Любитель пробовать «мушку» на вкус Геннадий Шеляг | 12 августа 2021 г.

Пару раз поймав в своём «домашнем» пруду белого амура на искусственную «мушку» и решив расширить практические знания в этой теме, я, покопавшись в интернете, с удивлением обнаружил, как катастрофически мало там материалов по его ловле именно нахлыстом. Поэтому попытаюсь устранять этот пробел в практике ловли. И постараюсь рассказать что-то свеженькое об интересной рыбе, ставшей в последнее время вполне обычной в водоемах нашей необъятной страны.

Знакомство с героем

Белый амур (лат. Ctenopharyngodon idella) – вид лучеперых рыб семейства карповых, единственный в своём роду. Это пресноводная растительноядная рыба. Взрослые особи питаются преимущественно высшей растительностью – аиром, осокой, стрелолистом и т.д. А при паводковом повышении уровня воды в водоеме лопают даже растительность наземную, заливаемую водой.

При низком уровне воды предпочитают погруженные макрофиты – роголистник, элодею, уруть и т.д. И при всём при этом белый амур чрезвычайно прожорлив.

Недаром в Китае и других странах он использовался для очистки прудов от травяных зарослей. В небольшом количестве в рационе амура встречаются и мелкие животные организмы – мотыльки, водяные насекомые, не брезгают эти обжоры и молодью других рыб. В общем, типично карповый рацион.

Имитация второстепенного объекта питания

Как и для иных прочих рыб, считаю единственно правильным подходить к ловле «травяного карпа» (Grass Carp – как его еще называют) на искусственную «мушку» с точки зрения его основного рациона питания. Однако перспектива имитировать зеленые водоросли, траву или другую растительность меня просто удручала.

Зато оказались крайне важными сведения именно о животной составляющей меню белого амура.

В любом деле есть ключевые данные, а есть второстепенные. И для меня, как для профессионального нахлыстовика, это было именно ключом. Поэтому я вцепился в информацию о мелких животных организмах. Уж их-то имитировать в виде «мушки» куда проще. К тому же понятно, как подражать их движениям при проводке приманки.

Прогулки белого амура. Зачем прыгает «травяной карп»?

Когда наш герой полностью поглощен активным поеданием зелени, его вряд ли что-то еще будет интересовать. Однако есть моменты активности рыбы, когда она выходит на своеобразные прогулки, плавая небольшими стаями. Когда это происходит на поверхности или на глубине до полуметра – это легко увидеть в поляризационных очках (тут всё зависит от прозрачности воды в водоеме).

Благо белого амура сегодня запускают в самые разные, даже совсем небольшие пруды: кто-то для того, чтобы справиться с водной растительностью, кто-то - для выращивания и дальнейшей продажи (в кулинарном плане амур неплох), а кто-то - для организации платной рыбалки. В любом случае найти водоем, где присутствует белый амур – это не так уж сложно.

Другое дело, что на крупных водоемах, учитывая способность нахлыстовой снасти доставлять приманку на ограниченное расстояние, ваши шансы будут невелики. Лучше выбирать небольшие прудики с глубиной до трех - четырех метров с приличной концентрацией населения амура.

Желательно, но не обязательно, чтобы вода в них была чистой. Ни разу не ловил эту рыбу из лодки, но думаю, что специфика нахлыста предполагает забросы и проводки именно со стопроцентно устойчивой поверхности, какой лодка никак быть не может.

Для начала водоем, который вы выбрали, нужно хорошенько изучить. Вычислить точки, из которых удобно осуществлять нахлыстовые забросы, проверить глубину у берега и плотность дна на предмет возможности ловли взабродку.

Очень важно понаблюдать на рассвете и перед закатом солнца, а также в погожий солнечный денёк за активностью рыбы в разных местах водоема. Белый амур время от времени позволяет себе выделывать шумные кульбиты на поверхности с брызгами и последующими волнами. Зачем он это делает? Наверное, таким макаром проявляет свой игривый нрав, а еще, может, показывает, кто в пруду хозяин.

Как добиться поклевки на «мушку»

Приступая непосредственно к ловле, нужно решить вопрос - как добиться поклевки этой мирной рыбы. И не озадачиваться другими вопросами, пока не ответишь на этот.

Я начал рыбалку с поводком 0,1 мм и «мушкой», связанной на крючке № 14. Это было довольно смелым экспериментом, учитывая размеры присутствующих в водоеме амуров и реальную силу этой рыбы. Морально я подготовился к множеству оборванных поводков и потерянных «мушек». Но не тут-то было! Чтобы заслужить этот самый обрыв, пришлось хорошо потрудиться.

По предыдущему опыту ловли мирных рыб я знал, что «мушку» нужно проводить в разных слоях воды, в том числе и у самого дна. Использовать при этом тонущие лидеры нежелательно - они не дают возможности осуществлять очень медленную и деликатную проводку, какую любят карповые. Это ж вам не щука, не окунь и не голавль – гоняться за «мушкой» толстые обжоры точно не будут.

Как же я обожаю карасей и красноперок – эти обитатели пруда не оставляли меня без поклевок. Но зато очень мешали подобрать ключик к белому амуру. А я настроился поймать именно его. Радовало и то, что в выбранном мною водоеме присутствовали как крупные «травяные карпы», так и молодь величиной до 1 кг.

Молодежь более наивна и доверчива - и она-то уж точно не оставит меня без настоящей поклевки. Итак, в руке нахлыстовое удилище 2-го класса длиной 2,5 м, оснащенное катушкой соответствующего класса. Бэкинга 20 lb - на всякий случай 100 м, стандартный плавающий торпедообразный шнур WF3F. Подлесок из флуорокарбона 0,14 мм длиной 1 м и поводок 0,1 мм длиной 1,5 м.

Маленькая «нимфа» с золотистой головкой, слегка утяжеляющей её, привязана к поводку методом свободной петли. Это позволяет ей более естественно играть и занимать естественное положение в воде во время проводки.

Тонкости деликатной проводки

После заброса делаю долгую паузу, дающую заглубиться моей «мушке». Момент старта проводки определяю по кончику шнура, который после максимального заглубления «нимфы» принимается медленно тонуть. Несколько коротких плавных стрипов, длинная пауза - и так до полного прохождения облавливаемого пространства.

Стрипы никогда нельзя делать монотонными и одинаковыми - нужны сдвоенные, строенные, разной длины и через неравные промежутки времени. Ту проводку, на которую среагирует рыба, нужно запоминать и брать в дальнейшем на вооружение. И хотя только на третьей рыбалке я поймал первого амура, размер которого превышал полкилограмма, начало было положено.

Всё это, конечно, здорово, вот только надо иметь железные нервы, чтобы терпеливо облавливать водоем метр за метром, не имея представления о том, что происходит около моей «мушки». Спас неожиданно выдавшийся погожий день, во время которого стайка амура вышла на поверхность погреться на солнце.

Рыбы медленно и лениво перемещались под поверхностью, не приближаясь к берегу, и это давало мне возможность подавать «мушку» точно в зону их присутствия. Но поклевок поначалу никаких не произошло, потому что моя утяжеленная «мушка» слишком быстро заглублялась.

Я тут же вместо неё поставил легкую, неутяжеленную, популярную Pheasant Tail Nymph на крючке № 14. И попал, как говорится, в самоё яблочко, потому что на первой же проводке амур на «мушку» среагировал - и поплыл за ней, и аккуратно щипнул. Однако мягкая подсечка не дала результата, а только напугала рыбу.

Ощущения же мои были такие, как при коротком и жестком тычке, больше похожем на зацеп приманки за что-то очень крепкое. Я вспомнил, что такие же поклевки иногда случались у меня и при ловле с утяжеленной «мушкой» при проводке у дна, при этом ни одна из них не закончилась ни зацепом, ни поимкой какой-либо рыбы. Тогда я посчитал такие поклевки странными и необъяснимыми.

Как перехитрить рыбу паузами?

Пока стая «травяных карпов» была в зоне досягаемости моих забросов, рыбы еще несколько раз попробовали мою «мушку» на вкус, так и не дав мне шанса сделать результативную подсечку. Особенность строения пасти, губ рыбы, аккуратность подбора пищи – всё это сыграло со мной злую шутку и не дало поймать достойный трофей.

Амур, когда пробовал мою приманку на вкус, не спешил глотать её. Мне пришлось придумать и применить специальную технику проводки, чтобы перехитрить эту несговорчивую рыбу. В тот момент, когда рыба начинала движение в сторону «мушки», я делал паузу и ждал. Если амур продолжал движение, то через мгновение следовала моя аккуратная подсечка. Если рыба после осуществления моей паузы тоже останавливалась, я тут же продолжал проводку.

На бумаге описать это получается вроде бы легко, а вот на практике не так просто распознать движения рыбы, особенно в стае, и какой именно амур собирается взять «мушку». Как бы то ни было, такая тактика позволила мне в дальнейшем делать результативные подсечки и приземлить несколько достойных трофеев.

Конечно же, не обошлось без обрывов. И без дальнейших экспериментов по увеличению размера «мушки», утолщению поводков и увеличения класса снасти. Но всё это мой дорогой читатель будет уже делать самостоятельно методом проб и ошибок - и совершая новые открытия. Тема поимки белого амура нахлыстом – непаханое поле для воплощения своей фантазии в практическую ловлю. Удачи на этом замечательном пути!