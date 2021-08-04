Лещ речной, лещ старичный. Рыба – одна, подходы - разные Николай Линник | 4 августа 2021 г.

На протяжении своей жизни мы привыкаем к обыденным условиям существования, и порой настолько, что начинаем воспринимать их, как нечто само собой разумеющееся. И копим в себе множество привычек, полезных и не очень.

Но мир не находится в покое, в нём постоянно идут какие-то метаморфозы. И когда изменения окружающей среды происходят быстрее, чем наше сознание успевает на них отреагировать, мы начинаем чувствовать себя неуютно. И чтобы вернуться в зону комфорта, нам нужно пожертвовать какими-нибудь устоявшимися привычками. Это и есть перезагрузка сознания. В какой мере эти философские размышления могут относиться к рыбалке? Сейчас на примере ловли леща я расскажу, как сложившиеся стереотипы могут помешать успешной ловле этой популярной рыбы.

С развитием фидерной ловли лещ сделался для широких масс рыболовов намного доступнее. Даже новички регулярно выкладывают в соцсети красочные отчеты с фотографиями златобоких красавцев. Но тут есть одно большое «но». Регулярно лещ удивляет нас непредсказуемостью своего поведения. Даже в моменты всплеска своей пищевой активности он ловится не у всех, кто находится на берегу реки. Как правило, удачно рыбачат лишь несколько человек. Остальным отводится роль статистов.

Как правило, рыболовы по-своему понимают эти события, и на следующий день за «клёвую точку» разгорается нешуточная борьба. Но стоит на берегу оказаться человеку, который к процессу ловли рыбы относится с вящим пониманием, чем соседи по берегу, как у него активный лещ обнаруживается уже в другом месте. Причем основная масса рыболовов опять никаких выводов из этого не делает. Им проще скопировать действия счастливчиков – берут прикормку того же названия, с тем же цветом, такую же насадку на крючок, копируют дистанцию ловли.

Вот, скажем, несколько лет подряд у наших местных рыболовов трендовой прикормкой считался «Красный Трапер». И даже сейчас, когда в продаже появилась масса других замечательных смесей отечественного производства, на берегу часто можно услышать, что был бы тот «Трапер», был бы и клёв.

Или как объяснить неугасающую с годами любовь рыболовов к опарышам и красным червям? Ведь в наших краях это самые распространенные лещовые насадки. И лишь единичные рыболовы пытаются постоянно экспериментировать с другими вариантами насадок - вареными макаронами, гороховым тестом, перловкой (фото 1), хлебным мякишем (фото 2). И знаете, они чаще других добиваются результата.

Еще реже на берегах водоемов можно увидеть человека, который пытается добиться правильной презентации приманки. Одну и ту же снасть, без каких-либо переделок, люди пытаются приспособить и для реки, и для водоемов без течения. А зачем менять снасть?

На реке лещ на неё иногда поклевывает, клюнет и здесь. Если кормушка – то обязательно с донышком. А как же, ведь если с донышком, то прикормка расходуется намного экономнее. Если монтаж, то обязательно с трубочкой-противозакручивателем. Иначе, дескать, оснастка обязательно перекрутится при забросе. А еще желательно поставить два поводка, и чтоб диаметр лески у них была не тоньше 0,3 мм. Все эти и так-то не очень правильные речные привычки для водоемов без течения оказываются ну очень вредными.

Мне неоднократно приходилось переделывать подобные снасти прямо на берегу, учить людей пересматривать свой подход к ловле леща, который по каким-то причинам зашел из реки в старицу и на время сделался озерным. Вот у рыбы поведение меняется очень быстро. Но люди свои привычки менять не собираются. И, как правило, проигрывают лещу.

А ведь нужно всего-то пораскинуть мозгами - и сделать выводы из сложившейся ситуации. Итак: лещ речной и лещ озерный. Разберемся, в чём схожесть, в чём отличия в поведении этих рыб.

Лещ речной

Результатом длительного, почти 15-летнего периода активных рыбалок с фидером на реке стало моё твердое убеждение в том, что речной лещ - это вполне предсказуемая крупная речная рыба. Её предсказуемость связана со стайным образом жизни и умением быстро собираться вокруг вкусной прикормки.

Практически всё лето речного леща люди пытаются ловить вдоль глубоких свалов в речные ямы, хотя очень хорошо эта рыба чувствует себя и на отмелях - речных косах и перекатах (фото 3).

По моим наблюдениям, на мели лещи всегда попадаются более крупные. Вот только рыбачить здесь не очень-то комфортно: нужны мощные удилища и дальнобойные кормушки, которые еще не нашли массового применения у простых рыболовов. Поэтому вдоль речных ям рыболовный прессинг обычно больше. Но для любых участков реки принцип поиска рабочих точек один: ищем на дне аномалию рельефа - и последовательно облавливаем пространство вокруг неё.

По моим наблюдениям, со способностью речного леща быстро откликаться на вкусный корм связана еще одна особенность его ловли. На наиболее посещаемых рыболовами участках рек первый пик клёва леща приходится приблизительно на 7 - 9 часов утра.

Именно в это время рыболовы успевают расчехлить свои снасти и начинают массово забрасывать в воду прикормку. И опять же, лучше всего собрать леща получается у тех рыболовов, кто не скупится на стартовый закорм. И у кого прикормка отличается от той, которой пользуются соседи по берегу.

Так, если рыболовы массово используют в прикормках смесь пшена и сечки с добавлением небольшой доли сухой прикормки, то лучшие результаты, несомненно, будут у тех, кто к прикармливанию рыбы подойдет более творчески: добавит в смесь то, на что впоследствии собирается ловить (опарышей, кастеров, рубленых червей или мотыля – фото 4).

Когда я собираюсь половить леща (в принципе, это правило относится и к любой другой крупной речной рыбе), то стараюсь добавить в прикормочную смесь максимальный набор вкусняшек. Так рыба может выбрать самую вкусную для себя еду, а для меня расширяется поле экспериментов с различными видами насадок. В силу своего природного любопытства лещ лучше других рыб реагирует на всевозможные «бутерброды».

Еще одной характерной особенностью поведения речного леща является его избирательное отношение к презентации насадки. В реке постоянно что-то меняется: уровень воды, её температура и прозрачность. Лещ быстрее других рыб реагирует на эти изменения - и чтобы быть с уловом, рыболову необходимо научиться подбирать наиболее привлекательную для рыбы презентацию насадки. Сделать это можно путем изменения длины поводка, массы и типа кормушки. Хотя из-за наличия течения с типом контейнера для корма сильно не поэкспериментируешь.

Проще всего поупражняться с длиной поводка и размером насадки. Так, свои рыбалки я всегда начинаю с максимально длинных поводков, а потом слежу за поведением рыбы - и вношу необходимые корректировки. Скажем, начав рыбалку с метровым поводком, я постепенно уменьшаю его длину.

Иногда лучше других работают совсем короткие поводки, длиной всего 20 - 30 см, но это не значит, что с такими поводками можно успешно рыбачить всё лето. В следующий раз я рыбачу по той же схеме: длина поводка постепенно укорачивается до момента, пока не будет найден оптимальный для этого дня вариант.

Так же и с насадкой. Хочешь быть с рыбой – не ленись удивлять её. Однообразие – это не для леща. Даже если поклевки стабильные, есть смысл на каждом забросе что-нибудь в насадке менять.

С батареей удилищ, какие любят выставлять многие рыболовы, такой творческий подход к рыбалке осуществить очень тяжело. Вот почему я настоятельно рекомендую использовать одно, максимум - два удилища. И то второе удилище нужно только на начальном этапе рыбалки, чтобы быстрее понять, на каком расстоянии от берега сегодня предпочитает кормиться лещ.

Лещ старичный

Речные старицы – это золотой резерв любой реки. Здесь крупная рыба есть всегда. И ловить её в старицах намного комфортнее, чем на реке. Но есть нюансы ловли. Их нужно знать - и не лениться выполнять. Когда я перешел с реки в старицы, то длительное время ничего трофейного там поймать не мог.

Как выяснилось потом, мне сильно мешали привычки, которые я принес с реки. Впрочем, мои соседи по берегу тоже ничего трофейного не добывали. Так - синцы, подлещики, густера. Но темповая ловля мелочи быстро стала надоедать. И я начал искать способы разнообразить свои рыбалки. Обратился к опыту англичан. Что-то скопировал у них, что-то доработал сам. И процесс пошёл. На тех же точках, где до этого клевали некрупная разнорыбица, стали попадаться великолепные упитанные лещи.

Итак, чем же, по моему мнению, лещ из больших речных стариц отличается от своего речного собрата? Во-первых, обитающий здесь старичный лещ неизменно более осторожен, чем лещ речной. Но поразительный феномен заключается в том, что постоянно лещ в старицах не живет. Он в определенные периоды своей жизни заходит сюда из реки, некоторое время тут живет, а потом выходит обратно на реку.

Получается, по сути, что это одна и та же рыба. Но осторожничать речной лещ начинает уже с первых дней переселения в старицу. Это хорошо заметно по окрасу вылавливаемых рыб. Старожилы речных стариц обычно более темные: бронзового или почти черного окраса (фото 5), а новички из реки – светлые, серебристые (фото 6) или слегка желтоватые. И когда светлые и темные лещи ловятся вперемежку, начинаешь понимать, что к аборигенам пришло свежее пополнение из реки. Хотя по поведению они ничем не отличаются.

Чтобы перехитрить этих осторожных обжор, нужно сильно потрудиться. А начинать стоит с перенастройки снасти. В моём понимании наиболее удачным вариантом удочки для ловли леща в речных старицах является легкий фидер с тестом до 80 г, оснащенный легкой (20 - 30 г) открытой кормушкой (фото 7) и тонким длинным поводком.

Длина поводков на моих оснастках колеблется в пределах 60 - 120 см, а диаметр лески не превышает 0,12 мм. Такая снасть и шумит меньше при забросе, и насадка на ней всегда выглядит более соблазнительно для рыбы, чем на том же речном фидере, оснащенном кормушкой массой 100 - 120 г и поводком толщиной 0,18 мм.

Особенно ярко преимущества тонкой снасти проявляются при осуществлении в процессе ловли небольших потяжек оснастки, которые так нравятся лещу. Очень, скажу я вам, действенный способ расшевелить сторожкого леща. Известный спротсмен-фидерист Алексей Фадеев когда-то назвал этот приём «донным джигом».

Так вот, легкая кормушка сдвигается с места легко и плавно. Иногда достаточно просто чуть сильнее натянуть леску. А вот для отрыва тяжелой кормушки нужно и удилищем поработать. Оттого почти каждый раз и получается резкий рывок с подрывом всей оснастки.

Во-вторых, обитающий в старицах лещ всегда более избирателен в питании, чем его речные сородичи. С тривиальными червями и опарышами вы вряд ли добьетесь желаемого результата. И даже так любимый спортсменами мотыль не обязательно является самым выгодным решением.

В старицах очень хорошо работают крупные насадки растительного происхождения: кусочки хлебного мякиша, гороховое или манное тесто, консервированная кукуруза (фото 8) и даже зеленый горошек. Эти насадки не только помогают бороться с нежелательными поклевками мелкой рыбы, но и придают рыбалке дополнительную азартность.

Поклевка на хлебный мякиш или горох всегда более резкая, чем на опарыша. Хорошо зарекомендовали себя и «бутерброды» из растительных и животных насадок. Ну и разноцветный опарыш на крючке (фото 9) всегда выглядит намного привлекательнее для рыбы, чем неокрашенные личинки. Вообще, лещ из речных стариц очень любит разноцветных опарышей. И когда в продаже массово появились цветные личинки, «договориться» с крупным лещом стало намного проще.

Для повышения интереса рыбы к насадке достаточно просто изменить комбинацию цветных личинок на крючке. Делать это полезно перед каждым новым забросом снасти. Собираясь половить леща в речных старицах, я обязательно беру с собой целый набор всевозможных насадок - и по очереди предлагаю их рыбе. Более того, менять насадку на крючке полезно даже тогда, когда лещ и так хорошо реагирует, например, на того же опарыша. Замечено, что после смены насадки значительно возрастает вероятность поклевки трофейного экземпляра.

С избирательностью в питании обитающего в речных старицах леща связана еще одна очень важная особенность его ловли. Лещ из этих водоемов очень ревностно относится к правильному подбору кормушки. И основным параметром здесь выступает не столько масса, сколько объем и тип контейнера для корма.

Очень часто бывает так, что на оснастку с кормушкой-клеткой бойко клюют только подлещики, но стоит повесить на леску кормушку-трубку (фото 10), как через несколько забросов происходит поклевка настоящего леща. Так что на подобные рыбалки я всегда ношу с собой и целый набор кормушек - и не ленюсь по очереди предлагать их рыбе.

В-третьих, у обитающих в речных старицах лещей имеется более четко выраженное, чем у их речных сородичей, расписание кормления. И если это расписание изучить, на рыбалку можно приходить в определенное время. Причем, как я заметил, расписание это у каждой старицы своё. В одних старицах пик пищевой активности крупного леща приходится на рассветные часы, в других – это полдень. Есть старицы, где самый крупный лещ выходит кормиться поздно вечером и ночью (фото 11). Вычислить это время нетрудно. Обычно хватает двух-трех пробных рыбалок.

Что же у них общего?

И лещи из реки, и лещи из стариц очень настороженно относятся к посторонним шумам на берегу. Особенно их пугает сотрясение грунта. Поэтому я изо всех сил стараюсь держаться подальше от соседей-рыболовов. И пусть моя точка окажется не совсем выгодной по рельефу дна – главное, чтобы было тихо.

Где бы ни обитал лещ, в реке или в старице, он очень любит много и вкусно покушать. Собираясь половить леща, я беру с собой много прикормки. И стараюсь, особенно в первый час рыбалки, её интенсивно использовать. Даже если поклевок нет, каждые 2 - 3 минуты в воду отправляется свежая порция корма.

Еще одной общей особенностью поведения лещей является их тяга к всевозможным запахам. Результат рыбалки сильно зависит от того, насколько рыболов умеет пользоваться ароматизаторами (фото 12). Но это совершенно не значит, что на рыбалку нужно постоянно таскать с собой целый набор спреев. Для каждого водоема в приоритете всегда будет всего несколько ароматов. И если вам удастся их вычислить – результаты ловли намного улучшатся.

И вообще, ловля леща – это постоянный эксперимент. Не бойтесь предлагать рыбе что-то новенькое, только делайте это осознанно и лучше на основе собственных наблюдений. И не бойтесь дискомфорта, который время от времени станет у вас появляться.

Любой дискомфорт – это шаг к познанию механизмов процесса. И если вы это поймете - тогда у вас очень скоро появятся личные уникальные наработки в ловле этой великолепной рыбы. Рыбачьте в удовольствие!