Поговорим о лососях. Сибирский таймень. Хабаровский край, начало осени Татьяна Соколова | 11 августа 2021 г.

Золотые сентябри Дальнего Востока! И в то же время изнуряющий, до кровавых мозолей труд, разламывающаяся спина, десятки километров исхлестанных плесов – до шестисот забросов в день. Зачем? С какой целью? Что несёт тебя за тысячи километров к таёжным рекам? Его Величество Таймень! Он – Царь и Властелин, могущество дальневосточных рек!

Таймень – это проверка на прочность, на силу духа и упорство, смелость и мастерство. Снасти – дело второе. Сначала – ты, отчаянный рыболов, экстремал, через все лишения решительно рвущийся к победе. А для любителей легких прогулок – таймень не по зубам.

Кто есть кто

Мои многолетние рыбалки на тайменя позволяют мне четко определять - кто есть кто. Ну, например: всегда нужна концентрация при взаимодействии с гидами – и твоё абсолютное им послушание. Самодеятельность не проходит. Залог успеха - постоянная собранность, решительность и понимание ситуации.

И еще одно, очень важное: на тайменевой рыбалке прежде, чем сделать заброс, надо четко понимать, как можно вывести попавшуюся рыбу. Но частенько горе-рыболовы об этом не думают. Швыряют, как бог на душу положит, приманки в разные стороны. А мы-то с вами помним – таймень может стоять везде.

…Маревая река связана с озером Удыль, лежащим на севере Хабаровского края. По берегам, понятное дело – марь, так в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке называют заболоченную местность, покрытую ёрником (кустарниковой березой и ивой) и редким лиственничным лесом. После недели обильных дождей вода поднялась на четыре – пять метров.

Берегов у реки не осталось вообще. Вода, вода, кругом вода. Хорошо, что Игорь - опытный организатор туров. Предусмотрительно изыскал крохотное сухое местечко на небольшом клочке возвышенности.

Рыбачили в протоках. В основном русле - чёрные грязные воды с бешеным течением. Сплавом движемся по протоке, высматриваем участок для заброса и вываживания. В лодке - еще один товарищ. Ну, до чего настырный - уж очень хочется ему поймать тайменя.

Впереди, метрах в пятидесяти, струя бьет в огромные подводные корчи. Чисто тайменевое место. Но! Вопрос – а как вывести тайменя? Протока узкая, по краям редкий кустарник – не припарковаться, лодку просто снесет. Чем ближе к корчу, тем сильнее бой течения. Игорь качает головой: «Место классное, но вывести рыбу – большая проблема». И тут наш настырный товарищ, недолго думая, забрасывает воблер к корчу.

Таймень! Хоть снасти у товарища мощнейшие, морские - и то спиннинг вытянулся в горизонт. Крупный таймень, усиленный мощью речного потока, пронесся мимо корча вниз. Ситуация критическая. Игорь тормозит веслами. Я хватаюсь руками за жидкие кустики. Метров десять мы пробовали хотя бы притормозить. Ветки обрывались - мы неслись дальше. Спасительная русская березка! Мёртвой хваткой вцепилась в ствол. Игорь, как настоящий ковбой, тут же забросил веревку - лассо.

Встали. А что дальше? Настырный товарищ справился с тайменем, подтянул его к лодке, кричит: «Игорь! Подсак!» А как подвести подсак под тайменя? Течение швыряет лодку то в струю, то припечатывает в кусты. И вот новая картина маслом: в моих руках спиннинг настырного товарища – держу внатяг, а два здоровенных мужика свесились за борт и пробуют подвести подсак под рыбу. Лодка резко кренится и начинает хлебать бортом. Бросаю в лодку спиннинг, обеими руками цепляюсь за ремни мужиков. Слава богу, на вейдерсах были ремни! Но перед моим носом две мужицкие попы, а свою заднюю часть пришлось задвинуть ближе к противоположному борту - хоть для какого-то равновесия.

Если лодка перевернется - на такой стремнине не выплыть, забьет под залом. Засвербела мысль: «Надо обрезать шнур к чертовой матери, перевернемся…» Но! Еще раз мантра – слушайтесь гидов! Зная, что Игорь опытнейший и ответственный проводник, я смолчала, хотя было страшновато… Почувствовав свободу, таймень летит вниз. Настырный товарищ опять пытается его стреножить. И снова кусты в лицо, снова - попы, опять кусты, опять попы…

Вопрос уже не в том, чтобы поднять тайменя, но хоть извлечь приманку – у того в пасти огромный воблер. Кромсать шнур – это в последнюю очередь. Игорь показывал просто чудеса акробатики. Сам настырный товарищ словно знамя держал свою удочку, еле сдерживая тайменя. Результат: приманку Игорь извлек, таймень убежал. В суете настырный товарищ сломал свой дорогущий спиннинг. А мне вдобавок очень хотелось треснуть его веслом по башке.

За вечерним чаем Игорь, не выдержав моего вопросительного взгляда, позвал меня на берег, на приватную беседу: «Давай, Танюша, разберем этот день. С утра, когда ты бросала «Саруну» на границу основного течения и протоки, у тебя сел небольшой таймень. Мы стояли у затопленного острова. Ты слёзно просила моего разрешения спуститься на остров, самой вывести тайменя и освободить от приманки. Что я сделал? Веслом померил глубину – оказалось чуть больше метра.

Ты человек дисциплинированный и ответственный, я разрешил, зная, что если будет совсем топко, ты схватишься за борт, остальное дело техники. Мы с тобой много лет вместе, в одной команде, я был в тебе уверен. Ты справилась, без проблем вывела своего долгожданного красавца».

- «Игорь, позволь я продолжу дальше. Мы шли по основному течению, бросая приманки на уголки проток. У настырного товарища сел совсем крохотный тайменьчик, килограмма на три - четыре, ринулся в траву, в кусты - и там запутался. Ты хотел подобраться на лодке и освободить таймешку. С подсачником там было никак. Что сказал товарищ? Таймешку надо достать – мол, он хочет с ним сфотографироваться. С кем сфотографироваться? С этим мальком?

Сам-то товарищ не полез, со своими ста двадцатью килограммами он там бы и остался. А ты, держа зубами верхний край вейдерсов, чуть под воду не ушел, но любезно достал крошку. Не думаю, что это было правильным, даже если клиент этого очень хотел. Вопросы безопасности - прежде всего. А про размахивания этим товарищем тяжеленным спиннингом с огромными воблерами, я вообще молчу. Только успевала пригибаться».

- «Да, всё так. Спасибо, что держала нас за вейдерсы, когда мы крупного тайменя этого товарища освобождали. Я в тебе не сомневался. После крохотного таймешка я уже чувствовал, что какая-то засада с этим настырным товарищем еще будет. И потом, ты же знаешь, что каждый живой таймень – на вес золота. Не мог я обрезать шнур, не предприняв все возможные усилия.

Пусть и здоровущий таймень, но с этим-то огромным воблером в пасти сколько он проживет? Жалко мне их, не могу я так с тайменями».

Результат: за свои опасные капризы, поставившие под угрозы жизнь других, настырный товарищ навсегда вычеркнут из нашего списка.

Команда – наше всё!

Что лучше для успешной рыбалки на тайменя - высокая вода или низкая? Однозначного ответа нет. Всё зависит от фактических условий реки, конкретной акватории, умения и решительности гидов. Но прежде всего - от нашего личного понимания ситуации. Собираясь на рыбалку на Дальний Восток - мы готовы ко всему.

…Север Хабаровского края. После очередного циклона река - как море разливанное. Где-то новое русло, а свежих протоков, заливчиков – и не счесть. В одном из таких заливов, куда впадают еще две маленькие протоки, мы раньше ловили отличных ленков. Сейчас же нас интересовал только таймень. Вода на основном течении - мутная, грязная смесь песка, камней, веток, корчей. Что тайменю делать в такой реке? Ничего. Таймень - умное создание.

В ожидании благоприятных условий он встает в заливах, на границе течения. И обзор хороший, и еды в спокойной воде достаточно. Ленку тоже некуда деваться, вот он и прячется в траве заливов – легкая добыча для тайменя. Бросали, бросали, бросали воблер Saruna – в итоге один таймешенок-подросток кило на пять-шесть. Решение: залезть под кусты и аккуратно закинуть в глубь протоки моё секретное оружие – «поверхностник» Jib 110.

Этот воблер работает исключительно на спокойной воде: у него очень тонкие стенки, внутри большие шарики перекатываются по диагональной траектории. Воблер, элегантно переваливаясь с боку на бок, грохочет шариками – рыба отлично слышит приманку и в мутной воде, и на течении.

При неспешной проводке «Джиб» лишь слегка крутит носом, как бы принюхиваясь, прекрасно имитируя осторожного малька. На волшебные Jib 90F и 110F я за последние шесть лет выловила все виды лососевых: семгу, кумжу, ленка, тайменя, горбушу, кету, симу, кижуча, гольца, микижу. Не говоря уже про щуку, судака, окуня и язя.

Еще раз хочу сделать акцент на качестве приманок для ловли тайменей: нужна эффективная работа и на течении (кроме бурных порогов/перекатов – там таймень не стоит), и на спокойной воде. Причина – в ходе рыбалки постоянно делаются забросы и проводки одновременно и по течению, и по плесам, и по заливам/протокам.

Кто-то усомнится в тройниках – выдержат ли? Да, если отлажена и сбалансирована снасть, отрегулирован фрикцион катушки, используются лососевые спиннинги с высокой амортизацией. То же самое касается и тройников, скажем, тонущего D-Contact 85. На него даже чавычу ловим. Причем с подачи Виталия, владельца рыболовной базы на Камчатке, которому надоело многолетнее однообразие «колебалок» - и он с успехом перешел на воблеры. Но об этом будет другая история.

Самые крупные экземпляры ленков прячутся от зубов тайменя именно в глубине проток. Значит - и таймень может пастись там. Первый заброс! Мощная поклевка! Огромный таймешара выпрыгивает, пытаясь стряхнуть воблер. Мой лососевый спиннинг злобно дрожит, но держится. Тайменю бежать особо некуда, кругом трава, будем бороться. Рыбина старается занырнуть под лодку – хоть какое-то укрытие.

В итоге мотор нельзя заводить, а до косы на основном течении – метров пятьдесят. И припарковаться некуда. Ливни превратили залив в огромную и глубокую яму, окруженную травой.

Напарник старается веслами развернуть лодку, чтобы можно было подвести подсак под рыбу. Куда там - для крупного тайменя лодка, что игрушка. Но вот гид с подсаком наготове. Таймень долго кружил под лодкой, так что обмотал себя шнуром. Изловчившись, гид подводит подсак под тайменя - и за несколько секунд освобождает утомленного беглеца от приманки и шнура. Плыви, родной! Один ноль в нашу пользу! Команда сработала на отлично, но выводы сделаны.

Всю ночь ситуация в заливе не давала мне покоя. На следующий день мы опять пошли туда же. Выставили лодку кормой ближе к основному руслу, чтобы быстро завести мотор. В руках - мой тайменевый спиннинг до 28 г, на нём - воблер Saruna 125. Хорошенько прицелилась - заброс в глубину протоки. Таймень схватил сразу.

За ночь вода в реке упала на полметра - и таймень смело бросился через залив на основное течение. Взвизгнул мотор, лодка медленно двинулась по заливу. Спиннинг держал тайменя крепко - как на поводке. Команда наготове. Подвели подсак со стороны хвоста. Всё, трофей наш! Вот именно наш, командный, а не лично мой!

…Сентябрь на Сихотэ-Алине. Женя Сокур решил малость поохотиться на тайменя. Вода низкая, холодная, солнышко, днем около двадцати, ночью - под ноль. Все условия для рыбалки на тайменя. Команда стоит на косе, ленки клюют как из пулемета. Присмотревшись вдаль, Дима Сокур озадачился: «Народ! По-моему, Жеку таймень тащит. Лодку вон как крутит».

И правда, лодка стремительно приближалась, Женя перекладывал спиннинг в разные стороны. «Жека! Прыгай!» - Дима ринулся в воду. Лодку несло на валун. Еле успев выпрыгнуть, Жека рухнул на камень. Огненный таймешовый хвост замелькал на перекате. Течение вдвое усиливает мощь трофея. Жека стойко держался, стараясь развернуть тайменя.

Падая под силой течения, Дима схватил лодку, я поспешила на перехват. Лодка на косе. Дима, заходя позади тайменя, крепко ухватил его хвост. Несколько секунд - и таймень на берегу. Что сказать? Команда…

Неужто это моя лебединая песня?

За десять дней я поймала тридцать четыре тайменя! К такой рыбалке шла долгих пятнадцать лет…

Опять река акватории озера Удыль, Амурского бассейна. Конец сентября. Погода – чудо! Средний уровень прозрачнейшей воды. Кета уже отнерестилась, и только одиночные останки былой красоты печально плавали в последнем порыве жизни.

Пить воду, умываться, мыть посуду водой из такой реки категорически нельзя – опасно для жизни. Река небольшая, уютная, заломленная и закоряженная процентов на шестьдесят. Рай для трофейного тайменя! К большей и неизбежной потере воблеров мы были готовы. Не за тем же сюда добирались три дня, чтобы воблеры экономить. Снасти взяла помощнее. Смитовский «интерборон» с тестом до 40 г, плавающие «Саруны» 125 и 147. Для креатива добавила знаменитого «убийцу лососевых» - тонущего D-Contact 85.

Почему? Сильно закоряженные кривуны с торчащими во все стороны деревьями – отличное убежище и ресторан для тайменя. Ближе ко дну собирается вся аппетитная мелочь для барского стола. По таким местам рыбачить только «Контактами» апстрим. «Саруна» для забросов вверх по течению не годится – «игра» ломается, да и проводку не сделать, сразу зацепы. Набила оскомину на таких кривунах. Но! Попадались только малыши-таймешата, а они не в счет. Да и ранить несмышленышей просто не хотелось.

Реальные таймени «задвадцатки» прятались в коварных подводных корчах, на глубине полтора – два метра. Проходим лодкой, а под нами - подводный лес белесых от времени коряг и корчей. Сколько же лет вода полировала этих подводных стражей? Все зацепы на них - вмёртвую.

Активность тайменя возрастает ближе к вечеру. Поэтому до четырех дня бросала «Контакты» - чтобы раздразнить тайменя суетливо-агрессивной «игрой», а потом, с огромным облегчением, подключала «Саруну».

От постоянного разноритмичного твичинга «Контактами» - кровавые мозоли на пальцах. Перчатки? Да, иногда, и только на правую руку, чтобы шнур подушечки пальцев не срезал. Левая перчатка – в кармане, к подъёму трофея полная готовность (если сразу надеть и левую, то теряется чувствительность, когда придерживаешь шпулю).

Фрикцион на катушке прилично распущен, иначе много сходов (помним, что для тайменя менее 25 кг тормоз держим немного ослабленным). А на вываживании шпулю придерживаю только руками.

Кто-то опять скажет – тройники на «Контактах 85» для крупной рыбы слабоваты. Мой ответ: лососевый спиннинг с суперамортизацией - раз. Распущенный фрикцион – два. А дальше – дело техники.

Я уже несколько раз повторяла эту мантру: прежде чем сделать заброс, определитесь с возможностями вываживания. Можно, конечно, взять тяжеленные снасти - и буром тащить тайменя. Мол, уходит в залом, надо торопиться. В результате - почти 90% сходов и разорванные тайменевые пасти. Мне этого не надо!

Для рыбалки по коротким и глубоким кривунам «Контакт 85» – номер один именно на этой реке. Если есть возможность рыбалки «с ног» - это самый эффективный вариант. Агрессивный твичинг сразу на падении. Приманка идет на глубине 50 - 70 см. Горизонт контролирую скоростью проводки.

Шквал звуковых волн веером разбивается о коряги, долетает до дна, отталкивается - и быстро летит наверх. Это физическое явление называется резонанс. Очень сильный раздражитель для тайменя. Поднимает его с любой глубины. Проводку обязательно делаю до конца. Чаще всего в такой акватории таймень хватает приманку неожиданно, почти под берегом. Потихоньку отступая назад, двигаюсь вдоль по косе. Так тайменю закрываю путь в коряги. Не форсирую вываживание, держу внатяг.

Таймень начинает слабеть. Кручу катушку, подхожу ближе к берегу. Если таймень уперся – пусть постоит. Чуть прижимаю пальцами фрикцион. Всё на внутренних чувствах, на интуиции. А коль таймень начал разгон, хочет сбежать в укрытие - даю немного побегать.

Вторая попытка чуть слабее. Таймень ложится и начинает давить массой. Кручу катушку. Самый опасный момент, когда таймень почувствует дно. Начинается отчаянная пляска с множеством поворотов, кульбитов, иногда прыжков. Терпение, терпение и полнейшая концентрация.

Нутром чую - в трофее еще много сил. Стою на месте. Кто кого? Сдается? Не крутя катушку, медленно тащу красавца. Наступает момент выхода на сцену гида. Аккуратно заведя огромный подсак за тайменя, гид подталкивает его к берегу. Иногда гиды заводят тайменя за хвост.

Лишь однажды на такой рыбалке всё же прикрутила фрикцион - и тут же обидный сход крупной рыбины. А дело было так. Вечерело. Сплавляемся по плесу, начинается перекат. Справа – огромная протока завершается роскошным заливом. Всё - в траве. Уже было подняла «Саруну», как огромное бревно тенью скользнуло вдоль лодки.

Гигантский таймень! Больше полутора метров! Немедленно паркуемся на косе - и начинаем обстрел. Проводка по границе течения и залива. Есть! Громадина! Но каскад прыжков – это плохо.

Скорее всего, таймень сел на один крючок на тройнике. И тут я с какого-то перепуга затягиваю фрикцион на полоборота. И - сход… Что послужило истинной его причиной - неизвестно. Игорь, наш гид, изрек: «Не расстраивайся. Значит, не твой он был»… Тайменя я там всё же взяла. Но этот уже оказался просто зачетным, килограммов на пятнадцать. И после этого случая фрикцион я больше не трогаю.

…Чай у костра. Приятная усталость. Затуманенный взор, рассеянная улыбка. В мыслях еще и еще переживаешь минуты радостных побед. «Игорь! Это была лучшая рыбалка в моей жизни! Такого больше не повторится…». - Игорь прищурился: «Да, такой не будет… Будет лучше». - Я аж подпрыгнула: «Не может быть!» - Игорь: «Присмотрел я еще пару речек. Далековато, правда. Да и заброска только вертолетная. Зато это реки гигантских тайменей. Их немного, но можно поймать за сорок кило. Так что - готовься».

Да за таким призом можно хоть пешком идти! Сказано – сделано. Пешком мы, конечно, не пошли, далековато. Только от Хабаровска под тысячу километров. Но это, уважаемый читатель, уже другая история.