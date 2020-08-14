Как поймать карася. Херабуна в России. Часть 2 Максим Балачевцев | 14 августа 2020 г.

(Окончание, начало в предыдущем номере)

Замешиваем тесто

Вот мы купили две - три пачки разных смесей для херабунового теста. Обычная цена на рынке 100-граммовой пачки – от 150 до 250 рублей. И обязательно пачку глютена (80 - 100 руб./кг). Ну еще ароматизаторы понадобятся. Расход теста за полдня при ловле мелкого карася – 50 г. То есть рыбалка в итоге нам обойдется в 100 – 150 рублей. При этом отдельно прикормка нам не нужна.

Для правильного замеса теста понадобится мерный стаканчик. Можно приобрести специализированный (фото 1), но подойдет и обычная баночка для анализов из аптеки. Правда, на ней риски в полевых условиях разглядеть непросто, а отмерять воду нам потребуется очень точно. И нужна будет небольшая миска. Открываем пачку со смесью, насыпаем для начала 50 мл в мерный стаканчик. И далее в миску. Добавляем глютен. Например, 5 мл. Тоже в миску.

Можно добавить какой-либо жидкий ароматизатор – например, «Чеснок», «Червь», «Мотыль» или что-то иное. Буквально чуть-чуть, 1 - 2 мл. Всё это в миску - и очень тщательно перемешиваем.

Теперь - вода. Обычно на упаковке со смесью указано соотношение. Оно колеблется от 1:0,8 до 1:1,2. То есть на одну часть сухой смеси надо добавить от 0,8 до 1,2 частей воды. Скажем, у нас написано соотношение 1:1,2. У нас 50 мл теста – значит, 60 мл воды. Однако я бы рекомендовал начинающим воды добавлять поменьше. То есть 50 мл смеси + 10 мл глютена + 1 мл сухой ароматики + 50 – 60 мл воды. В воду можно добавить какой-либо активатор клёва, жидкую ароматику, подсластитель.

Добавили жидкость в сухую смесь и тщательно перемешали. Не надо сразу делать тесто как для пирога. Просто перемешиваем, но не мнём. Пока тесто должно стать такой же субстанцией, как обычная прикормка. Оставляем в миске на несколько минут. В это время можно заняться обустройством места ловли. Минут через 5 тесто станет готово к ловле (фото 2).

Для начала попробуйте замешать пару разных составов с разным количеством глютена. И пробуйте – какое больше понравится. Также можно комбинировать смеси различного состава. То есть 20 мл из одного пакетика, 30 - из другого. От каждой смеси в воду будут попадать разные частицы и различный аромат. Иногда получаются очень интересные комбинации.

Насадить тесто на крючок просто. Возьмите кусочек и скатайте шарик пальцами. Размер должен кусочка быть такой, чтобы весь крючок мог поместиться внутрь. С небольшим запасом (фото 3). А дальше или прокалываем крючком этот комочек и обжимаем со всех сторон или вдавливаем крючок в комочек боком - и опять же, обжимаем. Крючок должен полностью скрыться в колобке. При этом сам колобочек получается веретенообразный или в форме капли (фото 4).

Во всех своих статьях и видео я стараюсь не давать абсолютно четкие рецепты и рекомендации. И тут та же картина. Вы сами должны прочувствовать эту ловлю и в частности ощутить и понять работу теста. От этого будет зависеть, сможете ли вы подобрать тот состав, который максимально удачно «выстрелит» в данном месте и в данное время.

Вообще, тесто – это не просто кусочек насадки на крючке. Это мягкий аппетитный комочек с очень размытыми границами. И карасю достаточно всосать самый краешек, чтобы весь невесомый комочек благодаря глютеновой «сетке» влетел ему в рот. И даже когда мы ловим со дна на довольно плотную насадку – всё равно под водой она становится очень мягкой.

В отличие, например, от жестких карповых бойлов, такой комочек теста на крючке ни один карась не оставит без внимания. Он невесомый, источающий аромат и массу вкуснейших частиц, очень мягкий. Именно поэтому, ловя рядом с рыболовами, применяющими обычное тесто, червя, опарыша и иные жесткие насадки, вы всегда будете на высоте. И чем капризнее рыба – тем сильнее ваш результат будет отличаться от окружающих. И тут надо сказать о «протяге».

«Протяг»

Это метод насаживания теста на крючки. Заключается он в том, что вы кладете поводки с крючками на ровную гладкую поверхность (скажем, специальный насадочный столик - фото 5) и прижимаете их сверху колобком из теста. И далее тянете за поводок.

Крючки, проходя через колобок, цепляются за волокна глютена, волокна тащат за собой частички теста - и в итоге на крючках оказывается такая совсем рассыпчатая нежная субстанция (фото 6). При этом держится она прекрасно за счет того, что за крючки зацепилось много волокон. Попадая в воду, такая насадка моментально начинает пылить, волокна расправляются - и это уже не комочек теста, а просто набор аппетитных частиц.

Этот метод применяется в двух случаях. Когда происходит скоростная ловля (соревнования на «платниках») – такой способ насадки очень быстрый. Не надо лепить колобочки, насаживать их на крючок. Всё очень оперативно: крючки - на столик, колобком прижал, протянул - и делай заброс. И второе – когда рыба очень капризна. Когда на обычные колобки теста происходят лишь едва заметные тычки.

Для «протяга» необходимо специальное тесто. Вернее, основа может быть почти любой. Но вот глютена должно быть много (до 20 – 25 %), да и с влажностью теста следует поэкспериментировать. И не надо бояться, что при такой насадке станет виден крючок. В этом нет ничего страшного.

Есть еще один важный момент, который необходимо понимать. Тесто бывает ну очень разное не только по аромату и вкусу, но и по механическим свойствам. А крючка в нашей снасти - два. То есть мы можем пробовать одновременно ловить на два варианта теста. Но не это главное. Основная фишка двух крючков в этой снасти в том, что один крючок – «привлекашка», а другой - «ловильный».

На верхнем крючке обычно используется более осыпающееся тесто, более мутящее, и комочек этого теста более крупный. Это привлекающее или «прикормочное» тесто. Второй крючок, нижний – там кусочек теста поменьше, и там мы используем тесто менее осыпающееся, но более разбухающее. Предельно мягкое, но с волокнами. Максимально нежное, воздушное, легкое. Тесто с верхнего крючка осыпается и направляет рыбу к нижнему кусочку, который совсем уж вкусняшка.

Разумеется, поклевки будут не только на нижний крючок, но и на верхний. Но на нижний их всё же случается больше. И если этого не происходит, то либо беда в промере глубины, либо нижнее тесто неправильное. Поэтому, когда снасть относительно освоена, надо переключаться на эксперименты с тестом - и эффект может быть очень сильным.

Снаряжение

Ловить хочется с комфортом, а не просто ловить. А для комфортной ловли придумана масса всяческих приспособ. Их необходимость, возможно, неочевидна. Но в процессе постижения этого способа ловли приходит понимание и осознание…

По большому счету, данный вид ловли не требует какого-то специального снаряжения. Как, собственно, и любой другой вид ловли. Можно обойтись стульчиком и рогулькой, вырезанной из береговых кустов. Но… Нормальное снаряжение сильно увеличивает комфорт ловли. Поэтому несколько слов о нём

Коробка для поплавков. Поплавки у нас длинные, их несколько, поэтому перевозим мы их в специальной коробке (фото 7). Дерево или пластик – не так важно. Важно, чтобы было удобно и всё на виду. В качественных коробках крепления для поплавков передвигаются по коробке, что очень сподручно. Ведь поплавки могут иметь киль и антенну очень разной длины. Длина коробки подбирается такой, чтобы в неё влезал самый длинный из ваших поплавков, обычно - от 40 до 60 см.

Деревянные коробки, конечно, стильно выглядят, но их стоимость - соответственная. Но почему бы и не порадовать себя красивой и удобной вещью…

Оснастки. В европейском поплавке оснастка хранится на мотовильце вместе с поплавком. Тут иначе. Поплавки у нас длинные - и такие длинные мотовила смысла не имеют. Поэтому поплавки содержатся отдельно, а оснастка (с грузом) хранится на специальных пластиковых или, что лучше, силиконовых катушечках. Сами же катушечки легко помещаются или в отдельную коробку (фото 8), или в коробку с поплавками.

Коробочки для оснасток выпускаются любого размера и вмещают от трех бобинок с оснастками до двух десятков и более. Сами бобинки могут быть самыми простенькими, из «пенки» (фото 9), и навороченными, с отделениями для грузика и прочих элементов оснастки (фото 10). Как правило, на бобинках рыболовы пишут диаметр лески, модель и номер поплавка и длину оснастки, т.е. длину удилища, для которого она предназначена.

Поводочница. Тут всё просто - как в обычной «поплавочке». Только поводки у нас двойные, но это сути не меняет. Годится любая пластиковая плашка и кусочек пенки для крючков. Или же специальные пеналы для поводков (фото 11). Встречаются и совмещенные коробки, где хранятся поплавки, оснастки и поводки.

Стул. Вот тут всё не так просто. Видели, наверное, фидерные или поплавочные платформы? Полный боекомплект херабунщика чуть проще, но недалеко ушёл (фото 12). Однако для комфортной ловли так много и не надо.

Достаточно обычного стула, но обязательно с регулируемыми по высоте ножками (фото 13). Ловим-то мы не всегда с плоской поверхности. Часто для увеличения дистанции ловли мы садимся вплотную к воде. А берег наклонный. Поэтому ножки должны регулироваться хотя бы на 20 – 30 см. Фирменные херабуновые стульчики оснащены подголовниками, поддержкой спины, стойками под удилище, насадочными столиками и множеством иного навесного оборудования. Плюсы такого стульчика, несомненно, в его компактности для переноски.

В азиатских странах, на родине херабуны, используются сумки-холодильники на колесиках (фото 14). Они также предназначены для сидения, имеют колеса для перевозки, а внутри есть отсеки как для рыбы, так и для снастей. И навесное оборудование на них крепится. Об их удобстве сказать не могу - не пробовал.

Для херабуновой ловли возможно использовать и просто платформу с выдвижными ножками (фото 15). Или карповые кресла. Но всё это только в том случае, когда вы отправились на рыбалку на авто и имеется хороший подъезд. Потому как таскать на себе все эти платформы-креслища весьма непросто.

Специализированные херабуновые стульчики хороши еще и тем, что всякое другое оборудование (зонты, удочкодержатели, столики для насадки и т.п.) заточено как раз под них (фото 16), а не под европейские платформы. А так подойдет любой стул или кресло. Однако…

Подставка под удилище. В херабуне, в отличие от европейской «поплавочки», удилище в руке мы не держим. Мы кладем его на подставку. А подставка эта крепится на трубу стула. Подставка обычно телескопическая (или штекерная) длиной от 1,5 до 2,5 м - в зависимости от длины и баланса удочки (фото 17). Крепление к трубе стула позволяет задать нужный угол и удобно расположить удочку.

Правда, есть подставки, которые втыкаются в берег. Не обычные рогульки, а телескопические подставки с двумя точками опоры для удилища (фото 18). Обычная рогулька вроде тоже годится (фото 19), но воткнуть её в двух метрах от берега далеко не всегда возможно.

Столик для насадки. Столик крепится на трубу стула, а при ловле находится у вас между коленей. На первый взгляд - штука как будто бы бестолковая (фото 20). Мне так, по крайней мере, казалось, пока я не начал столиком этим пользоваться. Ведь насадка всегда под рукой. Есть сдвижная крышка на случай палящего солнца (тесто пересыхает) или небольшого дождика. А крышка столика является тем местом, куда вы кладете крючки для «протяга». К тому же столики обычно оборудуются магнитом – очень удобно фиксировать крючки.

Можно хранить тесто и в баночке, баночку в кармане или на земле, но это жутко неудобно – каждый раз куда-то лезть за насадкой. Ведь мы перенасаживаем тесто гораздо чаще, чем опарыша или червя.

Страховка. Эта штука нужна тогда, когда вы ловите реально крупную рыбу. Обычно это толстая резинка длиной 3 - 10 м и диаметром от 3 до 5 мм, часто скрученная в спираль (фото 21).

Один конец резинки пристегивается либо к стулу, либо к колышку в земле, а второй крепится к комлю удочки (все херабуновые модели имеют на задней пробке крепежное колечко для этой цели). Часто поклевка крупной рыбы бывает очень неожиданной - и вы просто не успеваете среагировать. И приходится плавать за своим удилищем по всему водоему. А иногда размер рыбы таков, что можно сломать даже самое мощное удилище. И когда рыба вытягивает удилище с леской почти в одну линию – мы просто отпускаем удочку и берём в руку резинку.

Рыба уходит вместе с удочкой, но сопротивление резинки её утомляет - и мы потихоньку снова её подтаскиваем, и снова вываживание продолжается удилищем. Есть и более продвинутые виды страховки – ретриверы-рулетки. Там по сути та же резинка, но смотана она в подпружиненной коробочке и выходит из неё по мере надобности. Как поводок для выгула собак (его, кстати, тоже можно использовать).

Самая простая страховка предназначена только для того, чтобы даже некрупная рыба не утащила удочку со стойки, когда вы просто отвлеклись. Такой страховки достаточно, если вы ловите рыбу килограммов до полутора.

Второстепенные аксессуары

Стопорное кольцо. Иногда мы ловим с мостков или с высокого берега. И комель удочки располагается сильно выше кончика. Удилище может соскальзывать со стойки вниз в воду. Для предотвращения этого на удочку можно установить стопор – они бываю разные, например - этакий силиконовый «бублик» (фото 22) под диаметр комля удочки. Тот упирается в ближнюю к вам рогульку стойки и не дает удилищу соскользнуть в воду. Некоторые модели удочек уже в комплекте оборудуются таким эластичным стопорком.

Мотовило на удочку. Часто надо поменять совсем недалеко место ловли. Например, пройти метров сто вдоль берега. Но с разложенной удочкой не пробраться (деревья, кусты) В этом случае не обязательно снимать оснастку и убирать её в коробку. Достаточно надеть на комель удочки специальное мотовило - и на него смотать оснастку. Штука удобная для мобильных рыболовов.

Есть еще зонтики, чехлы для удочек, садки, подсаки, узловязы и море всяких приспособ, облегчающих ловлю, делающих её более комфортной. Однако перечисленные выше вещи – это первое, что необходимо. А остальное – уже по мере освоения данного вида ловли.

Чем меня самого зацепил этот метод, так это минимумом снаряжения! Удочка, коробка с поплавками и оснастками, стул с рогулькой и баночка теста. И всё, можно идти на рыбалку. Всего-то 10 минут от дома - и я ловлю карася. Нет забитых под завязку багажников джипов, где расположились лодки, моторы, эхолоты. Нет тут и мешков прикормки, тазов для её замеса и платформ поплавочных.

Всё очень просто, очень доступно и при этом удивительно эффективно. Этакий минимализм, дающий потрясающие результаты!

Элементы оснастки

Грузы. Как я уже писал, в херабуне практически не применяются классические свинцовые дробинки и скользящие «оливки». Основной груз – это ленточный свинец. Продается он в нескольких вариантах. Первый – это полоска свинца малой толщины и ширины от 5 до 20 мм. Вся полоска размечена по граммам до 0,1 или даже до 0,05 грамма (фото 23). Отрезаете сколько нужно и наматываете. В простом варианте можете намотать просто на леску. Но «по фэн-шую» надо намотать на специальную пластиковую или металлическую трубочку.

Второй вариант – это тот же ленточный свинец, но уже намотанный на трубочку. Он отмерен в граммах от 1 до 5 (фото 24). То есть выбираем самый близкий груз к грузоподъемности поплавка и отрезаем лишнее. Такой свинец может быть также размечен по граммам, но может быть и без разграммовки.

Есть и еще один вариант – совмещение груза и поводковой застежки (фото 25). Данный груз удобен упрощением снасти. Но зато меньше возможностей по изменению огрузки.

Крепление поводка. Поводок с крючками крепится к основной леске двумя путями. Самый простой – это использовать обычный вертлюжок. Имейте в виду, что вертлюг тоже имеет массу - и это надо учитывать при огрузке поплавка. Однако сейчас очень часто стали применяться не вертлюги, а поводковые застежки.

По сути - это тот же вертлюг с незамкнутой нижней петлей, куда вставляется петля поводка и далее на неё надвигается силиконовая трубка. Очень удобная вещь для быстрой смены поводка (см. фото 24). Поводки в херабуне двойные - и нередко путаются и скручиваются. Поэтому требуют частой замены. С такой застежкой это делается очень быстро.

Разветвитель. Часто применяются специальные разветвители поводков. Штука тоже весьма нужная против запутывания двух ветвей поводка между собой. Пользоваться крайне просто. Есть варианты правильные, гибкие (фото 26), а есть дешевые, жесткие (фото 27). Правильные - силиконовые разветвители, они, конечно же, лучше. И леску не травмируют, и работают прекрасно, да и не так в воде заметны. Пластиковые же разветвители не очень удобны.

Стопоры. Это то, без чего ловля на херабуну совсем невозможна. Причем стопоры используются для фиксации не только поплавка, но и груза, и петли крепления лески к удилищу, а также как маркер глубины. И опять же, стопоры есть очень разного качества. Стопоры, которые покупать точно не стоит – это черные яйцевидные (фото 28). Черные в форме цилиндра (фото 29) уже сильно лучше.

Есть еще один важный момент, относящийся к стопорам. Они рассчитаны на леску определенных диаметров, т.е. делятся либо по размерам (S, M, L, XL), либо по номерам от 1 до 5. Как правило, продавец указывает, для каких диаметров лески подходит тот или иной стопор. И именно с этим диаметром он будет работать максимально хорошо, не проскальзывая.

Наборы. Если вам сложно сориентироваться во всём многообразии всяких грузиков, стопоров, переходников и коннекторов, то ищите на прилавках рыболовных магазинов готовый набор оснащения к херабуне (фото 30). Такой набор полностью укомплектовывает снасть - там есть стопор для фиксации лесочной петли на удилище, поплавочные стопоры, маркерный стопор, грузовые стопоры и стопор вертлюга. Каждый стопор в зависимости от назначения имеет определенный цвет и мягкость.

Наборы есть простенькие и дешевые - например, для ловли карася на легкие поплавки. Туда включен грузик, поплавочный коннектор и все виды стопоров. А вам для полного оснащения понадобится только соответствующая леска, поплавок и крючки.

В больших же и дорогих наборах, во-первых, есть всё, что нужно, а во-вторых – для нескольких оснасток. Есть наборы на 3, на 5 или на 10 оснасток. Такие комплекты удобны, если вы снаряжаете сразу несколько однотипных оснасток с поплавками примерно одной грузоподъемности.

Коннектор поплавка. Ну и то, без чего нам поплавок к леске не прикрепить. Видов коннектора бывает очень много. Самые простенькие - резиновые черные коннекторы. По большому счету, можно обойтись и такими, особенно для ловли на легкие поплавки некрупной рыбы. Но чем тяжелее поплавок и крупнее рыба, тем больше требований к коннектору. В противном случае можно потерять поплавок.

Качественное удержание поплавка зависит от материала коннектора. Мягкий силикон держит куда лучше жесткой резины. К тому же коннектор должен иметь максимум степеней свободы на леске (фото 31), чтобы не допускать перекручивания. Иначе поплавок может занимать не вертикальное положение, а иметь небольшой наклон.

Коннекторы делятся по размерам отверстия под киль поплавка. По большому счету, стоимость их невысока, расхода практически нет и экономить тут не стоит совсем. Лучше купить более дорогой – надежный и рабочий.

Леска и крючки. Тут ничего особенного. В качестве основной лески мы используем тонущую модификацию. Потому что поплавок у нас с нижней точной крепления - и леску нам надо утопить, чтобы препятствовать ветровому дрейфу. Для этого мы опускаем кончик удочки под воду и делаем потяжку на себя (об этой технике - ниже). И чем легче леску утопить – тем лучше. Именно поэтому она тонущая. В качестве поводочной можно использовать абсолютно любую леску, ровно такую же, которую вы используете в поплавочной удочке.

С крючками также ничего сложного, каких-то особых требований нет. Начинать ловить можно любыми крючками с не слишком длинным цевьем. Цевье - от короткого до среднего.

Вообще, «по фэн-шую», в херабуне используются безбородочные крючки. Почему? Всё очень просто. Кроме более простого снятия рыбы тут существует и вторая тонкость. Крючка у нас два и находятся они близко друг к другу. И если на одном из них рыба, то второй так и норовит воткнуться куда-нибудь. В одежду, в подсак, в руку. И проще его вынуть будет, если он безбородочный.

Сейчас на рынке появились так называемые титановые крючки (titanium fishing hooks - фото 32). Вроде бы это чисто фишка, не имеющая практического смысла. Однако ж в этой ловле в более легком материале крючков есть смысл. Чем легче крючок, тем проще карасю его всосать вместе с тестом. Ведь насадка у нас нежная, волокнистая - и карась её не обхватывает ртом, а всасывает. И чем весь комочек насадки с крючком будет легче – тем лучше.

Покупая крючки дистанционно (скажем, в интернет-магазине), имейте в виду, что специализированные херабуновые крючки имеют совершенно иную нумерацию. И спрашивайте продавца о табличке с размерами крючков.

Техника ловли

Тут можно говорить долго и много, но как показывает моя практика – учиться ловить по чужим словам не очень-то эффективно. Проще найти видео или, что еще лучше, посмотреть всё вживую на водоеме. Однако увидеть такую ловлю не всегда есть возможность. А вот видео посмотреть стоит. Но несколько важных моментов я тут всё ж опишу.

Заброс. Как я уже писал, поскольку мы используем довольно нежные насадки, то заброс через голову с усилием нам вообще не подходит. Заброс в херабуне – маятниковый, и только маятниковый.

Часто мы ловим карася на прудах с нависающими деревьями. И место может оказаться очень «вкусным» на первый взгляд, но всегда обращайте внимание на деревья! Иначе части оснасток останутся на ветках. Однако по сравнению с европейской маховой удочкой здесь ограничений меньше. И немного нависающих деревьев нам не помешает. Однако сразу посмотрите, не будет ли помех от деревьев не только на забросе, но и на вываживании рыбы.

Топим леску. Поплавок мы используем с одной точкой крепления. Поэтому леска у нас идёт под водой. К тому же любой ветровой дрейф – фактор для нас очень негативный. И нам надо постараться утопить всю леску – от самого поплавка до кончика удилища.

Поэтому при забросе мы подаем руку вперед - и когда поплавок начнет занимать вертикальное положение, опускаем кончик удочки в воду (иногда и на метр) и подтягиваем на себя. После этого кладем удочку на стойку так, чтобы её кончик был под водой. И именно в таком положении ждем поклевку. Рука лежит на ручке удочки при интенсивном клёве. Но удочка продолжает располагаться на стойке.

Поклевка. Поклевка, как и в обычной «поплавочке», может выражаться как угодно. По сути это может быть как утопление, так и всплытие поплавка. Может быть движение в сторону, что особенно характерно при ловле на малых глубинах. И чем эта ловля интересна, так это тем, что всплытие поплавка - ну очень красивое. Длинная цветная антенна поднимается плавно и высоко. Это очень впечатляет и, даже можно сказать, возбуждает.

Тут следует отметить, что снасть наша сверхчувствительная. И может регистрировать абсолютно любую поклевку. В этом году я часто сталкивался с ситуацией, когда мои соседи не видели поклевок вовсе. Их обычная снасть на карася не регистрировала вообще никаких карасевых поползновений. В то время как я видел поклевки - и успешно ловил рыбу у них на глазах. Если бы меня на водоеме не оказалось, то вывод для них был бы однозначен – «тут рыбы нет» или «сегодня не клюет».

Однако рыба там была, и много, просто клевала она не так активно. А правильно настроенной херабуновой снастью мы можем регистрировать даже просто прохождение карасика рядом с насадкой. Любое незначительное шевеление насадки моментально передается на сверхчувствительный поплавок. И даже при минимальном изменении положения антенны (особенно вниз) – моментально должна следовать подсечка.

Контроль над насадкой. Помните, я упоминал о том, что тесто постепенно растворяется и осыпается? И еще, что огружать поплавок надо так, чтобы без насадки под водой скрывалось только 2 деления поплавка, а вся остальная антенна оставалась над водой. Так вот, по мере растворения теста поплавок станет всплывать.

Тесто растворяется не всегда равномерно, а потому всплытие также будет неравномерным. То есть после того, как поплавок опустится так, что над водой окажется 2 деления - не сразу, но он начнет всплывать. Чем быстрее растворяется тесто – тем быстрее будет всплывать поплавок. А когда под водой останется 3 - 4 деления антенны – это значит, что почти всё тесто осыпалось, и необходимо сделать перезаброс.

Если поплавок у вас не всплывает долго – значит, что-то неправильно со снастью или с тестом. Это не относится к той ловле, когда «подпасок» касается дна (в корейской оснастке).

Подсечка. Тут всё просто. Практически как и в обычной «европоплавочке». Единственный момент – в начале подсечки кончик удочки у нас находится под водой. Очень частая ошибка новичков (и моя в том числе) – подготовка к подсечке. То есть мы видим начало поклевки, снимаем удочку со стойки, поднимаем кончик удочки с воды и… Так делать нельзя.

Поплавок у нас с нижним креплением - и любое движение кончика удочки моментально передается на поплавок и далее на насадку. И все наши манипуляции с удочкой приведут к тому, что карась выплюнет насадку. Подсечку надо делать сходу, т.е. прямо со стойки, когда кончик удочки еще находится под водой.

Вываживание. И тут ничего сложного. Удочки для херабуны - довольно гибкие и достаточно мощные. Разумеется, если со сверхлегкой карасёвой удочкой вы не отправились ловить карпа. А когда в водоеме живут не только 50-граммовые карасики, но и что-то покрупнее, стоит взять подсачек.

Как правило, удочки для херабуны очень гибкие и сильно гнутся даже от некрупной рыбы. Без подсака взять рыбу не так-то просто. И зачастую попытки вывести крупную рыбу без подсака ведут к поломке удилища.

Вообще, освоение техники ловли херабуной не представляет какой-то сложности. Поплавком хоть раз в жизни мы все ловили - и тут всё то же самое. Разумеется, филигранное владение снастью – это годы тренировок. Как и в любом виде ловли. Однако освоить эту снасть на среднем уровне не так уж и сложно.