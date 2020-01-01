Спортивное рыболовство №8 август 2020

По родным просторам

А.Коломиец. Дон-батюшка, такой знакомый и такой разный

Голавлю вольготно живется на Дону, не говоря уже о язях и жерехах. И поэтому во Вселенной автора обязательно существует альтернатива банальному джигу.

Г. Шеляг. Почему блестит подуст?

Автор ловит подуста в реках Причерноморья более четырех десятков лет. Как подобрать правильный ключик к этой своенравной, непредсказуемой в поведении, осторожной и капризной рыбе? Читайте.

Методы ловли

В.Батыров-Гаусс. Щуки над ямой

Щуку в холодной воде мы ловим понизу, а в тёплой – в верхних слоях. В этой концепции есть и свои исключения – например, при ловле в местах с большими глубинами и хорошим рельефом.

А.Швец. Такие разные поклевки

Главное для большинства из нас - момент поклевки рыбы. И пусть тот молниеносен и краток, но всё, что мы делаем - ради него, этого самого мига. И сегодня поговорим о видах поклевок хищной рыбы на искусственные приманки.

Обзор рынка

Revo: запатентованная зоркость

Поляризационные очки стали неотъемлемым аксессуаром для любителей рыбной ловли. В обзоре – рассказ о компании Revo, идущей путём собственных разработок с внедрением в них новейших технологий.

Снасть и тактика

К.Кузьмин. Приманки и оснастки на ротана

В детстве автор воспринимал ловлю этой рыбки как занятие несерьезное. Но по прошествии многих-многих лет он иногда изменяет щукам и окуням - и отправляется со спиннингом на один из городских прудиков, дабы уделить порцию внимания этому необычному хищнику.

В.Сальников. Чем удивить форель?

Перебирая воспоминания о поимках трофейных рыб на «платниках», автор пришел к выводу, что большая их часть соблазнилась теми приманками, которые в арсенале рядового охотника за форелью либо встречаются крайне редко, либо отсутствуют совсем.

В.Клень. Method flat feeder: эволюция или революция?

Не стихают дискуссии относительно «методной» оснастки и принципиальности её отличия от некогда популярной среди отечественных доночников смоктухи – оснастки с самодельной кормушкой. Основываясь на опыте применения обоих монтажей и проведенных с ними экспериментах, автор приводит собственные соображения по этому вопросу.

Н.Линник. На компактных водоемах с маховой удочкой

Половить на прудике или в пойменном озерце на маховую удочку некрупных подлещиков или плотвиц в полном уединении – это настоящее удовольствие! А еще такие рыбалки - великолепная возможность для приобщения к нашему увлечению детей.

М.Балачевцев. Как поймать карася. Херабуна в России. Часть 2

Окончание статьи о знакомстве автора с разновидностью поплавочной удочки восточноазиатского происхождения.

Школа для новичка

О.Ляльковский. Очень ранимые наши любимые… Или как сломать спиннинг шестью оригинальными способами. И потерять - четырьмя

В предлагаемом вниманию читателей материале описаны типовые случаи поломки/утраты спиннингов, происходившие со автором и его товарищами, чтобы не наступать на те же грабли, на которые уже наступили они.

Семьей на рыбалку

А. и В.Волковы. Фидерная страда на песчаных отмелях

На крупных реках фидеристы устраиваются у глубоких ям с обратным течением, у крутых бровок или свалов в русло, у просветов в дремучих коряжниках. И при этом обделяют вниманием обширные речные отмели с песчаным дном. Вроде бы для рыбы тут нет ничего привлекательного, но уловы-то тут бывают поинтереснее и побогаче, чем на других речных участках.

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Вследствие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ типографская печать журналов «Спортивное рыболовство» №5-2020 и №6-2020 оказалась невозможной по не зависящим от редакции журнала обстоятельствам.

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