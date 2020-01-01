Спортивное рыболовство №7 июль 2020

Закон есть закон

А.Коломиец. Диктатура самоизоляции, или как я создавал свой домашний водоем

Когда поехать на рыбалку хочется, да и самое время для этого, но всё и вся сковали коронавирусные ограничения, автор предлагает простой выход, не нарушающий запреты.

Рыбалка. Северо-Запад

К. Кузьмин. Другой Кольский

Среди российских рыболовов, практикующих дальние поездки, можно выделить две фракции. Это «южане» и «северяне». Первые берут курс на Астрахань или Абхазию. А вторым милее Русский Север – Карелия, Кольский, Таймыр. И хотя автор относит себя к числу «южан», но всё ж нет-нет да и выдвигается в противоположном направлении – на Север. А там его ждет не лосось, нет, а принцесса Кольского – кумжа, стремительный хариус и особенная местная щука.

М.Коровин. Кольский. Август. Кумжа

В конце июля на широте Мурманска умирает полярный день - солнце перестает держаться над линией горизонта сутки напролет. Но до 15 августа будет еще сезон белых ночей. Близится самое важное время в жизни кумжи – нерест. Рыба подтягивается к нерестилищам, приобретает брачный окрас, ищет себе пару. И её можно ловить вплоть до 1 сентября, а уж позже - нерестовый запрет.

База отдыха «Свирская»: блестящее расположение!

Результативная рыбалка летом и зимой в Ленинградской области - основной конёк базы «Свирская». Она удачно расположена: на Ладоге - лучшая рыбалка в Ленобласти, а если вы еще никогда не ловили на реке Свирь, обязательно нужно здесь побывать.

Обзор рынка

Коллекция Simms G4 2020

Речь пойдет о совершенно новой коллекции от компании Simms - самого известного и неоспоримого лидера по производству одежды и экипировки для рыбалки.

Снасть и тактика

А.Швец. Равномерные дела. Когда нужно работать по площадям

На крупных водохранилищах и озерах, где нечитаемая без эхолота акватория просто огромна, а хищник рассредоточен по всему водоему, нужна особая тактика ловли, дающая максимальный шанс на успех. И это так называемая ловля по площадям, когда выполняются дальние забросы в произвольном направлении, которыми и облавливают пространство вокруг лодки. А чтобы повысить темп облова, применяют только равномерную проводку - как в среднем темпе, так и более скоростную. Следовательно, и приманки тут нужны особые.

М.Балачевцев. Как поймать карася. Херабуна в России

Херабуна - разновидность поплавочной удочки восточноазиатского происхождения. И есть масса отличий в ловле этой снастью от привычной россиянам «поплавочки». Для тех, кто начинает с херабуной знакомиться, статья будет полезна и расставит приоритеты и разложит по полочкам то, что может находиться еще в полном хаосе.

Методы ловли

А.Фалалеев. Как активизировать рыбу

Годы наблюдений и рыболовной практики позволили автору сформировать ряд приёмов, помогающих активизировать деятельность рыбы на водоеме и заставляющих её клевать. Часть из них можно назвать универсальными, т.е. подходящими к любому сезону ловли. Некоторые – носят отпечаток присущего им времени года.

С.Акулич. За крупной плотвой с зеленью. Часть 2

Плотва хорошо клюет на нитчатые водоросли, и автор уже более тридцати лет охотится за крупной рыбой с поплавочной удочкой, используя в качестве насадки исключительно зелень.

В.Клень. Перловица – жемчужина рыбалки

В старые времена внутренности моллюсков-перловиц рыбаки использовали гораздо чаще, нежели сейчас. Фактически это подножный корм, добыть который несложно непосредственно перед началом ловли. И перловицу можно с успехом применять в фидере, поплавке и, конечно, в ловле сомов.

Н.Линник. На речных закосах

Если рассмотреть поперечный разрез русла реки, речные косы представляют собой череду перекатов и ямок, так называемых закосов. Иногда перепад глубин между бугром и ямкой может составлять и полтора метра. Да и течение воды за такими подводными дюнами сильно меняется и по скорости, и по направлению. А если рядом проходит русло реки - чем не место для кормления рыбы? Представляете, насколько азартной может получиться рыбалка с изящным легким фидером в таких вот ямках?

Школа для новичка

В. и А.Волковы. Её Величество Кукуруза

Среди популярных насадок для ловли мирных рыб кукуруза занимает особое место. Пожалуй, не найдется в наших водоемах рыбы, которая бы относилась равнодушно к этой сладкой на вкус и очень приметной внешне насадке. Причем на кукурузу можно поймать не только привычную «бель», но и хищников.