение, кивая в сторону темнеющей реки. Мозг еще не успевает осознать это движение, а рука уже действует на опережение, привычно совершая подсечку. И по согнувшемуся удилищу и зазвеневшей от натуги леске сразу становится понятно, что на крючке – не очередная мелкая густерка, начавшая активничать еще в сумерках, а он – долгожданный лещ! Значит, в эту ночь нам опять не придется спать. И это очень хорошо!

К пониманию того, что леща продуктивнее всего ловить ночью, мы с женой пришли не сразу. Было это еще на заре нашего увлечения фидерной снастью. Просто изначально пошли по неверному следу, когда несколько раз попадали на отличный клёв леща, происходивший в первой половине дня (фото 1).

Но впоследствии мы поняли, что нам просто дико везло, и что дневной жор леща в середине лета – это всего лишь исключение из правил. И, к сожалению, довольно редкое исключение. А тогда-то мы старались оказаться на месте лова пораньше, еще в густых утренних сумерках, чтобы сделать все приготовления и лишь с восходом солнца начать рыбалку.

Но странное дело: по темному времени поклевки леща оказывались регулярными и азартными. А как только начинало светать, и тем более когда над горизонтом поднималось солнце, клёв леща резко ослабевал - и через час-другой после рассвета полностью сходил на нет. Даже активное и обильное прикармливание не помогало расшевелить крутобоких капризуль.

Пару раз столкнувшись с такой оказией, когда короткий предрассветный клёв резко обрывался с восходом, мы стали задумываться – а не попробовать ли половить леща ночью?

Попробовали (фото 2). И уже после первых «темных» выездов (надо сказать - очень успешных) нам пришлось пересмотреть свои взгляды на тактику ловли леща и на необходимое для этого снаряжение. Зато теперь, когда переоценка ценностей уже позади, ночная фидерная рыбалка стала нашей любимой - и ей мы уделяем большую часть времени в сезоне открытой воды.

Мы встретимся, мы обязательно встретимся

Надо сказать, что ночная ловля леща бывает успешной не в каждом регионе. Точно знаю от знакомых рыболовов, что, к примеру, в Нижегородской области она так и не стала популярной, хотя и крупные реки там наличествуют, и леща в них достаточно. Полагаю, всё дело в климатических условиях. Не секрет, что переходить летом на ночной режим питания рыбу заставляет жаркая погода. И вот с этим климатическим ресурсом у нас в Волгоградской области как раз таки всё в порядке!

Начиная с конца мая - начала июня в регионе устанавливается стабильная жара за плюс 30, а зачастую - и под 40 градусов. Вода в Волге быстро прогревается, и клёв большинства речных обитателей становится сильно привязанным к зорям – вечерней и утренней. А некоторые рыбьи виды и вовсе переходят на ночной режим питания.

Лещ – как раз из числа таких. И если до середины первого летнего месяца его еще можно ловить днём, то уже в июле поклевки леща в светлое время суток будут иметь лишь случайный и редкий характер.

Любопытно, что с приходом осени лещ не спешит возвращаться к дневному образу жизни – он по-прежнему проявляет максимальную активность в темноте. Хотя, казалось бы, вода уже достаточно остыла для того, чтобы ему питаться днём. Но лещ, видимо, опасается выходить на привычные с лета места кормежки в дневное время суток, а под покровом темноты, напротив, чувствует себя в безопасности, и даже может подойти довольно близко к берегу.

Если погода позволяет, мы ловим леща фидером до конца октября. Вот в начале ноября на Волге становится совсем уж неуютно - ветрено, промозгло. Но в последние годы не редкость, что зимняя погода запаздывает. И ничего – лещ всё еще клюет, и, как и прежде, предпочитает ночь. Правда, ловить его ночью в ноябре – это совсем уж экстремальное занятие (фото 3).

Лещ – рыба довольно непредсказуемая в своих перемещениях по реке, и порой его удается встретить и наловить там, где даже и не рассчитывал на свидание с ним. Но некоторые общие рекомендации по поводу поиска лещовых троп мы можем дать – основываясь исключительно на собственном опыте.

В августе прошлого года в журнале выходила наша статья о ночной фидерной рыбалке, практикуемой на речных песчаных отмелях. Ловли леща мы там тоже вскользь касались. Вкратце повторимся, что на песчаные отмели в летнюю ночь могут наведываться разные рыбы – и мирные, и хищники. И лещи тоже очень любят здесь пастись.

Всё дело в богатой кормовой базе подобных мест. Правда, что касается именно леща, то эту рыбу привлекает не каждая отмель, а лишь такая, на которой постепенно и плавно увеличивается глубина в сторону фарватера, не образуя на пути к нему резких бровок (фото 4).

По нашим наблюдениям, лещи не очень-то любят подходить близко к берегу, если на их пути встречается крутая бровка. Вдоль неё они курсируют охотно, а вот заставить их подняться выше и подойти к самому берегу очень трудно, каким бы вкусным кормом мы их ни заманивали и в каком бы количестве ни отправляли его в воду.

Если такая бровка находится в досягаемости фидерного заброса, то до леща можно дотянуться только в том случае, если кормушка в конце своего полета приводнится за бровку. Здесь-то лещи станут охотно клевать, вот только вываживать сильных тяжелых рыб из-под крутого уступа – занятие малоперспективное и очень губительное для нервных клеток рыболова. Потому что зацепы кормушек в «злой» глинистой бровке и частые обрывы в подобных местах – это гарантия. И вдвойне обидно сначала почувствовать на крючке трофей (а самые крупные лещи любят держаться именно за крутыми бровками), а потом потерять и его, и оснастку…

Впрочем, можно отыскать достаточно мест без крутых бровок, где также можно встретиться с лещом. Вообще, в среде рыболовов укоренился стереотип, что лещ – рыба сугубо глубинная, и потому искать его следует только на ямах и свалах в русло. Желательно - на лодке. Свалы в русло действительно могут быть хороши. Но, как мы уже сказали, не везде до них можно дотянуться фидером. А там, где можно это сделать, бывает очень сложно вытянуть клюнувшую рыбу.

Протяженные песчаные отмели – это лишь один из вариантов. Когда мы начинали осваивать ловлю на этих самых отмелях, лодочники смеялись над нами, внушая нам, что рыбы здесь нет. А потом они же жаловались, что никак не могут отыскать на речных просторах неуловимые стаи леща. Тем временем мы на песчаных отмелях успешно таскали крупных лещей под покровом ночи, помалкивая о своих успехах…

На наш взгляд, искать леща на ямах – это далеко не всегда верная тактика. Лещи действительно могут здесь отстаиваться, но кормиться они предпочитают в совершенно иных местах. То есть, ямы выполняют у лещей роль комнаты отдыха (скажем так, «гостиной»), а вот для кормления они скорее отправятся в другую «комнату» («столовую»). Хотя, не спорю, на ямах леща тоже можно поймать. И мы сами вытягивали из прибрежных яма, окруженных дремучим коряжником, самых крупных своих лещей. Но поклевки там были очень редкие. На их счет возникает сразу несколько предположений.

Не секрет, что крупные рыбы, даже стайные, предпочитают стоять отдельно от своих сородичей, которые уступают им в размере. Они превращаются в отшельников, предпочитая кормиться и держаться особняком. Возможно, что лещи, переросшие своих собратьев, тоже уходят из стаи. Они поселяются одиноко в глубоких и, как правило, тиховодных ямах. Здесь не так много корма, чтобы могла полноценно питаться вся большая стая, но несколько пожилых лещей вполне могут оседло жить, не голодая.

Плюс в таких местах всегда слабее течение - и крупные рыбы тратят гораздо меньше сил на перемещение своих широких и тяжелых тел. Да и передвигаться далеко не надо – в закоряженной яме для них и стол, и дом. А возможно, что у старых лещей просто не достает сил, чтобы курсировать вместе со стаей на большие расстояния в поисках корма. И они выбирают для жизни более спокойный и уединенный уголок.

Так или иначе, но на ямах порою удается поймать крупного леща, если запастись терпением и пожертвовать динамичной рыбалкой. Но нам нравится другая ловля – более активная, с постоянным докормом и частыми поклевками.

Пару лет назад мы неожиданно отыскали стаю крупного леща в так называемой «трубе». Это прямой по протяженности речной участок, где глубина начинается прямо от берега, достигая на расстоянии фидерного заброса трех - четырех метров. Дно - без каких-либо аномалий, в том числе и коряжника – ровное такое, песчаное. И течение довольно сильное.

Вообще, мы бы никогда не стали забрасывать в эдаком месте, но в тот раз времени было в обрез, поехать на проверенные места мы не успевали, а тот невзрачный участок находился в пяти минутах езды от дома. Подумали, что плотвы или карася для отдохновения души мы сможем поймать и там. Но в ту ночь нашими трофеями стали несколько лещей до полутора килограммов. И мы решили уделить этому месту более пристальное внимание, хорошенько его закормив.

Задуманное мы осуществили спустя неделю - и в ту рыбалку всю ночь без устали таскали крупных лещей, да так, что к утру от напряжения ныли руки. А спустя еще неделю в реке стал подниматься уровень воды, течение усилилось до такой степени, что даже 150-граммовую кормушку прибивало к берегу. И с лещами в том месте мы больше не виделись…

Одни лещовые места, которые мы находили, работали весь сезон, другие радовали поклевками лишь несколько рыбалок (в течение пары недель). Но есть в нашем активе речные участки, которые с переменным успехом одаривают нас успешной лещовой ловлей из года в год. Поэтому – поиск и еще раз поиск!

Прикармливание – наше всё!

В темноте лещ подходит к берегу не просто так - прогуляться. У него есть конкретная цель – хорошо и сытно покушать. В поисках корма стая леща активно перемещается. Наша же задача – задержать её в конкретном месте как можно дольше. В идеале - до утра. Ну, либо пока не надоест ловить.

Прикормки требуется много. Использование фирменных смесей в чистом виде при таких расходах прикормки было бы непозволительно дорогим удовольствием. Поэтому применяемая нами прикормочная смесь простая и дешевая - прям до безобразия. В базовом варианте она состоит всего из двух компонентов – это вареное пшено и сухая крупа-сечка.

Готовится несложно. Берем килограмм-полтора пшена и варим в небольшом количестве воды до такого состояния, чтобы крупа получилась рассыпчатой. Задача эта не такая простая, но с опытом начинаешь угадывать, сколько брать крупы и сколько нужно воды на этот объем, имея в виду, что пшенку лучше не доварить, чем переварить.

Если же пшенка переварилась или если она готовилась в слишком большом количестве воды, то она по консистенции становится похожа на подтаявший в руках пластилин. Такую пшенку тоже можно использовать для приготовления прикорма (ну, а куда деваться - не выбрасывать же!), но работать с ней откровенно некомфортно: такая каша плохо вымывается из кормушки, липнет к рукам, пачкает снасти.

Если пшенка получилась как надо (рассыпчатая, крупинка к крупинке), мы даем ей остыть, а после этого добавляем сухую крупу-сечку («Ячневая», «Артек», «Полтавка», можно и кукурузную, но она чуть дороже). Пропорции примерно такие: на 5 л готовой пшенной каши – 3 – 4 кг сухой крупы. Тщательно перемешиваем крупу с пшеном до однородного состояния.

Крупа нужна для того, чтобы уменьшить вязкость пшена. Правильно приготовленная прикормка почти не липнет к рукам, а после наполнения кормушек руки не приходится мыть – достаточно просто отряхнуть пальцы (фото 5).

Но с добавлением сечки тоже нужно быть аккуратным. Если сыпануть слишком много, прикормка может получиться суховатой, начнет вываливаться из кормушки при силовом забросе (фото 6). А это не есть хорошо! Поэтому при перемешивании компонентов сечку лучше добавлять порционно: высыпали пачку – перемешали. Потом еще пачку. Главное – вовремя остановиться!

Сечку можно заменить более дорогим компонентом – готовой магазинной смесью для фидерной ловли. Тут остается надеяться, что разработчики рецептур фирменных прикормок не зря получают деньги.

Готовая магазинная смесь имеет в своем составе ароматизаторы и прочие вкусовые добавки в нужном количестве, поэтому, если смешать её с пшенкой, прикормка точно не станет хуже. Иногда, когда хочется поэкспериментировать, мы на пять литров вареной пшенки берем пару пакетов сечки и пару пакетов «фирмы». Получившаяся прикормка имеет привлекательный аромат и более приятную для рук механику. Ну а её вкусовые качества по достоинству может оценить лишь рыба.

Из описанных выше компонентов после перемешивания получается литров примерно десять прикормки. Именно столько мы расходуем за ночь, рыбача вдвоем. В принципе, уже в таком виде прикормка готова к употреблению. Но если на участке, где мы планируем ловить леща, обитает много мелочи (той же густеры), то обязательно вводим в прикорм крупную фракцию: вареную перловку, кукурузу и даже резаные бойлы (фото 7). Так больше шансов, что после нападок мелочи прикорм не будет сметен подчистую - и к приходу лещей на дне что-нибудь, да останется.

Стартовый закорм – очень важный этап лещовой рыбалки. К нему мы приступаем часа за полтора-два до заката (фото 8). Наша задача – накрыть щедрый кормовой стол к приходу лещей. Но покуда они приплывут, часть корма подметет жадная мелочевка, да еще часть унесет течением.

Поэтому начальный закорм должен быть обильным. Методом проб мы определили, что для наших условий ловли оптимальный его объем - по 1,5 – 2 л корма на рыболова. Это по 15 - 20 кормушек от каждого, что составит третью часть всего нашего корма, отведенного на ночь.

Тут еще есть небольшая загвоздка. Выпадают ночи, когда лещи ведут себя особенно смело - могут подойти очень близко к берегу и на глубину всего два метра. Обычно мы закармливали дистанцию ловли метрах в пятидесяти от берега - и неоднократно попадали в ситуацию, когда в середине ночи клёв неожиданно прекращался.

Чтобы не сидеть сиднем в бесполезном ожидании, мы пробовали увеличивать или, наоборот, укорачивать дистанцию заброса. И тут неожиданно выяснялось, что лещи-то - у берега, пасутся здесь на дистанции в 25 - 30 м. А тот факт, что кормовой стол для них накрыт вообще-то дальше, рыб никак не смущал – у берега им почему-то было интереснее. И, кажется, вкуснее: скорее всего, их привлекали донные организмы, которые массово обитают на малой глубине в теплом песке прибрежных отмелей.

Поэтому теперь мы стараемся закармливать две точки ловли – на расстоянии 45 - 50 м от берега, и на 25 – 30-метровом ближнем рубеже. На каждую точку отправляем в совокупности до полутора литров прикорма. Если клёв на дальней точке затихает, мы проверяем ближнюю, и наоборот.

Массированную бомбежку прикормом мы заканчиваем как раз к закату, а клёв леща обычно начинается часа через два после того, как окончательно стемнеет. В ожидании лещовых поклевок кормить мы не прекращаем, но делаем перезабросы оснастки с кормушкой более размеренно – один раз в 10 - 15 минут. Мелочь, повторюсь, в сумерках не дремлет, поэтому запасы прикормки на дне нужно постоянно пополнять. Ну а когда подойдут лещи, то интенсивность дальнейшего докармливания определяется исходя из частоты поклевок.

В нашем понимании, приманка для ночного леща должна активно шевелиться и соблазнительно пахнуть. Иначе как еще длинногубым рыбинам найти наш крючок среди накрытого для них кормового стола? Поэтому ассортимент наживок для леща у нас не богат – это навозные черви и опарыши. Но обязательно свежие и активно шевелящиеся. Если опарыши, то не менее пяти штук на крючке (фото 9), если черви – то надетые щедрым пучком с соблазнительно торчащими в разные стороны хвостиками.

И, конечно же, отлично работает «бутерброд» - сочетание червей с опарышами (фото 10), когда на длинное цевье крючка надеваются несколько червей пучком, а изгиб и жало украшают два-три опарыша. Дело в том, что проколотые опарыши выделяют едкий сок, заставляющий червей шевелиться вдвое активнее. Вот только подобный «бутерброд» быстрее теряет свою подвижность из-за того, что в соседстве с опарышами черви скорее гибнут. Поэтому насадку приходится часто обновлять.

Несмотря на то, что летом вода теплая, и рыбы вроде бы должны предпочитать растительный корм, использование злаковых насадок в лещовой ловле у нас как-то не зашло. Пробовали ловить на консервированную кукурузу и пареный горох. Поклевки случались, но редко. Зато лещи попадались довольно крупные (фото 11). Но ожидание поклевки выходило весьма утомительным.

За такое же время на червя или опарыша можно было выловить пяток средних лещей (фото 12) - и получить от этого в пять раз больше удовольствия, чем от одного «бонуса». Но это, наверное, вопрос на любителя.

Странности лещового поведения

В ночной лещовой рыбалке странностей едва ли не больше, чем закономерностей. Какие-то из них мы попытались объяснить для себя с точки зрения человеческой логики, другие приняли как данность.

Вот, к примеру, ветер. Конечно, ночью гораздо приятнее находиться на берегу Волги, когда стоит штиль и перед тобой плавно несет свои воды гладкая как зеркало река. И другое дело, когда высокие волны накатывают на берег, оставляя после себя клочья белой пены. Но именно в такую ветреную погоду наблюдается лучший клёв леща, особенно, если берег выбран прибойный.

Правда, когда буйствует ветер, очень сложно наблюдать за квивертипами, угадывая поклевку среди постоянных паразитных колебаний. Да и вообще рыбалка в ночную пору становится некомфортной. Однако все эти неудобства компенсируются буйным лещовым жором, причем в ветреную погоду к берегу осмеливаются подходить самые крупные особи.

Впрочем, в таком влиянии ветра на клёв леща нет ничего удивительного - напротив, всё как раз закономерно: набегающие на берег высокие волны взбаламучивают воду, поднимая со дна различный корм, в том числе тех рачков и личинок, которые прячутся в песке. А оказавшись во взвешенном состоянии, все эти донные организмы становятся легкой и желанной добычей для рыбы. И, естественно, лещи не упускают возможности хорошенько пожировать вблизи берега. Поэтому ветреная погодка – лучший индикатор наступления хорошего клёва леща.

Впрочем, мы неплохо ловили леща и в тихую погоду. Тем более что темп жизни сейчас такой, что не мы выбираем погоду для рыбалки, а погода выбирает нас. Но если что – сильный ветер не должен становиться поводом для отмены лещовой рыбалки.

По-настоящему крупные лещи подходят к берегу не каждую ночь. Обычно самые дородные особи в улове весят около или чуть больше килограмма. Но пару раз за сезон обязательно выпадает такая волшебная ночь, когда «влетает» настоящий трофей.

Мы с Настей не забудем, например, одну из рыбалок, которая сперва озадачила нас тем, что во второй половине ночи активный клёв леща вдруг прекратился. Устав дожидаться поклевки, я решил перезабросить, стал выматывать снасть - и тут же почувствовал на крючке тяжесть, будто зацепил корягу или какой-то предмет, утопленный на дне.

Тяжесть эта тащилась без рывков - так, что я уже не сомневался, что выудил какой-то хлам. И только у самого берега в свете налобного фонарика разглядел, что на крючке висит полуторакилограммовый лещ! За всё вываживание он даже не шелохнулся толком, был какой-то заторможенный, будто сонный (фото 13). И самое интересное, что этот великан никак себя не обозначил поклевкой!

Дальше – больше. Перезаброс, нудное ожидание минут на 20. Поклевок опять нет. Начинаю выматывать оснастку - и снова чувствую на крючке солидную, но абсолютно неживую тяжесть. Так и есть – еще один сонный лещ! Таким же макаром я поймал и третьего крупного паренька, просто подождав 20 минут после заброса и вымотав оснастку.

Видимо, все три леща просто подбирали со дна крючок с наживкой, не обозначая это потяжкой, и во время вываживания не оказывали никакого сопротивления, будто спали. С чем было связано такое пассивное поведение именно крупных лещей – мы с супругой так и не поняли.

Любопытна зависимость лещового клёва от явлений природы, которые вроде бы не должны оказывать на рыбу прямого действия. Но факт остается фактом, и несколько удачных ночных рыбалок на леща были связаны именно с такими природными явлениями.

Пару лет назад мы ловили леща компанией из четырех рыболовов. Ближе к полуночи над горизонтом стала подниматься полная луна, мы еще порадовались, что с таким освещением рыбачить будет светлее и веселее. Луна находилась за нашими спинами, ярко освещая реку, но в какой-то момент её призрачный свет начал быстро меркнуть.

Туч не наблюдалось, но, обернувшись, мы увидели, что диск луны покраснел - и медленно пропадает из виду, будто его заволакивает пеленой. И тут только мы вспомнили, что в новостях анонсировали лунное затмение. Интересно было наблюдать необычное и нечастое явление природы. К тому же нас ничего не отвлекало от наблюдения за луной, поскольку стабильный клёв леща с началом лунного затмения прекратился полностью. И только через пару часов, когда луна вернулась в нормальное своё состояние, лещи соизволили снова клевать.

Это можно было бы объяснить зависимостью клёва леща от освещения: луна пропала – лещ стал хуже видеть и перестал кормиться, луна снова появилась – лещ продолжил питаться. Но есть одно «но». Мы много раз успешно рыбачили в безлунные ночи, а также в переменчивую погоду, когда луна то скрывалась за облаками, то появлялась вновь. И на клёв лещей перемена освещения не оказывала никакого влияния. А вот на лунное затмение лещ почему-то отреагировал своеобразно…

И самая удачная рыбалка на нашей памяти состоялась в середине августа, когда всю ночь с разных сторон горизонта ходили грозовые тучи. Сама ночь выдалась очень теплая. Сначала наше внимание привлекли далекие всполохи зарниц за горизонтом, которые становились всё чаще и чаще. К полуночи тучи окружили нас со всех сторон, беспрестанно сверкали молнии, освещая округу призрачным светом, из-за раскатов грома закладывало уши. Дождя, тем не менее, не пролилось ни капли – мы наблюдали так называемую сухую грозу.

Рыбачить в такой близости от грозовых туч представлялось не только некомфортным, но и довольно опасным делом. Но мы не смогли пересилить себя и прекратить ловлю, потому как лещи в ту ночь оказались просто в ударе - они хватали крючки сразу же после того, как оснастка падала ко дну. Дождь так и не собрался, но гроза продолжала нас пугать до самого утра, зато клёв леща тоже шёл без перерыва и даже растянулся на несколько часов после рассвета. Жаль, но больше в такую грозу нам рыбачить не пришлось.

Полезные мелочи

И напоследок буквально пару слов о том особенном снаряжении, без которого ночная рыбалка на леща будет не очень-то комфортной.

В первую очередь, нужно озаботиться приобретением хороших и надежных налобных фонариков (фото 14). Большая дальность луча света – функция излишняя. Фонарики должны в первую очередь хорошо и долго светить накоротке, поскольку их свет нужен только для наживления крючков, снятия с них пойманной рыбы и иных мелких манипуляций с оснасткой (фото 15).

Далее. Со временем мы пришли к пониманию, что наши простенькие и компактные раскладные стульчики на ночной рыбалке не катят – нужны более удобные раскладные кресла со спинкой и подлокотниками, в которых можно расположиться с комфортом. Ночная рыбалка – это зачастую 10 - 12 часов бдения, и даже самый активный клёв не доставит удовольствия, если у рыболова затекла спина и онемела пятая точка. А если начинает смаривать сон, на хорошем креслице с удобной спинкой можно и вздремнуть немного (фото 16).

Бубенчики и колокольчики в качестве сигнализаторов поклевки – абсолютно устаревший атрибут. Дело в том, что поклевка у леща, даже крупного, весьма своеобразная – квивертип плавно изгибается, а потом так же плавно возвращается в исходное положение. Бубенчик, подвешенный на вершинку фидера, при этом может прямо-таки по-партизански промолчать. А для того чтобы он брякнул, рыба должна совершить некий рывок. И вот этот самый рывок лещ делает относительно редко. Так что, если ждать звона бубенчика, можно пропустить большую часть лещовых поклевок.

Мы же используем световые сигнализаторы – это химические «светлячки» в форме прозрачных пластиковых трубочек, которые после переламывания источают приятный глазу зеленый свет. Их мы приматываем к вершинкам фидеров узким скотчем (фото 17). Одного качественного «светлячка» как раз хватает на ночь рыбалки.

Еще совет, пусть банальный, но всё же: запас поводков для лещовых оснасток нужно навязать заранее, дома. Не можем утверждать, что расход их большой, но тем не менее.

Поводки будут обрываться на зацепах за коряги и другой донный мусор, способны перекрутиться, да и крючки могут затупиться. А вот имея запас, поводок можно заменить за считанные секунды, не мучаясь с перевязыванием в темноте и не тратя драгоценного времени рыбалки.