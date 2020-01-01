Спортивное рыболовство №12 декабрь 2020

Снасть и тактика

Н.Линник. Уметь надо!

Никогда не задумывались, почему зимой одни рыболовы с уловом в любых погодных условиях, другие же ловят рыбу крайне эпизодически? Что помогает выкручиваться из, казалось бы, безвыходных ситуаций: снасти, приманки, а может - простое рыбацкое везение? Особенно отчетливо эта грань прослеживается в ловле рыбы на безнасадочную мормышку. Попробуем разобраться.

С.Гребнев. Время охоты на судака

У каждого зимнего рыболова свои любимые приманки, изгрызенные и покалеченные, словно старые солдаты после сражений. Автор рассказывает о своей коробке приманок, которую он сформировал для поиска судака и берша на просторах Куйбышевского водохранилища.

А.Коломиец. С вибами по затонам

У автора есть интересная альтернатива большим щучьим балансирам – небольшие раттлины, о специфике ловли на них он и рассказывает.

К.Кузьмин. За что мы так не любим спиннинги…

Вроде как грех жаловаться, что, дескать, что-то не так с современными спиннингами. Тем не менее, все мы не перестаем находить в них те или иные изъяны. Попробуем разобраться, насколько мотивированы разного рода претензии к нынешним спиннинговым удилищам.

А.Швец. Старые добрые «железяки»: кажущаяся простота

Наверняка большинство спиннингистов первые шаги в «охоте верчением» делало с «колебалками», как самыми незамысловатыми в освоении искусственными приманками. Правда, как это всегда бывает, по мере накопления опыта ловли выяснялось, что в проводке изогнутого куска металла тоже есть куча нюансов, причем очень важных и прямым образом влияющих на уловистость.

Рыбалка. Северо-Запад

М.Перов. Что наша жизнь? Игра!

Если есть желание радикально улучшить свои результаты, ловить рыбу даже когда вас «обсверлили» со всех сторон, нужно научиться играть мормышкой правильно. При этом совершенно не требуется изобретать велосипед - игра для каждой из самых популярных среди питерских рыболовов рыб давно разработана и продумана до мелочей. Об этом и пойдет речь в этой статье.

Методы ловли

В.Клень. Парадоксы золотой лунки

Термин «золотая лунка» понятен даже далеким от рыбалки людям. Кто и когда придумал этот словесный оборот, бог весть, но этот некто очень точно и емко окрестил едва ли не беспрерывную ловлю рыб из одной лунки. Пожалуй, в рыбалке в целом нет иного феномена, о котором легенд и мифов сложено больше, чем о золотой лунке. При этом явление до сих пор полно противоречий и окутано завесой таинственности.

Н.Лебедев. Стиль финесс в ловле прудовой форели

Подчас активность прудовой форели на многих «платниках» резко падает. Вроде и конопатой в водоеме достаточно, но в то же время она отказывается клевать. И тогда опытные рыболовы меняют тактику, а главное – технику ловли. Существует даже стиль арийной рыбалки - финесс, цель которого - расшевелить пассивную форель.

Советы Мастера

В.Соколов. «Безмотылка», девять лет спустя

Автор постоянно изучает, чем сейчас дышат, чем ловят, над чем думают и работают коллеги в разных регионах нашей необъятной. Из изученного что-то, как говорится, наматывается им на ус, что-то тут же внедряется. Ну а что-то, после осмысления и примерной прикидки под свои условия рыбалки, отставляется в сторону. Такой подход во многом объясняется разными с коллегами водоемами - у автора это Ладога и Финский залив.

Семьей на рыбалку

В. и А.Волковы. Жерлица в деталях. Где же кроется дьявол?

Зимняя рыбалка предъявляет повышенные требования ко всему – к снастям, к снаряжению, к одежде. И к каждому выезду на лед приходится готовиться тщательно, чтобы обеспечить не только улов и удовольствие, но и максимальную безопасность для жизни и здоровья. Не зря бытует пословица, что дьявол кроется в мелочах. И именно зимой какая-то мелочь, которую вовремя не предусмотрел и не учел, может пустить насмарку весь рыболовный день.

Школа для новичка

Алексей Фалалеев. С прицелом на трофей

Рыбная ловля – не набор аксиом. Да, есть какие-то правила, есть общепринятые приёмы и некоторые секреты. Но на результат ловли влияет множество факторов, относящихся к специфике конкретного водоема. Поэтому автор дает информацию о том, что, как, где и когда на его домашних рыбалках обеспечивало поимку крупной рыбы на живцовую снасть.