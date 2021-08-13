Приманки-внедорожники. Достоинства и недостатки Максим Перов | 13 августа 2021 г.

В наше время, когда на многих водоемах рыболовов обнаружишь больше, чем рыбы, очень многим приходит в голову, как им представляется, гениальная идея: а залезу-ка я со спиннингом в заросли тростника или кувшинок. Или в коряжник. Или в россыпи камней. Там же никто не ловит, а я всех перехитрю - и баснословным уловом удивлю. Однако не всё так элементарно.

Во-первых, в сложных местах рыбачит не так уж мало народу, но главное - нужно суметь подобрать вариант «незацепляйки» под конкретные условия.

А то у новичков частенько случается конфуз: за препятствия неправильно подобранная приманка цепляется почти так же, как и ее аналог с незащищенными крючками, а вот рыбу засекает многократно хуже. Так что давайте для начала разберемся, что нам могут предложить продавцы рыболовных магазинов из ассортимента «незацепляек».

Первый и самый древний метод борьбы с зацепами - защита жал подвесных крючков тонкой и упругой металлической проволокой, навитой на цевье. Так защищают и тройники (фото 1), и двойники (как, например, у продукции брендов Stinger (фото 2) или Kuusamo (фото 3), и одинарники (фото 4).

В «колебалках» же, специально сделанных как «незацепляйки», где одинарник (фото 5) или двойник (фото 6) жестко крепятся к телу блесны, так же к телу монтируется и проволочная защита, причем нередко проволока – плоская.

Защита крючка проволокой - отличный вариант для ловли в коряжнике. Или просто для облова упавшего в воду дерева, возле которого часто держится рыба. Надо только при выборе блесны брать модели с достаточно гибкой проволокой, потому что идея-то в том, что хищник при поклевке схватит блесну, сдавит челюстями защитную проволоку, как раз в этот момент рыбак сделает мощную подсечку - и вот уже рыбина на крючке!

Но если защита слишком жёсткая, грубая, то не слишком активная рыба может и не суметь прижать проволоку. Тогда у нас в активе будет всего лишь холостая поклевка и рыба, которая, скорее всего, насторожится, ощутив в пасти что-то явно несъедобное.

Конечно, жесткая проволока - это гарантированная защита от коряг, не говоря уж о таких пустяках, как подводные стебли тростника или кувшинок. Но если вы ловите рыбу, а не коллекционируете пустые поклевки, надо выбирать более деликатную защиту.

У приманок, сконструированных на крупных предприятиях - например, у Rapala Minnow Spoon - с этим всё в порядке (фото 7). А вот изделия из одной большой азиатской страны, стоящие в наших магазинах намного дешевле, нужно обязательно проверять.

Кстати, слишком мягкая защита блесны - тоже нехорошо: после одного столкновения с подводным препятствием она легко прогибается ниже крючка - и следующая ветка грозит зацепом. В общем, как обычно, нужно искать золотую середину.

Однако с любой защитой блесны беспомощны против ковра плавающей водной растительности. Они попросту собирают её на себя пучками, и хотя классического зацепа нет, шансы на поклевку падают до нуля. Для таких мест гораздо лучше подходят силиконовые приманки с прижатым или даже слегка воткнутым в силиконовое тело крючком (фото 8).

Крючок при этом используется специальный, офсетный. Форма грузика в идеале должна напоминать пулю (фото 9), так достигается максимальная проходимость через прилипчивую траву. Конечно, через мощный ковер травы никакая «незацепляйка» не пройдет. Зато под достаточно густым покровом зарослей часто прячутся щука и крупный окунь.

Ловите, проводя «незацепляйку» в прогалах свободной воды, где она еще способна пробраться, максимально близко к непроходимому ковру водорослей. Есть реальный шанс выманить хищников оттуда.

Бывает так, что весь водоем густо покрыт тиной и придонной растительностью, над которой всего 20 - 30 см чистой воды. Неопытный рыболов, скорее всего, не будет и пытаться что-то здесь поймать. Или будет гонять блесны на бешеной скорости, чтобы не дать им заглубиться до травы, и скоро будет всех уверять, как тот пресловутый директор зимнего катка, что «рыбы здесь нет». А она как раз есть, особенно если водоем проточный. Помимо малопригодных здесь блесен, существуют гораздо более эффективные решения.

Это поппер (фото 10) или поверхностный воблер. Поверхностный воблер можно вести очень медленно, с остановками, и выманивать из-под зарослей любопытную щуку или окуня. Ясно, что приманка к «незацепляйкам» не относится, но решает проблему ловли в сильно заросших водоемах.

Самая сложная проблема спиннингиста - каменистые банки и гряды. Они грозят зацепами, это - да, зато там держится рыба. Защита крючков в таких местах - мера необходимая, но недостаточная. Часто приманка попросту телом застревает в камнях - и тут уж ничего не поделать.

При попытке походить по берегу и подергать под разными углами довольно часто перетирается «плетенка», она плохо выдерживает трение об неровные камни. Поэтому, кстати, некоторые спиннингисты, которые рыбачат в таких местах (створы дамбы Финского залива, например) ставят длинный поводок из флуорокарбона, более устойчивого к истиранию о камни материала.

Способ уменьшить число глухих зацепов при ловле в камнях заключается не в модификации приманки (в любом случае чаще всего используются силиконовые или поролоновые приманки с прижатыми крючками - фото 11), а в смене монтажа.

Приманка монтируется без огрузки на отводном поводке длиной 0,5 - 1 м, а грузом служит свинцовый цилиндрик, не так застревающий в камнях, нежели обычный джиговый грузик, при этом отвод с приманкой делается на 30 - 50 см выше груза (фото 12). Важно, чтобы леска, на которой крепится груз, была слабее той, к которой привязана приманка. При этом если груз всё-таки безнадежно застревает в камнях, отрывается только он, а более дорогую приманку на офсетном крючке удается спасти.

При ловле среди кувшинок или среди редкого тростника неплохо себя показывают спиннербейты (фото 13). Достаточно густая «юбка» из силиконовых полосок неплохо защищает крючок и в то же время почти не снижает засекаемость рыбы.

Частенько та же силиконовая «юбка» ставится и на колеблющиеся блесны, и на разнообразные имитации типа «лягушек» (фото 14), «ящериц» и т.д. А вот всяческие опушки тройника блесны из мягких ворсинок (фото 15) нисколько не снижают риск зацепа, несмотря на уверения иных шустрых продавцов.

Функция обильной опушки совершенно другая - при проводке, например, вращающейся блесны эти ворсинки создают дополнительное сопротивление воды в задней части блесны, оно выравнивает ее горизонтально и даже при медленной проводке реже случается залипание лепестка. Защита от зацепов здесь совершенно ни при чем.

В завершение этой заметки хочу сказать, что любой способ защиты от зацепов в какой-то мере снижает результативность поклевок. И коль есть малейший шанс ловить с открытыми крючками - не поддавайтесь соблазну поставить «незацепляйку» и облегчить себе жизнь. Ежели в траве есть «окна» и прогалы - тренируйте точность заброса, чтобы идеально попадать в них. А на приманки-внедорожники ловите лишь тогда, когда без них никак не обойтись.