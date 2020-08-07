Чем удивить форель? Владислав Сальников | 7 августа 2020 г.

Перебирая воспоминания о поимках трофейных рыб на «платниках», я вдруг пришел к мысли, что большая их часть соблазнилась именно теми приманками, которые в арсенале рядового охотника за форелью либо встречаются крайне редко, либо отсутствуют совсем.

Конечно, поймать крупную рыбу на платном водоеме не только дело техники или удачи – львиная доля успеха зависит от навески. И раз уж конопатая элита водоема решила отведать странный стример или жереховый пилкер, то и более мелкие собратья должны проявлять к ним интерес. Уже не раз было подмечено: при общем бесклевье, когда в пруд десятками летят однотипные приманки, часто «выстреливает» нечто неординарное – то, что форель сегодня еще не видела, а порой не встречала никогда.

Хрестоматийные примеры

…Форель поклевала немного возле запуска* на «микроколебалки» - и затихла, похоже, окончательно. Я перешел на другой берег – везде облом. Хотел вернуться на рабочую утреннюю точку, но свято место пусто не бывает - на длинном мостке уже выстроился плотный редут спиннингистов. А тут еще и ветер подул встречный. Легкая «колебалочка» пытаясь сопротивляться ветру подобно бабочке, но совсем недолго, обреченно падала в воду метрах в десяти от меня.

Хорошо, что я взял за правило брать с собой на форелевую рыбалку голавлево-жереховый набор приманок. Поставил без особой веры в успех 7-граммовый пилкер, но хоть заброс будет приличный. И пилкер прострелил ветер насквозь. Два оборота – пауза с отдачей вершинки спиннинга вперед, чтоб сыпался как положено, хотя сыпаться-то особо было некуда. Пилкер иногда касался дна – некое подобие металл-джига в рок-фишинге. Не помню, сколько забросов сделал, но точно не больше пяти. И тут на паузе пилкер схватила форель под 3,5 кг. Причем рыба оказалась вся в пиявках, что вряд ли подразумевает высокую активность.

Случайность - или есть в этом логика? Решил продолжить в том же ключе. Пилкер, надо признать, тонул уж слишком быстро для столь мелководного водоема, а учитывая активность форели (точнее - отсутствие активности), напрашивалось что-то более объемное достаточной для борьбы с ветром тяжести. Кандидат на замену нашелся всё в той же жерехово-голавлевой коробке. Провожу медленно тонущий прогонистый минноу со своеобразным призматическим телом в натуральном цвете, тоже 7-граммовый, двумя мягкими рывочками с затяжной паузой. На очередной паузе – поклевка, и еще одна конопатая в подсачеке. Пусть почти в три раза легче предыдущей, но всё равно это победа! И не только над рыбой, но и над конкурентами, которые заняли моё уловистое место. Пусть ловят дальше – мне уже не жалко…

Эта история с хватками на паузе тонущих приманок стала причиной пополнения форелевой коробочки аналогичными по свойствам образцами, только массой поменьше. Первым кандидатом на свободную ячейку стал 3,4-граммовый воблерок с оригинальным стикообразным тельцем с пимпочкой на пузе. Прежде чем оказаться в пасти у форели, его изрядно потрепали окуни – поставил ради интереса, когда ловил на небольшой запруде малой реки. Тогда на первых проводках испытал тоску по потраченным деньгам: воблерок, вопреки ожиданиям, не сыпался как стик, а на равномерной проводке не жужжал как раттлин – какая-то палка с крючками. Однако на мягком твичинге приманка ожила и заинтересовала «полосатиков». И вот такой же проводкой я пытался соблазнить форель в период дневного затишья.

Не поверите, но после долгого тщетного купания всего, что попалось под руку, я получил четыре поклевки за четыре проводки. Первые три – холостые. Уж стал подумывать, не верховка ли бодает приманку? После очередной поклевки подсек наотмашь - и увесистая форель оживила спящий до той поры фрикцион. Который я впоследствии перетянул, пытаясь вытащить рыбу из-под мостка, следствием чего стал разогнутый крючок и взмах хвостом на прощание. Последующие испытания странного воблера без собственной «игры» подтвердили его эффективность, и теперь в моей рабочей коробке их три штуки с разными расцветками.

Тонущие стики и подобные им приманки хорошо летят, а это важно на «платнике», когда не всегда есть возможность сменить место для забросов по ветру. Большинством из них можно ловить в любом горизонте, да и рабочий горизонт легко отыскать одной приманкой, просто меняя глубину проводки. Конечно, то же самое можно сказать и о многих других тонущих приманках, но наверняка каждый рыболов не один и не два - даже не десять раз попадал в ситуацию, когда форель по каким-то причинам полностью игнорировала «железо» и «силикон». А это самый подходящий повод для экспериментов.

Стримерная лихорадка

Прошло уже восемь лет с тех пор, как я впервые поймал форель на стример. Подтолкнул меня к этому приятель-нахлыстовик. Он, в отличие от меня, приехал на «платник» после обеда. В моём садке было к тому времени всего две рыбы, а он буквально за полчаса поймал на моих глазах четырех форелей. Нахлыстовой снасти у меня с собой не было, зато были бомбарды, приготовленные для ловли на «силикон».

Приятель предложил свои «мушки», но… Вы скажете – сценарий плохой рекламы, рояль в кустах или что-то в этом роде, но у меня в тот день в кармашке рюкзака оказалось несколько стримеров, связанных для ловли судака и щуки на джиг. Размер приличный, да еще на офсетниках № 2/0. В общем, чем черт не шутит: собрал оснастку с медленно тонущей бомбардой, подвесил пушистого «Зонкера» (Zonker) – ну, если не клюнет, пороюсь во флай-боксе приятеля. Однако клюнуло! И не раз! Медленная проводка с имитацией нахлыстовых стрипов – стример то складывался, то раскрывался во всей красе, играя мягким мехом. Клянчить приманки не пришлось…

Весть о стримерной феерии разлетелась по друзьям. Заработали нахлыстовые станки. И вот мы уже стоим на берегу с бомбардами, клюет отлично, а соседи подходят поинтересоваться, в чем дело – у них результаты в разы хуже. А в тот день клевало не на всё подряд. В прозрачной воде было видно, как форель провожает яркие приманки, но не рискует атаковать. Однако стоило только поставить оливковый или черный стример – поклевка следовала незамедлительно. Было тепло, уже летали насекомые - может, в этом дело, а может в кристально чистой воде…

Успех вдохновил, но оснасткой с бомбардой дело не закончилось. В арсенале появились стримеры на джиг-головках для ловли ультралайтом, а также плавающие «мушки» специально для Каролинской оснастки. Через несколько лет выяснилось, что мы с друзьями довольно продолжительное время изобретали велосипед. К этому выводу я пришел, оказавшись на «платнике» в финском городе Варкаусе. Водоем - оригинальный и непривычный для наших форелятников: и глубина с сильным течением, так что 18-граммовый груз сносит, и обширное тиховодье, которое даже бомбардой за день не обловишь.

Однако финны ловят - и очень успешно. И, кстати, всего одной снастью, которой и меляк обследуешь, и глубину с течением покоришь. На их спиннингах – «Отводной поводок», в том варианте, который многие называют Московской оснасткой, о чем финны не имеют понятия. Концевой груз граммов под двадцать, выше него - метровый поводок с ярким стримером на конце. Проводка в американском стиле: груз падает на дно, несколько подбросов удилищем - и выматывание слабины лески катушкой. Мы понаблюдали, прицепили стримерки (благо они у нас были!) - и поймали норму.

Оснастки на любой вкус

Не всем нравится ловить с бомбардой, а многим не по душе рыбаки, которые ловят с бомбардой – мол, метают свои поплавки во все концы, мешают забросу. Бывает и такое, сам не раз сталкивался и недоумевал – зачем на столь небольшом водоеме трехметровый спиннинг-дрын и бомбарда размером с добротную грушу? Ведь весь комплект можно минимизировать. Достаточно удилища тестом до 7 граммов и небольшого набора плавающих и медленно-тонущих бомбард массой от 3 до 5 граммов (если, конечно, ловить на компактном водоеме, а таких большинство).

Но коли уж на бомбарду у вас полное табу, нахлыстом не владеете, а половить на стример хочется, можно прицепить к нему легкую «чебурашку» или взять огруженный стример. Я взвесил свои, те что на вольфрамовых головках – их масса от 0,6 до 1,2 граммов, как раз то, что нужно для нормального заброса ультралайтовым комплектом. Ветер, конечно, не пробьешь (у бомбарды в этом вопросе преимущество), но в тихую погоду стримеры летят довольно неплохо. А вот в ветреную понадобятся либо стримеры без огрузки, либо с плавающей головкой для монтажа на Каролинской оснастке. Очень уловистый вариант, только требует большого терпения – проводку надо делать практически на месте, что довольно утомительно в сравнении с ловлей на воблеры или блесны.

Однако это уже придонная ловля в холодное время года, как и рыбалка со стримерами, связанными на джиг-головках. Последние выручили меня поздней осенью на незнакомом водоеме. Долго ничего не мог поймать, пока не выяснилось, что глубина в месте ловли около 6 метров.

Исправить ситуацию помог стример на джиг-головке массой 3,5 грамма. Короткие скачки по дну – и в зачете не только форели, но и карп, пойманный честно «в рот». На такие же тяжелые (по меркам ареа-фишинга) приманки я ловлю в холодную погоду медленным волочением по дну с короткими остановками – иногда срабатывает так, что сам удивляюсь. Никакой сложной анимации, да и стример весь свой потенциал не раскрывает, однако ловится, и неплохо.

Время удивлять

Не знаю, как так получилось, но мой форелевый арсенал для «платников» в разы превышает форелевый запас для диких водоемов, хотя на последних условия ловли намного разнообразнее, чем на прудиках с мостиками, где ни течения, ни приямков с водоворотами, ни водопадов.

Отдельная коробка - с воблерами, отдельная - с блеснами, несколько боксов с «мушками», большой пакет баночек, источающих невыносимое для носа амбре… Тащишь весь этот скарб на шатающийся под его тяжестью мостик и начинаешь купать всё подряд. Ловишь пару-тройку рыбок - и считаешь себя мастером. Но тут на соседнем мостике появляется незнакомец - и облавливает тебя вчистую. На что? На 7-сантиметровый виброхвост без огрузки! И что теперь, тащить с собой в следующий раз еще один бокс с виброхвостами?

Эта гонка вооружений может стать бесконечной. Многие, наверное, замечали, что у самых опытных рыболовов с собой не так много приманок, но они разноплановые. За редкими исключениями всегда лучше поменять крэнк на стик, чем на другой крэнк. Рыбу действительно надо удивлять, тем более когда речь идёт о водоемах, прессинг на которые просто огромен.

Если клёв затих или его не случилось вовсе, не стоит следовать стадному инстинкту - и ловить со всеми «за компанию» однотипными приманками в ожидании «выхода» рыбы. Его может и не быть. В такой ситуации палочкой-выручалочкой может стать стример, тонущий воблер или, наоборот, поппер – т.е. та приманка, которая внешним видом и поведением кардинально отличается от всего, что сегодня было предложено рыбе. Залог успеха кроется в эксперименте, в нестандартном мышлении, а удача - величина непостоянная, поэтому на неё вряд ли стоит полагаться.

Примечание*. Запуск – имеется в виду место запуска рыбы в водоем.