Фидерная страда на песчаных отмелях Анастасия и Виталий Волковы | 10 августа 2020 г.

На крупных реках любители фидера обычно устраиваются у глубоких ям с обратным течением, у крутых бровок или свалов в русло, у просветов в дремучих коряжниках или прочих «зубастых» местах. Многим – и небезосновательно! - представляется, что чем труднее место по условиям ловли, тем больше и крупнее должна быть там рыба. Но при этом незаслуженно обделяются вниманием обширные речные отмели с песчаным дном. На первый взгляд, для рыбы тут нет ничего привлекательного. Но на поверку выходит, что уловы на отмелях интереснее и богаче, чем на других речных участках.

Песчаные отмели разной протяженности встречаются везде. На иных речных участках отмель может простираться до середины реки и даже дальше. При этом на расстоянии 100 - 200 м от берега глубина может быть очень маленькой - не более двух метров.

Как правило, здесь всегда ровное дно без резких перепадов, коряг и других аномалий. И слабое или средней силы течение и довольно теплая вода, что как нельзя лучше подходит для роста и развития малька, а также различных водных организмов. Ну и, конечно, песчаные отмели очень удобны для купания и отдыха, поэтому подобные речные участки, особенно с хорошим подъездом, играют роль стихийных пляжей, многолюдных и шумных.

На первый взгляд, такой не совсем привлекательный портрет песчаных отмелей должен отпугивать от них рыбу - по крайней мере, солидные экземпляры. И мы с женой долгое время избегали рыбачить на меляках. А потом вдруг поняли, как сильно ошибались и как много теряли! Как это часто бывает, осознать свои ошибки нам помог его величество случай.

…То была середина июля. С самого утра всё пошло не по намеченному плану. Сначала мы проспали будильник, потом, добравшись до берега Волги, обнаружили, что лодку качать нечем – насос благополучно остался дома. Вернулись за ним, теряя драгоценное утреннее время, помчались обратно к реке. Пока качали лодку, задул сильный ветер. Гребли против течения, пока не выбились из сил. И поняв, что до запланированного места рыбалки нам вовремя не добраться, высадились на ровный и ничем не примечательный песчаный пляж протяженностью около километра.

Поскольку выбора, где рыбачить, особо не осталось, а время стремительно уходило, решили забросить фидеры и посмотреть, что из этого выйдет. Как говорят продвинутые фидеристы – оценить новую локацию. После пробных забросов совсем опечалились: на расстоянии 50 - 60 м от берега глубина не превышала трех метров, к тому же течение оказалось довольно сильным. Всё еще портил сильный ветер и низкие тучи, грозящие дождем. Начали раскармливать точку. Клёва сперва не было, да мы на него и не рассчитывали, поэтому, чтобы не сидеть сиднем, часто перезабрасывали наполненные кормушки.

Тут настроение наше еще сильнее подпортил подплывший на лодке какой-то рыбак. Скептически нас оглядев, он спросил, кого мы надеемся поймать в этом месте? По его словам, на этом участке реки рыбу ловить бесполезно – слишком мелко. Разве что приплывет заблудившийся карась… После такого прогноза мы решили, что покантуемся здесь еще пару часиков – и домой.

Однако вскоре погода изменилась. Ветер разогнал тучи, а потом и сам стих. Выглянуло солнце и стало гораздо теплее. Часы показали уже одиннадцать, когда квивертип на одном из фидеров всё-таки дрогнул – несмело так, едва заметно. Но после подсечки удилище согнулось колесом – это килограммовый язь задал жару (фото 1). Мы приободрились - хотя бы от нуля ушли в этом «неперспективном» месте. Но следующие три часа рыбалки прошли как в волшебном сне. После каждого заброса следовал уверенный загиб квивертипа, а после подсечки на том конце лески начинал ворочаться крупный лещ или язь. Они клевали вперемежку, наперегонки хватая наживку на крючке.

…Это был тот редкий случай, когда мы окончили рыбалку в самый разгар клёва, потому как наловили уже более чем достаточно (фото 2). Жаль, что тот рыбак на лодке не видел, насколько далеким от истины оказалось его пророчество! Хотя, может, он тоже знал секрет этого места - и просто хотел отвадить от него случайно заплывших чужаков.

С той памятной рыбалки, состоявшейся лет семь назад, речным отмелям мы стали уделять гораздо больше внимания. И каждая новая рыбалка давала всё больше ценной информации и поводов для размышлений.

Чем привлекательна песчаная отмель

Практика ловли на песчаных отмелях позволяла не только быть с уловом, но и заставляла постоянно анализировать ситуацию. В первую очередь нас интересовало, чем же так привлекают речных обитателей подобные участки? Вроде бы кормовая база на таком мелководном участке без донных аномалий должна быть скудной. Но на деле оказалось всё иначе.

Во-первых, речные мелководья, хорошо прогреваемые солнцем – отличное место для нагула подрастающего малька. Течение здесь присутствует постоянно, где-то оно сильнее, где-то слабее. Благодаря теплой воде развивается водная растительность. Но, в отличие от заливов со стоячей водой, травы на речных отмелях - немного, и фидерной ловле она практически не мешает. Зато подрастающим малькам есть где спрятаться от хищника и отыскать себе пропитание. Также защите от хищников способствует малая глубина, особенно вдоль уреза воды.

Так, на некоторых отмелях, где мы рыбачим, можно отойти от берега на 5 - 10 м - и при этом вода будет только по щиколотку (фото 3). Вот на такой смешной глубине малёк и спасается от хищника, который не может подойти близко к берегу из-за своих габаритов. Много раз мы наблюдали, особенно на утренней и вечерней заре, как у берега становится прямо-таки черно от скопившегося малька. Это значит, что с глубины мелочевку поджимают вышедшие на охоту хищники, чаще всего стайки жадного окуня.

Обилие малька привлекает на отмели хищника в любое время суток. Помимо окуня, частым гостем здесь бывает голавль, который, как известно, всеяден - и не прочь закусить рыбьей молодью. Схожим образом питается и язь - хотя, по нашим наблюдениям, в теплое время года он скорее предпочтёт менее калорийную растительную пищу.

С вечерней зари и всю ночь на песчаных отмелях не смолкают всплески от охотящегося судака. Правда, на речные мелководья выходят в основном клыкастые до 1 - 1,5 кг. Более же крупные их собратья придерживаются солидных глубин. А вот щука на меляках - довольно редкий гость. Наверное, из-за того, что охота за мелочью вдогонку – не её стезя. Пятнистая хищница больше любит нападать на своих жертв из укрытия, а в этом плане песчаные отмели для неё не очень удобны, т.к. солидных естественных укрытий тут практически нет.

Во-вторых, отмели привлекательны для «белой» рыбы тем, что мелкая вода и теплый песок на дне являются отличным субстратом для развития донных организмов – дафний и прочих рачков. Оценить привлекательность с этой точки зрения выбранного места ловли бывает очень просто. Обычно, прибыв на место предстоящей рыбалки, в первую очередь хочется освежиться.

Во время купания мы зачерпываем со дна песок и внимательно изучаем его содержимое. Практически в каждой горсти песка, промытой водой, удается найти полупрозрачных рачков, порою довольно крупных (фото 4). А для речной рыбы эти рачки, прячущиеся в песке, имеют, несомненно, большой гастрономический интерес. И на песчаные отмели лещи, караси, густера и другая «бель» приплывает именно для того, чтобы вдоволь полакомиться этим деликатесом. Если при изучении донного грунта рачки попадаются в количестве – это верная примета, что ловля «бели» на таком участке наверняка будет удачной.

В-третьих, в качестве особенностей речных отмелей можно выделить кормовой фактор, имеющий антропогенное происхождение. И связан он, как ни печально это осознавать, с низкой культурой отдыхающих на речных пляжах. Дело в том, что многие берут с собой для перекуса различные продукты. А остатки от пиршества часто отправляются в воду. Мол, рыбки съедят! Чаще всего выбрасывают в реку остатки хлеба, а также арбузные корки, обрезки овощей и прочего. Но не всё, что швыряют в воду отдыхающие, съедобно для рыбы. Хотя некоторые пищевые отходы, особенно злакового происхождения, действительно работают как прикормка, а с учетом регулярности и долговременности такого прикармливания – то и как привада.

Плюс к этому, плещущиеся на мели дети баламутят ногами воду так, что находящиеся в донном грунте рачки оказываются во взвешенном состоянии - и становятся легкой добычей для рыбы. Такой момент тоже нельзя сбрасывать со счетов.

В некоторых местах, где особенно много отдыхающих, рыбы так привыкают кормиться, что уже не обращают внимания на громкий шум и плескания отдыхающих. Особенно любят пастись в непосредственной близости от пляжей голавли. Известно, что голавль всегда являлся эталоном осторожности. Но именно близ песчаных пляжей эти рыбы теряют бдительность. Мы с женой много раз видели, как, устав валяться на солнце, человек берет спиннинг, прихваченный с собой для разнообразия времяпрепровождения на пляже, отходит чуть в сторону от скопления купающегося люда - и через несколько забросов тянет к берегу крупного голавля!

А еще прошлым летом недалеко от многолюдного пляжа мы средь бела дня получили на фидер поклевку белого амура. К сожалению, к борьбе с ним наши снасти были не пригодны - и амур вышел победителем из этого поединка. Но впоследствии мы узнали, что на этом участке реки амуры клюют на донные снасти не первый раз. Значит, многолюдные пляжи тоже чем-то привлекают эту рыбу. Возможно, всё дело в остатках арбузов, овощей и фруктов, которые попадают в воду с подачи отдыхающих...

Однако отмель отмели – рознь! И не каждая речная отмель является еще и многорыбной. Например, на участках, где песчаная отмель от берега длится несколько сотен метров, а глубина на всем её протяжении не превышает 1,5 - 2 м, ловля фидером – занятие малоперспективное. Нет, рыба здесь, безусловно, тоже держится. На этих просторах любят пастись голавль и подуст, только вот собрать их в одном месте прикормкой очень сложно, учитывая большую однородную площадь. Остается лишь надеяться на единичные поклевки, но их можно дожидаться непомерно долго.

Другое дело – песчаные отмели, глубина которых плавно понижается от берега, но при этом неуклонно скатывается в сторону фарватера. Такие места легко определить, наблюдая за ходом судов. Если перед нами мелководная песчаная отмель, но при этом корабли проходят в 200 - 300 м от берега (фото 5), то это то, что нам нужно! Стоит только грамотно и шедро прикормить такой участок - и из речных пучин на отмель под покровом ночи к нам обязательно пожалуют гости!

Клев по расписанию

Фидерная рыбалка на песчаных отмелях в нашей местности (а это Волга ниже Волгограда) начинается в начале - середине июля. До этого времени в реке держится довольно высокий уровень, из-за чего все пологие песчаные пляжи скрыты под водой.

К июлю, как правило, река входит в берега и устанавливается летний межень. Песчаные отмели частично открываются, вода над ними быстро прогревается, появляется малёк и активно развиваются донные организмы. К тому же в середине лета устанавливается жара, при которой многие речные обитатели в своем графике питания строго придерживаются утренних и вечерних зорь, а некоторые (например, лещ и густера) так и вовсе переходят на ночной режим кормления.

Любопытно, что в течение суток рыбы придерживаются некоторой очередности в клёве. Самая продуктивная рыбалка на отмелях в летние месяцы происходит ночью (а если жаркая погода растягивается до начала осени, то и в сентябре тоже). Оно и понятно – на малой глубине при отсутствии естественных укрытий рыба чувствует себя увереннее под покровом темноты. Поэтому мы десантируемся в месте лова, как правило, за 3 – 4 часа до заката. К этому времени постепенно уменьшается дневное пекло - и можно спокойно, без суеты, приготовиться к ночной рыбалке. К тому же отдыхающих к ночи становится поменьше, и они не так мешают.

Уже до заката можно рассчитывать на несколько поклевок голавлей. Обычно мы забрасываем фидеры еще перед тем, как разбивать лагерь. Обильный стартовый закорм пока не производим, просто наполняем кормушки. Между делом порою удается отправить в садок пару-тройку голавлей (фото 6). Так сказать, для поднятия боевого духа!

За час до заката приступаем к стартовому закорму так, чтобы положить в месте ловли по 1,5 - 2 л корма из расчета на одного рыболова (фото 7). Едва солнце коснется горизонта, начинаются первые поклевки. Обычно в сумерках берет густера, подлещики до полукилограмма и другая некрупная «бель» (фото 8).

После каждой поклевки мелочи выматываем снасть, чтобы проверить целостность наживки и перенабить кормушку (фото 9). На закате мелкая рыба ведет себя очень активно - и темп докармливания получается довольно высоким. Это крайне важно для того, чтобы мелочь не собрала подчистую весь корм со дна к моменту подхода более крупных особей.

Часам к десяти - одиннадцати вечера начинают клевать серьезные рыбы. В первую очередь, это лещи, а также язи, голавли и караси. Видимо, подошедший на прикорм крупняк оттесняет от кормового стола назойливую мелочь. С первыми поклевками зачетных экземпляров мы стараемся перезабрасывать пореже, но всё же регулярно, чтобы запасы корма на дне постоянно пополнялись.

Ночная ловля леща – тема настолько обширная, многогранная и глубокая, что требует написания отдельной статьи (торжественно обещаем читателям журнала, что к этой теме мы обязательно обратимся).

В данном же случае стоит лишь сказать, что в течение ночи лещи могут подойти очень близко к берегу. Обычно мы начинаем ловить на дистанции 40 - 50 м, и первые поклевки лещей и другой «белой» рыбы наблюдаются регулярно. И много раз бывало, что во второй половине ночи клёв лещей просто сходил на нет.

Первый вопрос – что произошло? Мы не выдержали необходимый темп прикармливания, лещи подобрали со дна весь корм и уплыли дальше по своим делам? Или в ночной тишине их напугали всплески падающих кормушек? Гадая над этими вопросами, мы экспериментировали с дистанцией заброса - и выяснялось, что лещи просто смещались ближе к берегу, на дистанцию 25 - 30 м, где глубина была метра два, а то и меньше.

Несмотря на то, что кормовой стол был накрыт на дальней дистанции, лещи игнорировали его и под покровом темноты прижимались вплотную к берегу, чтобы порыться в донном грунте, поедая тех самых рачков, которыми буквально кишит теплый песок на дне речных отмелей. Это нужно знать и к этому нужно быть готовым! Причем на мель выходят не только подлещики до килограмма, но и вполне солидные матерые лещи до 1,5 кг и больше (фото 10)!

Когда лещи подходят вплотную к берегу, обильно закормленная с вечера дальняя дистанция тоже не пустует - здесь продолжает брать крупный речной карась, язь и голавль, но, правда, изредка. Зато снова активизируется густера и другая речная «бель» – плотва, синец, сопа и даже чехонь. В общем, можно сказать, что вторая половина короткой летней ночи – это самое интересное и разнообразное по улову время. Жаль, что именно под утром начинает немилосердно смаривать сон - и становится всё труднее разлеплять смыкающиеся веки…

Одновременно с ночной ловлей леща и другой «белой» рыбы можно половить на малька хищников. Мелкую рыбешку на закате легко поймать малявочницей прямо у берега (фото 11). Обычно для разнообразия мы забрасываем немного в стороне от прикормленного места один-два фидера, наживленные мальком либо резкой, и в течение ночи на них могут клюнуть судак и матерый голавль. И то и другое - очень приятный прилов!

Утром на рассвете, когда лещи продолжают клевать, снова активизируется мелочь и начинает сильно докучать. Но к этому времени мало кто из нашей компании еще в силах наблюдать за квивертипом, хотя парочка неутомимых фидеристов среди наших друзей всё-таки есть. Но чем выше поднимается солнце, нагревая воздух, тем слабее становится клёв, постепенно затухая. Тем не менее, даже если клёв замер, это не значит, что рыба прекратила питаться вообще.

Не слишком ранним утром на обильно прикормленную с вечера отмель любят снова наведаться крупные голавли и язи. Их клёв бывает очень коротким, потому что в ярком солнечном свете эти рыбы крайне пугливы и осторожны. Но пару достойных экземпляров иногда удается выхватить (фото 12).

Днём в тихую жаркую погоду рыбья активность стихает, если не считать единичных поклевок рыщущих в поисках пропитания голавлей. А вот когда ветрено и облачно - может клевать весь день. В основном берет лещ, нередко - язь, но в прилове способна оказаться любая рыба, в том числе и сазан. Правда, полуденный клёв на речных песчаных отмелях – это не аксиома, а скорее результат стечения редких и очень благоприятных обстоятельств.

С приходом осеннего похолодания рыбалка на отмелях не становится менее добычливой. Рыба чувствует скорое наступление холодного и малокормного периода - и изо всех сил стремится накопить жирок на зиму. А где ей еще нагуливаться, как не на речных отмелях, которые до холодов кишат и мальком, и другой пищей?

Несмотря на то, что ночи уже становятся прохладными, рыба по-прежнему более охотно посещает мелководье в темное время суток. Хотя видовой состав к осени немного меняется. По-прежнему здесь хозяйничает лещ, которому всячески помогает (и мешает) густера. Зато становится больше синца, сопы и начинает регулярно попадаться довольно крупная плотва (фото 13).

На наш взгляд, осенняя рыбалка на речных отмелях – самая интересная. Уже не жарко, нет докучливых кровососов, а ночь удлинилась настолько, что её с лихвой хватает, чтобы насладиться интересной разнообразной ловлей. И даже остается время на поспать…