Revo: запатентованная зоркость | 18 августа 2020 г.

Очки для любителей рыбной ловли стали неотъемлемым аксессуаром, нужным и функциональным, а не просто дополнением к образу. Очки в обязательном порядке должны быть поляризационными, способными за счёт рамы скрывать паразитные блики и засветы, ну и, конечно, являться качественными.

Выбор на рынке велик - одни фирмы берут уже готовые решения и запускают конвейер, представляя дешёвые модели в простых комплектациях, другие же компании идут путём своих собственных разработок и внедряют новые технологии в свой продукт.

Сегодня хотелось бы подробнее рассказать о компании Revo, чьи очки не раз появлялись на страницах Forbes и других модных и именитых изданий.

В 1982 году инженер-оптик Митч Руда, астрофизик НАСА, начал разработку специальных покрытий для спутниковых иллюминаторов, защищающих от космического излучения. Спустя три года эти же технологии Руда перенес на солнцезащитные очки, и 1985 год стал годом рождения компании Revo.

Благодаря тому, что очки этой компании были признаны известными персонами США того времени, в Revo наладили и расширили своё производство. Лицом компании тогда стал астронавт Пит Конрад — третий землянин, побывавший на Луне.

В 1994 году миру были представлены 5 коллекций, которые впоследствии были признаны истинной классикой бренда. Это серии Classic, Shapes, Traveller, H2O и Competition. А в 1995 году у компании появилась модель Python, занимающая лидирующую позицию по популярности и по сей день.

На сегодняшний день Revo — это современный, высокотехнологичный бренд, обладающий множеством патентов на свои разработки и выпускающий большое количество линеек солнцезащитных очков для различных сфер применения.

Давайте пройдём по ключевым технологиям, которые применяются в солнцезащитных очках этой компании.

В первую очередь - это Light Management System™, применяемая во всех моделях. Это та самая технология для НАСА по управлению всеми спектрами света.

Второй, но не менее значимой технологией можно считать Digital Polarized Plus™ — технологию, дающую 100%-ную поляризацию и избавляющую вас от любых бликов.

Обширная коллекция линз Revo состоит из 9 видов, уникально спроектированных для фильтрации всего спектра света. Это линзы Blue Water, Graphite, Green Water, Terra, Champagne, Spectra, Golf, Revo Blue и Smoky Green. Благодаря такому большому выбору линз вы можете рассчитывать на максимальный комфорт при любых условиях освещённости.

Все линзы Revo выполнены из высокопрочного лёгкого поликарбоната, на который наносятся различные покрытия, что обеспечивает многослойную защиту. В итоге мы получаем линзу, на которую нанесено олеофобное покрытие (защищающее от масла и отпечатков пальцев), поляризационная плёнка (убирающая солнечные блики и повышающая контрастность), гидрофобное покрытие (отталкивающее влагу), эксклюзивные зеркальные покрытия (от трех до шести слоёв по технологиям НАСА) и защитное покрытие на внутренней поверхности линзы (для устранения паразитных бликов внутри очков).

Помимо высокотехнологичных линз, Revo не оставляет без внимания и оправы. Например, запатентованная система Motion-Fit™ уравнивает точки давления и сохраняет очки на месте во время вашей активности. Также в рамах используются различные металлы — сталь или титан, которые, в совокупности с легчайшими линзами, делают очки практически невесомыми.

«Технологии — это, конечно, хорошо, но как они подходят для рыбалки?» - наверняка спросите вы. Тут всё просто. Практически все модели Revo имеют высокую степень поляризации - следовательно, основное требование от рыболовных очков закрываем.

Далее - оправа, которая должна скрывать засветы и блики, и здесь на помощь приходит широчайший выбор моделей, среди которых наверняка можно подобрать что-то своё. И, конечно, не стоит забывать, что Revo предлагают 9 видов линз разного цвета и разной степени затемнения, и тут точно есть возможность выбрать то, что конкретно надо в ваших условиях.

В наше время невозможно представить рыбалку, загородный отдых или туризм без солнцезащитных очков. Причём время года — зима, лето, весна или осень — совершенно не имеет значения.

Используя солнцезащитные очки, вы добавляете комфорт обзору и защищаете глаза от вредоносного солнечного излучения. А опираясь на многолетний опыт и эффективность, можно смело подобрать именно свою модель среди очков Revo.