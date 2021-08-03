Со своим ребенком на рыбалку Алексей Фалалеев | 3 августа 2021 г.

…Сам-то я увлекся рыбной ловлей в далеком детстве. В какой момент она стала мне интересна, и по какой причине - точно ответить не смогу. Но сколько себя помню, активный отдых с рыбалкой был постоянным спутником моей жизни.

Сравнивать нынешнюю молодежь - и нас, какими мы были лет 30 - 40 назад, наверняка не стоит, поскольку во времена нашей молодости, мне кажется, в житейском плане всё было намного проще. Но вот обсудить вопрос о том, насколько сейчас реально привить современным детям любовь к этому увлечению - пожалуй, можно. И свою точку зрения на этот вопрос я постараюсь отразить в нынешнем материале.

Во время повального увлечения нынешних детей социальными сетями, развлекательными платформами и интернетом в целом, мне кажется, юных рыболовов стало в разы меньше, чем, скажем, их было даже лет 10 - 15 назад. Это реалии современного мира - и поэтому судить, плохо это или хорошо, будет, пожалуй, не совсем корректно. Но как по мне, даже несмотря на нынешние веяния моды, показывать ребенку, что есть такое направление жизни, как всамделишная рыбалка, стоит. И я считаю, что очень хорошо, коль ваш ребенок отправится с вами на рыбную ловлю.

Пусть это будут не очень частые выезды на природу, но в любом случае на них, во-первых, можно отвлечься от суеты городской жизни, которая теперь непосредственно давит и на наших детей. Во-вторых, появляется возможность побыть вместе с семьей. В-третьих, рыбалка сама по себе - увлечение практическое и полезное, особенно на фоне повальной любви к интернету и электронным девайсами.

Дам несколько рекомендаций, основанных на собственном опыте, которые, надеюсь, помогут лишний раз вырваться вашему чаду из призрачного интернет-мира. Как мне кажется, можно выделить два основных критерия, которые должны обусловливать ваши старания. Первый – ребенку на рыбалке должно быть комфортно. Второй – интересно. И теперь давайте предметно разберем эти два пункта.

Комфортность начального обучения

Разумеется, устраивать для ребенка каждый раз выезд на водоем навроде летнего пикника - это и не разумно, и не всегда удобно, да и вряд ли получится, ведь вы, в первую очередь, отправляетесь на рыбалку как таковую, а уже затем на отдых в целом.

Но, по большому счету, в ваших силах, чтобы юному рыболову каждый раз было не холодно, не голодно, не мокро и безопасно. Правда, я не раз встречал на водоемах родителей с детьми во время, скажем так, экстремальных рыбалок, когда погода или температура окружающей среды являлись далеко не комфортными. Но то были в массе своей уже увлеченные и опытные, хоть и юные рыбачки, которым уже стал важен сам процесс ловли и не страшила сопутствующая обстановка.

Но вот если вы выберетесь на рыбалку с начинающим рыболовом - и при этом его примутся поедом есть комары, поливать холодный дождь или пронизывать ледяной ветер, то велика вероятность, что в следующий раз он просто откажется ехать с вами, даже если при этом погода и условия ловли будут уже комфортными.

Поэтому, мое мнение, первые рыбалки обязательно должны происходить в оптимальных обстоятельствах. Спокойный летний вечерок, теплый солнечный день осенью или оттепель в зимний период - это, пожалуй, самое верное время для освоения вашим чадом азов ловли (фото 1).

Передавайте опыт походной жизни

Как я уже упомянул, в таких вылазках на природу большое значение имеет вопрос бытового обеспечения процесса ловли. Тащить с собой полевую кухню и разбивать кемпинговый городок, конечно, не нужно, но взять запас продуктов, горячий чай, стульчик, а то и небольшую палатку - очень даже стоит (фото 2).

Для ребенка в любом случае рыбалка сначала – что-то вроде приключения, и если он будет обеспечен всем необходимым для всемерного развития этого, как сейчас говорят, квеста, то естественно на него это произведет позитивное впечатление. Палатка – это свой временный домик, отгороженная личная территория. И именно тот момент, что на рыбалке вы жили в своём домике, очень запоминается. Обязательно покажите, научите и объясните вашему ребенку, как нужно разводить и поддерживать костер (фото 3).

Где найти дрова, с чего начать розжиг, как не позволить костру потухнуть, какие меры предосторожности нужно при этом соблюдать. Это и в будущем пригодится, и сейчас, пока ребенок маленький, добавит ценной информации в его сознание. Ну а приготовить на костре свежевыловленную рыбу, да даже просто поджарить хлеб - это тоже часть этого приключения. Поэтому не пренебрегайте этим, не жалейте времени на подготовку и поддержания вашего очага.

Даже если ребенок потом и не станет увлеченным рыболовом, навыки походной жизни могут ему здорово пригодиться в будущем. Не хочется показаться старым ворчуном, но сейчас, особенно в условиях города, не то что ребенок, не каждый подросток сможет сориентироваться в полевых условиях и обустроить свой быт. А в поле, в лесу, где не ловится сотовая связь, вряд ли какой-то интернет-кумир сможет объяснить, что ему делать и как выжить, особенно если раньше подросток проводил своё время всё больше на развлекательных сервисах.

Здорово, если получится организовать полноценное горячее питание. Я, например, до сих пор помню те выезды, когда мы с братом, будучи совсем маленькими, на рыбалке ели только что сваренные папой пельмени (фото 4). Классно? Да! Естественно, у нашего отца появлялась дополнительная головная боль, но зато такие рыбалки оставались в детской памяти надолго.

Поэтому, если у вас есть возможность, постарайтесь сварганить вкусную горячую еду для вас и вашего ребенка прямо на берегу водоема или на льду, если вы рыбачите зимой. В крайнем случае - не забывайте о варианте попить с чем-нибудь чайку прямо в лодке (фото 5). Это выйдет просто здорово в эмоциональном плане.

Учите рыбачить безопасно

Поговорим о безопасности первых (да и не только) выходов на водоем начинающего рыболова. Если вы отправляетесь на рыбалку на лодке, то тут даже напоминать не стоит, что на ребенке должен быть удобный спасательный жилет (фото 6). Это и в официальных Правилах прописано, да и на подсознательном уровне должно быть закреплено. Всё-таки, это водная стихия - и она непредсказуема. Поэтому следует однозначно отложить в голове, что без спасательного жилета юному пассажиру нельзя находиться в плавательном средстве.

Чтобы первые рыбалки не оказались разочарованием, важно обезопаситься, в том числе и самому, от насекомых с помощью соответствующих репеллентов (фото 7). Иначе это будет не рыбалка, а мука, если вас будут заедать комары или мошки. И скорейшее возвращение домой станет единственной целью ребенка, что, как вы сами понимаете, не поспособствует проявлению дальнейшего его интереса к подобным выездам.

Важным фактором безопасности на первых рыбалках является ограничение влияния действий сторонних рыболовов. Это нам с вами, в принципе, привычны матерные слова, исходящие от других участников ловли - особенно в самые эмоционально напряженные моменты рыбалки. И клубы табачного дыма, и результаты потребления алкогольной продукции другими рыболовами. Но начинающему рыбаку это не нужно! И даже противопоказано.

К слову, адекватные рыболовы, особенно когда видят, что рядом с ними находится молодой рыбачок, вполне адекватно реагируют на просьбу не ругаться матом. Но, правда, не каждый откажется от сигареты или наполненного стакана, особенно если вырвался на рыбалку в свой законный выходной. И поэтому, если вы видите, что случай тяжелый, лучше смените место ловли. Отойдите от гудящей компании, перейдите на другой участок водоема. Сейчас не тот случай, чтобы выяснять отношения.

Ребенок видит и всё понимает, и если вдруг у вас появилась крайняя форма неприязни к кому-либо, сдержитесь и не обостряйте ситуацию, какой бы она не была. Отпечаток негативного и даже опасного инцидента может отложиться в памяти ребенка, и он к таким выездам в дальнейшем будет относиться более настороженно. Но, повторюсь, в массе своей рыболовы понимающие и адекватные люди.

Про алкоголь в своей семейной компании тоже, думаю, в целом понятно, но всё же сделаю акцент и на этом. Лично я не понимаю родителей, которые, выбравшись на природу с детьми, позволяют себе употребление алкогольных напитков, подчас и чрезмерное. Это не только негативный пример для подрастающего человечка, но и в целом опасное действо - достаточно посмотреть статистику несчастных случаев на таких выездах. Про курение тоже понятно.

Помню, в детстве, когда в трудовых коллективах еще было принято выезжать организованно на рыбную ловлю, нередко я просился вместе с отцом или дедом на такие выезды. Конечно, приезжал я на водоем уже в полуобморочном состоянии, поскольку в салоне выделенного предприятием автобуса или кунге грузовика бывалые рыбаки начинали массово курить, когда мы даже еще не успевали отъехать от места сбора, но тогда у меня была цель – рыбалка в новом месте.

Своего же ребенка я в этом плане берегу и всячески ограждаю. И если рядом с нами начинают дымить как паровоз, то в обязательном порядке указываю на это. И, повторюсь, в основном, люди с пониманием относятся к моей просьбе.

Клёв – всему голова

Следующий важный пункт проведения первых выходов на рыбалку – это возможность заинтересовать юного рыболова процессом ловли. И тут, на мой взгляд, тоже есть несколько значимых нюансов. Да, опытные рыболовы готовы часами ждать поклевку. Или же, активно меняя места одно за другим, мчаться по несколько километров в поисках той самой заветной лунки или удачной точки ловли. Но, по большому счету, юному рыболову это сейчас не нужно. А нужен клёв. Хороший, постоянный клёв, пусть даже не самой благородной или крупной рыбы (фото 8).

Обещания, что сейчас вот-вот начнет клевать, действуют недолго - и интерес к посредственной рыбалке у ребенка пропадает достаточно быстро. Вот реальный пример. Это не постановочные кадры - между ситуациями на фото 9 и 10 прошло минут 10 - 15, не больше.

Мы с дочкой, возвращаясь домой с лыжной прогулки, заскочили на один близкий к дому водоем, и если сперва она была настроена на рыбную ловлю, то при отсутствии клёва в течение указанного времени весь её энтузиазм сошел на нет. И, сами понимаете, рыбалке моей пришёл конец - в морозном воздухе монотонно зазвучало «ну пошли домой!».

Зато летом, когда рыба клевала, рыбалка шла совсем в другом русле и с другим настроением (фото 11). Тут ведь важно само действие, чтобы рыбка топила поплавок или сгибала кивок и, желательно, чтобы делала это постоянно. Пока ведь это и не серьезная рыбалка, а лишь повод выйти к воде и показать, что в ней кто-то водится и способен заинтересоваться предложенным угощением.

Оглянитесь с ребенком вокруг

Кроме всего прочего, при любом посещении загородных мест я помимо самой рыбалки стараюсь акцентировать внимание своего ребенка на чём-то интересном: на красивых пейзажах (фото 12), на каких-то интересных погодных явлениях (фото 13), на других обитателях водоемов (фото 14). И, надеюсь, делаю всё не напрасно, ведь в любом случае в такие выезды на первое место должны выходить эмоции маленького человека - и очень важно, чтобы они были положительными.

Учите подробно, вспомните свою молодость

Как мне кажется, весьма важным на первых рыбалках является вопрос разъяснения новенькому рыболову азов ловли и перечисление основных терминов для используемых снастей. Вот удочка, вот леска, это грузило, а это – крючок, и с ним нужно быть аккуратным, а то может больно уколоть. Это вот червяк. Да, скользкий и неприятный, но на него охотно клюет рыба.

Разумеется, я его буду насаживать на крючок сам. И буду делать это до тех пор, пока ты сама не захочешь попробовать. Пусть мне придется насаживать его постоянно, я не буду ничего говорить по этому поводу, потому что ты пока что гость в моём увлечении. А вот, гляди, кружок, и на него может попасться очень крупная рыба.

Да, схватив маленькую рыбку, живца. Да, ему неприятно, что мы сажаем его на крючок, но мы же пришли за крупной щукой, правда? Поэтому вынуждены прицеплять живца и надеяться на поклевку хищника. Ну а если не клюнет? Не вопрос, потом мы обязательно выпустим этого карасика жить дальше. А вот это вот спиннинг. Да, забрасывать блесну немного сложнее, чем червяка удочкой. Не получилось? Хорошо, не буду заставлять – вернись к уже освоенной тобой удочке, с которой уже хорошо получается обращаться. А это лодка. Да, здорово, что мы выйдем на воду. Нет, ничего страшного не случится, потому что на тебе спасательный жилет, да и папа рядом.

В общем, понимаете, это нам, опытным рыболовам, всё может казаться простым и понятным. Но ребенку-то это всё в новинку, и если его не научили чему-то, не показали и не объяснили, то даже какие-то элементарные вещи на рыбалке могут вводить его в ступор.

Простейший пример. Когда мы в последний раз были с дочкой на рыбалке, рядом с нами стояли два паренька (по возрасту, кстати, заметно старше моей дочки), которые никак не могли понять, почему на удочке одного из них поплавок всё время лежит на поверхности воды. И они даже спросили нас об этом, после чего я показал, как нужно на леску прицепить дополнительную свинцовую дробинку, чтобы уравновесить грузоподъемность их поплавка. Просто? Конечно. Но, видимо, до меня им некому было объяснить такую элементарную вещь.

Личные снасти – это важно

Хорошо, если у ребенка будут свои собственные снасти. Во-первых, вы покажете, что относитесь к тому, что с вами на водоем выбирается юный рыболов, серьезно и ответственно. Во-вторых, у новичка появится своя отправная точка в плане формирования основы обеспечения такой ловли.

Ну и, в-третьих, ребенок научится отвечать и следить именно за своей удочкой или какой-либо иной снастью. Можно, конечно, отдать начинающему рыболову свою старую удочку, которой вы давно уже не пользуетесь. Но это, сами понимаете, немного не то – типа, на тебе боже, что мне негоже.

Лучше присмотреть в магазине какой-то вариант легкой снасти. А можно, например, обратить внимание на отечественную торговую марку River Band (фото 15), специализирующуюся именно на снастях и снаряжении для юных рыболовов (и что важно – для мальчиков – со своим дизайном, для девочек – со своим). И преподнести готовый рыболовный набор – и удочку, и чемоданчик для снастей, и одёжку - в качестве весомого подарка (фото 16).

Такой комплект не просто станет верным спутником начинающего любителя рыбной ловли, но и порадует внешним видом – в ассортименте у «Ривер Бэнда» яркие снасти весьма неплохого, я бы даже сказал – «взрослого» качества (фото 17).

Вместе – к вершинам

Чтобы подогревать интерес к процессу ловли у юного рыболова важно, как я считаю, стараться планомерно улучшать результаты этой ловли. Да, нам уже понятны азы и за нашими плечами не один десяток пойманных рыбешек. Да, появляется здоровый азарт и в какие-то моменты хочется укрупниться по количеству или размеру пойманной рыбы. Ну так давайте реализуем это желание!

Да, придется, может, чуть дальше уехать, подольше остаться на берегу или чуть продолжительней выжидать поклевку. Но ведь мы хотим поймать что-то крупное? Да, хотим. И пусть время радости при поимке мелочи еще не прошло окончательно, но если появилось стремление, то можно пробовать себя в более серьезных рыбалках. К тому же опыт на загородных вояжах уже сформировался довольно значительный, поэтому можно пробовать что-то более существенное.

Да, пусть пойманная рыба окажется на несколько сот граммов больше привычной, но для ребенка это будет по-настоящему достойным уловом - ведь если вспомнить каких крох мы ловили чуть раньше, то нынешняя рыбина, пусть только для нас, уже тянет на звание настоящего трофея (фото 18). И нужно давать шанс ребенку поймать и вывести эту рыбу самостоятельно!

Не без вашей помощи на первых порах, не без подстраховки, но всё ж чем больше получится личных действий ребенка в момент поимки крупняка, тем больше самостоятельности и уверенности в нём появится. Сорвалась рыба? Кусайте губы, пальцы, локти, если дотянетесь, но ни в коем случае не говорите своему ребенку, что это его вина. Так у всех бывает! И пусть он сам сожалеет об этом, пусть даже расстроится, но только не ругайте и не ставьте на вид его пока еще неумелые действия. Ничего страшного, клюнет еще.

Объясните, что было не совсем верно в его процессе вываживания. На что нужно обратить внимание, а что желательно исключить. Замечательно будет, если чуть позже вы покажете, как нужно было действовать на собственном примере и, обязательно, доверьте процесс вываживания и поимки рыбы юному рыболову вновь. И вот тогда, когда он поймает хорошую рыбу сам, в нём зажжется не только радость, но и настоящий азарт и вера в рыболовную удачу.

Кстати, как мне кажется, если вы покажете начинающему рыболову, что пойманную рыбу, можно и нужно выпускать, это будет только в плюс (фото 19). Объясните, что хоть мы и ловим рыбу, и даже можем что-то употребить в пищу, но большую часть улова отпускаем в естественную среду обитания, чтобы водоемы не оскудевали. И это, я считаю, может пойти на пользу формированию мировоззрения ребенка не только как рыболова, но и человека в целом.

Кстати, если есть возможность, наполняйте первые рыбалки не только позитивом, но и веселым ребячеством (фото 20) - такой ареол радости всегда воспринимается в положительном ключе.

Когда-то давно я в семейном кругу осваивал рыбную ловлю (фото 21). Это хорошее увлечение, помогающее мне на протяжении всей моей жизни. Однако я не жду, что мой ребенок станет заядлым рыбаком, и даже, если честно, не совсем пойму, если она начнет увлекаться ловлей так же, как я.

Главное, как мне кажется, предметно продемонстрировать, что есть такое направление жизни у большого числа людей в нашей стране. Поэтому - мой совет: старайтесь заинтересовать вашего ребенка, показать, что есть мир и за пределами экрана смартфона. И этот ваш шаг, я надеюсь, лишь в положительном ключе отразится на дальнейшей жизни юного человека.