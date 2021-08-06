Фидер: ближние рубежи тоже хороши Владимир Клень | 6 августа 2021 г.

Фидерная ловля накоротке в прибрежной акватории, прямо около берега – не только возможное, но в ряде случаев еще и рациональное решение. И ориентируясь на особенности конкретных водных объектов, можно получить достаточно хороший улов.

Никуда не деться от стереотипного мышления в рыбалке. Например, фидер большинство наших сограждан воспринимает лишь как снасть, эффективную в ловле на большом удалении от берега. Раз взял в руки доночное удилище – значит, в планах заброс подальше – туда, куда поплавочному удилищу не достать. Конечно, так-то оно так, но далеко не только так.

По этому вопросу с нашими рыболовами могут аргументировано поспорить родоначальники фидерной ловли – жители Туманного Альбиона, которые считают донную удочку английского типа снастью широкого профиля.

Например, легкий фидерок, а точнее – винклпикер (пикер), при ловле прямо с рук в ряде случаев даст фору поплавочным удилищам на ближней дистанции, под самыми ногами рыболова. Причем на водных объектах любых типов – реках, озерах и прудах.

Существует также отдельный метод донной ловли – леджеринг (legering – что в переводе значит попросту «ловля на донную удочку»), имеющий дело с простейшей оснасткой с грузилом, безо всякой кормушки, которую забрасывают недалеко от берега. Ну, по сути - чисто наша родная дедовская донка-закидушка с мотовилом, только отправляют её в полет не с руки, а удилищем с катушкой.

В общем, фидер - снасть многопрофильная и многофункциональная, у неё есть свой особый колорит. К слову, термин «леджеринг» встречается у англичан и в речной поплавочной ловле (float legering), когда наживка намеренно отправляется в придонное плавание.

Ближе – не хуже

Изложу ряд ситуаций, в которых я использую пикер для ловли на ближних рубежах, и особенности таких рыбалок. Безусловно, понятие «ближний» – относительное, но по общераспространенной среди фидеристов практике границей такого рубежа считается расстояние максимум до 30 - 35 м. Но ловить в 5 - 10 и в 30 - 35 метрах от берега – это не одно и то же. И поэтому сегодня я сделаю акцент на тех случаях, когда рационально производить забросы донной оснастки на самые короткие дистанции.

Ситуаций, диктующих ловлю накоротке, бывает много, и они могут возникать во время любого выезда на любой водный объект. К примеру, в апреле этого года во время одной из фидерных рыбалок я начинал с забросов метров на 75. Учитывая, что вообще никакая рыба не давала о себе знать, сократил дальность до полусотни метров. Снова было глухо - и тогда я уменьшил дистанцию до 25 метров. И тут-то выяснилось, что на сегодня это самый оптимальный вариант, ибо активно проявили себя и подлещики, и плотва.

Приведенный пример хоть и свидетельствует об эффективности ловли на коротких забросах, однако не возводит их в правило. Просто в тот конкретный день рыба находилась на таком удалении от берега.

Вместе с тем в жизни хватает неслучайных вариантов, когда еще до начала рыбалки ставится задача ловли на малом удалении от берега. Вот о них и расскажу, описав те, которые присутствуют в моей практике.

Рядом бровка – ловить ловко

Самая распространенная ситуация, очевидно требующая сосредоточиться именно на укороченных забросах – это расположение речных русловых свалов, а также ям вплотную к «своему» берегу. Порой солидные глубины начинаются фактически у самого уреза воды - достаточно сделать пару шагов, как с головой уйдешь под воду.

Аналогичная картина может наблюдаться на озерах, а также в карьерах, где резкие свалы тоже часто располагаются почти от самого берега. Знаю озеро, где в пяти метрах от берега глубина доходит до «четверки», а еще через пяток метров сваливается до шестнадцати (!). Думаю, многие могут привести подобные примеры.

Помнится, на одной из речных рыбалок мне стало откровенно жалко ловившего поблизости парня. Он бездумно швырял кормушку к середине реки и явно недоумевал, почему я вытягиваю то леща, то иную рыбу, а у него даже садок не замочен.

Не выдержав, провел с ним ликбез. Объяснил, что русло проходит у нашего берега, забрасывать оснастку надо к дальней бровке, расположенной где-то в двух десятках метров. Показал, как увидеть её очертания по меняющемуся цвету воды, ибо над руслом она темнее. Плюс порекомендовал дополнительно раскормить точку ловли, забросив несколько шаров прикормки размером с апельсин. Расстояние позволяло это сделать без труда рукой. Парень оказался не строптивый, выслушал и последовал совету. Вскоре он вытянул голавлика, а затем настал черед и другой рыбы.

На реках мне нравятся точки под обрывистым берегом, где круговороты течения вымывают ямы. В этом случае не требуется использование фидера с тяжелой кормушкой - рационален переход на пикер с заменой кормушки легким грузилом, что и предполагает классический леджеринг.

Выделю два типа леджеринговых оснасток. Первый тип – с применением, если можно так выразиться, стационарного груза, способного хорошо удерживаться на дне. К примеру, в виде груши с уплощенными боками.

Второй тип – это противоположность первого. Грузило там принято называть «покатком», ибо его основная задача - как раз катиться, перемещаться по дну. Оно может быть, скажем, шарообразной формы. За счет этого перемещается приманка, привлекая внимание рыб. Монтаж обоих оснасток прост: груз ин-лайн или на вертлюжке, бусина-отбойник, вертлюжок к поводку с крючком.

Прикармливание в рассматриваемой ситуации я произвожу с руки, однако здесь важно не перестараться. Я вообще начинаю облавливать речные ямки без предварительного закорма. Если рыба стоит, она непременно откликнется на приманку, а вот при затихании клева прикормку стоит подбросить.

Вместе с тем есть и иной вариант продолжения рыбалки, когда речные ямки, а их у обрывистых берегов бывает немало, облавливаются одна за другой без прикорма. Максимум, что производится, это заброс в воду в качестве привады самих насадок, если те годятся для такой методики. Например, жменька пареной перловки, кукурузы или люпина придутся кстати. Более легкие насадки или наживки бросать бессмысленно, ибо они не достигнут дна, и даже минимальное течение их попросту унесет.

В целом схемы прикармливания рыб при доночной ловле накоротке я вижу три. Первая – с использованием небольшой классической кормушки, больше используемой в качестве груза. Вторая – с грузилом и прикармливанием с руки либо рогаткой. И третья – комбинированная, когда кормушка применяется только в начале рыбалки для выверенного закорма точки ловли. А затем она снимается с оснастки, а вместо неё крепится грузило. Последующий докорм производится опять же с руки, но не исключен и вариант возврата кормушки.

Воды – мало, а рыба клевала

Речная донная ловля на короткой дистанции эффективна не только на больших глубинах, но и на мелководьях. По сути, я практикую её с детских лет, только тогда ловил на так называемую «полудонку», стягивая поплавок к вершинке удилища, а сейчас - на классический пикер.

Заброс, как правило, следует на нужный рубеж, а он может находиться на расстоянии даже меньше десяти метров. «Клёвые» ориентиры для заброса – участки за валунами и поваленными в воду деревьями, «обратки», микрозаливчики, где течение ослабевает, поэтому находится больше корма и есть укрытия от хищников.

Отдельно обращу внимание на перекаты, качественно обловить которые поплавочной оснасткой удастся далеко не всегда даже искушенным рыболовам.

Сильное течение и минимальная глубина здорово ограничивают возможности. А вот пикер с легкой кормушкой или грузом, да длинный поводок (1 - 1,5 м) упрощает эту задачу. С ним можно расположиться как выше гряды переката, где традиционно стоит наибольшее количество разной рыбы, так и ниже, прощупывая так называемое подвалье. Разве что стоит не забыть с собой на рыбалку запас грузов на случай их обрыва. Всё-таки каменные гряды часто откусывают оснастку.

В рассматриваемом нами случае рыбалка приобретает маневренный характер, поэтому для удобства целесообразно брать минимум экипировки. Рюкзак, легкий складной стульчик, если уж совсем невмоготу без отдыха, и пикер.

Отлично подойдет и пластиковый ящик, который большинство необоснованно называет зимним. По сути, это универсальный всесезонный ящик, хорошо подходящий для разноплановых рыбалок в любое время года. Тут и емкость для оснасток и прочих аксессуаров, и хранилище пойманной рыбы, и место для сидения.

Перспективные для ловли мелководные участки есть и на водоемах со стоячей водой. Особенно мне нравятся те, которые расположены под нависающими над водой деревьями. С них в воду постоянно падают всевозможные мошки, жучки, муравьи, семена и пыльца растений, которые идут на пропитание рыбам.

Ветры неизменно прибивают к берегам прочий корм, плюс такие участки лучше прогреваются весной и осенью. Соответственно рыбы, включая далеко не мелких, не оставляют такие акватории без внимания. Примечательно, что порой подобные меляки можно обловить исключительно донной оснасткой. На глубине 20 - 40 см классический поплавок эффективен не всегда, поводок выходит очень короткий, что настораживает рыбу, а легонькую оснастку не каждый раз добросишь до нужной точки. К тому же она подходит не для всех рыб. При этом если на такие «площадки» рыбы по каким-то причинам не выходят, всегда можно без особых усилий изменить схему ловли, увеличив дистанцию заброса - дабы достать глубину.

Интересные выводы я сделал после экспериментов с применением двух фидеров или фидера с пикером, забрасываемых на разные расстояния. Когда одна оснастка рассчитана на глубоководную ловлю, а вторая - на мелководную, результат неочевиден. Во всяком случае, ориентированная на короткую дистанцию оснастка неизменно приносила результат. К слову, на этом моменте я останавливался подробнее в прошлом номере «СР» в материале «Утомленные солнцем. Фидерная версия».

Сделал и еще одно любопытное наблюдение. На отдельных реках и водоемах свою лепту в привлекательность мелководных акваторий дополнительно вносят сами рыбаки, когда высыпают после свертывания своих снастей в воду неиспользованный прикорм. Происходит эффект постоянного приваживания рыб к таким местам.

Прелесть мелководий вижу еще и в том, что на них выходят кормиться разные виды рыб, делая рыбалку непредсказуемой и потому привлекательной. В очередности поимки может не быть никакой закономерности. Тут и подлещики с густерой, и караси с уклеей, и красноперки с плотвой, и прочие обитатели водного объекта. В жаркое время года массовые выходы рыбьего населения, как правило, наблюдаются поздним вечером, ночью и ранним утром. В более холодный период – наоборот, днём.

Гармоничная снасть – ловля всласть

Логично, что настраиваться на ловлю накоротке надо еще и в случаях, когда объектом выбора являются пруды, каналы и иные маленькие водные объекты. Тут всё предельно ясно: ограниченная площадь диктует соответствующий выбор - и потому останавливаться подробнее на таких рыбалках нет необходимости. Тактика - по аналогии с описанной выше.

Интересный и верный ориентир для целевой рыбалки накоротке – это еще и закоряженная акватория, где традиционно концентрируются рыбы. С одной стороны, облавливать её пикером или фидером на порядок сложнее, нежели поплавочным удилищем, ведь последним удается даже опускать оснастку в пространства меж веток. Но с другой стороны, удочкой не до каждой коряги дотянешься, ведь есть рухнувшие деревья, подход к которым затруднен особенностями строения водоема. Зато при этом существует возможность докинуть до данного ориентира, пусть и не вплотную, донную оснастку, чем полезно пользоваться.

В плане выбора удилища на конкретную рыбалку, я изначально ориентируюсь на те условия, с которыми должен столкнуться. Когда планирую ловлю речных лещей и иной крупной рыбы на сильном течении, беру фидеры среднего или даже тяжелого класса. А если ставлю цель охоты за речной плотвой, густерой, голавлями и т.д. – предпочту пикер или фидеры легкого класса.

Немаловажна и длина фидерного удилища. Чем оно короче – тем в данном случае лучше. При выборе между удочками с длинами 2,7 или 4,2 м - очевидно, что удобнее использовать первую.

Квивертип я подбираю под условия ловли. На спокойной воде мелководных акваторий озер хороши самые мягкие и чувствительные стеклопластиковые вершинки (0,5-унцовые).

К тому же они позволяют использовать наиболее легкие грузы, которые удочками с такими вершинками хорошо забрасываются. Ведь чем тише звуки и меньше всплески при ударе о воду – тем лучше. На течении при использовании грузил в пикерной оснастке или с легким фидером ставлю более жесткие вершинки – 0,75 – 1 oz. Ну а под увесистые кормушки идут уже угольные квивертипы с чувствительностью до 2 oz.

Техника заброса оснастки находится во взаимосвязи с её дальностью. В целом на короткой дистанции мне импонирует маятниковый вариант. Это самый мягкий, бесшумный тип заброса, ибо груз летит с малой скоростью и на минимальной высоте. Особенно сказанное актуально, когда ловишь на мелководье или в ночное время суток. К тому же так удобнее забрасывать в стесненных условиях, если над точкой ловли нависают ветки деревьев, соседствует густой кустарник, имеются иные преграды.

Вместе с тем, когда приходится выполнять выверенные забросы строго в локальную точку на расстояние в два-три десятка метров, рациональнее переключиться на заброс из-за головы. К тому же порой требуются забросы на значительную дальность от собственного месторасположения вниз по течению параллельно берегу. При этом малое расстояние до уреза воды по прямой линии будет сохраняться.

Учитывая, что рыбалка накоротке динамична и непредсказуема, скучать всяко не приходится и положительные эмоции гарантированы.