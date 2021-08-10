Где воробью по колено. Охота за щукой на экстремальных глубинах Андрей Швец | 10 августа 2021 г.

Летом неглубокие участки водоемов массово зарастают водорослями - и туда устремляется множество мелкой рыбы, а за ней следуют и хищники. И первые, и вторые обретают там очень комфортные для себя условия: рыбья мелочь - прогретую воду и обилие корма, хищник – множество мест для засад и богатую кормовую базу под боком.

Конечно же, летом в незаросших местах хищница тоже встречается, но всё ж большая часть щучьего стада сиднем сидит в зарослях - и на чистую воду носа не кажет. Для спиннингиста щука тут очень трудовая, хоть её там и много, но приходится попотеть, чтобы поймать зубастую.

В концепции под названием «мелководная ловля щуки» обычно подразумеваются глубины полтора-два метра и в той или иной степени заросшая акватория – это уже неоднократно описывалось разными авторами. Я мелководную ловлю люблю и часто её практикую, но сравнительно недавно открыл для себя еще более увлекательный её подвид – это рыбалка на экстремально малых глубинах.

Мимо таких мест на водоеме спиннингисты обычно торопливо проходят, спеша к уловистым, на их взгляд, более глубоким точкам. Мало кого прельстит залив или тупик старого русла реки с глубиной, образно говоря, по колено, да еще и порядочно заросший всякой «ботаникой», к тому же жить тут может, по общим представлениям, только мелкая щучка. Да и облавливать подобные места намного труднее, чем полтора - двухметровые меляки, поэтому они обычно девственно нетронуты.

Сначала расскажу, что такое экстремально малые глубины в моём понимании: это любое место на водоеме, будь-то вершина пруда, мелководный участок полива на водохранилище, окончание старого русла, где глубина сходит на нет, и другие подобные места с глубинами от метра до двадцати - тридцати сантиметров. Но есть одно «но»: они не должны зарастать сплошным и плотным ковром из водорослей, иначе кроме как с глиссерами-вездеходами здесь делать нечего.

Идеально, если по акватории раскиданы «пятнами» листья кувшинки или какая-либо вертикально ориентированная жесткая водяная растительность, а между ними находятся зоны свободной воды. Конечно, на дне практически всегда будет лежать ковер из мягких водорослей – куда ж без него, но встречаются и участки с чистым песчаным или глинистым дном.

Очень важна также высота слоя свободной воды над лежащими на дне водорослями – она должна быть не ниже двадцати сантиметров, т.к. в основном я буду ловить на воблеры с двумя открытыми тройниками.

Повторюсь, экстремальные мелководья не подвергаются рыболовному прессингу, поэтому порой на них можно хорошо оттянуться – умение ловить в таких сложных условиях не раз позволяло мне при бесклевье обставить своих напарников по совместным выездам на рыбалку. Тем удавалось вымучить максимум по паре «хвостов», а я находил на водоеме минимальные глубины - и там порой попадал на настоящие щучьи «раздачи».

Причем, вопреки общепринятому мнению, что на глубинах «по колено» предостаточно лишь мелочи, живут тут и щуки нормального размера – лично я встречал экземпляры от 2 до 5 кг. Ну а уж кто видел поклевку четырехкилограммовой, полной сил щуки на глубине в 30 см, тот никогда не забудет этого зрелища – бросок на приманку, хватка, бешеное сопротивление, спиннинг сгибается в бублик, ил и донная грязь летят во все стороны, адреналин прёт буквально из ушей… Поэтому и снасть для такой ловли нужна особая, мощная – о ней стоит поговорить отдельно.

Снасти для такой страсти

Я глубоко убежден в том, что в неоспоримом выигрыше всегда окажется мультипликаторный комплект, способный выдерживать большие нагрузки. С «мультом» легче выполнять прицельный маятниковый заброс, который является основным при ловле накоротке, он незаменим при быстром силовом вываживании, когда поклевка крупной рыбы произошла буквально под ногами.

Впрочем, вываживание напролом придется практиковать почти всегда, тут не до сантиментов, иначе подсеченная рыба заскочит в гущу водорослей или под какую-нибудь корягу - и тогда прощай как минимум трофей, а как максимум – и приманка. По этой же причине удилище должно быть «злым», колообразным, бассового типа, а шнур - крепким, как, впрочем, и другие сопутствующие элементы оснастки – поводок и застежка.

Кстати, после того, как надежная вроде бы застежка подвела меня однажды в самый критический момент при вываживании крупной щуки, я максимально усилил контроль над этими элементами. А ведь при расстегнувшейся или разогнувшейся застежке можно не только потерять приманку, но и поставить под вопрос дальнейшую жизнь щуки, особенно если она глубоко заглотила блесну или воблер.

При силовом вываживании даже среднего размера рыбины поводок и застежка испытывают поистине чудовищные нагрузки, поэтому поводки я ставлю из 7-жильного титанового сплава с общей разрывной нагрузкой до 15 кг, застежки – еще мощнее и тоже из хорошей проволоки. Шнур с разрывной нагрузкой ниже 18 - 20 кг я не применяю по той же причине – хочу всегда чувствовать себя уверенно в борьбе с мощной и полной сил рыбой.

Приманки для сверхмеляка

Теперь пройдемся по применяемым на экстремально мелких глубинах приманкам. Начну с самых нетипичных для этих условий – с тонущих приманок: я думаю, мало кто из спиннингистов, находящихся в здравом уме, станет ловить на глубине по колено тонущими воблерами с двумя открытыми крючками, но я-то ловлю. Правда, это должны быть тонущие безлопастные модели, с которыми на малых глубинах управляться очень легко.

Прицельный заброс, воблер приводнился, а поскольку глубина невелика, без промедления начинаю вести его короткими сериями потяжечек - тычков кончиком удилища. Пара тычков – безлопастник немного поднялся к поверхности, даю микропаузу, возвращая его на первоначальный горизонт проводки - и затем повторяю цикл. Дело значительно облегчается, когда вода прозрачна - и ловля ведется вприглядку, когда ты видишь весь процесс движения приманки и можешь при необходимости вносить в проводку коррективы.

Например, на пути воблера чуть уменьшилась высота слоя чистой воды над донной травой – парой быстрых потяжек вывожу его чуть повыше. Впереди чистое место с отсутствием водорослей на дне – чуть утапливаю приманку.

В общем, тонущий безлопастник удобен тем, что удается по ходу проводки изменять глубину его хода в ту или иную сторону, чего не получится проделать с лопастным воблером. Хотя медленно тонущие лопастники тут тоже можно с успехом использовать, но об этом чуть ниже. Чаще всего я применяю тонущие безлопастные составники (ТБС) или разного рода мини-джерки. Наряду с магазинными использую и воблеры мастеров-самодельщиков, которые в некоторых случаях могут дать фору «японцам» и по уловистости, и по стоимости.

Техника работы с ТБС довольна проста и незамысловата - главное, понять её смысл, и тогда никаких трудностей не будет. Нужно опустить воблер поглубже – выполняю потяжечки пореже, а паузы между ними увеличиваю. Необходимо провести воблер почти под самой поверхностью – делаю частые потяжки с минимальными паузами между ними: корректировать при необходимости глубину их хода очень легко, и это делает их незаменимыми при ловле в местах с малой и часто меняющейся по ходу проводки глубиной.

Вторыми в списке идут различные миниглайдеры – схема их проводки точно такая же, ведь эти приманки тоже лишены лопасти, но от составников они по «игре» всё же отличаются, и довольно существенно.

Во-первых, на «твиче» они дают очень компактный «глайд» с короткими галсами, что очень полезно при ловле в малюсеньких «окнах» или узких коридорчиках между водорослями. Во-вторых, при погружении во время «глайдов» и на паузе они демонстрируют «роллинг», т.е. колеблются вокруг своей продольной оси, что дополнительно привлекает щуку. Именно маленькими глайдерами мне удавалось облавливать «мини-окошечки» и микрозаливчики площадью меньше квадратного метра, точно положив туда маятниковым забросом приманку.

Плюс ко всем достоинствам маленьких глайдеров добавляются еще их прекрасные полетные качества, даже при маятниковых забросах – небольшая компактная и тяжелая приманка очень точно попадает в цель. Из моих миниглайдеров самую хорошую аэродинамическую форму имеет самодельный «Карась» – он не плоскобокий, как большинство глайдеров, а каплевидной формы. К слову, щука очень часто проглатывает этот «баклажанчик» целиком, что называется, в шахту.

Очень хороши при ловле по небольшим глубинам «колебалки» из цельнолитого пластика, которые делает известный любителям спиннинга многих стран Master-Yo Vladimir (http://master-yo.com.ua): даже легкие магазинные «незацепляйки» в таких условиях с этими блеснами не могут сравниться.

Тонут его блёсны медленно даже при значительной массе, что и требуется на экстремально малых глубинах. И проводку можно выполнять медленную, да еще и небольшими паузами, чего не сделаешь в таких условиях с металлической блесной. А если еще и заменить штатный тройник крупным одинарником, то пластиковая «колебалка» становится настоящим вездеходом.

Она проходит через любые хитросплетения водорослей, только против нитчатки бессильна – впрочем, как и любая другая приманка. Я применяю такие блесны только периодически, хотя у меня есть товарищи, которые ловят на них щуку на огромных заросших плесах с полутораметровой глубиной с весны до осени, и там этим приманкам просто нет равных.

Очень часто выручают на мелководье вибы, но тут опять же нужны специально подобранные модели, т.к. даже самый легкий классический виб потребует в таких условиях чрезмерно быстрой проводки, иначе быстро наберет на тройники травы. Я в последнее время, что называется, подсел на модели одной японской конторы - это Sum Vib75, который выпускается аж в четырех типоразмерах.

Это очень удобно - удается приспосабливаться к самым разным условиям ловли. На глубинах до метра я использую медленно тонущую модификацию Sum Vib75SS – она позволяет после приводнения не начинать лихорадочно проводку, с тем чтобы не дать приманке упасть на дно. Этот виб имеет малую скорость погружения, так что даже на метровой глубине можно выполнять проводку в медленном темпе – и щука очень благосклонно относится к этому. Я ловил на Vib75SS на метре щук до четырех килограммов.

А вот на глубинах до полуметра я использую плавающую версию Sum Vib75F: в статичном положении треть тела приманки видна на поверхности, а после начала проводки виб по наклонной уходит на свою паспортную глубину. Плавающей версией я люблю ловить на полуметровой глубине в узких коридорчиках между водорослями, туда не загонишь составник или миниглайдер, т.к. они набирают траву, рыская по сторонам.

Виб же идет прямолинейно, да еще и можно делать паузы, если на пути приманки уменьшилась глубина проводки – даём ей немного всплыть и продолжаем движение. Иногда приносит поклевки только вариант обратной ступенчатой проводки, только на паузе виб не тонет, а всплывает, причем полезно дать паузу после того, как приманка поднялась. Щука при такой подаче виба очень часто подбирает его, когда он уже появился на поверхности – зрелище, конечно, не для слабонервных, на полуметре поклевки получаются просто взрывными.

Как часики работает на малых глубинах и подгруженный 40-граммовый составник Hira Crank Gill S-Bill 140F Nories, только подгружать его следует таким образом, чтобы он тонул с малой скоростью – тогда я успешно облавливал даже самые малые глубины, вплоть до тридцати сантиметров. В это трудно поверить, но давайте рассмотрим сам принцип, так будет понятнее.

Заброс, составник приводнился, тут же без промедления начинаем проводку – это обычно пара «твичей» с микропаузами между ними. Паузы нужны, потому что приманка, хоть и лопастная, на «твичах» потихоньку поднимается к поверхности – а пауза даёт ей вернуться на первоначальный горизонт проводки и идти в нём, соблазняя щуку.

Тело этого составника плоское и высокое – и визуально он хорошо заметен для щуки, да и водные возмущения во время проводки создает такой силы, что игнорировать его щуке просто невозможно. Если же зубастая не в настроении, она просто выходит на него, как бы пугая, или даже бодает закрытой пастью, однако в пассивном щучьем стаде всегда найдется парочка активных отщепенцев, которые без раздумий сходу проглотят воблер.

В этом сезоне самым настоящим фаворитом при ловле на малых и сверхмалых глубинах стал небольшой шэдик работы одного из мастеров-самодельщиков под названием «Густера»: он и вправду своим высоким и плоским телом напоминает небольшую густерку или маленького подлещика.

Как часто бывает, сначала он со мной довольно долго путешествовал коробке в качестве статиста – пару попыток поймать на него не увенчались успехом, но дело решил случай. Однажды на одном из озер при полном отсутствии клёва при проводке впритирку к береговой линии и обрамлявшей её стене осоки «Густеру» схватила щука под три килограмма, потом было еще несколько нереализованных поклевок.

С тех пор лучше воблера для мелководья у меня нет – на твичинге, причем не классическом, а рвано-хаотичном, этот шэдик порхает как бабочка, заваливаясь на бока и пуская ими яркие блики.

Естественно, возмущения водной среды при этом воблер создает дай боже – и щуки на такой проводке просто рвут его на части, и даже хороший судак попадался в прилове, причем тоже на рывковой проводке. Продается «Густера» без фурнитуры, что весьма удобно: хочешь, поставил заводные кольца полегче и тройники из легкой проволоки – вот тебе и плавающая приманка.

Еще поигрался с фурнитурой – и медленно тонущая «Густера» к вашим услугам: я огружаю её именно так, чтобы на паузе она медленно тонула. А тонущая модификация даже на сверхмалой глубине универсальна, поскольку, повторюсь, позволяет оперативно менять горизонт проводки. Да и после пары «твичей» воблер немного залезает вверх – и паузой мы его топим, опуская на его рабочий горизонт движения.

В дни, когда щука реагирует на какие-то движения по поверхности воды или под самой поверхностью, с высокой степенью эффективности можно применять кроулеры, попперы, уокеры, подповерхностные составники, однако я их практически не ставлю, т.к. не всегда это удобно.

Техника и тактика рыбалки на экстремально малых глубинах

Рыбачить на сверхмалых глубинах можно как с берега, так и из лодки – это обычно облов огромных заросших мелководий в верховьях водохранилищ, и у каждого вида есть своя, очень важная специфика.

Лодочная рыбалка на мелководьях описана многократно, поэтому остановлюсь на береговой ловле. Она как необычайно интересна, так и сложна, т.к. не к каждому понравившемуся месту можно подойти – береговая линия может быть и заболочена, и обрамлена на несколько метров полосой непролазных водорослей.

Конечно, идеальные условия – это сухой берег с более-менее нормальными подходами к воде и акватория с неравномерно раскиданными по ней «пятнами» жесткой растительности. Но чтобы обработать её максимально эффективно, потребуется поистине виртуозное владение спиннингом. Ловля ведется по большей части на коротких дистанциях и забросы обычно применяются маятниковые, так что владение мультипликаторной снастью выходит на первый план.

Мы должны класть нашу приманку в «окошко» или коридорчик чистой воды с первого же заброса и максимально точно – малейшая неточность приведет к зацепу за водоросли и распугиванию рыбы во всей округе. Ну а снайперски точные забросы не только повышают шансы приманки на свидание со щукой, но и приносят эстетическое удовольствие.

Чаще всего бывает так: сверхмалая глубина, по плесу разбросаны маленькие «пятна» листьев кувшинки или кубышки озерной, рядом торчат из воды стебли каких-либо жестких и вертикально ориентированных водорослей типа тростника. И между этими островками располагаются «окошки» и коридорчики чистой воды самого разного размера, площади и длины – вот по ним и нужно ювелирно точно провести приманку.

Иногда длина полезной проводки составляет 1,5 м, иногда – 3 – 5 м, а порой и всего полметра – и в самом маленьком «окошке» может последовать поклевка щуки, причем весьма крупной.

Эти «окошки» и прогальчики нужно облавливать под самыми разными углами, каждый раз проводя приманку по другой траектории и под другим углом к рыбе – очень часто это дает результат. Нелишним будет напомнить, что по берегу нужно перемещаться максимально тихо – щука очень хорошо улавливает колебания почвы от ног человека, передающиеся под воду, и это может её насторожить или вовсе спугнуть.

Аккуратным маятниковым забросом кладем воблер в цель и тянем его к себе, стараясь, чтобы он по пути не набрал на тройники водорослей. По одной траектории я провожу приманку до пяти - семи раз, не меньше: давно замечено, что щука далеко не всегда берет с первого же заброса, особенно если она не очень активна. И ей нужно время чтобы не только заметить приманку, но и выдвинуться к месту атаки и, так сказать, собраться с мыслями – именно поэтому не спешите после пары забросов менять место.

Исключение составляют те случаи, когда мы приманкой попадаем щуке, что называется, под нос – тут уже следует мгновенная жадная хватка и приманка без вариантов оказывается глубоко в пасти рыбы.

От такой ловли получаешь громадное удовольствие еще и потому, что в большинстве случаев это ловля вприглядку – даже когда вода не очень прозрачна, на такой малой глубине отчетливо видны все движения приманки. Это позволяет при необходимости подкорректировать проводку – ну, а с поляризационными очками, которые снимут все блики с воды, это получится еще лучше.

Ловля на сверхмалых глубинах, там, где не ловит практически никто, очень затягивает, к тому же она очень эмоциональна. И здесь ты можешь продемонстрировать свое мастерское владение снастью и полный контроль над приманкой – и, в конце концов, вступить в схватку с сильной рыбой, которую всё-таки сумел перехитрить…